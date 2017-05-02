Св.Маштоц, Сардарапат, Робеспьер, спам и Армянское радио

Май изобилует событиями, даже перенасыщен ими. А все потому, что к пролетарскому празднику в советской стране приурочивали различные “открытия”, “вводы в эксплуатацию”, “закладки”, “основания” и прочие акции. И все же самыми главными майскими событиями для армянского народа стали рождение Св.Месропа Маштоца, победа в Сардарапатском сражении и рождение Первой Армянской республики. И, конечно, рождение Маркса. Карла Маркса. Без него никак, ну совсем невозможно было существовать.

1 мая 1920 года

Большевики-ленинцы спровоцировали в Ереване демонстрации против дашнакского правительства и «англо-американских оккупантов». Советская историография характеризует демонстрации как мощнейшие. Насколько – трудно сказать, но одно верно: американцы действительно чувствовали себя в Армении как дома, хотя ничего особенного такая дружба народов не дала. Через месяц Сенат США отклонил предложение президента Вильсона о мандате Армении.

1 мая 1935 года

В Ереване со всей возможной в то время пышностью был открыт памятник Гукасу Гукасяну — подгоняли к датам его жизни. Родился он 20 мая 1899, а завершил жизненный путь 5 мая 1920 года. Культовая личность для нескольких поколений большевиков и коммунистов — образец для молодых. Основал в апреле 1919 года молодежную организацию “Спартак” в Армении — будущий комсомол. Разоблачал “контрреволюционную сущность партии Дашнакцутюн” и фанатично пропагандировал партию большевиков. Так утверждали коммунистические идеологи. Участвовал в Майском восстании, организованном армянской Компартией против законной власти Первой республики и погиб во цвете лет в первом и последнем бою. Компартию вскоре объявили вне закона. В 1930-е годы увековечить героя поручили скульптору Сурену Степаняну. Он изобразил его с флагом и винтовкой, шагающим в светлое будущее. Взгляд орлиный. Плюс рельефы революционного духоподъемного содержания на постаменте. Каменный герой не выдержал напора революционных масс и был уничтожен в начале 90-х.

2 мая 1902 г.

Во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну» по мотивам произведения Жюля Верна режиссера Жоржа Мельеса. Этот фильм длительностью 21 минуту стал одной из самых знаменитых работ режиссера.

Широкое признание пришло к Мельесу в 1928 году. Его вклад в кино был наконец оценен; Чарли Чаплин назвал его «алхимиком света». В 1931 году Мельес получил орден Почетного Легиона.

3 мая 1978 г.

В этот день в 1978 году было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение. И хотя спам – навязчивая реклама, рассылаемая абонентам без их разрешения, появился почти сорок лет назад, однако лишь в 1990-е годы, в эпоху массового распространения интернета, мир узнал истинный масштаб «стихийного бедствия», в которое превратился спам. Такое название «электронному мусору» дал в 1993 году системный администратор Usenet Джоэл Фер. Первое спам-сообщение 400 получателям разослала 3 мая 1978 года компания DEC – уже не существующая фирма по изготовлению электронной техники, которая таким образом решила продвинуть на рынок свои новые мини-компьютеры. Название «Спам» носит марка мясных консервов – пряный колбасный фарш из свинины. Сейчас спам, по выражению экспертов, вырос в целую мощную теневую индустрию, ежедневно рассылающую более ста миллиардов электронных посланий, многие из которых содержат компьютерные вирусы. 85% всех электронных сообщений, рассылаемых в интернете, – это спам, ненужная информация. Спам широко используется для осуществления самых разнообразных преступных, мошеннических операций, в том числе для похищения информации о банковских счетах.

4 мая 1961 года

Со всей торжественностью и помпой, какую могли себе позволить тогдашние армянские власти, был заложен обелиск в честь 40-летия Советской Армении. Закладка была частью празднования соответствующего юбилея Советской власти и Компартии Армении. Обелиск, однако, не воздвигли — не было проекта. Но идея не умерла, и позже был проведен конкурс и построен обелиск уже в честь 50-летия Советской власти (арх. Дж.Торосян) в верхней точке нынешнего Каскада. После крушения соввласти памятник плавно и незаметно переименовали в памятник Возрождения.

4 мая 1961 г.

Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». С 1960-х годов в советской пропаганде иностранный термин «паразитический образ жизни» стал вытесняться русским термином «тунеядство» (согласно толковым словарям – жизнь за чужой счет, чужим трудом, паразитизм, безделье). Лица, не работавшие в течение четырех месяцев в году, подлежали отныне уголовной ответственности, каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд.

