“Инджерлик” принадлежит не туркам, а армянам?

США могут признать законными претензии трех армянских семей в отношении земли крупнейшей на Ближнем Востоке военной базы

В Вашингтоне достаточно сдержанно отреагировали на скандальное заявление вице-премьера Турции о возможном изгнании американских войск с крупнейшей на Ближнем Востоке военной базы “Инджирлик”. Представители уходящей администрации, видимо, не пожелали портить отношения с Анкарой, оставив право разбираться с Эрдоганом своим преемникам. Соединенные Штаты вряд ли позволят турецким правителям говорить с собой на языке ультиматумов. Белый дом, думается, найдет, чем ответить туркам, если их угрозы станут реальностью. Влиятельная британская газета “Интепендент” утверждает, что вероятным ответом Вашингтона может стать пересмотр отношения в вопросу геноцида армян.

В последние месяцы турецкие официальные лица все чаще выражают недовольство в связи с тем, что американские самолеты, дислоцированные на базе “Инджирлик”, наносят в Сирии удары по воюющим против курдов отрядам группировки “Джехбат ан Нусра” и при этом не помогают туркам в их безуспешных попытках занять город Аль-Баб. Пятого января вице-премьер Вейси Кайнак заявил, что такое поведение американцев заставило турецких правителей вернуть в повестку вопрос целесообразности дальнейшего пребывания сил НАТО на военной базе “Инджирлик”. Тему продолжил министр обороны. Геренал Фикри Ишик заявил, что власти Турции не исключают, что войска США и других стран Североатлантического союза могут быть выдворены с военной базы. В другое время американцы быстро поставили бы его на место. Но сейчас предпочли выдержать паузу. Обозреватели расценили угрозу Анкары вполне серьезно и полагают, что в Пентагоне и в Госдепартаменте США сейчас заняты составлением списка возможных ответных мер. Западная пресса уже обсуждает эти меры. Обозреватель лондонского издания “Интепендент” позволил себе предположить, что Армянский вопрос станет одним из главных инструментов новой американской политики, призванной приструнить Турцию. Британский журналист напоминает, что земля, на которой в свое время была построена военная база “Инджирлик”, по закону является собственностью армян. Автор статьи отмечает, что судебный процесс, инициированный в связи с этим тремя армянскими семьями в США, может привести к весьма неожиданным для Анкары результатам.

Военная база “Инджирлик” находится на территории исторической Киликии, недалеко от некогда армянского города Адана. После проведенной османскими войсками этнической чистки уже в 1917-м году в Киликии армян практически не осталось. Вся принадлежавшая армянам недвижимость была незаконно национализирована. Между тем многие из землевладельцев, сумевших спастись, сохранили документы, подтверждающие права собственности. В конце 90-х годов проживающий ныне в Лос-Анджелесе Алекс Бакалян обнаружил в семейном архиве свидетельство османского кадастра, доказывающее законность его претензий в отношении земли, на которой была построена база “Инджирлик”. Позднее такие же документы нашли в своих архивах потомки соседей его покойного деда. В 2010-м году они объединились и подали в суд Калифорнии иск против правительства Турции. Алекс Бакалян, Анаис Арутюнян и Рита Магдессян потребовали признать законным их требование о восстановлении прав собственности в отношении 122 акров земли. Ответчиком был признан Центральный банк Турции. Дело в том, что османское правительство предоставило право распоряжаться землями армян государственным банкам. Построив на землях армянских фермеров военную базу и предоставив ее в аренду вооруженным силам стран НАТО, правительство Турции незаконно обогатилось. Ну а правопреемники законных владельцев угодий, соответственно, лишились прибыли, на которую вправе были рассчитывать. Исходя из этого истцы потребовали компенсации в размере 64 миллионов долларов.

Это сенсационное дело вел известный американский адвокат Вардгес Егиян, чья жена была в числе истцов. Но американский суд счел, что поставленный перед ним “вопрос носит больше политический, нежели судебный характер” и отказался удовлетворить требование. Вынесенный в апреле 2013-го вердикт Анкару удовлетворил в полной мере. Комментируя это решение, большинство экспертов склонялось к тому, что судья исходил из государственных интересов США и, следуя призыву Госдепартамента, решил не вредить стратегическому партнерству Соединенных Штатов с Турцией. Если это так, то сегодня вердикт мог быть иным. Ведь отношения Вашингтона с Анкарой уже совсем иные. Если в Белом доме действительно ищут способы наказать Эрдогана за угрозы выдворить американцев с военной базы “Инджирлик”, то легче всего сделать это с помощью армян. Турецкому правителю могут напомнить, кому на самом деле принадлежит земля, на которой дислоцированы американские истребители и бомбардировщики.

Такая возможность у формируемой в Вашингтоне новой администрации скоро появится. Дело в том, что потомки армянских землевладельцев, неудовлетворенные вердиктом калифорнийского суда, обратились с подобным иском теперь уже в другой американский суд. Причем к трем истцам скоро могут присоединиться еще 13 армян, отыскавших в своих архивах свидетельства собственности на земельные угодия в Киликии. Новое судебное разбирательство началось девятого августа и может занянуться надолго. Исход этого дела во многом будет зависеть от результатов американо-турецких переговоров вокруг присутствия сил НАТО в Киликии. Если Эрдоган наберется мужества претворить свою угрозу в жизнь и решится выдворить американцев с базы, Вашингтон легко найдет способ показать всему миру, что земля базы “Инджирлик” Министерству обороны Турции на самом деле не принадлежит. В новых политических условиях иск потомков армянских землевладельцев обретает реальные шансы на успех.

Ясно, что признав требования армян законными, американский суд не сможет восстановить их право собственности в отношении присвоенных турецким правительством земель. Но такой вердикт может стать основанием для новых разбирательств уже в европейских судебных инстанциях, решения которых обязательны для исполнения Турцией. Это будет прецедент, которого Анкаре стоит опасаться.