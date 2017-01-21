Армянская мозаика

Каро Пайлян - новый Грант Динк?

В Армении обеспокоены будущим Каро Пайляна. Депутат-армянин, выступая в турецком парламенте, назвал события 1915 года геноцидом, став тем самым новой мишенью ультранационалистов. Сегодня армянские и турецкие эксперты проводят параллели между членом прокурдской “Демократической партии народов” Турции Каро Пайляном и убитым десять лет назад, 19 января 2007 года, главным редактором газеты “Агос” Грантом Динком.

В статье под названием “Каро Пайлян — это Грант Динк”, опубликованной в турецком издании Cumhuriyet и приуроченной к десятилетию со дня убийства в Стамбуле Динка, автор Айдын Энгин в очень эмоциональной манере пишет: “Вы убили Гранта Динка — одного из самых храбрых сынов этой страны, подумав, что тем самым избавляетесь от гласа вопиющего и отважного сердца. Но вы ошиблись. Ваш ослепленный расизмом и националистическими предрассудками мозг не сумел понять, что его убийство породит десятки тысяч ему подобных. Грант Динк живет сегодня в сознании, речах и поступках несущих его знамя молодых армян. Одним из них является Каро Пайлян”.

...”Каро, как и Динк, так же принципиален и активен, он борется с несправедливостью и деспотическим режимом турецкого правительства. Мы обеспокоены будущим Каро, которого могут убить, как и Динка”, — отметил в беседе с журналистами эксперт по региональным вопросам Саргис Ацпанян.

Сегодня, по его словам, в Турции опаснее, чем десять лет назад: турецкие тюрьмы переполнены политзаключенными. Эксперт тем не менее убежден, что, несмотря на всеобщее волнение и страх перед эрдогановским режимом, “убийство Динка пробудило в армянах Турции национальное самосознание, оно подняло граждан этой страны на борьбу с несправедливостью и деспотизмом”...

Глава МИД Дании пошел на попятную

Вопрос геноцида армян необходимо оставить историкам, заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, выступая на обсуждении проекта резолюции о признании геноцида армян в Османской Турции.

По словам главы МИД Дании, парламент страны должен придерживаться нейтральной позиции и не давать оценки историческим событиям. Напомним, обсуждение проекта резолюции по геноциду прошло в рамках пленарного заседания парламента Королевства Дании. Ранее общественная телерадиокомпания Дании DR сообщила, что один из инициаторов проекта резолюции, парламентская фракция партии Liberal Alliance, решила не поддерживать вышеназванный документ. О причинах не сообщается. Но можно предположить, что определенное давление оказали и осторожность датчан, и звонки из Стамбула, и местная многочисленная турецкая община и прочий отлаженный десятилетиями ресурс.

Кардашян, Шер и Агаси - самые узнаваемые армяне мира

Список самых узнаваемых армянских звезд возглавили теледива Ким Кардашян и певица Шер, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательскими компаниями из Европы по заказу руководства премии «Аврора».

Рейтинг возглавила Ким Кардашян (36%), на втором месте оказалась Шер(25%), тройку лидеров замкнул теннисист Андре Агаси(22%). При этом все респонденты, будь то армяне или представители других национальностей, были уверены в армянском происхождении этих знаменитостей. Опрос общественного мнения также показал, что в основном широкой общественности знакомы армянская еда и история, а также армянские сообщества. Кроме того, результаты исследования выявили, что среди глобальной аудитории армяне известны как «гордые, дружелюбные и уважительно относящиеся к другим» люди. Исследование общественного мнения проводилось в марте и в июне-июле 2016 года в США, Канаде, Франции, Австралии, Аргентине, Дании, Норвегии, Греции, Германии и России.





Российские дипломаты на Крещенье окунулись в ледяные воды Гюмри

Крещенское купание “во Иордани” состоялось накануне в Черкесском ущелье армянского Гюмри, сообщается на страничке посольства России в Армении в Facebook.

Как отмечается в сообщении, воду в бассейнах освятил архимандрит, настоятель патриаршего подворья в городе Гюмри отец Андрей. Среди желающих погрузиться “во Иордань” были дипломаты посольства Российской Федерации в Ереване и Генерального консульства в городе Гюмри, солдаты и офицеры 102-ой российской военной базы, соотечественники, а также местное население. Для Крещенского купания была предложена специальная одежда, разработанная дизайнерами Патриаршего подворья.





В Ростове первыми в крещенскую воду окунулись двое армян

В минувший четверг православные христиане отмечали один из главных религиозных праздников – Крещение Господня.

В крещенскую ночь многие из них посещают специально оборудованные купели и окунаются в священную воду: считается, что обряд помогает верующим очиститься от грехов и стать сильнее духом. Первыми, кто окунулся в священную воду в Ростове, были Сергей Казарян и Эдмон Григорян, пишет издание Блокнот-Ростов. После погружения мужчины поделились своими эмоциями, сообщив, что окунаться в священную воду подобно «второму рождению». Отметим, что даты празднования Крещения в Русской Православной и Армянской Апостольской церквях разнятся: ААЦ отмечает праздник Крещения в единый день с Рождеством Христова – 6 января. Отличается и обряд, совершаемый верующими в этот праздник: если православные христиане окунаются в купель целиком, то в Армянской церкви в освященную воду опускается крест.

