“НКВД СССР считает целесообразным провести выселения с территории Крыма всех армян, болгар и греков”

Как были депортированы армяне Крыма

60 лет назад началось возвращение в Крым депортированных армян. 200-летие Ивана (Ованеса) Айвазовского вызвало волну интереса к его родине – к армянскому Крыму. На полуострове вспоминают историю появления армян, реставрируют памятники, связанные с жизнью великого художника. Ко времени рождения Айвазовского армяне являлись одним из главных этносов Крыма. Со временем в силу разных причин их число стало убывать. Вплоть до последних лет. Присоединение полуострова к Российской Федерации, наконец, указ президента В.Путина о реабилитации депортированных народов Крыма внушили некоторым крымским армянам надежду на возвращение. Напомним, депортация армян, болгар, греков была осуществлена по велению вождя всех народов Иосифа Сталина в июне 1944 года. Депортировали почти 10 тысяч наших соотечественников. Это был второй исход армян Крыма. Что касается первого, то стоит вспомнить, что армяне появились в Крыму еще в VIII веке, а возникновение армянских поселений относят к X-XII столетиям. Кафа (Феодосия), Солдайя (Судак) и Сурхат (Старый Крым) — именно в этих местах оседали прибывавшие из различных регионов Византии армяне. Особенные масштабы иммиграционный поток принял в XIII-XV веках. В большинстве своем это были переселенцы из Ани. Не желая быть под властью варваров, армяне договорились с генуэзцами о переселении в Кафу. Статус армян в Кафе не имел аналогов в мировой истории. Даже влиятельному Риму приходилось идти на значительные отступления от своих правил и предоставлять армянам максимум возможностей для самоуправления. Все резко изменилось в роковой 1475 год. Османская империя, вошедшая в силу после падения Византии, захватывает Кафу. Крым переходит туркам-османам. Последствия были катастрофическими. Кафа и другие армянские города были разорены и разграблены. Жестокость турок не знала предела.

Положение крымских армян обострялось и многочисленными русско-турецкими войнами. Крым все это время был зоной конфликта больших держав. Армяне, как истинные христиане, в этом предприятии во многом содействовали России. Тем не менее в последней четверти XVIII века тучи вновь сгустились над крымскими армянами. Был издан указ императрицы Екатерины II о выселении с полуострова фактически всего христианского населения. Это было первое выселение крымских армян. За процесс отвечал лично Александр Суворов. В течение 1778 года вся крымская община — почти 12600 человек погрузилась в кибитки и двинулась в новые земли. Путешествие по зимней степи было трудным, а потому до Дона не дошел каждый третий. Выживших ждала награда в виде 86 тыс. десятин земли и права основать свой город. Так возникла Нахичевань-на-Дону. Что же касается Крымского ханства, от потери армянской общины оно так и не оправилось. Оставшись без армянских подданных, хан от отчаяния поднял мятеж против русской армии, за что и поплатился троном, а богатства России приросли новой губернией. Крым же недолго оставался без армян, которые в XIX веке вновь вернулись на полуостров. В начале XIX века в Тавриду стали постепенно прибывать армяне из Османской империи. Несмотря на запрет донским армянам возвращаться в Крым, их число также возрастало: к 1811 году в родные места вернулись более двух тысяч. Правительство в конце концов сочло возможным признать их право жить в Крыму. После революции 1917 года в основу административного деления автономной республики был положен национальный принцип. В 1930 году были созданы национальные сельсоветы, в т.ч. два армянских. Организовывались и национальные районы, однако армянского среди них не было.

...Крым основательно начали чистить с 1941 года. Первым делом вывезли 50 тыс. немцев и 10 тыс. австрийцев, румын, венгров и итальянцев. В апреле 1944 г. в недрах НКВД родилось несколько секретных документов, подготовивших почву для очистки Крыма от всех этнических меньшинств.

Один из таких документов появился 13 апреля 1944 г. Это был совместный приказ наркома внутренних дел Л.Берия и наркома государственной безопасности В.Меркулова за N 00419/00137 о мероприятиях по очистке Крыма от антисоветских элементов. Вскоре после этого приказа 29 мая 1944 г. нарком Берия разразился концептуальным посланием вождю о целесообразности депортации армян, болгар, греков. Вот это письмо.

