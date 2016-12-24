Армянская мозаика

“ Зартнир, Лао” Жители сирийского Алеппо празднуют освобождение города

Дождливая погода и промозглый ветер – совсем не в таких условиях жители сирийского Алеппо привыкли праздновать свои торжества. Однако в день, когда город был объявлен полностью свободным от присутствия вооруженных бандформирований, никакая стихия не могла удержать людей от того, чтобы выйти на улицу и разделить с другими этот праздник – пожалуй, самый значимый в их жизни за последние пять лет.

Среди тех, кто вышел на улицы, было и немало армян. Многотысячная толпа подхватила их “духоподьемную” песню “Зартнир, Лао” и принялась распевать ее на арабский лад. Не раз звучала она и в исполнении военного оркестра. Песня армянских воинов родилась в годы освободительной борьбы армян в Османской империи. С тех пор знает ее каждый армянин... Напомним, в четверг вечером командование Вооруженных сил САР официально заявило, что «северная столица» страны полностью освобождена от боевиков. Отмечается также, что эта победа является стратегической и имеет переломное значение в борьбе с радикальными группировками, которую правительственные войска ведут начиная с 2011 года. Ну а самое главное огласил президент Сирии Башар Асад - скоро на многострадальную землю Сирии придет мир...

Армянская община в Сирии считалась одной из самых деятельных до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. Армяне играли значительную роль в социальной, политической и культурной жизни этой страны. В основном армяне жили в Алеппо (60 тысяч), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Эль-Камышли. После начала сирийского кризиса, по различным оценкам, почти 90 тысяч армян покинули страну, однако на историческую родину репатриировали около 20 тысяч.

Грузинам и армянам чаще других отказывали в американской визе

Госдепартамент США опубликовал итоговые данные уходящего года о количестве отказов в получении виз гражданам других стран. Согласно отчету, из стран бывшего Советского Союза наибольшее количество отказов получали граждане Грузии и Армении: их показатели 63% и 46% соответственно.

При этом россияне, наоборот, оказались в числе лидеров по одобренным визам – из РФ было отказано лишь 10% обратившимся. За Арменией в списке следует Украина – 41%, Молдова – 37%, Белоруссия и Азербайджан: их гражданам Штаты отказали в 15% обращений. В целом самый высокий процент отказов в американской визе у Кубы – 82%, а самый низкий у Монако, Лихтенштейна и Сан-Марино, гражданам которых ксиву выдают без проблем.





Армяне ностальгируют по СССР?

Любопытное исследование провело недавно международное исследовательское агентство “Евразийский Монитор”, из которого следует, что ”56% населения Армении сожалеет о распаде Советского Союза.

По данным опроса, проведенного в рамках проекта “Общественное мнение о распаде СССР”, выяснилось, что при этом 45% наших сограждан сказали, что проголосуют “за” объединение республик в новый союз с общей границей, общим парламентом и правительством. В то же время итоги опроса показали также, что 26% населения страны склоняется к тому, что распад Союза был неизбежен.





Ереван, Москва и Тель-Авив подключились к делу блогера Лапшина

Белоруссия получила от Азербайджана документы, необходимые для выдачи задержанного в Минске по запросу Баку блогера Александра Лапшина. В настоящее время Генпрокуратура Белоруссии занимается изучением документов.

Решение по запросу Азербайджана должно быть принято в течение 40 дней. К делу Александра Лапшина, в отношении которого в Азербайджане возбуждено два уголовных дело за посещение Нагорного Карабаха, подключились российские, армянские и израильские дипломаты, сообщает белорусское издание БелаПАН со ссылкой на собственные источники. «Делается максимально возможное для его освобождения», — сказала собеседник издания, добавив, что вопросом освобождения Лапшина занимаются два адвоката. 21 декабря МИД Армении заявил о том, что ведомство «занимается этим вопросом», не уточнив подробностей проводимых процедур. МИД Израиля в свою очередь обратился к Белоруссии с просьбой не экстрадировать Лапшина, а к Азербайджану – «замять дело по-тихому», поскольку эта ситуация может негативно сказаться на взаимоотношениях Тель-Авива с Баку.

