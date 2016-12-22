“Скоро Александра выпустят. И кем будет после этого Белорусcия?”

Как известно, на днях в Минске по запросу Азербайджана задержали и арестовали на два месяца блогера и путешественника Александра Лапшина - он же Puerrtto. Азербайджанская сторона обвиняет его в том, что он “посещал территорию самопровозглашенного Нагорного Карабаха” и «пропагандировал сепаратистский режим». Генпрокуратура Азербайджана настаивает на экстрадиции господина Лапшина, однако ситуацию усложняет то, что он гражданин трех государств: России, Украины и Израиля. О своем задержании Лапшин заявил в FB и шумиха в сети поднялась нешуточная…

“Лукашенко получил орден от Алиева и сказал: «Поверь, я оценю. Отработаю», - пишет в “ЖЖ” Katsiaryna Prakofyeva. - Но что-то мне сомнительно, что он решил из-за этого пустить в расход Пуэрто. Интересно, что многие в моей ленте считают, что так ему и надо, потому что «у него мерзкий характер». Эээ, камон! Ну, ругает человек все, что ему на глаза попадается, но за дело ведь”... То, что заметки Лапшина чаще всего критичны, ни для кого не секрет. Апшеронских соседей сильно раздражал сарказм, с которым он писал о них. В одной из последних заметок Лапшин сравнил Азербайджан с отсталой арабской страной, заявил, что хочет оказаться на первом месте в печально известном “блэк листе” и что собирается опять в Арцах… Нервировали некоторые его записи и израильтян. “Это ведь он, кажется, говорил, что израильский паспорт ему нужен только в качестве бумажки для путешествий, - напоминают блогеры в “ЖЖ”. - А хорошо, если сейчас Израиль обидится и не станет его “отвоевывать”? Пусть сам выкручивается. Хотя Баку с Минском, конечно, ой как не правы. Впрочем, что взять с двух авторитарных усачей?”

“А вам понравится, если про вашу страну гадости будут писать?” - обиженно парируют азербайджанцы. “Так Puerrtto про многие страны гадости пишет, - отвечают оппоненты. - Что ж, его везде задерживать?” - “Самое интересное в этой истории - причина ареста, - пишет в FB Денис Казанский. - Лапшин без согласия Азербайджана съездил в Нагорный Карабах, который считается оккупированной территорией. После этого его объявили персоной нон-грата в Баку, однако все равно блогер съездил в Азербайджан, предъявив на границе украинский паспорт. В нем его имя было написано как “Олександр”, поэтому в базе нарушителей он не определился и спокойно побывал в Баку. После посещения Азербайджана Лапшин написал в блоге несколько постов, в которых потроллил азербайджанцев на болезненную для них тему поражения в карабахской войне. Из-за этого в Баку очень разозлились и объявили Лапшина в международный розыск еще и по обвинению в поддержке сепаратизма. Когда блогер приехал в Беларусь - мышеловка захлопнулась. Интересно, что мнения в блогосфере по поводу этого инцидента разделились. Одни считают, что преследование Лапшина - это тоталитаризм и совок. А другие, что он сам виноват и откровенно нарывался на проблемы”...