После выселения крымских татар в Крыму продолжается работа по выселению и изъятию органами НКВД СССР антисоветского элемента, проверка и проческа населенных пунктов и лесных районов в целях задержания возможно укрывшихся от выселения крымских татар, а также дезертиров и бандитского элемента.

На территории Крыма учтено проживающих в настоящее время армян — 9919 человек, болгар — 12 075 чел., греков — 14 300 человек. Армянское население проживает в большинстве районов Крыма. Крупных населенных пунктов с армянским населением нет. Организованный немцами “Армянский комитет” активно содействовал немцам и проводил большую антисоветскую работу. В гор. Симферополе существовала немецкая разведывательная организация “Дромедар”, возглавляемая бывшим дашнакским генералом ДРО, который руководил разведывательной работой против Красной Армии и в этих целях создал несколько армянских комитетов для шпионской и подрывной работы в тылу Красной Армии и для содействия организации добровольческих армянских легионов.

Армянские национальные комитеты при активном участии прибывших из Берлина и Стамбула эмигрантов проводили работу по пропаганде “независимой Армении”.

Существовали так называемые “армянские религиозные общины”, которые, кроме религиозных и политических вопросов, занимались организацией среди армян торговли и мелкой промышленности. Эти организации оказывали немцам помощь, особенно путем сбора средств “на военные нужды” Германии. Армянскими организациями был сформирован так называемый “армянский легион”, который содержался за счет средств армянских общин.

Болгарское население проживает большей частью в населенных пунктах района между Симферополем и Феодосией, а также в районе Джанкоя. Имеется до 10 сельсоветов с населением в каждом от 80 до 100 жителей болгар. Кроме того, болгары проживают небольшими группами в русских и украинских селах. В период немецкой оккупации значительная часть болгарского населения активно участвовала в проводимых немцами мероприятиях по заготовке хлеба и продуктов питания для германской армии, содействовала германским военным властям в выявлении и задержании военнослужащих Красной Армии и советских партизан. За помощь, оказываемую немецким оккупантам, болгары получали от германского командования так называемые “охранные свидетельства”, в которых указывалось, что личность и имущество такого-то болгарина охраняются германскими властями и за посягательство на них грозит расстрел. Немцами организовывались полицейские отряды из болгар, а также проводилась среди болгарского населения вербовка для посылки на работу в Германию и на службу в германскую армию.

Греческое население проживает в большинстве районов Крыма. Значительная часть греков, особенно в приморских городах, с приходом оккупантов занималась торговлей и мелкой промышленностью. Немецкие власти оказывали содействие грекам в торговле, транспортировке товаров и т.д.

НКВД СССР считает целесообразным провести выселения с территории Крыма всех армян, болгар и греков.

Л.БЕРИЯ

На предложение Л.Берии И.Сталин весьма оперативно ответил 2 июня.

“Государственный Комитет Обороны постановляет: 1. Обязать НКВД СССР (тов. Берия) дополнительно к выселению по постановлению ГКО N 5859 от 11.05.1944 крымских татар выселить с территории Крымской АССР 37 000 человек немецких пособников из числа болгар, греков и армян. Выселение произвести в срок от 1 по 5 июля с.г.”.

В свою очередь были быстрыми и организованными действия наркома ВД. Операция по выселению армян, болгар, греков, иноподданных прошла 27 июня 1944 г.

Депортации подверглись все лица этих национальностей независимо от пола, возраста и заслуг перед советской властью — бывшие подпольщики и партизаны, инвалиды войны и ветераны труда, члены ВКП(б) и комсомольцы, семьи красноармейцев, погибших на фронте и продолжающих воевать в действующей армии, старики, женщины, дети.

Людям давалось несколько часов на сборы, а далее в товарных вагонах под дулом автоматов их отправляли в неведомые края. Армянка А.А.Бояджиева, потерявшая на фронте шесть братьев, вспоминает: “В ночь с 26 на 27 июня 1944 года началось выселение. На сборы дали 20 минут. Говорили, чемоданы не брать, можно было взять только мягкие вещи! Мы не знали, с чего начать сборы. Двое детей маленькие, мать старенькая, а еще в гостях была старенькая тетя. В доме как раз не оказалось печеного хлеба, сухарей... Погрузили нас на автомобили и повезли в Евпаторию, а потом — в вагоны и в Свердловскую область... На некоторых станциях стояли сутками. Приехали 13 июля. Сначала поселили в свинарниках и птичниках, потом — в бараках с общими кухнями...”