Уругвайцев лагмаджо не удивишь

В Уругвае - стране, первой признавшей геноцид армян в Османской империи, традиционная лепешка с мясом, именуемая в Армении “лагмаджо”, так же популярна, как и, к примеру, итальянская пицца. Лагмаджо в Уругвай привезли армяне.

Лепешку с мясом заказать можно буквально на каждом шагу, в любом из окрестных ресторанов и ресторанчиков так же легко, как, скажем, какой-нибудь “чивито” (уругвайский сэндвич — Ред.), пишет Sputnik Mundo. На PedidosYa — онлайн-площадке по заказу доставки еды в Монтевидео, зарегистрированы 38 объектов общепита, включающих в свое меню лагмаджо. Традиционную армянскую лепешку предлагают также производители полуфабрикатов, так что найти ее в замороженном виде не составит труда и в любом из супермаркетов. В Уругвае лагмаджо популярно ничуть не меньше, чем итальянская пицца, и уже давно вышло из разряда блюд экзотических. “Лагмаджо сегодня можно заказать в любом заведении. Армяне Уругвая полностью интегрированы в местное общество и стали его неотъемлемой частью”, — сказал в беседе со Sputnik Mundo член Союза армянской молодежи Уругвая Ари Шамлян, добавив, что у армянской общины в Монтевидео есть школы, церкви, спортивные команды, а также радиопередачи, которые пользуются успехом не только у армян, но и уругвайцев, никогда ранее об Армении не слышавших… Министр туризма Уругвая Лилиам Кешишян и ректор республиканского университета Роберто Маргарян входят в число наиболее популярных и влиятельных в стране персон.

Страшный пожар в Подмосковье унес жизнь армянской семьи

В подмосковном Воскресенске вспыхнул частный жилой дом. В огне заживо сгорели мать и двое маленьких детей. Еще одну пострадавшую — 18-летнюю беременную девушку — удалось спасти.

Как сообщили «МК» в управлении МЧС, пожар возник в двухэтажном кирпичном коттедже из-за неисправности электропроводки. Дом, в котором жила армянская семья, совсем новый, был построен нынешним летом. Звонок на пульт пожарных поступил под утро, на место трагедии были брошены две машины и 8 человек спасателей. Бороться с огнем им пришлось практически целый день - ликвидировать возгорание удалось только около пяти часов дня. Войдя в выгоревший дотла дом, спасатели обнаружили тела двоих мальчиков 9 и 11 лет, а также двух женщин 35 и 18 лет, которые на тот момент были еще живы. Обеих пострадавших экстренно госпитализировали. Однако в тот же день одна из них — мать погибших детей Нарине Мурадян - скончалась в больнице. Её беременная родственница Александра находится под наблюдением врачей. По словам медиков, опасности для нее и будущего ребенка сейчас нет, а нанесенный ее здоровью вред оценен как средней тяжести. Соседи характеризуют жителей коттеджа как людей тихих и скромных. Погибшая Нарине работала мастером перманентного макияжа в местном салоне красоты, которым руководит ее старшая сестра.

В Армению улетел с третьей попытки

Гражданин С. при попытке вылететь в Армению дважды был остановлен на границе из-за неоплаченного административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области (Байкал Инфо(22.12.16).

В Усть-Илимске мужчина был оштрафован за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, но штраф не заплатил, а вместо этого купил билеты на родину, но попытка улететь из Москвы не удалась. Мужчина заплатил штраф. Вылететь на родину ему не удалось и со второй попытки, поскольку он не учёл тот факт, что процедура снятия ограничения занимает до 10 суток, даже несмотря на полное погашение задолженности в день вылета. И только с третьего раза гражданин смог вылететь в Армению, чтобы встретить Новый год с родственниками.