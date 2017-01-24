WEB Пространство

“Историей с блогером Лапшиным создан очень плохой прецедент”

Facebook взбунтовался против экстрадиции арестованного в Минске блогера Александра Лапшина (в сети Puerrtto), которого Беларусь собирается экстрадировать в Азербайджан. К флешмобу #блогерлапшин уже присоединились пользователи разных стран, эксперты, аналитики, люди самых разных возрастов и профессий. Все они разместили пост: “Я не покупаю белорусских товаров!”

Напомним, Лапшин ранее вызвал волну возмущения в Азербайджане серией своих постов из Баку, в которых рассказывал о трущобах. Разозлил он соседей и фактом приезда в Азербайджан, где он внесен в так называемый «черный список» МИД за посещение Арцаха. Еще в 2011 году Puerrtto назвал “черный список” пустой бутафорией… В конце прошлой недели замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук принял решение удовлетворить просьбу Генпрокуратуры Азербайджана о выдаче Баку гражданина РФ и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности. Армянские эксперты уже назвали решение Минска политически мотивированным решением Беларуси против Армении и желанием угодить Азербайджану. Гражданская жена блогера Екатерина пишет, что это кошмар и беспредел, считая недопустимыми все процедуры, связанные с вынесением решения по экстрадиции, а также тот факт, что на обжалование решения есть всего 10 дней. Таким образом силовики всеми силами стараются сократить этот срок и лишить Лапшина права на защиту. По теме уже высказался первый зампред комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин, не раз посещавший НКР и тоже внесенный за это в «черный список» азербайджанского МИД. Он назвал поведение Минска «скандальным» и напомнил, что против выдачи Лапшина высказывались не только министерства иностранных дел России и Израиля, но даже Госдеп США. “В 2012 году Будапешт выдал Баку азербайджанца Рамиля Сафарова, зарубившего в Венгрии топором спящего армянского офицера. Его же в Азербайджане не просто не судили, его сделали национальным героем. Не исключаю, что Лапшину в Азербайджане может угрожать реальная опасность. Думаю, МИД России должен всерьез озаботиться судьбой своего гражданина”, - заключил он.

«Если все преступление состоит в том, что Лапшин посещал Нагорный Карабах, то это просто вопиющий случай. Я лично приезжал в регион не раз и не два. Я не торговал оружием, не провозил его в багаже, а лишь был наблюдателем на выборах. Не вижу в этом состава преступления», – сказал депутат, директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Кстати, он тоже в «черном списке» и считает, что Россия в любом случае должна защищать каждого своего гражданина. «Это вопиющее недоразумение! Реакция российского государства на противоправные действия в отношении российского гражданина должна быть, безусловно, жесткой!» – сказал Мартынов.

“Вся ситуация с Лапшиным - это такой показательный спектакль, согласованный между Баку, Минском и Тель-Авивом, - пишет в FB эксперт, аналитик Денис Дворников. - Не верю, что Израиль так легко может позволить выдать своего гражданина. Мы знаем, на какие меры идёт это маленькое, но сильное государство, когда защищает интересы своих граждан. Не думаю, что Алиев раздул эту ситуацию, чтобы весь мир видел, как он издевается над иностранцем (правда, он это делает втихую с Уелдановым). Скорее всего, заготовлен поход на аллею шехидов и банкет в честь “одумавшегося блогера”. То есть “весь мир” должен поразиться силе и великодушию хана. Ну а Москва сглотнёт по привычке всю эту помидорную жижу, потому что – многовекторность и равноудаленность. И вообще, Трампа надо защищать от глобалистов, а тут блогеры-шмогеры”...

“Kак показывает практика, рано или поздно детали аферы (можете назвать ее «сделкой» — суть от этого все равно не меняется) обязательно всплывут, - пишет в “ЖЖ” pandukht. - И тогда в дураках в очередной раз окажутся те, кто из благих побуждений или же по недомыслию лепит из Лапшина «пострадавшего за интересы Армении и Арцаха». Человеку, готовому ради продвижения своего бложика на любую ложь и подлость, глубоко плевать и на Армению, и на Арцах, и на Россию, в которой он родился, и на Израиль, в котором время от времени проживает. По большому счету, плевать ему и на Азербайджан, с которым он несколько лет ведет непонятную для многих игру… Одна его фраза про то, что ему симпатичен ДАЕШ, потому что он уничтожает «Хезболлу» и асадитов, красноречиво говорит о том, что это за фрукт. Могу вспомнить его чисто азербайджанские наветы на Нжде и сравнение Армении с Гондурасом. Трудно не заметить, что свои репортажи «а-ля азагитпроп» Лапшин вел прямо с территории Азербайджана, а не после выезда оттуда. При этом, несмотря на то что азербайджанское МНБ досконально мониторит интернет-пространство, блогер совершенно не опасался быть задержанным”…