Танцующие кортежи и бешеные “Мерседесы”

“Мару Багдасарян называют племянницей Артура Багдасаряна — члена совета директоров “Итеры”, а также председателя армянской партии “Оринац Еркир””

Любители погонять по дорогам, пострелять на свадьбе и станцевать лезгинку на улице уже давно никого не шокируют, однако вызывают стойкое раздражение у большинства населения РФ. И если новости про танцоров встречаются всё реже, то стритрейсеров и стрелков, кажется, совсем не уменьшилось. Однако это тот самый случай, когда на национальность нарушителей закона никто упор не делает, но всем о ней известно. И это бурно обсуждается в соцсетях, причем часто не как факт социального, а именно межнационального неравенства, пишет российское интернет-издание “Национальный акцент” (18.01.17), упоминая в числе тех, “кто в последнее время подогревал нездоровые межэтнические настроения в России”, и стритрейсершу с армянской фамилией.

22-летняя экстравагантная московская любительница уличных гонок Мара Багдасарян, по меткому выражению Владимира Жириновского, уже известнее Красной Шапочки. Она не раз оказывалась в полиции, но каждый раз отделывалась штрафами там, где обычных водителей уже бы давным-давно лишили прав.

Когда неоплаченных штрафов стало слишком много, Багдасарян приговорили к обязательным работам, однако для них у Мары оказалось слишком слабое здоровье.

Самый резонансный инцидент с ее участием произошел в мае 2016 года, когда столичная золотая молодежь устроила на Gelandewagen гонки с полицией. Стритрейсеры намеренно нарушали ПДД и вели трансляцию своих “подвигов” в интернете. Тогда 20-летнего сына замглавы ЛУКОЙЛ Азата Шамсуарова — Руслана, которому принадлежал автомобиль, приговорили к обязательным работам.

По данным СМИ, отец девушки Эльмар Багдасарян числится владельцем ООО “Нучар”, которое занимается переработкой мяса и производством мясной продукции. По некоторым данным, родители Мары в разводе. Также журналисты называют ее племянницей Артура Багдасаряна — члена совета директоров “Итеры”, “дочки” “Роснефти”, а также председателя армянской политической партии “Оринац Еркир” и бывшего спикера парламента Армении.

Связан с Марой Багдасарян участник еще одного скандального происшествия — сын крупного бизнесмена, полицейский Карахан Балакеримов. Сейчас московская полиция проводит проверку размещенного в интернете видеоролика со свадебным кортежем, грубо нарушающим ПДД. На записи видно, что автомобили в свадебной колонне громко сигналили и моргали фарами. При этом автомобиль BMW черного цвета без госномеров ехал во главе кортежа по оживленному проспекту задним ходом. После того, как видео стало причиной скандала, Балакеримов заявил, что этот автомобиль не имеет к нему никакого отношения — он сам в нем не находился. Впрочем, это не спасло его от увольнения из правоохранительных органов.

26-летний оперуполномоченный УВД ТиНАО Москвы Карахан Балакеримов является братом Магомеда Балакеримова, который в свою очередь хорошо известен в столичной тусовке стритрейсеров и дружит с Марой Багдасарян.

Отец Карахана и Магомеда — выходец из Дагестана, крупный предприниматель Лазер Балакеримов, которого СМИ называют “королем Новой Москвы”. Бизнесмен владеет множеством торговых площадей в ТиНАО — это строительные рынки, магазины, склады, автосервисы, рестораны, а также около сотни земельных участков, предназначенных под строительство.

...Все последние резонансные истории с молодыми хулиганами при ближайшем рассмотрении однозначно свидетельствуют о том, что безнаказанность носит социальный, а вовсе не этнический характер. Но пока такие факты существуют, надо понимать, что они в любом случае влияют на мнение и самочувствие людей именно в сфере межнациональной. И не исключено, что во время ближайшего опроса населения РФ о состоянии межнациональных дел это станет очевидно. Подтверждается старая истина: соблюдение закона всеми без исключения — гарантия межнационального мира и спокойствия в нашей полиэтничной стране, резюмируется в публикации.

Гражданин Армении ловил кречетов в районе Петропавловска-Камчатского

Кречета редкого светлого окраса изъяли сотрудники ФСБ у группы браконьеров, задержанной на Камчатке по подозрению в незаконном обороте краснокнижных птиц, сообщает управление ведомства по Камчатскому краю.

Оперативники поймали трех граждан России и гражданина Армении при попытке передать кречета курьеру для отправки за пределы региона. Один из мужчин оказал активное сопротивление сотрудникам ведомства. “Изъятая птица, находившаяся под действием транквилизатора, была упакована в дорожную сумку. Стоимость подобной особи на рынках арабских государств может превышать 200 тысяч долларов. Предположительно, птица была поймана на севере полуострова для конкретного заказчика”, — говорится в сообщении. Сейчас кречет проходит реабилитацию, после которой будет выпущен в естественную среду обитания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, кречет - птица из семейства соколиных, самый крупный из соколов.