Армянская мозаика

Армянка бросила, нигерийка – усыновила

Маленькая Сара очень любит свою чернокожую мать. 7-летняя девочка отличается от своих двух братьев и сестры лишь цветом кожи: правда, кровной связи между ними нет, но живут они в одной семье и у них общие родители. Нигерийка Флора встретилась с армянской малышкой пять лет назад, когда посетила детский приют «Матери Терезы». Саре тогда было два годика, девочка подбежала к чернокожей женщине и обняла ее.

Как пишет одна из местных газет, у Сары врожденный порок головного мозга. Ее родители, узнав об этом, отказались от ребенка еще в больнице. После лечения в детской клинике «Мариам Аствацацин» ее отправили в приют. Но для чернокожей женщины болезнь ребенка не стала препятствием для удочерения. Даже после долгого и изнурительного процесса по удочерению, длившегося целых два года, Флора не отказалась от своей цели. По ее словам, были трудности: правительство Нигерии должно было изучить детали, дать согласие на то, чтобы их гражданка усыновила ребенка из другой страны. И пока шел процесс законного усыновления, Сара уже жила в семье Флоры – с сестрой и братьями. На вопрос, не возникало ли у девочки вопроса, почему она внешне так отличается от своих братьев и сестры, Флора ответила: «Нет, она никогда не задавала такого вопроса. Но в школе, когда дети задают ей вопросы на эту тему, она говорит, что мать у нее нигерийка, а она сама – армянка. Сара – очень умный ребенок. У нее есть ответы на все вопросы».

Кстати, нигерийка носит армянскую фамилию, поскольку в Нигерии познакомилась с доктором Ашли Ваник Минасом – армянином по национальности. Через несколько дней после знакомства Ашли написал ей письмо, в котором сделал предложение руки и сердца, Флора приняла предложение. Свадьбу сыграли по нигерийским обычаям: «За два года до замужества я его видела во сне, а когда мы познакомились, я вспомнила свой сон. На свадьбу я белого платья не надевала. Согласно нашим традициям, мы надеваем цветное платье». Флора с мужем впервые приехала в Армению в 1994 году, они в Мегри основали первую медицинскую клинику «Минасян». Детям дали армянские имена: Флора рассказывает, что, будучи беременной первенцем, она читала книгу о геноциде армян, главную героиню звали Сирун, и имя будущей маме понравилось: «Я сразу же решила назвать дочь Сирун». Потом родились Ваник и Тигран. Сейчас Сирун и Ваник учатся в Медицинском университете, а 12-летний Тигран ходит в школу. После 18 лет совместной жизни супруги развелись. Муж уехал в Нигерию, где живет и работает по сей день, а нигерийка Флора осталась в Армении: «Это родина моих детей, они здесь ходили в школу, они владеют армянским лучше, чем английским. Но на каникулы они уезжают в Нигерию». На наш вопрос, где они себя чувствуют лучше, Флора ответила: «Моя дочь говорит: в Нигерии нам говорят, что мы не похожи на нигерийцев, а в Армении говорят, что мы не похожи на армян. Мои дети чувствуют себя чужими и в Нигерии, и в Армении. Но уверяют, что здесь им лучше». В детской больнице «Мариам Аствацацин» Сара в свои 7 лет перенесла уже больше десятка сложных операций. «Мы благодарим Бога и не теряем надежду: Сара будет здорова»,- со слезами на глазах говорит Флора Минас.

Нелли БАБАЯН

Похитили, требовали выкупа, а потом задушили

Тела погибших Андрея Мурадяна и его родного брата Александра доставят в Армению и похоронят на родине. Напомним, на прошлой неделе был похищен, а потом задушен и сожжен сын бизнесмена, у которого убийцы требовали выкуп за похищенного родственника, сообщают (16.01.17) хабаровские СМИ.

Двое злоумышленников в погоне за наживой похитили сына армянского бизнесмена и требовали у его отца выкуп в размере двадцати миллионов рублей. Пока родители решали, как поступить с похитителями, последние стали осознавать, что долго не продержатся и их объявят в розыск, поэтому они подошли к похищенному Андрею сзади и хладнокровно задушили. Тело убитого мужчины вывезли за город и сожгли на пустыре. Спустя некоторое время обоих подозреваемых задержали. Ранее в семье бизнесмена уже случалось горе. Несколько лет назад у них погиб от удара током первый сын Александр. Его похоронили на кладбище за 49 километром. Было принято решение эксгумировать труп мужчины и доставить тела обоих братьев на родину, где их в дальнейшем похоронят. Оба злоумышленника, 27 и 26 лет, на данный момент находятся под арестом.

Эрдоган списал новую Конституцию у юриста-армянина

Газета Sonsoz опубликовала статью в связи с конституционными изменениями в Турции, согласно которым предусматривается переход к президентской системе правления.

Оказывается, предоставляемые президенту Эрдогану правомочия «падишаха» взяты из старого проекта Конституции, составленного Григором Отяном. «По аналогии с армянской Конституцией (проект реформ в Западной Армении), вошедшей в силу в 1863 году, он внес многочисленные пункты в османскую Конституцию 1876 года. Правомочия, предоставляемые султану в османской Конституции, нашли место в проекте конституционных изменений, представленных Партией справедливости и развития», - отмечается в публикации. Напомним, что Григор Отян был известным общественно-политическим деятелем османской Турции, который в свое время разработал проект реформ в Западной Армении. Вопрос, однако, в том, что, согласно предложениям Отяна, полномочия турецкого султана несколько ограничивались по сравнению с теми, которыми падишах ранее обладал как неограниченный монарх. А вот полномочия Эрдогана по сравнению с имеющимися расширятся.

