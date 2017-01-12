“Ходжа Хачик наполнил поднос золотом и поставил перед шахом...”

«Литературная газета» опубликовала любопытную статью ереванки, магистра ирановедения Овсанны БАГУМЯН об армянской общине Ирана, о ее истории и сегодняшнем дне. Для многих читателей «ЛГ» статья будет откровением: она – яркое свидетельство интеграции армянского этноса в любое общество, даже религиозно чуждое.

Летом 2015 года мы, двое студентов из Армении, поехали в Тегеран. Это был уже третий год нашего обучения и поездок в Иран, поэтому, как опытные путешественники, мы быстро собрали вещи и постарались как-то незаметно выбрать место поспокойнее, отдышаться и поймать такси с разумной оплатой. Через несколько минут, выбравшись из свалки, образованной чемоданами новоприбывших пассажиров, мы уже стояли в тени небольшого деревца, тихо беседовали. Недалеко от нас группа таксистов была занята разговором и не обращала на нас особого внимания, как вдруг один из них подошёл к нам:

– Месье, мадам, куда вас довезти?

– А почему месье? – удивились мы, никак не ожидавшие такого обращения.

– Так вы же армяне, – в свою очередь удивился таксист, полноватый дядька лет пятидесяти (действительно, слова «мадам» и «месье» – довольно распространённое обращение к армянам в Иране).

– Но как вы узнали, мы же похожи на иранцев?

– Ха, что я, армян не видел? – рассмеялся наш собеседник. – Я уже лет сорок таксистом работаю. Да я с первого взгляда могу определить, из каких мест Ирана человек.

– Но мы армяне из Армении.

– Всё равно, армянин есть армянин.

С этим заявлением поспорить оказалось трудно, но до сих пор, вспоминая этот случай, я не перестаю удивляться наблюдательности иранского таксиста; ведь на самом деле армян в Иране немного. Более того, в последние десятилетия армянская община в Иране постепенно уменьшается: селяне переезжают в город; те, кто живёт в городах, уезжают либо в Армению, либо в какую-нибудь западную страну. Тем не менее, по разным подсчётам, около 100 000 человек продолжают традиции той удивительной культуры иранского армянства, которая создавалась в течение 400 лет.

В начале XVII века между Сефевидским Ираном и Османской Турцией шла война. Военные действия проходили на территориях, расположенных у границы двух империй, охватывая среди прочего земли исторической Восточной Армении, включая Ереван и Нахичеван с более чем 300 000 населением. Сефевидский шах Аббас Первый, намереваясь отрезать доступ противника к продовольствию и необходимым запасам, решил опустошить приграничные земли. В ходе этой операции в 1604 году огромное количество населения, в большинстве своём армянского, было уведено вглубь Ирана. Они и составили костяк общины, которая продолжает своё существование вот уже пятое столетие. Несмотря на трагедию насильственного переселения, имевшего огромное влияние на дальнейшую судьбу как армянского народа, так и всего региона, переселенцы в Иране сумели не только сохранить себя и собственную культуру, но и создать новый культурный феномен на стыке цивилизаций.

Армянский историк XVII века Аракел Даврижеци, рассказывая о великолепном приёме, который устроили армяне Нахичевана Шаху Аббасу, пишет: «Знать – молодые и старые, в золотых одеждах вышли вперед… Ходжа Хачик наполнил поднос золотом и поставил перед шахом… другие вельможи тоже преподнесли достойные шаха подарки». Сохранилось поверье, что одной из главных причин, подтолкнувших шаха к выполнению плана переселения, было его желание увести в Иран замечательных армянских мастеров – ремесленников и богатых купцов. Интересно, что доля правды в этом рассказе имеется. Армянские купцы Нахичевана ещё в XVII веке создали широкую торговую сеть и торговали от Китая и Бирмы до Венеции. Уводя армянских купцов вглубь Ирана, шах надеялся нанести Турции урон ещё и в сфере международной торговли и, пользуясь связями нахичеванских купцов, перевести торговлю сырым шёлком в Персидский залив.

Часть переселенцев шах распорядился заселить вокруг своей столицы Исфахан. Нахичеванские армяне построили рядом со столицей город и назвали его Новой Джульфой. А в районе Перии рядом с Исфаханом до сих пор сохранилось несколько некогда многолюдных армянских деревень. Иранские шахи, не считая некоторых исключений, к армянскому населению относились благожелательно, более того, с самого начала ему был дарован ряд привилегий. Община пользовалась правом внутреннего самоуправления, армяне могли строить церкви, школы, свободно заниматься ремёслами и торговлей. До сих пор в музее Новой Джульфы сохранены фирманы, то есть указы шаха Аббаса Первого и многих других последующих правителей, дарующих армянам определённые привилегии. Многие семьи ремесленников поколениями служили во дворце. Армянские купцы основали торговые компании и вели караваны в далёкие страны. Особым шахским указом им была дарована монополия торговли сырым шёлком. Кроме торговых дел купцы часто занимались особыми шахскими поручениями в качестве доверенных послов в зарубежных странах. Конечно, были времена, когда община подвергалась притеснениям, были даже случаи насильственной смены веры. Но в целом армяне в Иране нашли благоприятную почву для жизни и деятельности и, пользуясь свободой, создали традицию сильной сплочённой общины, из которой вышли многие общественно-политические деятели, художники и мастера.