Автор книги “Крымский арестант” Вагаршак Мазлумян вспоминает: “В 1944-м мне было семь лет, детская память, она хоть и избирательная, но цепкая. Помню, как мама меня стала тормошить: “Вставай, вставай быстрее, нас высылают!” А я все проснуться не могу, не понимаю: почему, если высылают, то ночью. Уже в вагоне, кажется, окончательно понял, что у нас больше нет дома, что уже не увижу улицу, на которой жил, своих приятелей... Помню деревянные нары в вагоне, заполненные людьми, спать на них укладывались по очереди. Многие вспоминали свое добро, оставшееся дома: дали-то всего пятнадцать минут на сборы, что в руки успел взять — то и унес”.

В итоге “шпионов, изменников Родины и предателей, активных пособников и ставленников немецко-фашистских оккупантов, участников антисоветских организаций, бандформирований и иных антисоветских элементов, оказывавших помощь оккупантам” в Крыму, оказалось 225 тысяч человек...

4 июля Берия доложил Сталину, что выселение из Крыма неблагонадежных элементов закончено. Нарком подчеркивал качество проведенной им операции: “При проведении операции по выселению на местах и в пути происшествий не было”.

После высылки из Крыма по фронтам были изданы специальные приказы об увольнении из рядов Красной Армии бойцов национальностей, подлежащих высылке, и направлении их на спецпоселение. Это касалось всех, кроме старших офицеров, к тому же не являвшихся политработниками. По данным на март 1949 г., из числа крымских спецпоселенцев, ранее служивших в Красной (Советской) армии, было: армян — 574, греков — 559, болгар — 582. При этом следует учесть, что в годы Великой Отечественной войны немцы, а также выходцы из государств-союзников фашистской Германии, стран, ею оккупированных, их потомки, являющиеся гражданами СССР, в Красную Армию не призывались.

Всего на спецпоселении состояли на учете: 14 760 греков; 12 465 болгар; 8570 армян.

Формальным основанием для депортации армян послужило обвинение Л.Берии в сотрудничестве с немецкими оккупантами. Приведенное в письме И.Сталину “свидетельство” Л.Берии некритически повторяется почти всеми авторами, когда они касаются вопроса о причинах выселения армян из Крыма. При этом некоторые исследователи отмечают, что решение о выселении крымских армян было принято в последнюю очередь и причины его недостаточно ясны, так как в отличие от болгар и греков, высылка которых может быть в известном смысле “объяснена” участием Болгарии и Греции в гитлеровской коалиции, армяне призывались в Красную Армию.

На самом деле даже простое сравнение данных о численности армян в Крыму за 1939 и 1944 годы наглядно показывает, что почти четверть всего армянского населения Крыма (то есть практически все способные принимать участие в военных действиях) была призвана в ряды Красной Армии до оккупации Крыма немцами. Автор книги “Мусульманские легионы Третьего рейха” О.В.Романько отмечает, что в состав местной полиции, формируемой немцами после занятия городов и крупных населенных пунктов Крыма, “входили в основном три национальные группы — русские, татары и армяне”, но не приводит при этом конкретных данных о числе армян. В то же время, говоря о грузинских и армянских “добровольческих легионах” в составе германских войск, он отмечает скептическое отношение к ним германского командования из-за высокого уровня дезертирства. Он приводит слова Гитлера, который в декабре 1942 года заявил, что считает надежными только мусульман: “Я считаю формирование этих чисто кавказских батальонов чрезвычайно рискованным делом, но не вижу опасности в создании чисто мусульманских частей...”

