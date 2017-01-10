Армянская мозаика

Серена Уильямс: “Алексис Оганян сказал эти четыре слова, и я ответила “Да”

Всего за несколько дней до Нового 2017 года Серена Уильямс - американская профессиональная теннисистка и Алексис Оганян - основатель одного из крупнейших в мире интернет-сайтов Reddit, сообщили о своей помолвке.

Серена Уильямс нынче находится на втором месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), долгое время занимая первую строчку. Она одна из самых успешных и титулованных теннисисток мира, в частности, на ее счету четыре олимпийских золота и более 90 побед в турнирах Большого шлема и WTA.

Имя Алексиса Оганяна не раз попадало в список журнала Forbes, назвавшего его «гением интернета», а также «инновационным лидером». Он - потомок армян из Османской империи. Его прадедушка Аветис и прабабушка Манзар родом из Харберда и Битлиса. В 1910 году, спасаясь от геноцида, они перебрались в США. Там они поженились и родили 4-х детей.

Карьера Алексиса началась 10 лет назад, когда друзья из Бруклина Алексис Оганян и Марк Цукерберг (основатель Facebook) начали работать над своими проектами. Если в Америке Алексиса называют армянским Цукербергом, то Марка в Армении — американским Оганяном. Что касается Серены Уильямс, то она успешно занимается бизнесом, стабильно зарабатывая на рекламных контрактах и владея собственной фирмой по производству спортивной одежды. В отличие от многих других ведущих теннисисток, Серена обладает достаточно внушительными габаритами и округлостями. Однако юмор и насмешки, в том числе злопыхателей, Уильямс отнюдь не смущают - по ее словам, можно одновременно иметь пышные формы и быть спортивной. Она исповедует силовой стиль, который характеризуется уверенной игрой на задней линии и мощными подачами. В мощности подхода ей, пожалуй, не откажешь и за пределами корта: она активно участвует в благотворительных проектах, на ее деньги построено несколько школ в Африке, а в США выплачиваются стипендии студентам колледжей.

В 2006 году Оганян продал социальный новостной сайт Reddit медиа-компании Conde Nast, которая известна производством качественного контента для влиятельной аудитории. Став мультимиллионером, Алексис выпустил не менее популярные сайты Breadpig и Hipmunk, а также основал компанию Das Kapital Capital, которая занимается финансированием и консультацией стартапов. С каждого из этих проектов он зарабатывает восьмизначные цифры, причем часть из них передает на благотворительность.

В перерыве между созданием новых проектов Алексис впервые отправился на историческую родину, где провел семинар TEDx Yerevan. «Эта поездка полностью перевернула мою жизнь», - признавался Алексис. По просьбе своего отца Криса он сделал снимки библейской горы Арарат. После своего возвращения из Армении он сосредоточил свое внимание на новом проекте Breadpig, выпускающем веб-комиксы. Прибыль с этого сайта направлена на пожертвования. «У меня есть одно желание в жизни, которое нужно осуществить, — рассказывает Алексис, - я хочу, чтобы мои знания и опыт в IT как можно больше помогали людям, особенно армянам».

Серена долгое время не выходила замуж, хотя в ее жизни были периоды романтических отношений с мужчинами. Что могло сблизить веселого добряка, обожающего игры с детьми, с «тропикана-женщиной», с легкостью обыгрывающей соперников-мужчин, сказать сложно. Но факт, что они помогают людям бескорыстно, от чистого сердца.

На днях на своей странице Facebook Алексис Оганян, поздравив армян с Рождеством Христовым, пообещал, что весной непременно вернется в Армению.

Соб. инф

В Белизе своя Армения

Небольшое село в джунглях с пещерами, реками и дикими животными под названием «Армения» расположено в округе Кайо Республики Белиз, что в 8 км к югу от столицы страны г.Бельмопан.

