Армянская мозаика

“Страшные” откровения Маргариты Симоньян

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, комментируя распространение в СМИ новости о массовом отравлении суррогатным “боярышником” в Иркутске и «удивленной» реакции на нее общественности, в своем блоге в «Живом Журнале» задалась вопросом: «В каком ботаническом саду вас, шокированных новостью, выращивали?.. К огда я была маленькая, трое наших соседей умерли от отравления каким-то алкогольным пойлом”.

Отметим, российская журналистка Маргарита Симоньян родилась в Краснодаре, где провела детство и юность, воспоминания о которых не слишком безоблачные. “Еще двое по пьяни повесились, - пишет она. - Потом с разницей в год повесились два моих друга, зарабатывавшие на еду донорством своей крови. До окончания школы мне четырежды показывали голый член онанисты в трамвае, на остановке и просто на улице. Один раз такой показывальщик пытался меня затащить в кусты, но я убежала. Потом на той же улице мне прострелили щеку из воздушки. Остался шрам по сей день. Через год на свадьбе однокурсницы пьяный отставной спецслужбист выстрелил уже из настоящего пистолета прямо мне в лицо через стол. Промазал, ибо очень был пьяный… Я не считаю тех, кто умер «от СПИДа, от передоза, от бухой и упоротой поножовщины… В те годы шла война, откуда возвращались без рук и ног, или вовсе не возвращались”. В завершении своей записи главред RT отмечает: «Интернет удивительным образом запоздало знакомит людей, воспитанных Фейсбуком, с реальностью… Все это было и раньше и в гораздо более безнадежных масштабах”.

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Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин и главный редактор сайта аналитического центра Александр Баунов направили письма на имя главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, в которых они извинились за пост в Facebook с упоминанием ее национальности.

Ранее Баунов опубликовал на своей странице в Facebook запись о «сдаче сирийской армией Пальмиры садистам из “Исламского государства”, сравнив при этом прорыв террористов в древний город с деятельностью некоторых СМИ. «Главная опасность для всего человечества — это армянская девушка Маргарита Симоньян и сайт Sputnik. На них надо сосредоточиться, с ними бороться, им противостоять. Пока не отключат RT, мир не будет в безопасности»...

Россияне относятся к Армении в два раза лучше, чем к Азербайджану

Белоруссия и Казахстан среди стан-членов СНГ пользуются наибольшей симпатией и поддержкой жителей России. Эти государства считаются самыми стабильными и успешными. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, заметную положительную динамику в этом рейтинге демонстрируют Армения (с 9% в 2014 г. до 16% в 2016 г.), Узбекистан (с 3% в 2014-2015 гг. до 14% в 2016 г.) и Таджикистан (с 1% в 2015 г. до 7% в 2016 г.). Белоруссию (66%) и Казахстан (55%) российские граждане называют также главными партнерами России на мировой арене. На третьем месте - Армения (16% - с 5% в 2013 г.). Между тем лишь 8% россиян выразили симпатию к Азербайджану.

Убийство Гранта Динка: власти и преступники действовали сообща

В Стамбуле члены инициативы «Друзья Гранта» провели акцию протеста перед зданием Дворца правосудия.

В распространенном активистами заявлении говорится, что для сокрытия обстоятельств убийства редактора армянской газеты «Агос» Гранта Динка и препятствования справедливому суду государство и преступники действовали сообща. Члены инициативы отметили, что ожидания и надежды на справедливое судопроизводство кажутся нереальными на фоне сложившейся в последнее время в Турции ситуации, связанной с участившимися фактами насилия и беззакония. Несмотря на это, семья Гранта Динка и наблюдающие за процессом активисты продолжат требовать справедливости. «Друзья Гранта» подчеркнули, что стремление прокуратуры возложить вину за убийство исключительно на сторонников оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена усложняет процесс судебного расследования. Дело в том, что в отношении оказавшихся на скамье подсудимых по делу об убийстве Динка бывших крупных чиновников возбуждены также судебные дела, связанные с попыткой переворота. Видеоматериалы, подтверждающие их непосредственную связь с убийством, появились именно в ходе широкомасштабной охоты на соратников Гюлена, считающегося главным организатором попытки госпереворота.

В Москве задержан криминальный авторитет Акоп Меликсетян

Московская полиция задержала Акопа Меликсетяна, известного в криминальных кругах как Акоп Рыжий, сообщает «Интерфакс».

Подробности источник не сообщил. По его словам, Меликсетян, входивший в число приближенных криминального авторитета Аслана Усояна (известен как Дед Хасан), причастен к ряду громких преступлений, включая похищение людей и вымогательство. В июле телеканал РЕН ТВ сообщал, что Меликсетян, в 2012 году приговоренный к 17 годам колонии за заказ похищения бизнесмена Юрика Абрамяна, совершенного тремя годами раньше, вышел на свободу. Причиной якобы стало ухудшение здоровья. Напомним, Аслан Усоян (Дед Хасан) (1937-2013) - лидер российского криминального мира. После его убийства между несколькими крупными кланами разразилась масштабная война. Новым лидером преступного сообщества юристы называют Захария Калашова (известен как Шакро Молодой), который в настоящее время арестован по делу об организации преступного сообщества.