Первыми жертвами в начале шестидесятых годов были поэт Иосиф Бродский и историк и публицист Андрей Амальрик, отбывавшие ссылку в Сибири. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим детей, – незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. Кампания борьбы с тунеядцами особого результата не дала, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет, до принятия в апреле 1991 года закона «О занятости населения», отменившего уголовную ответственность за тунеядство и легализовавшего безработицу.

6 мая 1758 г.

Максимилиан Робеспьер – величайший деятель Великой французской революции, вставший во главе республики в 1793-1794 годах. В 1789 году Робеспьер стал депутатом Генеральных штатов от третьего сословия, где являлся сторонником радикальных левых убеждений. Став руководителем Якобинского клуба, имел огромную известность среди народа, который прозвал его «Неподкупным». В октябре 1791 года он продолжает бурную политическую деятельность, являясь общественным обвинителем в парижском уголовном суде.

Во время восстания 10 августа 1792 года Робеспьер становится членом Парижской Коммуны. Робеспьер в качестве результата революции хотел видеть республику, построенную на принципах руссоизма. Основу регулирования общественного поведения должна была составить «республиканская мораль». Робеспьер выступал против атеизма, который исповедовал ультралевый блок революционеров. Он предлагал создать новую религию – культ высшего существа. С победой республиканской добродетели и утверждении в обществе людей с сознанием нового типа будут решены все проблемы страны. А путем достижения этой утопической идеи был якобинский террор. Робеспьер настаивал на казни короля Людовика XVI без судебного разбирательства, а когда суд всё-таки состоялся, голосовал за смерть бывшего монарха. Позже Робеспьер уничтожал врагов будущего процветания уже среди революционеров. Были устранены из конвента и казнены жирондисты, которых Робеспьер подозревал в желании реставрировать монархию. Cтремление к совершенству погубило Робеспьера. Вскоре Робеспьера и его ближайших союзников депутаты конвента схватили и предали суду. 28 июля 1794 года они были казнены в Париже.

6 мая 1840 года

В Великобритании была выпущена в обращение первая в мире почтовая марка — знаменитый “черный пенни”, довольно невзрачная, беззубцовая, с изображением профиля королевы Виктории. В целом ключевую роль во введении в практику почтовых марок сыграл Роуленд Хилл (1795-1879), в 1854 году ставший главным почтмейстером Британии. Заслуги этого реформатора государственной почтовой службы впоследствии были отмечены присвоением ему титула лорда и денежной премией в 20 тысяч фунтов стерлингов.

7 мая 1928 года

В Ереване умер Александр Спендиаров — композитор-классик, дирижер, педагог. По окончании юрфака Московского университета пошел в ученики Римского-Корсакова. Жил в Крыму и целиком отдался творчеству. В 1905 выступил с открытым письмом в поддержку учителя, изгнанного из профессорского состава Петербургской консерватории. В это время создал первые крупные шедевры — “Крымские эскизы” и “Три пальмы”. Кульминацией творчества стала опера “Алмаст” по поэме “Взятие Тмкаберда” О.Туманяна. Это был первый спектакль, коим открыли оперу, потому перед зданием Оперного театра стоят их памятники. В бронзе Спендиаров предстает упитанным суровым мужчиной, каковым, увы, не был. В Ереване он жил в 1924-28 гг. — приехал по приглашению властей. Время было несладкое, композитор еле сводил концы, как, впрочем, и все другие мтавораканы. В предоставленной квартире (Налбандяна, 21) он, к сожалению, прожил только два года. В 1967 здесь открыли музей.

Похоронили Александра Спендиарова в садочке рядом со стройплощадкой Народного дома — Оперного театра. Романтическая инициатива Александра Таманяна была продиктована тем, что Пантеона в то время еще не было. Могила классика оказалась в неподобающем месте — в нескольких метрах от холодильных агрегатов театра, — в гуще площадной жизни. Перенос праха классика в Пантеон очень актуален, но почему-то никого не заботит. Зато в одночасье из чисто ура-патриотических соображений фамилия композитора приобрела окончание “ян”, которого никогда не было при его жизни.

7 мая 1957 года

Засветилось армянское телевидение. Обладатели КВН-ов — экран с почтовую открытку — ликовали и гордо смотрели на остальных сограждан. Каждый кадр и слово фильтровались бдительными идеологическими работниками тщательно и свирепо. Свобода слова, а тем более полный разгул армянского телевидения никто даже представить себе не мог. Кругозор и мыслительные процессы в те годы были сужены до неприличия. Впрочем, и в наши дни они особой широтой и блеском не отличаются.

7 мая 1927 года

Начала работать Ереванская радиостанция. Все это время она сеет доброе, разумное, вечное. Вначале в советской версии, а с 1991 — в национально-демократической. Дочернее предприятие “Армянское радио” прославилось на всем пространстве СССР и много дальше.