Говорят, первыми поселенцами этой местности были беженцы из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Потом, в начале 19-го века, здесь появились армяне и греки из Турции. О том, как раньше называлось село, никаких сведений нет. Однако есть предположения, что из-за большого потока армянских эмигрантов жители села назвали эту местность в честь своей родины – «Армения». На сегодняшний день армян в селе уже не осталось. Скорее всего, они ассимилировались с местным населением или же выехали из Белиза в период сильного землетрясения в конце 60-х. Сейчас там проживают около 1000 человек, в основном это испанцы и майя.

В Сургуте гражданина Армении более полутора лет удерживали в рабстве

Сотрудниками уголовного розыска города Лянтора (Сургутский район, Ханты-Мансийск) был освобожден из рабства 21-летний гражданин Армении, который более полутора лет насильственно удерживался на территории автомойки, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по ХМАО.

В ходе следствия было установлено, что по решению 41-летнего владельца автомойки - тоже армянина, парень был вынужден находиться на территории автомойки без права покидать ее. Согласно показаниям потерпевшего и обвиняемого, в мае 2015 года молодой человек повредил два автомобиля клиентов мойки, сумма ущерба составила 200 тысяч рублей: ее оплатил хозяин, после чего принудил своего соотечественника «отрабатывать» долг – бесплатно мыть машины и до полного погашения долга находиться исключительно в помещении автомойки. Владелец автомойки заключен под стражу. В отношении него возбуждено два уголовных дела.

Артур Джанибекян подарил армянской церкви Москвы частицу мощей Святого Григория Просветителя

Рождественская Литургия в этом году для Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ ознаменовалась памятным событием. Известный бизнесмен и благотворитель Артур Джанибекян подарил кафедральному собору Преображения Господня частицу мощей Святого Григория Просветителя, сообщает портал armenianchurch.ru.

Впервые во время Святой Литургии она была принесена в церковь для поклонения верующих. «Благодарен Богу за то, что у меня была такая возможность, и именно я стал тем человеком, благодаря которому мощи были переданы церкви», - отметил Артур Джанибекян.

Частицу мощей Святого Григория Просветителя Артур Джанибекян приобрел во время одного из престижных аукционов в Париже, где были представлены армянская культура и уникальная церковная утварь. Выставленная на аукционе частица мощей Святого Григория Просветителя принадлежала парижскому коллекционеру армянского происхождения Гиому Аралу, который в 2013 году приобрел частицу из антикварного магазина в Неаполе. У реликвии есть документ. Говоря о ее достоверности, Гиом Арал отметил, что на задней части реликвария есть печать, поставленная кардиналом Римско-католической Церкви Систо Риарио Сфорцой, который в 1845-1877 гг. был архиепископом Неаполя. Этой печатью подтверждается, что в реликварии хранится подлинная частица мощей святого. Высоко оценив инициативу благотворителя, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян сообщил, что Артур Джанибекян также выразил готовность подарить золотой реликварий в виде десницы, где как заветная реликвия будет храниться частица мощей Святого Григория Просветителя.

Гонщицу Мару госпитализировали

В Москве участница уличных гонок Мара Багдасарян была госпитализирована во время задержания. Девушку не удалось доставить в отдел полиции из-за судорожного припадка.

Сотрудники ГИБДД задержали скандальную «гонщицу» Мару Багдасарян на Садовом кольце столицы. Как сообщает Life, ее остановили, чтобы проверить документы. Оказалось, что у девушки не оплачены 55 штрафов. Согласно протоколу, полицейские должны были доставить Багдасарян в отдел полиции, однако известная «гонщица» сообщила правоохранителям, что плохо себя чувствует, а затем вызвала «скорую». После официального оформления всех документов нарушительницу доставили в больницу с диагнозом «состояние после судорожного припадка». Затем стало известно, что, приехав в больницу, она отказалась от помощи врачей и уехала из приемного отделения. Девушка уже жаловалась на свое здоровье в здании суда. Тогда она заявила, что у нее отекают ноги, а ее адвокаты говорили о сахарном диабете, бронхиальной астме и пороке сердца. Мара Багдасарян известна как участница скандальных гонок на Gelandewagen в мае 2016 года.

Женщины с берега кричали армянину: “Гриша, держись!”

