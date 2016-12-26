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В Номере // МИР И МЫ // Детективу–армянину выплатят $150 тысяч

Детективу–армянину выплатят $150 тысяч

Апелляционный суд отклонил иск города Бербанка, оспаривающий вердикт по делу американского полицейского армянского происхождения Стива Карагезяна.

Согласно решению суда, в 2012 году Стив Карагезян получил $150 тысяч компенсации за унижения на почве этнической принадлежности, сообщает Los Angeles Times. Карагезян, работающий в полицейском участке, заявил, что несколько сержантов и детективов позволили себе оскорбления в адрес армян. Детектив также получил более $700 тысяч на расходы по юридической помощи. Власти еще не решили, будут ли они и дальше оспаривать вердикт в Высшем суде Калифорнии.

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