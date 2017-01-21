За высказывания о геноциде в Турции предлагают судить

В Турции началась новая кампания, цель которой – введение уголовной ответственности за публичные заявления о геноциде армян. Известный своей пещерной армянофобией одиозный политикан Гоксель Гюльбей заявил о намерении добиться рассмотрения меджлисом соответствующей поправки к законам и внесения изменений в Уголовный кодекс.

Поводом стал призыв о необходимости покаяния перед армянами, с которым выступил с трибуны турецкого парламента депутат от прокурдской Демократической партии народов Каро Пайлян.

Инициатор очередной антиармянской затеи этнический азербайджанец Гоксель Гюльбей возглавляет радикальную ультранационалистическую группировку со звучным названием “Международная ассоциациЯ по борьбе против безосновательных обвинений армян”. Известно, что эта марионеточная структура, созданная в 2005-м году в азербайджанонаселенном городе Игдыр, в действительности управляется из Баку, откуда и получает финансирование. Но об этом чуть позже. А пока о сути инициативы. Гюльбей утверждает, что разработал законопроект, принятие которого позволит криминализировать публичное оскорбление турецкого народа посредством “необоснованных утверждений о геноциде армян”. Любого, кто посмеет утверждать, что события, имевшие место в 1915-м году, были геноцидом, он предлагает предавать суду и наказывать лишением свободы сроком до пяти лет. По словам Гокселя Гюльбея, сейчас он проводит консультации с представителями ряда парламентских партий с тем, чтобы они вынесли предложение на рассмотрение меджлиса. Диалог на эту тему он ведет, по-видимому, с эмиссарами Партии националистического движения, которые также озабочены высказываниями Каро Пайляна и требуют его наказания. Что же касается крупнейшей оппозиционной силы – Народно-республиканской партии, то ее лидеры давно уже стараются не иметь с Гюльбеем дело. В свое время Гоксель Гюльбей в свое время состоял в этой партии и даже пытался баллотироваться по ее спискам в меджлис. Но, провалив выборы, он обвинил в своих неудачах армянское лобби, которое якобы внедрилось в НРП и захватило в партии власть. Свидетельством этого он назвал выдвижение партией на пост депутата армянки Селины Доган, выступающей с призывами осудить преступления младотурок.

У Гокселя Гюльбея больше единомышленников во внепарламентской оппозиции. С близкими его сердцу высказываниями выступают предводители Партии великого союза. Ее представитель Ариф Кероглу недавно предложил за заявления об армянском геноциде привлечь Каро Пайляна к уголовной ответственности, а также лишить его турецкого гражданства. Призыв Пайлана к покаянию Кероглу счел оскорблением турецкого народа, а это – уже криминал. Напомню, в турецком Уголовном кодексе есть пресловутая 301-я статья, карающая за оскорбление турецкой идентичности. В свое время по этой статье было осуждено свыше десятка представителей турецкой интеллигенции, позволявших себе высказывания на тему армянского геноцида. Среди них были и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук, и известная в Европе писательница Элиф Шафаг, и убитый националистами редактоор газеты “Агос” Грант Динк. Но в апреле 2008-го года в Уголовный кодекс были внесены поправки и 301-я статья была несколько либерализирована. С тех пор за высказывания о геноциде по этой статье в Турции никого не судили. И вот теперь вновь в повестку входит вопрос о криминализации того, что было по сути декриминализировано. Насколько это реально?

Смею предположить, что введение уголовного наказания за заявления о геноциде армян маловероятно. Это может стать реальным, только если Турция окончательно заявит о полном отказе от курса на евроинтеграцию. Дело в том, что в октябре 2011-го года Европейский суд по правам человека единогласно принял решение о том, что преследование лиц, публично признающих геноцид армян, незаконно. Этот вердикт стал результатом затянувшейся тяжбы между турецким правительством и вынужденным эмигрировать в США историком Танером Акчамом, который был обвинен в оскорблении турецкой идентичности из-за выступления на тему геноцида армян. Рассмотрев дело “Танер Акчам против правительства Турецкой Республики”, Европейский суд решил, что уголовное наказание в отношении деятелей, высказывающихся с призывами признания геноцида армян, противоречит десятой статье Европейской Конвенции по правам человека, декларирующей приоритет свободы самовыражения. Это значит, что судебное преследование лиц, высказывающих в отношении событий 1915-го года нетрадиционную для Турции точку зрания, будет восприниматься Страсбургом и Брюсселем как грубое нарушение Анкарой взятых на себя обязательств.

Станет ли руководство Турции поддерживать инициативу, чреватую ухудшением отношений с Евросоюзом и Советом Европы? Ведь ясно, что криминализация выступлений на тему армянской резни будет лишь способствовать активизации международной кампании по признанию геноцида. То есть инициатива Гокселя Гюльбея в действительности никак не исходит из интересов Турции. Тогда кому же все это нужно? Нетрудно догадаться, если вспомнить, кто именно является заказчиком этого известного провокатора. Тень Азербайджана проглядывается за его спиной все отчетливее, и скрыть это уже невозможно.

Турецкая пресса писала об этом не раз. Известно, что имя Гекселя всплыло в связи с расследованием дела, связанного с организацией провокации на стамбульской площади Таксим 26-го февраля 2012-го года. В ходе состоявшегося в тот день антиармянского митинга неизвестные провокаторы подняли транспаранты следующего содержания: “Все вы — армяне, все вы — ублюдки”, “Сегодня мы захватили Таксим, завтра захватим Ереван”, “Огюн Самаст — ты наш Серый волк”… (Самаст – это убийца Гранта Динка.) По требованию правозащитников полиция начала расследование с целью установить и наказать организаторов этой затеи. Выяснилось, что за всем этим стояли эмиссары из Баку. Турецкая газета “Radikal” располагает сведениями о том, что координировать организацию антиармянского митинга было поручено депутату меджлиса Азербайджана Сабиру Рустамханлы, а финансирование – президенту Государственной нефтегазовой компании Азербайджана Ровнагу Абдуллаеву. Кроме них в Стамбул из Баку были делегированы еще десять видных функционеров правящей партии “Ени Азербайджан”, которые на месте работали в сотрудничестве с Гокселем Гюльбеем.

Последовательный борец против “безосновательных обвинений армян” не первый год получает из Баку крупные заказы на организацию антиармянских акций и фабрикацию фальшивок. То он требует закрыть газету “Агос”, то настаивает на необходимости консервации Мецаморской АЭС, то организует пикет против проведения литургии в храме Ахтамар, то собирается в поход на Ереван с целью намаза в Голубой мечети… Совершенно очевидно, что все эти “мероприятия” детально обсуждаются с людьми из Баку, которые за это Гюльбея щедро вознаграждают. Так что затея с введением уголовной ответственности за выступления на тему геноцида тоже, скорей всего, является инициативой бакинских идеологов. Турецким политикам давно пора понять, что идеи Гокселя Гюльбея не имеют ничего общего с интересами Турции и преследуют совсем иные цели.