Отношение “наци” к армянам на протяжении двенадцати лет существования фашистского режима претерпевало качественные изменения. Поначалу бесноватый фюрер в своих расовых выкладках, повторяя слова английского расиста XIX в. Джозефа Хью Чемберлена, пришел к выводу, что армяне — ошметок древнего Ирана и что в их жилах на 80% течет кровь неполноценных семитов. Сходную информацию упорно подбрасывали турки, настаивавшие на семитском происхождении армян. Немалых усилий стоило председателю комитета дашнакской партии в Германии, вице-президенту учрежденного в годы Веймарской республики “Общества армяно-германской дружбы” доктору Арташесу Абегяну, имевшему связи в высших эшелонах рейха, доказывать “арийство” армян. В 1934 г. по инициативе Абегяна в Берлине вышла книга “Армяне — арийцы”. Вопрос об отношении к армянам частично решился в мае 1942 г., когда Гитлер, испытывая нехватку в живой силе, дал добро на формирование “национальных комитетов” и национальных воинских подразделений. В конце концов был создан Армянский комитет, началось формирование армянского легиона. Немцы были прекрасно информированы о самоотверженности армян, сражавшихся в рядах Красной Армии. Понятно, что в Берлине, памятуя о предыдущей войне и зная историю, трактовали это как неистребимое армянское русофильство.

В итоге появились Армянский, Грузинский и Азербайджанский национальные комитеты. Армянский комитет возглавили Арташес Абегян, Вартан Саркисян и Драстамат Канаян, финансовую помощь оказывал миллионер Мурадян. Главной правомерной целью Армянского комитета и Армянского легиона являлось спасение армян где бы то ни было и всеми имеющимися в распоряжении средствами.

Армянский воинский легион не сделал ни единого выстрела на Восточном фронте. Сначала его ненадолго перебросили на Северный Кавказ — легион Дро был в Краснодарском крае, — затем передислоцировали в Польшу. Генерал Дро плюс к тому готовил в Германии при разведывательном лагере под кодовым названием “Абвергруппа-114” отряд специального назначения “Дромадер”, предназначенный для использования в Закавказье. За два с половиной года существования Армянский комитет спас жизни множества военнопленных армян, сыграл неоценимую роль в предотвращении избиений, которые могли разразиться в Европе, особенно во Франции и на Балканах, в оккупированной зоне СССР.

В отличие от Гарегина Нжде о Дро знают гораздо меньше.

Он родился 1 мая 1883 года в Игдире. Окончил русскую гимназию в Эривани. В 20 лет примкнул к национально-освободительному движению, стал членом Дашнакцутюн. 11 мая 1905 года в Баку совершил теракт — метнул бомбу — против генерал-губернатора Накашидзе, спровоцировавшего антиармянские акции. Вместе с Николом Думаном спасал армян от азербайджанско-турецких погромов. В Первую мировую дослужился до полковника, командовал Вторым Армянским добровольческим отрядом. Воевал на турецком фронте в составе дивизии Андраника. Комиссар. Имел награды. Помощник министра обороны Первой республики, позже министр. В 1918-м командовал соединением в Лори во время армяно-грузинского конфликта. Один из командиров судьбоносной для Армении Баш-Апаранской операции. Весной 1920-го со своим подразделением вошел в Карабах, объединил силы самообороны, разработал план военных действий. Восстановил органы национальной власти Карабаха. Несколько месяцев был министром обороны Советской Армении. Участник февральского (1921 г.) восстания против соввласти. Эмигрировал. В годы Второй мировой войны принял участие в формировании Армянского легиона. Благодаря усилиям Дро избежали смерти около 40 тысяч армян, томящихся в фашистских концлагерях. После войны Дро поселился в США и вел активную проармянскую деятельность. Последние годы прожил в Бейруте. Умер 8 марта 1956 года в Бостоне.

Что же касается его сотрудничества с германским командованием, то, как показал на допросах арестованный органами КГБ Гарегин Нжде, идея сотрудничества с Германией, в частности создание “армянского добровольческого легиона”, действительно использовалась частью партии Дашнакцутюн только для спасения попавших в плен армян — военнослужащих Красной Армии. Согласно показаниям Нжде, созданная в Германии армянская диверсионная группа первоначально предполагалась для использования в Турецкой Фракии, но затем была направлена в Крым для последующей переброски в Армению. В Крыму группа никаких действий не вела. Более того, после протеста Нжде “вся группа была возвращена из Крыма в город Замберг, где они были размещены в лагере... На четвертый день после пребывания в Замберге группу армян сначала перевели в Вену, а потом отправили в Болгарию и распустили по домам”.

