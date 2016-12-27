Армянская мозаика

2 017 год: Армянская перспектива по китайскому календарю

Грядущий год по восточному календарю будет годом Красного Огненного Петуха. Огненная стихия и буйный нрав символа года принесут немало неожиданностей всем знакам зодиака, а следовательно - и странам. Что касается Армении, то в 2017 году война нашему государству не грозит, хотя напряженность на границе сохранится.





Об этом заявил корр. “НВ” в эксклюзивной беседе астролог-эзотерик Гурген Ованнисян. Тогда как для некоторых ближайших соседей по региону, по его утверждению, приближается час ИКС.

“В Нагорном Карабахе, возможно, и будут всплески напряженности. Однако даже при обострении ситуации ничего глобального не произойдет, - подчеркнул Ованнисян. - У нас все устойчиво. И той бедственной ситуации, войны как таковой, которая наблюдается в Сирии или же Ираке, не предвидится”. Эзотерик отметил, что Армения по восточному календарю находится под знаком Близнецов, который в будущем году ожидают положительные сдвиги. Вместе с тем во внутриполитической жизни пройдут непростые очистительные процессы. “Возможно, кому-то они покажутся очень тяжелыми и болезненными, - отметил астролог. - Но если для сравнения мы посмотрим на то, что творится в Европе, которая сегодня платит по кармическим счетам, то осознаем, что является реально бедственной ситуацией”.

Вместе с тем, как заметил астролог, у ближайших соседей по региону, которые находятся под знаком Скорпиона, возникают серьезные проблемы – вплоть до их фактического распада. “Время этих фиктивных государств исчерпано. Распад Турции и особенно Азербайджана очевиден, - утверждает эзотерик. – Как это будет происходить, мы увидим уже после первой половины года. По крайней мере об этом говорят некоторые”.

Как бы то ни было, но 28 января 2017 года Огненная Обезьянка станцует со столь же “пламенным” Петухом прощальный вальс-бостон и передаст тому бразды правления. Год пройдет под знаком Венеры, доминирующее влияние ощутят все знаки. При этом каким будет следующий год, по словам астролога, можно было наблюдать с 7 октября по 7 ноября этого года. “В некотором смысле это является анонсом для следующего года, что позволяет нам подготовиться к изменениям или попытаться внести в них поправки, — говорит Ованнисян. – Иными словами, нам следует вспомнить этот период времени, проанализировать произошедшее и определиться самим, что хотим исправить, а что оставить”.

Как добавил астролог, в будущем году сохранится победное шествие знаков Льва, Девы и Близнецов. “То есть носители этих трех знаков будут продолжать улучшать свое положение, получать, скажем так, земные и небесные блага, - сказал Ованнисян. – Разумеется, мы говорим об общей характеристике, на которую сильно и круто могут влиять индивидуальные особенности каждого, кто родился под тем или иным знаком. Причем это касается как людей, так и страны, находящиеся под влиянием определенных знаков”. По его словам, для Овнов первая половина года пройдет несколько напряженно и тяжело, поскольку происходит перефразировка и переоценка существующих до этого связей и энергий. “Вообще-то это касается всех огненных знаков, – утверждает эзотерик. - В частности, как Овны, так и Стрельцы должны решить такие вопросы не только на чисто бытовом уровне, но и на глобальном также. К примеру, со Стрельцом связана такая страна, как Испания, которая в настоящее время пытается найти свое место в этом внешнем переполохе, связанном с Евросоюзом”.

Для Раков, как заметил Ованнисян, завершается тяжелый период, через который “этот интересный и панцирный знак” проходит уже пять-шесть лет. Теперь уже носители знака в состоянии своей риторикой защитить не только себя, но и других. “Так что для Раков наступает долгожданное время, - подчеркнул он. – Сейчас пришло время, чтобы накопленные за эти нелегкие годы знания применить на практике”…

Ованнисян особо отметил изменения, которые произойдут с Козерогами. “Во всех астрологических книгах можно прочесть, что у этого знака не хватает воображения, его носители всегда крайне рациональны и строги, обходятся минималистическими средствами, - говорит астролог. - Но сейчас для них начинается королевский год. А значит, они должны себя вести как короли и королевы. Только в этом случае им станут доступны новые энергетические обогащения”.

