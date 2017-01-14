Армянская мозаика

В Тольятти многодетную маму-армянку разлучают с детьми

В редакцию газеты «Площадь Свободы» обратилась многодетная армянская семья, проживающая в Тольятти. Сейчас отца и мать пытаются выдворить из России на том основании, что у них отсутствует российское гражданство, детей же хотят оставить здесь. Отец сбежал из полиции, его местонахождение теперь неизвестно, а мать борется за право остаться в России вместе со своими детьми.

Арпик Саргсян — так зовут маму — приехала в Тольятти вместе со своими родителями, когда ей было всего 8 лет, здесь училась в 27-й школе, впоследствии здесь же нашла мужа — Владимира Мартиросяна. Семья вышла хорошая, но проблемная по документам. У Арпик есть лишь свидетельство о рождении в Армении, у ее мужа — паспорт гражданина Армении.

Российского гражданства нет ни у того, ни у другого. «Как же вы жили в Тольятти 15 лет?» — интересуется корреспондент «Площади Свободы». «Я домохозяйка, сидела дома с детьми, паспорт у меня никто никогда не спрашивал, — рассказывает Арпик. — Документы сделать я пыталась, собирала бумаги, но в паспортном столе мне дали отказ, объяснив, что те, кто родился после распада СССР, обязательно должны ехать в Армению и вначале сделать паспорт там.

При этом в Армению надо ехать через посольство. Для регистрации в качестве лица без гражданства нужно то же самое. Потом у меня родился ребенок, и стало не до этого… Муж у меня гражданский, работал где придется. Полиция его несколько раз задерживала, но всякий раз отпускала. А в последний раз почему-то нет. Его задержали на улице 21 декабря, суд присудил ему выдворение в Армению.

24 декабря полиция пришла к нам, меня забрали в отдел на ул. Чапаева, где я двое суток провела в камере. Там же заперли мою маму, потому что у нее закончилась прописка. То, что у меня трое маленьких детей, с которыми меня разлучили, никого не волновало.

Самвелу 6 лет, Карине 4 года, Давиду 5 месяцев. Все они родились в Тольятти, имеют свидетельство о рождении российского образца. 24 декабря моих детей забрала опека и разместила их в различных медучреждениях — двух старших разместили во второй инфекционной больнице, маленького — в детской многопрофильной. Хочу сказать, что в семье они были здоровы, а из больницы, когда мы их смогли забрать через пять дней, вернулись больными.

Карина вернулась из «инфекционки» с температурой 39. А младшенький, Давид, до сих пор кашляет, никак не могу вылечить. Его почему-то отдавали из больницы без куртки, без шапки и в итоге одели в чужую куртку».

По словам Арпик, суд решил выдворить ее из России в Армению. С этим решением многодетная мама категорически не согласна. «Одна, без детей, я никуда не поеду. На поездку в Армению нужно 40 тысяч рублей. У меня таких денег нет. А даже если бы и были, что я буду делать в Армении? Там у меня никого нет, ни родных, ни жилья. Мои родители в 90-х продали все и приехали в Тольятти, здесь и живут сейчас. Куда же я поеду? Дети мои тоже в Тольятти, поэтому я хочу, чтобы мне помогли сделать российское гражданство».

С выдворением Арпик не согласен и ее юрист, Карен Махсудян. «Поскольку у моей подзащитной нет паспорта гражданки Армении, решение о выдворении ее в Армению необоснованно и незаконно. Решение о выдворении гражданского мужа Арпик, Владимира, правильное, а решение о выдворении Арпик — неправильное».

На этой неделе женщина обжаловала решение Центрального районного суда в суде Самарской области. Так что в ближайшее время его рассмотрит вторая инстанция. Пока же Арпик вместе со своими детьми ютится на съемной квартире своих родных. По словам Арпик, оформить российское гражданство для нее можно, но на это нужна немалая сумма, 100 тысяч рублей. Откуда их взять? Вот в чем вопрос…

В Свердловске депутат – лицо прикосновенное

В Екатеринбурге оштрафовали и лишили водительских прав депутата свердловского законодательного собрания Армена Карапетяна, сообщила в четверг РИА Новости представитель судебного участка ¹ 2 Железнодорожного районного суда Екатеринбурга.

10 декабря на улице Челюскинцев полицейские остановили автомобиль Mercedes, в котором находился депутат свердловского заксобрания Армен Карапетян. По информации стражей порядка, депутат отказался предоставить документы на машину и проходить медосвидетельствование на наличие алкогольного опьянения. В отношении него составили протокол, а затем возбудили административное дело. “Решение судьи — оштрафовать гражданина на 30 тысяч рублей и на один год и семь месяцев лишить водительских прав”, — сказала представитель участка.

