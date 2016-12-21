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В Номере // МИР И МЫ // Армянские мигранты стали экономить на образовании и здоровье

Армянские мигранты стали экономить на образовании и здоровье

Семьи армянских мигрантов стали больше экономить на образовании и здоровье, сказал журналистам демограф Рубен Еганян, представляя результаты предварительного исследования миграции по итогам 2016 года.

“На сегодня в миграционных процессах задействованы или имеют хотя бы одного мигранта из семьи только 31,6% домохозяйств Армении против 34% в 2015 году. Почти на 8% сократился также уровень вовлеченности населения в миграционные процессы”, - сказал Еганян. Как считает демограф, все это обусловлено исключительно изменением экономической ситуации в России, где сократилось как число рабочих мест, так и зарплаты приезжих. Исследование было проведено среди 2100 хозяйств в период 2013-2016 гг. При этом рассматривались хозяйства, которые имеют хотя бы одного мигранта. Семьи, уехавшие в полном состяве, не учитывались. Кстати, в целом статистика, увы, неутешительная: за три года около 55-60 тыс. человек всей семьей покинули Армению.

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