10-11 мая 1920 года

По Армении прокатилась волна вооруженных выступлений трудящихся. Народ, подбадриваемый большевиками, выступил в Александрополе, Ереване, Карсе, Сарикамыше, Зангезуре и т.д. Правительство подавило движение, вошедшее в историю как Майское восстание. Прошло полгода и дашнаки сдали позиции советам. Вскоре Карс, Сарикамыш, Игдир были любезно переданы туркам. Вопрос – за что боролись – остался открытым.

12 мая 1905 года

Ереванские большевики провели общегородское собрание, на котором с пламенным докладом об итогах III съезда РСДРП выступил Степан Шаумян. Через год он прибыл вновь, и ереванские большевики обратились с прокламацией ко “Всем рабочим города Еревана”, призывающей усилить борьбу против угнетателей. Исступленная борьба завершилась сменой угнетателей на еще более несговорчивых и жестоких.

12 мая 1956 года

В тот солнечный день под звуки духоподъемного оркестра открыли Большой разданский мост. Его необходимость была обусловлена строительством жилмассива Ачапняк, который народ называл также “Черемушки” — вещественный символ массового жилого низкокачественного строительства. Архитектор Р.Исраелян, инженеры В.Пинаджян и Н.Славински создали один из лучших одноарочных мостов в СССР. Строительство моста было омрачено гибелью десятков строителей (по слухам — заключенных). Причиной ЧП было, кажется, обрушение опалубки. Разумеется, ни слова правды об этом людям не сказали. Несколько лет назад мост капитально отремонтировали. К сожалению, со временем он приобрел дурную славу: его облюбовали самоубийцы...

12 мая 1913 года

Начала функционировать ереванская телефонная сеть. Вопрос был поставлен ребром еще в 1896-м, но вскоре был забыт. Вновь в 1907-м проблемой телефонной сети занялся житель Еревана А.Тер-Аствацатрян. Волокита растянулась до января 1912 года, когда наконец разрешение на создание телефонной сети было получено. В Ереван прибыл механик Кукулинский со своей бригадой. В течение почти шести месяцев были поставлены 80 аппаратов и оборудована телефонная станция. Счастливыми обладателями телефонов стали лучшие люди города, присутственные места и другие важные объекты.

13 мая 1958 года

Швейцарский инженер Жорж де Местраль зарегистрировал торговую марку разработанной им самим застежки-липучки Velcro (от французских слов velours — “бархат” и crochet — “крючок”). Так она называется в некоторых западноевропейских странах и сегодня. В английском же обиходе застежке придумали другое наименование — hooks & loops (“крючки и петли”). Изначально идея изобретения пришла в голову Местралю в 1948 году на охоте: его пойнтер застрял в репейнике. Через четыре года специально созданная компания Velcro выпустила первые “петлевые” и “крючковые” нейлоновые ленты для новых застежек.

14 мая 1878 года

Название «вазелин» было запатентовано в США как торговая марка и торговый знак. Всем известное косметическое и лечебное средство изобрел и запатентовал эмигрировавший в Америку английский химик Роберт Чезбро. В этом изобретении ученому «помогли» нефтяники. Чезбро, общаясь с нефтяниками, заинтересовался липким нефтепродуктом – парафинообразной массой, которая налипала к бурильным установкам и забивала насосы. Он заметил, что рабочие постоянно используют эту массу при ожогах и порезах. Ученый стал экспериментировать с массой и сумел выделить из нее полезные ингредиенты. В дальнейшем поразительную ранозаживляющую способность этого вещества Чезбро продолжил совершенствовать.

Ученый назвал его нефтяным желе, которое и запустил в производство с 1870 года. Сначала «Нефтяное желе» Чезбро выставил на продажу в аптеке, но мазь не покупали. Популярностью новое лекарство не пользовалось именно из-за названия. Тогда Чезбро назвал мазь вазелином. Это производное от двух слов: немецкого «wasser» – вода и греческого «elaion» – оливковое масло. Запатентованный вазелин быстро стал незаменимым лечебным средством при воспалениях, ссадинах и ожогах. Он до наших дней не потерял популярность.

15 мая 1637 года

В голландском Харлеме пышно отметили рождение черного тюльпана. Он был выведен после тысяч тщетных попыток. Праздник, на который съехались ведущие ботаники Европы, открылся красочным шествием: впереди следовал облаченный в фиолетовый бархат президент местного общества садоводов, за ним — “автор” чуда, рядом везли огромный кошель с премией в 100 000 гульденов, а в “арьергарде” значился сам виновник торжества в вазе на носилках.