Примечательно, что армянская община продолжала играть роль посредника также после установления отношений с Российской державой. Ещё в 1659 году армянские купцы подарили царю Алексею алмазный трон, созданный усилиями джульфийских ювелиров, а в 1667 году армянская торговая компания Новой Джульфы подписала соглашение с Россией, по условиям которой компания получила право свободной торговли в России. Армянская община Ирана стала своеобразным источником, откуда всё новые поколения искусных мастеров уезжали в Армению, в Россию и в другие страны.

...В 2012 году я несколько месяцев училась в Казвинском международном центре курсов персидского языка для иностранных студентов. В Казвине не так давно существовала армянская община, но в настоящее время в городе армян практически не осталось, и первые три месяца своего пребывания в Иране я провела в иностранном окружении. А когда однажды села в автобус и поехала в Исфахан, о котором так много слышала и читала, казалось невероятным обнаружить где-то в глубине иранской земли маленькую Армению.

Исфахан – большой промышленный центр. Там есть заводы, университеты, где-то даже ведутся атомные разработки, и почти в центре города – шахские дворцы, невероятной красоты мечети и площади. А рядом с ними – некогда полностью армянский район Новой Джульфы. В давние времена Джульфу с основным городом соединяли мосты, сооружённые армянскими зодчими, но со временем город расширился, и Джульфа оказалась почти в центре миллионного города. Сегодня население Джульфы смешанное, но основные улицы сохраняют неуловимый отпечаток армянского присутствия.

Джульфа начинается с маленькой одноимённой площади. В первый день в Исфахане я взяла такси и кое-как на своём ломаном персидском объяснила, что хочу поехать в армянский район. Таксист высадил меня на одной улице, рукой показал на дверь церкви (это была церковь Святого Геворга) и уехал. Обрадовавшись церкви, я подошла к двери. Постучала-постучала, но никто мне не открыл. Потом я узнала, что церкви открываются в определённые дни. Ко мне подошла иранка в обычном костюме и даже в магнае (это официальный платок для служащих) и спросила, что надо. Я стала объяснять, что хочу попасть в армянский район. Она вдруг заговорила на армянском и отвела меня на площадь Джульфы. Это действительно маленькая площадь, ничем особо не примечательная, но здесь можно услышать армянскую речь, а на вывесках магазинчиков и кафе есть надписи на армянском языке, а ещё отсюда начинается улица, ведущая к церкви Сурб Аменапркич (Христа Всеспасителя), известной в Иране как церковь Ванк.

Эта самая известная из церквей, построенных после переселения. В просторном дворе, где прихожане собираются каждую неделю, много построек: Ванкский собор, колокольня, здание музея, памятник жертвам геноцида и многое другое. Ванк сегодня посещают многие туристы, это одна из достопримечательностей Ирана – красивая церковь с богатой внутренней отделкой, с надписями на стенах, призывающими не забывать свои корни. Надо признать, что эти слова сыграли свою роль. Спустя столько времени армянская община в Иране процветает. В Исламской Республике Иран, продолжающей традиции доброжелательного отношения к нам, они имеют собственные школы. В стране существует более 200 церквей, многие из которых реставрируются государством, и даже в городах, откуда армяне уехали, храмы остаются в распоряжении армянского духовенства, их территория может быть использована в разных целях. Например, в вышеупомянутом Казвине территория церкви используется в качестве общежития для студентов-армян, приезжающих из разных городов Ирана обучаться в местных вузах.

Интересы армянской общины в иранском парламенте представляют два депутата, которых избирают внутри общины без какого-либо вмешательства со стороны государства. В Тегеране, Тебризе, Исфагане, Ширазе, где армянское население особо многолюдно, у общины имеются культурные центры, здесь в течение всего года проводится ряд мероприятий, ставятся спектакли, действуют танцевальные и музыкальные коллективы и многое другое. Армяне активно участвуют в культурной и экономической жизни страны. Есть даже ряд профессий, в которых армянские специалисты традиционно считаются лучшими (к примеру, авторемонтники). Об армянских мастерах говорят, что они честные и хорошо делают своё дело. Возможно, потому таксист в начале нашего рассказа так быстро и точно определил, кто мы.