Армянская мозаика

“Глаза дяди Миши из Карабаха” победили на конкурсе фотографии

Портрет Михаила Гарияна, более известного как Дядя Миша из Карабаха, стал победителем Всероссийского конкурса фотографии Best of Russia-2016. Работа 22-летнего фотографа из Краснодара Дмитрия Александрова стала лауреатом номинации «Люди. События. Жизнь».

В описании к снимку дядя Миши прикреплена запись: «Человек, который пережил свою семью, человек, у которого нет крыши над головой, но несмотря на тяжелую судьбу, он благодарит Бога за все, что у него есть». Михаил Гариян переехал на Кубань в 1989 году, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе, где потерял всю семью. В Краснодаре дядя Миша (так его называют местные) жил у знакомых и друзей, однако многих из них уже нет в живых, и теперь ему негде жить. Армянский «Старик Хоттабыч» прославился тем, что является постоянным посетителем местного стадиона и самым преданным болельщиком краснодарских команд. Инициаторами благотворительной акции по сбору средств для покупки дяде Мише жилья и восстановления документов стали футбольные болельщики. 24 ноября российская певица Анита Цой на своем концерте в Краснодаре заявила о том, что возглавит сбор средств.

Группа армян требует землю авиабазы “Инджирлик”

Трое армян - граждан США - Алекс Бакалян, Анаис Арутюнян и Рита Магдессян - отстаивают через суд свое право на землю в Турции, где расположена авиабаза “Инджирлик”, пишет “Индепендент”.

Издание напоминает, что “Инджирлик” - ключевая авиабаза США в Турции, откуда наносятся удары по целям ИГИЛ в Сирии и Ираке. В публикации отмечается, что большинство стран Европы признали самое ужасное преступление Первой мировой войны геноцидом, однако правительство США отказывается делать это, чтобы “не расстраивать” Турцию. Отстаивать свои права на землю американские армяне будут в суде Калифорнии – они потребуют вернуть им 122 акра земли. К иску могут присоединиться еще 13 армян.

Бенедикт XV пытался остановить геноцид

Исследователи архивных документов Ватикана по геноциду армян издали первую книгу о попытках Папы Римского Бенедикта XV и его курии остановить массовую резню в Османской империи, сообщает итальянский телеканал Rome Reports.

В публикации представлен хронологический рассказ о том, какие попытки предпринимал нунций (официальный представитель Папы), кардинал Анджело Мария Дольчи для того, чтобы остановить геноцид. «Ватикан сделал все, что мог, и даже то, что не мог, потому что нунций ездил на встречи с людьми, которые находились за пределами дипломатической сферы. Делегат не имел права на подобные шаги. Дольчи встречался с министрами, с великим визирем и с султаном. Он говорил от имени Папы и Святого Престола, потому что был уверен, что Папа Бенедикт XV хочет помочь и спасти этих людей», – рассказывает о книге ее соавтор Валентина Караханян, один из исследователей архивов Ватикана. Отметим, Бенедикт XV возглавлял Папский престол с 1914 года до своей смерти в 1922 году.

Гражданина Армении будут судить в Анапе за смерть двух узбеков в спиртовой бочке

Гражданина Армении обвинили в смерти по неосторожности двух юнцов — граждан Узбекистана 20 и 23 лет, насмерть угоревших в бочке с остатками спирта, передает yug.svpressa.ru.

По данным следствия, 42-летний армянин арендовал помещение в селе Юровка, где устроил нелегальный цех по выпуску контрафактного алкоголя, не имея разрешения на какую-либо предпринимательскую деятельность. 4 июля он поручил двух мигрантам из Узбекистана, которых нанял на работу, почистить 54-литровую емкость, в которой оставалась спиртосодержащая жидкость с сероводородом. При этом мужчина знал, что жидкость может вызвать удушье, но не позаботился о специальном снаряжении для работников. В итоге при выполнении задания нанимателя парни умерли, отравившись сероводородом.

В настоящее время уголовное дело гражданина Армении передано в суд. Свою вину мужчина признал полностью, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Конюхов отправится в стратосферу на воздушном шаре

Федор Конюхов планирует в середине января долететь до стратосферы на воздушном шаре и установить новый мировой рекорд. Об этом 9 января рассказали организаторы экспедиции.

В настоящее время рекорд по времени полета на воздушном шаре принадлежит японцам Мичио Канда и Хиразуки Такезава. В 1997 году они продержались в воздухе 50 часов 38 минут, стартовав в Канаде и приземлившись в США. Чтобы превзойти это достижение, Конюхову необходимо пролететь на воздушном шаре не менее 52 часов. Сегодня, 12 января, в Государственном историческом музее на Красной площади состоится пресс-конференция, посвященная проекту. В ней, помимо Конюхова, примет участие российская певица Виктория Цыганова. Артистка в период подготовки полета поднималась на воздушном шаре вместе с путешественником. В декабре 2016 года стало известно, что Конюхов планирует побить мировой рекорд по высоте подъема на тепловом аэростате. Для этой цели он намерен достичь отметки в 25 тысяч метров. Путешественник будет стартовать в Якутии в августе-сентябре. Летом 2016-го путешественник совершил кругосветный перелет на воздушном шаре, стартовав из города на западе Австралии.

От «НВ».

Без сомнения, Федор Конюхов – один из самых мужественных людей планеты. Каждая его акция – новая строка в списке мировых достижений. Он совершил четыре кругосветки, нынешняя – пятая, много раз пересекал Атлантику, поднимался на высочайшие вершины всех континентов.

Однажды пути-дороги Федора Конюхова пересеклись с маршрутом путешествия Зория Балаяна – на острове Горн… Вот что пишет З.Балаян в своей книге о кругосветном плавании на яхте «Армения»:

«…Во сне видел Федора Конюхова. В жизни его не видел. Много раз говорили по телефону. Он нас поздравил с окончанием первого плавания на “Киликии”. Считаю его великим путешественником, и не только мореплавателем. И ничуть не удивился, когда в апреле 2010 года узнал, что он организовал специальную экспедицию и установил в часовне на острове Горн православный крест в память о погибших моряках. Это был счастливый для меня день. Конюхов показал, что можно. И это вдохновило нас. Было решено вторую попытку начинать 8 января, чтобы или вечером, или на следующий день, 9-го, поднять крест на остров.

…Остров Горн. Ветер дует со всех сторон, но в основном с северо-запада, морозный, валит с ног, заставляя передвигаться, согнувшись в три погибели. Тропа, мощенная досками, вела к маленькому храму. Деревянный домик, рубленный из дуба. Напоминает добрую рязанскую хату. Божий домик. Внутри очень мало света. Присмотрелись. На противоположной стене слева я увидел, чувствовалось, тяжелый, православный крест. Это Федор Конюхов и его экипаж из девяти человек. На другой стороне мы укрепили наш бронзовый крест в 45 сантиметров с узорами, напоминающими элементы традиционных армянских хачкаров. Мы оставили у бронзового армянского креста текст на пяти языках: “Светлой памяти всех невинных жертв на нашей планете посвящается этот армянский крест. Доставил его на остров Горн экипаж парусной яхты “Армения” 8 января 2011 года”.