Армянские подразделения недолго находились на Восточном фронте. Уже в 1943 году они были направлены на другой конец для охраны Атлантического вала в Нидерландах и во Франции.

Отмечая, что решение о высылке крымских армян было принято как бы “в дополнение” к высылке других этнических групп, некоторые армянские историки полагают, что не последнее место в этом сыграли антиармянские предубеждения Сталина и Берии в связи с попытками Армянской Апостольской Церкви возбудить в конце войны вопрос о возвращении Карсской области.

О том, что армяне, греки и болгары были выселены без достаточных на то оснований, свидетельствуют архивные документы. В докладной записке начальника Управления МВД Крымской области полковника Рыжикова председателю Крымского облисполкома Кузьменко, составленной 11 февраля 1954 года, отмечается, что постановлением ГКО N 5859 с территории Крымской области подлежали выселению на постоянное жительство в Узбекистан все крымские татары. “Что же касается выселения болгар, греков и армян, — подчеркивается в записке, — то из этих национальностей по постановлению ГКО N 5984 подлежали выселению с территории Крыма только немецкие пособники с направлением их для расселения в Гурьевской, Свердловской, Молотовской, Кемеровской областях и Башкирской АССР. Однако в связи с военной обстановкой и невозможностью в короткий срок проверить их деятельность на оккупированной территории в 1944 году были выселены все болгары, греки и армяне”.

В любом случае “наказание” за сотрудничество с оккупационным режимом было осуществлено органами НКВД не на основании документальных фактов непосредственного участия конкретных лиц в совершении данного преступления, а по признаку принадлежности их к определенной этнической группе независимо от пола, возраста и заслуг перед советской властью. Примечательно, что сразу же после проведения этнической чистки был запрещен въезд на полуостров татарам, армянам, болгарам и грекам, даже не подвергавшимся депортации.

“В связи с тем, что татары, армяне, болгары и греки из Крыма переселены в другие области Советского Союза, — говорилось в одной из секретных депеш управделами СНК Крыма П.Жукова, — въезд этим национальностям в Крым не разрешается”.

О главной цели этнической чистки Крыма недвусмысленно говорилось и в докладе первого секретаря Крымского обкома ВКП(б) Тюляева на Пленуме обкома 27 ноября 1944 года: “...Перед Крымом, — заявил он, — ставится задача — сделать его новым Крымом со своим русским укладом”.

Имущество, оставленное спецпереселенцами, описывалось и вывозилось на склады. Затем часть его передавалась по актам вновь вселившимся жильцам, предприятиям и учреждениям, а также колхозникам, приехавшим в Крым из других областей страны. При этом допускалось немало злоупотреблений, зафиксированных прокуратурой Крыма. Земли армянских колхозов “Большевик” (840 га, 40 дворов) и им.Шаумяна (637 га, 41 двор) Симферопольского района, а также колхоза им.Шаумяна (650 га) Сакского района были переданы другим хозяйствам.

Метод массовых депортаций и этнических чисток в форме государственного террора против целых народов был логическим результатом “естественной” эволюции репрессивного большевистского режима с его необузданными геополитическими амбициями и политикой ассимиляционизма в национальном вопросе.

Основная масса депортированных крымских армян — почти 90 процентов — была размещена на территории РСФСР, остальные были разбросаны по спецпоселениям Казахстана, Узбекистана, Башкирии.

Вскоре к спецпереселенцам присоединились и военнослужащие, уволенные из рядов Красной Армии. 9 августа 1944 года с этой целью была подготовлена директива НКВД СССР с кощунственным названием “О соединении разрозненных семей крымских болгар, греков, армян”. По данным на 1946 год, из числа крымских спецпоселенцев — армян, ранее служивших в Красной Армии, были отмечены 574 человека. В последний день октября 1945 года Берия дал согласие на освобождение от спецпоселений тех бойцов и офицеров Красной Армии, которые остались на службе в армии без права их возвращения на Северный Кавказ, в Крым и на территорию бывшей Калмыцкой АССР.

