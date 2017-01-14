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В Номере // МИР И МЫ // Имя Севана в Азербайджане признали армянским

Имя Севана в Азербайджане признали армянским

Спецкомиссия по именам и фамилиям Азербайджана отказала в обращении 86 людям, желающим дать «оригинальные» имена детям или сменить собственное.

По словам заместителя председателя Терминологической комиссии Саялы Садыгова, в числе причин отказа одного из обращений – армянское происхождение имени. «Меняющий свое имя должен указать серьезную причину, и новое выбранное им имя должно соответствовать правилам языка. Например, женщина по имени Севда хотела поменять имя на «Севана», а некая Перване – на турецкую форму своего имени «Келебек». Человек, которого зовут «Дуньямалы», решил стать «Даниэлем». «Севана» – имя армянского происхождения. Слова «Келебек» и «Даниэль» не соответствуют системе имен азербайджанского языка», – цитируют слова Садыговой азербайджанские СМИ.

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