Турки провинции Мардин поздравили с Рождеством единственную армянскую семью

Группа сельчан, проживающая в районе Дерик турецкой провинции Мардин, в день Святого Рождества с подарками нанесла дружественный визит единственной армянской семье этого района.

Как сообщает турецкое агентство Mardinlife, один из поздравляющих, писатель Эюуп Гювен отметил, что армяне - коренной народ региона, и они специально посетили Наифа Демирджи, чтобы поздравить с Рождеством. «Жаль, что армяне покинули этот район. Но мы их помним», - сказал Гювен. В свою очередь армянин Демирджи заявил, что соседи-мусульмане не оставляют их в одиночестве и постоянно интересуются состоянием здоровья армянской семьи. Словом, трогательная получилась встреча. Как раз на первую полосу турецких газет…

В Украине будут судить армянина, воевавшего в рядах боевиков ЛНР

В Украине будут судить гражданина Армении, который обвиняется в участии в боевых действиях в Донбассе на стороне российско-террористических войск. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

По данным ГПУ, армянин в апреле 2014 года был завербован в оккупированном РФ Крыму агитаторами для участия за денежное вознаграждение в войне против Украины в рядах террористической организации ЛНР. После этого он в составе отряда таких же наемников был перемещен в Ростовскую область РФ, а оттуда отправлен в Луганскую область через неконтролируемый участок украино-российской границы.





“Ташир” - крупнейший подрядчик Новогодней Москвы

В 2016 году мэрия Москвы выделила на новогоднее оформление почти 7 миллиардов рублей. Крупнейшим подрядчиком по оформлению города стала группа компаний «Ташир».

«Ташир» стал монополистом в обмотке деревьев светодиодными лентами и в изготовлении конструкций в виде «светодиодной грядки» из лежащих на земле цветов (их по городу было установлено около 68). По контракту компания Карапетяна получила более 2 миллиардов рублей, сообщает Медуза.

Убийцам армянской пары грозит пожизненный срок

В 7-ом суде по тяжким преступлениям Стамбула состоялся процесс по делу о нападении и ограблении супругов Акопа и Седы Демирджи в стамбульском квартале Шишли.

Турецкий прокурор потребовал пожизненного заключения в отношении 3 граждан Армении, которые год назад осуществили разбойное нападение на пожилую супружескую пару. В отношении других обвиняемых, отпущенных под подписку о невыезде, судья потребовал оправдания, подчеркнув, что нет достаточных доказательств их вины. Обвиняемые утверждали, что они вошли в дом исключительно с целью грабежа и не имеют никакого отношения к смерти Акопа Демирджи. Напомним, что 6 февраля 2016 года Сергей Микаелян, Артур Айвазян и Арам Ованнисян проникли в дом пожилых супругов, связали стариков и с награбленным скрылись. До прибытия правоохранителей на место происшествия 85-летний Акоп Демирджи скончался, а его супругу с трудом удалось спасти.

Ехавший из Нижнего Новгорода в Рязанскую область армянин непонятным образом оказался в Татарстане

На протяжении двух дней в Нижнекамске (Татарстан) в фойе одной из местных клиник жил молодой человек, у которого не было ни денег, ни документов. Мужчина просил помочь ему добраться до мамы. Корреспонденту NTR-24.RU он рассказал, что ехал к ней в Рязанскую область и… заблудился. В ходе беседы выяснились подробности, однако пришлось вызвать сразу несколько служб: миграционную, полицию и “скорую помощь”.

Ереван, Касимов, Нижний Новгород, Самара - речь молодого человека изобилует названиями городов. Как в этот перечень попал Нижнекамск - объяснить толком не может. Твердит одно: нужно проведать маму, которая живет в Доме инвалидов, что в Рязанской области. Приютившим его сотрудникам больницы эта история показалась весьма странной. Между тем на вопросы парень отвечает вполне связно. Он армянин. Зовут Георгий Акопян, 28 лет, родители давно в разводе: отец живет в Ереване. Да и на бездомного не похож: одет хорошо, хоть и не по погоде. А вот денег и документов при нем нет. Разобраться в ситуации корреспондент НТР пригласила сотрудников миграционной службы. Пока их ждали, Георгий потерял сознание. Миграционная, полиция и “скорая помощь” прибыли практически одновременно. Установку личности отложили до лучших времен. На носилках парня отвезли в отделение неврологии. Как оказалось потом, это был голодный обморок. Вскоре сотрудники миграционной службы сообщили, что на территории России молодой человек находится на законных основаниях. Нашли его отца. Он живет не в Армении, а в Нижнем Новгороде. С его слов, сын не совсем здоров. Уже вечером Георгия отправили к отцу: билет до дома ему купили земляки из нижнекамского армянского общества.