«Азербайджану очень не нравится, когда о нем пишут плохо. Очень остро на это реагирует. А теперь представьте, что вся братия начнет писать не то, что Азербайджан хочет читать и видеть. Они хотят ставку на туризм делать, а тут со всей планеты блогеры пишут, что там все плохо, гнусно, грязно и пр.” - констатирует А.Агаронян. К слову, после инцидента многие в сети стали писать, что азербайджанские пользователи реагируют как-то уж чересчур злобно, а посему: “Категорически не хочется приезжать в вашу страну, где на каждом шагу ловушки, списки и прочие неприятности”… “Думаю, Израиль проглотит, - считает Van Uatu. - Eму азеры больше нужны, чем какой-то блогер”… “Я не знаком с ним. Так, читаю иногда. Вопросы есть, например, зачем он Бейт-Шеан депрессивным городком назвал? - вопрошает Виталий Шашков. - Но Лапшин не преступник. Как бы того ни хотелось каким-то идиотам. Потому что это идиотизм, - безосновательно захватить туриста, гражданина Израиля, на территории Беларуси (куда он въехал законно). Лапшин гражданин Израиля и России. Лапшин не враг ни Израилю, ни России. Ему, еврею, не**ер делать в мусульманской тюрьме в мусульманском Азербайджане, сколько бы раз многоуважаемый Биби Нетаньягу туда, в Азербайджан, ни летал. Владимир и Биньямин, что у вас под носом творится? Беспредел, однако! Был бы жив академик Сахаров (зачеркнуто) Е.М.Примаков, он бы не позволил”. “Скоро Александра выпустят, поскольку все понимают идиотскую ситуацию, в которую его втянули Азербайджан с Белоруссией. Понимают это также официальные представители стран, чьим гражданином Лапшин является, - считает А.Давтян, вопрошая: - И кем будет после этого Белоруссия?”…

А вот какая позиция у популярного ведущего, одного из создателей “Камеди Клаб” Таша Саркисяна. “По требованию властей Азербайджана в Минске был задержан блогер Александр Лапшин. Человек с двойным гражданством – Украины и Израиля. Вопрос, а каким боком это касается нас? - интересуется он в FB. - Все дело в том, что Александр в свое время побывал в Арцахе и соответственно попал в азербайджанский «черный список». Самое интересное, что господин Лапшин побывал также и в Баку. Там его никто не тронул. А вот в городе-герое Минске был задержан. Фактически Алиев рулит в Белоруссии как хочет, и Батька у него в кармане. Кстати, кто не в курсе, напомню - мы с белорусами союзники. А что же Армения? Друга нашего народа, посетившего Арцах, могут переправить в Баку, где его могут засудить по надуманному уголовному делу, а я пока ничего, кроме не очень-то уж и резкого комментария пресс-секретаря президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, не услышал. Лапшину абсолютно все равно, как от его экстрадиции пострадает имидж Белоруссии. И большой вопрос, как сильно деградируют власти Азербайджана, если добьются своей цели. Здесь куда уместнее говорить о полнейшей несостоятельности нашего МИДа и, конкретно, посольства в Минске. На мой взгляд, с первых же минут официальный Ереван должен был встать на защиту Лапшина. Посольство обязано нанять лучшего в Беларуси адвоката и предоставить ему все необходимые ресурсы, чтобы вызволить Александра. Нашему МИД следует предпринять максимум усилий и поднять такой хай, чтобы впредь неповадно было трогать людей, которые стоят рядом с нами в борьбе за признание независимости Арцаха. Именно сейчас Армения должна показать всем, что мы своих не бросаем. Я не знаю, как зовут посла в Минске, ни разу о нем не слышал. Но со стопроцентной уверенностью могу сказать, что ничего подобного в соседней Украине не произошло бы. Потому что там дипломатическое представительство Республики Армения стоит на защите интересов страны. А Александр Лапшин самый что ни на есть наш интерес. Если мы его не защитим, то очень сомневаюсь, что в Арцах будут ездить граждане других государств. Потому что своя рубашка всегда ближе к телу. Израиль своего гражданина в беде не бросит и, как показывает история, в случае крайней необходимости может провести и спецоперацию по освобождению. Но считаю крайне важным, чтобы именно власти Армении решили этот вопрос. В ином случае – грош нам цена”.

И еще. “Арест блогера Puerrtto в Минске - это общая беда бывших республик СССР: Беларуси, России, Азербайджана и других, - пишет в “ЖЖ” Prosto_Vova. - Puerrtto в некотором роде оказался уникальным человеком. До него не было случаев, чтобы Баку куда-то отправлял запросы подобного рода. Ларчик причины ареста Саши открывается в одной газетной статье фразой: «Центр политических процессов переместился и в сферу СМИ». В интернете журналисты и блогеры начинают ходить по минному полю. В любой момент рвануть может под ногами любое слово или фраза. Ходи потом, доказывай, что ты не экстремист, а просто армян уважаешь или евреев”.

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