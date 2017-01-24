Армянская мозаика

Внук Джемал-паши Гранту Динку: “Ты также, когда касался страниц истории, знал, что играешь с огнем”

Внук Джемал-паши, одного из организаторов Геноцида армян в Османской империи, публицист Хасан Джемал в своей колонке на турецком сайте Т24 опубликовал статью в связи с 10-летней годовщиной убийства в Стамбуле журналиста армянского происхождения, основателя и редактора газеты «Акос» Гранта Динка, передает Tert.am.

Хасан Джемал, обращаясь к своему старому другу Гранту Динку, отмечает, что после его смерти беззакония и переживаемые народом страдания в Турции не только не прекратились, но и многочисленные журналисты, любящие Динка и являющиеся носителями его ценностей, сейчас проходят через самые сложные времена.

Издание с некоторыми сокращениями опубликовало статью Хасана Джемала:

«Мой дорогой брат… 10 лет прошло… В праздник Святого Рождества, 6-го января, пошли в Церковь Сурб Мариам, участвовали в литургии. Шараканы, которые в сопровождении фортепьяно пели маленькие дети, было очень красивы и настолько же полны мира. Потом все вместе в лицее Бансамян участвовали в праздничном обеде. Один молодой человек сыграл на дудуке, а женщина спела «Сари ахчик». Наши глаза наполнились слезами. Я снял на видео и отправил дорогой Ракель (вдова Гранта Динка. – Ред. «Аравот»). Вновь тяжелые времена настали. Душа настолько наполнена проблемами… Многие любимые тобой и любящие тебя люди либо находятся в тюрьме, либо изгнаны. Такая Конституция на подходе, что если утвердится через референдум, то одно лицо, взяв все рычаги в свои руки, сам по своей воле может сесть нам на голову. Душится свобода слова, тюрьмы наполняются, курды представляются в обличии сатаны, на разговоры о геноциде вновь накладывается табу. Выступление Гаро Пайлана с трибуны Меджлиса, во время которого он использовал также слово геноцид, вызвало большой ажиотаж. Дорогой Гаро, который назвал позором эту новую Конституцию и потребовал отказаться от этих конституционных изменений, после того как сказал, что «многообразие потеряли по причине геноцидов и погромов», подвергся наказанию, лишившись права участия в 3 предстоящих заседаниях. Его выступление было стерто из протокола заседания. 19 января любящие тебя вместе со сторонниками демократии, верховенства закона, братства и свободы вновь соберутся перед «Акос»-ом. В одно время ты также, когда касался страниц истории, знал, что играешь с огнем. Конечно, ты знал, что в этой стране прикосновение к истории, нежелание жить во лжи, борьба за освобождение человеческого ума – крайне зловеща и опасна. Однако, вопреки всему, ты был решителен в вопросе – сдвинуть камни с места, поскульку у тебя не было сомнений, что в этой стране умы людей в один прекрасный день будут освобождены и что в конце концов эти земли насытятся трагедиями. Ты до конца не жалел усилий в раскрытии перед нами одного из самых тяжелых периодов истории. Не беспокойся, любимый брат! Мы тоже, как и ты, решительны до конца в том, чтобы сдвинуть камни с места».

В Монреале скончалась последняя канадская свидетельница армянского геноцида

В минувший четверг в Монреале скончалась Кнар Йeмениджян, которая была последней живущей в Канаде армянкой, переживший геноцид 1915 в Турции, сообщает портал russianweek.ca(20.01.17).