Положение спецпереселенцев, особенно в первые годы, было исключительно тяжелым. Неприспособленные помещения, скудная пища, тяжелый труд и болезни определяли высокую смертность среди спецпереселенцев. Специальным постановлением СНК СССР от 8 января 1945 года N 35 “О правовом положении спецпереселенцев” они были ограничены в передвижении, должны были отмечаться в спецкомендатурах. Самовольная отлучка за пределы района расселения рассматривалась как побег и влекла за собой уголовное преследование. Тем не менее в первые годы самовольные отлучки за пределы районов расселения и побеги из мест поселений были довольно часты. Число беглых спецпоселенцев резко снизилось после издания указа Президиума ВС СССР от 26 ноября 1948 года, предусматривавшего за побег из мест расселения 20 лет каторжных работ. В указе отмечалось, что перемещение спецпереселенцев “проведено навечно, без права возврата их к прежним местам жительства”.

И без того уже глубоко втянутые к этому времени в процессы этнической трансформации, крымские армяне оказались в непривычных географических условиях, среди враждебно настроенного иноэтнического окружения. Несправедливо репрессированные и униженные, оторванные от родных очагов и лишенные всякого имущества, они в течение многих лет были вынуждены терпеть издевательский режим спецкомендатур, утрачивая остатки этнического самосознания и самобытной этнокультуры.

До 1951 года ходатайства об освобождении спецпоселенцев из числа армян, болгар и греков, как правило, не удовлетворялись. Начиная с 1952 года по указанию МВД СССР, по заявлениям спецпоселенцев из числа армян, болгар и греков производилась проверка, и если сотрудничество с оккупационными властями не подтверждалось, выносились заключения об их освобождении из спецпоселения, которые затем утверждались МВД СССР и направлялись по месту поселения для исполнения. После проверки по утвержденным МВД СССР заключениям по состоянию на 25 февраля 1954 года было освобождено из спецпоселения 805 семей (2421 человек). К этому времени на спецпоселении находились 5679 крымских армян.

Поскольку некоторые из числа освобождаемых армян, болгар и греков стали возвращаться на жительство в Крымскую область и обращаться с ходатайствами о возмещении ущерба и возвращении им отобранного при депортации имущества, местные власти стали настаивать перед высшими инстанциями о запрещении спецпереселенцам — армянам, болгарам и грекам — возвращения в Крым. Это решение мотивировалось тем, что возврат имущества ранее депортированным лицам якобы ослабит личное хозяйство переселенческих семей и может привести к их выезду из Крыма. Кроме того, отмечалось, что заселение бывшими спецпереселенцами Крымской области как пограничной территории — нежелательно. В результате 27 марта 1956 года был издан Указ Президиума ВС СССР “О снятии ограничений в правовом положении с греков, болгар, армян и членов их семей, находящихся на спецпоселении”, согласно которому выселенные из Крыма в 1944 году армяне, болгары и греки снимались с учета и освобождались из-под административного надзора органов МВД, но не имели права на возвращение имущества, конфискованного при выселении, и не могли возвращаться на местожительство в Крымскую область.

Надо отметить, что в целях использования депортированных по специальности администрация спецпоселений с самого начала практиковала их территориальное перемещение, так что ареал расселения депортированных армян расширился уже во время нахождения их в ссылке. После снятия режима спецпоселения этот процесс существенно ускорился.

5 сентября 1967 года были изданы Указ Президиума ВС СССР и Постановление “О порядке применения статьи 2-й Указа Президиума ВС СССР от 28 апреля 1956 г.”, снявшие запрет на возвращение домой. У бывших спецпоселенцев-армян появилась надежда, и некоторые из них стали нелегально перебираться поближе к Крыму — в Краснодарский и Ставропольский края, но основная масса крымских армян осталась в районах бывших спецпоселений. На учете в Управлении по возвращению и обустройству армян, болгар, греков и немцев Госкомнаца Крыма, по данным на 1997 г., состояло 12 765 семей депортированных граждан этих национальностей (примерно 45-46 тыс. человек). Совершенно очевидно, что для подавляющей массы депортированных армян, болгар, греков, немцев и их потомков возвращение на родину так и не состоялось.

В последующие годы некоторая часть армян — бывших спецпоселенцев перебралась в другие регионы СССР, в частности на Кавказ и в Среднюю Азию. Массового возвращения в Крым депортированных армян не произошло, поскольку власти стали предпринимать специальные ограничительные меры.

На снимках: армянские легионеры; депортация крымчан.

По материалам книги И.Джухи “Эшелоны идут на восток”, а также СМИ

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