А спасатели в это время ели котлеты и пили за наступающий Новый год

“Любая девушка вам расскажет, что настоящий мужчина – это герой, со стальными мускулами, высокий, стройный, способный на красивый поступок. Но жизнь показывает, что настоящими героями становятся неприметные скромные люди. Они быстрее протянут руку, когда вы попадете в беду, и первыми бросятся в ледяную воду, когда вы вдруг начнете тонуть. Они честнее и совестливее и никогда не прячутся за спины других. Один из таких героев сегодня живет в Павлограде (город в Днепропетровской области Украины. Ред.). Его имя Грачья Ордин,ян. Он армянин, рабочий коммунального предприятия (КП) «Уютный город». Ему 39 лет”, - звучит в публикации на сайте begemot.dp.ua.

29 декабря 39-летний Грачья Ординян в составе бригады рубил сухостой у городского пляжа, чтобы подготовить площадку к Крещению.

“Мне сказал напарник, что тонут мальчишки, — спокойно рассказывает Грачья, щупленький, небольшого роста мужчина. — И я побежал по льду к середине реки. Чувствую, лед подо мной трещит, — я тогда пополз… Дети провалились в 2-3 метрах от берега с противоположной стороны пляжа. Мальчишкам 15 и 17 лет. Они ничего внятного так и не сказали, зачем пошли на лед… Пацаны…” “Грачья — безотказный работник, работает у нас около года, — с гордостью говорит о нем начальник участка благоустройства Ольга Пасюгина. — До этого работал дворником в ЖЭКе. Мы поначалу даже не могли его имя запомнить, между собой Гришей называли. А теперь привыкли, что он — Грачья”. А в тот день получилось так, что мальчишки решили прогуляться по льду, но, не пройдя и 3-х метров, провалились в воду. Грачья, не раздумывая, кинулся спасать детей. Хотя на противоположном берегу стояли люди и им было ближе до тонущих пацанов. Только они снимали это все на мобильные телефоны, а Грачья бросился мальчишек спасать. Он по-пластунски по льду попытался добраться до детей. Но лед был хрупкий. Дети сразу вцепились в него, и лед под ним провалился. Его дубленка, ботинки, пропитавшись водой, стали тянуть его ко дну. Он начал тонуть, а мальчишки по нему вылезли на крепкий лед. Он то уходил под воду, то выныривал, пытаясь за что-нибудь ухватиться, а ухватиться не за что… “Ватные штаны и дубленка в воде потянули на все 150 килограмм, — рассказывает скромный герой. — Это при том что сам я вешу всего 56 кг. Еле выкарабкался… Уже нырнул, хлебнул воды… Пытаюсь поставить руки на лед, а он ломается… Ломаю этот лед… Старался добраться до берега, до которого было метров 10…. Я просто от души хотел спасти детей…” На помощь тонущему кинулся его помощник. Женщины бегали по берегу и кричали: «Гриша, держись!»… И если бы не ветки, которые коммунальщики кидали на лед, чтобы спасти Гришу, то неизвестно, как бы все закончилось. Грачья спасли. Он попал в «четверку» (местная больница.-Ред.) вместе со спасенными им мальчишками. С переохлаждением они пробыли там недолго. А уже 3 января Грачья, как ни в чем ни бывало, привычно пришел на работу. Скромный герой Павлограда, настоящий мужчина. Он сдержанно улыбается и плохо говорит по-русски. Он действительно настоящий. У самого героя детей пока нет, хотя он очень хочет, чтобы у него в семье росли ребятишки. Его родители давно умерли в Армении. А в Павлоград его пригласил крестный. Герой Павлограда Грачья прописан в общежитии на поселке ПХЗ. Как приятно рассказывать о настоящем герое. Но у этой истории есть и темная сторона: среди матросов КП «Аварийно-спасательно-водолазная станция» спасателей в тот день не нашлось. И это несмотря на то, что в штате числится более 10 человек со средней зарплатой 2490 грн. Чем занимались 10 спасателей? Они ели котлеты и пили водку, празднуя Новый год, в то время когда обычный рабочий КП бесстрашно спасал утопающих...