Женщина, лишь неделю не дожившая до своего 108-летия, переехала с семьей в Канаду, когда ей было уже за 50, а трагедию 1915 она пережила шестилетней девочкой. Когда во время Первой Мировой в Оттоманской империи началось истребление армян, семья Йeмениджян пряталась на ферме, а затем переехала в Кайсери (бывшая Кейсария), где прожила 10 лет. За это время армянам пришлось принять ислам. Им нашли мусульманские документы, а к началу Второй Мировой они переехали в Александрию, где Кнар вышла замуж. D 1956 и там начались гонения на армянскую общину. В конце концов сыновья Йeмениджян Ховсеп и Джозеф нашли возможность уехать в Канаду, а следом за ними переехала сюда и их мать. Здесь родственники стали активистами армянской общины. Это и их усилия привели к тому, что в 2004 году канадское правительство признало армянский геноцид. В мире насчитывается всего порядка ста ныне живущих свидетелей геноцида.





Глэдис Береджиклян - премьер-министр самого густонаселенного штата Австралии

«Либеральная партия штата выбрала 46-летнюю Глэдис Береджиклян своим лидером и поддержала ее кандидатуру на пост премьера Нового Южного Уэльса после отставки действующего главы правительства», – пишет австралийское издание The Age. Как сообщает газета, Береджиклян стала первой женщиной от партии либералов, занявшей столь высокую и ключевую должность в Австралии. До избрания премьером Береджиклян занимала пост казначея и министра индустриального развития штата Новый Южный Уэльс, столица которого Сидней. Сообщается также, что она потомок армянских эмигрантов, бежавших от геноцида в Османской империи.

Кен Нахигян - глава переходной администрации Трампа

Исполнительным директором переходной администрации президента США Дональда Трампа назначен этнический армянин Кен Нахигян.

Он вступил в должность по назначению нового вице-президента США Майка Пенса, передает The Wall Street Journal. Нахигян сменит на посту Рика Дирборна, который в свою очередь займет должность замруководителя администрации. В ходе предвыборной кампании Трампа Нахигян возглавлял Центр по стратегическому планированию и поддержке, сейчас же он будет оказывать поддержку кандидатам новой администрации Белого дома во время слушаний в Сенате США. “В период после выборов роль Нахигяна повысилась. В его обязанности вошло не только содействие новоизбранному президенту, но и организация слушаний для должностных лиц нашей администрации. Переходный процесс находится в надежных руках Нахигяна”, — отметил Дирборн, передавая полномочия. Нахигян же заверил, что доверие со стороны Трампа, вице-президента США и Диброна - большая честь для него.





Все ищут крыс Оганесяна

Петербургская “Фонтанка.ру” опубликовала статью об узнике знаменитых «Крестов» Марате Оганесяне, точнее, об условиях, в колторых содержится бывший вице-губернатор Петергурга. Он обвиняется в хищении в 2014 году 50 млн рублей при строительстве стадиона, хотя вряд ли сильно нуждался. М.Оганесян целых 8 лет руководил ГК «Согласие», которая занималась реконструкцией зданий Кремля и построила комплекс «Москва-Сити». Два года он был вице-губернатором Петербурга, а в 2016 году назначен старшим вице-президентом банка «Российский капитал.

Новый адвокат арестованного бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна, Юрий Новолодский собрал прессу и открыл глаза на условия, куда помещен его подзащитный. Там по камере бродят крысы, а сосед «искусно подобран из числа курящих». Наверное, дамы высшего света вскрикнули и закрыли лицо руками.

Я поинтересовался, насколько тяжко Марату сегодня. Когда его забирали из изолятора временного содержания в «Кресты», то, оказывается, для него собирали специальный этап. Да так, чтобы в автозаке было как можно меньше арестантов, а если и были, то какие-нибудь совсем уж интеллигентные мошенники. Все же персона.

Когда его привезли в «Кресты», то оформили минут за десять. А всех прочих запихнули в отстойник часов на шесть, мол, подождете – много вас, жуликов. Матрас ему выдали новый, а простыни с подушкой стиранные, поэтому белые. Миску, где дно не выгнуто, получил, и так далее. Это было важно, ведь его близкие-товарищи так испугались, так растерялись, что передали ему «тревожный» чемоданчик только через несколько дней.