Для Водолеев эзотерик “предусмотрел” интересные повторы ситуаций и положений – по примеру известной американской кинокартины “День сурка”. По его утверждению, эти повторы нужны Водолеям, чтобы те наконец уловили и осознали важные детали, постоянно ускользающие из их поля зрения…

Для Рыб же будущий год станет хорошим периодом для решения проблем со здоровьем и бытовых трансформаций. “Будут преобладать тяжелые энергии, будут непростые перестановки, но все изменения в конечном итоге приведут и произойдут во благо, - утверждает Ованнисян. - Необходимо лишь время от времени смотреть на все происходящее с высоты птичьего полета”.

Как считает сам астролог, прогнозы прогнозами, а верить в них или нет - дело каждого читателя. Тем более что в наше время эти “сакральные” знания могут быть доступны всем и каждому, а значит, легко определить, какой из прогнозов ближе и правдивей. “Главное, будущий год сулит, что звезды будут на стороне многих из нас, - убежденно заявил в заключение Ованнисян. – Это будет год людей творческих, необычных. А ведь через творчество мы создаем и созидаем реальность, но никак не наоборот! Чем мы сами наполним 2017 год, тем и будем наслаждаться”.

Associated Press: Убийство Карлова оставит много вопросов, как и убийство Динка

Убийство посла России в Турции вписывается в традицию политического насилия в стране, где последствия сирийского кризиса еще больше способствуют углублению хаоса, считает экс-глава бюро Associated Press в Анкаре Кристофер Торчиа.

Опасное сочетание проблем, с которыми столкнулась Турция, включает в себя вопрос курдов и государственные чистки после неудачной попытки госпереворота в июле, то есть ситуация в области безопасности будет оставаться крайне непрочной. «В то время как Россия и Турция подозревают, что убийство посла Андрея Карлова было частью сговора, правительство Турции находится под пристальным вниманием из-за толерантного отношения или спонсирования исламских мятежников в Сирии в течение последних лет, что косвенно привело к радикализации молодых турок», - пишет автор. По мнению некоторых экспертов, поведение Турции привело к обратному эффекту: сочетание жесткой линии турецкого национализма и суннитского фундаментализма, процветающего в некоторых районах Турции, привело к росту насилия в самой стране.

Автор отмечает, что убийство российского посла заставило сравнивать с политическими волнениями 70-х годов прошлого века, которые привели к военному перевороту в 1980 году, когда вооруженный конфликт между правыми и левыми закончился вмешательством военных. «Вопросы вокруг убийства Карлова останутся даже в том случае, если расследование придет к однозначному выводу», - пишет Торчиа. Автор приводит примеры нескольких убийств, расследование по которым оставило немало вопросов. Так, турецкий убийца Мехмет Али Агджа, стрелявший и ранивший Папу Римского Иоанна Павла II, сначала заявил, что действовал в одиночку, затем он предложил версию о том, что Болгария и советские спецслужбы спланировали нападение, а также заявил о причастности Ирана. Однако Агджа был связан с правой военной группировкой в Турции. Еще один пример: убийство журналиста армянского происхождения Гранта Динка в 2007 году. «Были арестованы и посажены в тюрьму двое подозреваемых, в том числе стрелявший подросток, однако подозрения о прикрытии силовиков, проигнорировавших предупреждения о том, что Динк может стать мишенью, продолжают тянуться через судебные разбирательства на протяжении многих лет»,- пишет автор, добавляя, что убийство курдского адвоката Тахира Элчи также не было раскрыто. Таким образом, смерть Карлова является одним из шокирующих примеров насилия в Турции – стране с многочисленными угрозами безопасности.

В Турции демонтирован памятник с именем Монте Мелконяна

Мэрия турецкого города Тунджели демонтировала памятник, на котором высечено имя Героя Армении Монте Мелконяна, сообщило турецкое издание Demokrathaber.

Памятник был установлен в районе села Ашахдолуджа еще 26 апреля 2016 года, однако турецкие власти обратили на него внимание только после статьи в турецкой газете «Sozcu». А в конце ноября 2016 года было принято решение о демонтаже памятника, на котором, кроме инициалов Монте, высечены имена других армянских фидаинов и общественных деятелей: Геворга Чауша, Андраника Озаняна, Арменака Бакрджяна. Надпись на памятнике гласит: «Осуждаем геноцид армян. Чтим память Гранта Динка и Арменака Бакрджяна. Геноцид армян продолжается даже через сто лет»…