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В Номере // МИР И МЫ // В армянских церквях Сирии заговорили колокола

В армянских церквях Сирии заговорили колокола

После пяти лет молчания “проснулись” колокола армянских церквей, находящихся в зоне сирийского конфликта. А поводом стал визит Католикоса Великого Дома Киликийского Армянской Апостольской Wеркви Арама Первого.

 

В Рождество rатоликос Арам I вместе с представителями государственных и местных органов посетил в Алеппо церковь “Србоц Карасниц Манканц” (“Святых Сорока младенцев-мучеников”). “Седьмое января должно стать знаменательным, историческим днем для армян Алеппо”, - заявил он.

Его Святейшество сопровождал предстоятель Берийской епархии, архиепископ Шаан Саркисян, который рассказал католикосу об ущербе, причиненном армянской церкви вследствие ракетных ударов террористов, передает газета “Гандзасар”.

Следующим пунктом визита стала имеющая 1300-летнюю историю мечеть Омейядов в Алеппо. Перед входом в мечеть католикоса и сопровождающих его лиц приняли представители исламского духовенства. Террористы разрушили мечеть и ограбили историческую сокровищницу, часть которой была перевезена в Турцию, а другая — в северные пригороды Алеппо.

Католикос Арам I посетил также историческую крепость, пообщался с журналистами, процитировав Виктора Гюго: “ Огонь, смерть, разрушение — здесь прошли турки...” Он добавил, что сейчас в Сирии, как и 100 лет назад в Армении, сеются смерть и разрушение. “Алеппо — символ любви и мира, и я уверен, что он будет восстановлен”, — отметил иерарх.

Католикос побывал в армянонаселенном квартале Нор Гюх, посетил сожженную террористами церковь Св.Геворка. В храме Арам I помолился, после чего встретился с руководством и воспитанниками национального приюта.

...Колокола армянской церкви, находящейся в течение пяти лет в зоне военных действий, вновь зазвучали, возвещая о визите католикоса Арама I и восстановлении мира в Алеппо, резюмируется в публикации.

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