Затем его завели в отдельный небольшой корпус, где несколько медицинских палат. Все верно – действительно, чувствовал себя неважно. Через неделю его перевели в тюремную больницу Гааза. Перед распределением подумали, с кем бы ему полежать. Был там один азербайджанец, арестованный подполковник, но пошел Марат к армянину. Вот такие толерантности.

Сосед у Оганесяна оказался курящий и открывал форточку. А за окном же тогда до минус пяти доходило. Вельможа делал замечания, земляк не реагировал, пришлось приходить прапорщику, замерять температуру в комнате, демонстративно показывать градусник – +26.

Недавно Марата отправили обратно в «Кресты». И поместили его в том заведении, как говорят, на «5/1». То есть второй крест, пятое отделение, первый этаж. Странно, но это отделение, куда чуть ли не иностранные экскурсии водят. Потому что все в кафельной плитке, покрашено, стеклопакеты, между прочим. Но сосед опять курящий.

И после пресс-конференции адвокатов Оганесяна, как мне удалось разведать, последовала серия звонков. Из Москвы – начальнику нашего УФСИН, генералу Потапенко: «Что у вас там с Оганесяном?!» Генерал Потапенко – начальнику «Крестов», полковнику Львову: «Что у тебя там с Оганесяном?! Где крысы, почему крысы?!» Полковник Львов – подчиненным: «Какого рожна крысу к Оганесяну пропустили?!» Дежурный режимник – бригадиру хозобслуги: «Поймать крысу!» Бригадир хозобслуги – шнырю: «Изловить первую попавшуюся крысу, а тушку к осмотру».

Сегодня, 18 января, в «Кресты» идет комиссия из тех, кто следит за правами человека в изоляции, а также члены общественной наблюдательной комиссии. И вряд ли кто из них скажет: «Послушайте, а давайте посмотрим, как сидят остальные».

«Кресты» – очень древние. До первого этажа, где скучает Марат, горячая вода в батареи поступает, а на другие – не очень. Но Марат все мерит прошлой жизнью. Вот, например, его супруга, Виолетта Павловна, приезжает из столицы в Петербург, останавливается в роскошном отеле на Адмиралтейском проспекте «Four Seasons», в номере Deluxe с одной спальней в 42 тысячи рублей за сутки, и ей курящих не подселяют.

А теперь немного о том, как может действовать машина подавления.

Приходит, например, в «Кресты» пара оперативников Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти с пиковым интересом. И спрашивают:

– А что, обвиняемый в казнокрадстве высокий чиновник у вас на особом положении?

Им смеются: мол, куда там, читайте прессу – сплошные жалобы.

– Тогда, может, перевести его в камеру, где нет крыс?

Когда статья сдавалась в печать, в СМИ появились новости: мол, Оганесяна перевели в камеру с горячей водой. То есть о том, что гуманитарные ценности возобладали. Увы, как это ни прискорбно, в «Крестах» нет горячей воды в камерах. Ни для Оганесяна, ни для нас прочих.

Вот говорят, что великий конструктор Туполев, сидя там при Сталине, придумал канализацию.

И Марату вряд ли кто запретит заняться кипятком на стратегическом уровне.

Евгений ВЫШЕНКОВ

Русская “Королева мира” уехала рожать в Армению

Супруга экс-сотрудника Росреестра Бориса Авакяна, победительница международного конкурса красоты «Королева-2014» Юлия Авакян (Ионина) уехала в Армению, где родит четвертого ребенка.

По словам источников Life, Юлия вернется в Санкт-Петербург уже в феврале. Напомним, Борис Авакян обвиняется в «уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в особо крупном размере». Экс-сотрудник Росреестра проходит также ключевым свидетелем по делу о коррупции в ФТС и ФСБ. В сентябре прошлого года Авакян сбежал из-под домашнего ареста в Армению, не явившись при этом на запланированную 12 сентября свадьбу с Юлией Иониной. Спустя некоторое время модель все же опубликовала на своей странице в Instagram фото обручальных колец, объявив о замужестве.