“Это на самом деле беспредел, - считает популярный в сети автор Евгений Примаков. - Саша непростой человек, я знаю многих, у кого этот неуживчивый и негибкий парень вызывает зубную боль. Но послушайте: его задержали в Белоруссии по запросу Азербайджана – внимание! – за то, что он съездил в Нагорный Карабах не со стороны Азербайджана. Саша - блогер, он ездит по миру там и сям, он путешественник, который описывает свои путешествия, его всегда было интересно читать. Сколько наших коллег, журналистов, побывало в Нагорном Карабахе, куда невозможно попасть иным способом, кроме как огорчив погранслужбу Азербайджана? Многим из этих людей потом было отказано в праве на поездки в Азербайджан, они попали в стоп-листы, стали персонами нон грата. У Саши несколько паспортов и гражданств, официально. После первой поездки в Нагорный Карабах он всё же съездил в Азербайджан по другому паспорту, и его никто не остановил на границе. Потом это вызвало особенный гнев властей. Азербайджан выпустил ордер на арест Саши, его, российского гражданина, арестовали в Белоруссии - в нашей братской, союзной Белоруссии. В Белоруссии против Саши нет никаких обвинений и дела тоже никакого нет. И вот теперь Сашу Лапшина после нескольких недель в белорусском СИЗО будут выдавать Азербайджану? Вы там не офигели часом, союзники, нет? Или там кому надо денег дали за выдачу? Или припугнули? Как такое вообще возможно? Российского гражданина с территории союзной страны выдают третьей стране? Уголовный срок за поездку в Карабах? Вы серьёзно? Внимание: в Российском УК нет статьи за незаконное пересечение чьей-либо ещё государственной границы, кроме российской. Есть статья 322 - незаконное пересечение границы РФ. Нет никакого условного “международного права”, где была бы уголовная ответственность за незаконное пересечение госграницы “вообще”. Просто нет. У меня есть веские основания полагать, что и в УК Республики Беларусь нет никакой уголовной ответственности за пересечение какой-нибудь госграницы, кроме, собственно, границы Республики Беларусь. Давайте так: предположим, что гражданин Белоруссии съездил в Карабах. И был бы арестован в России, брошен в СИЗО по ордеру Азербайджана, а потом был бы выдан не в Белоруссию, а в Азербайджан. Вы можете такое себе представить? Я - нет. Я с грустью ожидаю, что сейчас начнётся поток всякого со стороны моих азербайджанских читателей, но меня это не очень заботит, ваша борьба - это ваши проблемы. Я нигде не оскорбляю ни Азербайджан, ни ваши чувства. Этот пост не поддерживает Армению или Азербайджан. Саша - как бы к нему кто ни относился - российский гражданин, он не может быть выдан в Азербайджан. Он должен быть освобожден”.

“Это обычный шантаж. Обиделся Лукашенко, что русские не дали ещё скидку за газ и нефть! - считает Артур Арутюнян. - Куда ещё ниже (?!) $80 за 1000 м3, Россия своим гражданам так не продаёт… Дешёвые, низкие выходки! Не красит его!”… “За два дня до этого глава российского МИД вещал, что не допустит экстрадиции гражданина РФ, и вот на тебе! - возмущается Наталья Воронова, задаваясь вопросом: - Неужели дипломатический провал?”… “Я думаю, проблема в имитирующем деятельность прогнившем аппарате МИДа. И Сашкой они “усиленно занимались”, и мной, и Журавлевым, и убитым игиловцами Горбуновым. Лавров дядька хороший, но исполнители плевать хотели на его указания”, - считает А.Кочнева.

Что до флешмоба и бойкота белорусских товаров, то есть мнение, что это ничего не даст. Опять же, их так и так покупать не стоило. “Вы когда говорите о белорусских товарах, такое впечатление, что речь об ирландском пиве или о швейцарском шоколаде”, - иронизирует А.Газарян. “А как же знаменитые белорусские креветки?” - вопрошает Н.Меликян. “А зачем вам трактор?” - интересуется М.Сюни. Впрочем, подавляющее большинство уверено: бойкотом можно хотя бы продемонстрировать свое отношение, тем более что и продукция “мейд ин Батько Лэнд” не сильно у нас популярна.

И, наконец, еще один аспект этого дела, пожалуй, самый важный. “Историей с блогером Лапшиным белорусские и азербайджанские власти создали очень плохой прецедент”, - считают аналитики. Действительно, сидит себе человек в Минске и вдруг узнает, что ему светит тюрьма за критику, причем даже не своего, а какого-то третьего государства. Вот и получается, что “лапшинское дело” ставит под угрозу работу не только журналистов и блогеров, но и простых граждан, которым захочется что-то написать в сети…

Рубрику ведет Анна САТЯН