Еще одну армянскую семью хотят выслать из Франции

Активисты из французской организации Baobab требуют спасти 39-летнего Ваге Петояна от депортации из Франции. Петоян задержан за нарушение правил парковки перед полицейским участком в городе Ангулем, пишет местное издание Charente Libre.

За него вступились активисты-французы: они провели пикет у полицейского участка, затем встретились с местными чиновниками, но безуспешно. Сейчас Ваге находится в центре для административно задержанных лиц в Тулузе, a армянское консульство составляет справку о его гражданстве. Получив эту справку, французские власти смогут его выслать, поясняет Мари-Лин Ками-Гиро, представитель ассоциации Baobab, которая помогает с интеграцией нелегальным иммигрантам. Петоян по профессии пекарь, у него жена и трое детей, рассказывает она. Старшая девочка плачет, не может заснуть по ночам и находится под наблюдением медика. Плохо себя чувствует и его жена Роза, добавляет активист. По её словам, вся семья хорошо интегрирована в местное общество. Ранее, ещё до инцидента, Петоян подал заявление о политическом убежище, которое должен рассмотреть суд, добавляет активист Жан-Клод Карер. «Причём заявление надо рассмотреть, даже если Петояна вышлют в Армению. Потому что в своей стране ему угрожает реальная опасность», - добавил он, не уточнив, о какой именно опасности речь.

От “НВ”.

Впрочем, не важно. Удивительно другое. При таком количестве нелегалов из арабских и африканских стран, представляющих для Франции реальную угрозу, миграционные службы этой страны все еще отыгрываются на армянских семьях - работящих, законопослушных... Разговоры о том, что пора избавляться от криминальных элементов, заполонивших Францию, актуализируются только в период каких-нибудь терактов или волнений, когда полиция попросту не справляется со своими прямыми обязанностями. Затем тему спускают на тормозах и правоохранители переключаются на армян и другие национальности, видимо, пытаясь таким образом создать иллюзию бурной деятельности.

Фотомодель из США подарила дяде Мише миллион рублей

Модель компании по продаже женского белья Ксения Дели пожертвовала 1 млн рублей в рамках акции по сбору средств для приобретения дома для бездомного жителя Краснодара Михаила Гарияна, известного как дядя Миша, сообщает издание “Взгляд”.

Одна из организаторов акции “Дом для дяди Миши” Светлана Черникова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что Дели вручила Гарияну, который в городе больше известен как армянский «Старик Хоттабыч», конверт с миллионом рублей. Всего же удалось собрать 1,765 млн р. Напомним, 68-летний Михаил Гариян перебрался на Кубань в 1989 году. Беженец из Баку, в Нагорном Карабахе он потерял всех родных... Мужчина - заядлый болельщик всех баскетбольных, футбольных и волейбольных команд Краснодара. А еще Гариян торгует мелочевкой на рынке и остановках общественного транспорта. Кстати, его портрет, как писала “НВ”, на днях стал победителем Всероссийского конкурса фотографии Best of Russia-2016. Работа 22-летнего фотографа из Краснодара Дмитрия Александрова стала лауреатом номинации «Люди. События. Жизнь». В описании к снимку дядя Миши была прикреплена запись: «Человек, который пережил свою семью, человек, у которого нет крыши над головой, но несмотря на тяжелую судьбу, он благодарит Бога за все, что у него есть».]





Белорусский посол не вышел к участникам митинга

У здания посольства Белоруссии в Ереване прошла акция протеста против экстрадиции из Минска в Баку гражданина Израиля Александра Лапшина.

Участники акции скандировали лозунги "Карабах - не Азербайджан", "Не поддерживайте алиевские власти"… Демонстранты выразили желание встретиться с послом и передать ему письмо. Однако глава дипмиссии не вышел к участникам акции. Нежный голос женщины через “домофон” предложил оставить письмо, а также плакаты у дверей посольства, что демонстранты и сделали, скандируя при этом "Позор, позор". Напомним, что Лапшин был задержан в ночь на 15 декабря в Минске по запросу Азербайджана.

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От палаты адвокатов Армении Ара Зограбян обратился к своим коллегам в России и Белоруссии с призывом встать на защиту гражданина Израиля и РФ, блогера Александра Лапшина, который по требованию Баку был задержан в Минске из-за визита в Нагорный Карабах.

В заявлении отмечается, что экстрадиция Александра Лапшина в Баку противоречит требованиям международных и национальных правовых актов. По мнению адвокатов, преследование Александра также противоречит Всеобщей декларации прав человека ООН, согласно которой каждый человек имеет право на свободу убеждений и на их свободное выражение. Напомним, в ночь на 15 декабря Александр Лапшин (гражданин России, Украины и Израиля), более известный как блогер «Puerrtto», был задержан в Минске по запросу Баку. По сведениям азербайджанских СМИ, он был объявлен в международный розыск за повторное посещение Нагорного Карабаха в 2015 году, после того как в 2011 был включен в «черный список» МИД страны. В отношении Лапшина в Азербайджане заведено два уголовных дела. Ранее белорусские СМИ сообщили о том, что к делу Лапшина подключились армянские, российские и израильские дипломаты.