В мае 1724 года

Ереван был осажден полчищами янычар, которыми командовал Абдулла-паша. Турция вновь ввязалась в войну с Персией, и взятие Еревана было ее вожделенной мечтой. Ереванский хан в ответ на предложение турок сдать город сослался на отсутствие приказа из Тавриза. Янычары без промедления начали осаду. Народ поднялся на борьбу, включились также отряды из Паракара, Авана и других окрестных сел — около 10 тысяч. Были построены оборонительные сооружения. Турки никак не могли одолеть защитников города и вызвали подкрепление. 3 тысячи свежих янычар прибыли из Египта, но взять Ереван опять не удалось. Турки потеряли 6 тысяч убитыми и вновь запросили помощь султана. Он не отказал. 38-тысячная армия добралась к маю и почти 70 тысяч турок осадили город со всех сторон. И хотя город в июне все же был взят, героическое сопротивление косвенно помогло освободительному движению, развернувшемуся в южных районах Армении и в Карабахе.

16 мая 1881 г.

В Германии открыто пассажирское движение первого в мире трамвая. К концу 19 века уличное движение в центре Берлина было сильно затруднено, так как население города насчитывало более миллиона человек. Электрический трамвай был одним из средств, которое могло бы помочь облегчить обстановку. В это время глава электрической компании инженер Вернер фон Сименс выступил с предложением начать строительство пассажирской электрической линии. Весной 1879 года Сименс представил на Берлинской выставке первую в мире электрическую железную дорогу – «электролокомотив» с вагонами. Это изобретение стало сенсацией. Поезд из трех вагончиков вмещал 18 пассажиров и двигался со скоростью 7 км/ч. Многие посетители выставки проявили желание совершить поездку в этом удивительном поезде, который двигался «без пара и помощи лошадей». К железным дорогам европейская публика уже успела привыкнуть, но поезд без дымящего паровоза – это удивило многих.

16 мая 1881 года на окраине Берлина прошел первый в мире электрический трамвай. Двигавшийся со скоростью 30 км/ч, он за первые три месяца перевез более 12 тысяч пассажиров. Как и первый электровоз, он двигался от электричества, поступавшего по рельсам. Привычная нам модель с дугой и проводами появилась в 1890 году. Трамвай, как вид пассажирского транспорта, очень быстро распространился по всему миру. В последние годы наблюдается ренессанс у трамвая в тех городах, где его по глупости демонтировали. Очередь за Ереваном.

16 мая 1926 года

Состоялся пуск ЕрГЭС. Построили его по решению Совнаркома (1923) всего за год в надежде максимально ускорить приход светлого будущего. Завет вождя “Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны” был воспринят как руководство к действию. Увы, этого оказалось недостаточно. Как бы то ни было, за год гегемон отстроил ГЭС мощностью в 4650 кВт, что в 17 раз больше совокупной мощности трех других армянских ГЭС. Здание спроектировал Александр Таманян, оно было национальным по форме и социалистическим по содержанию. На открытие приехал секретарь Закавказского ККП Серго Орджоникидзе и по-отечески поздравил строителей. Народ ликовал под звуки духового оркестра. Здание ЕрГЭС-I — редкий памятник промышленной архитектуры, нуждающийся в защите и охране. Во что он трансформируется в будущем — трудно сказать.

16 мая 1985 г.

В 1985 году в СССР руководством страны решено было «отрезвить» население и привить ему стремление к здоровому образу жизни, в связи с чем была начата широкомасштабная антиалкогольная кампания. 7 мая Советом Министров СССР было принято постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения», а 16 мая 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством», что и стало началом антиалкогольной кампании в СССР, целью которой была борьба с пьянством, укрепление общественного порядка и трудовой дисциплины. Указ, направленный на воспитание здоровых принципов в обществе и содержавший полезные идеи, не учел экономических, политических и нравственных факторов. Вместо того, чтобы вести комплексную и последовательную работу, сочетать стимулирующие и тормозящие меры, кампания была сведена в основном к запретам, «пугалкам» и штрафам.

17 мая 1953 года

Открылся Большой зал филармонии – крупнейший в стране. Александр Таманян здесь задумывал Летний зал, однако его идея была переосмыслена – так появился Большой зал, проект которого подготовил Геворг Таманян, продолживший традиции великого отца. Большой зал сразу же органично вошел в культурную жизнь Армении. Возможности зала значительно расширились после установки органа.

17 мая 1861 года

В лондонском Кингз-колледже была впервые публично продемонстрирована цветная фотография банта из клетчатой шотландки на фоне черного бархата, снятого по методу шотландского физика Джеймса Максвелла. Суть метода такова: на экран одновременно через стеклянные сосуды, заполненные красной, зеленой и синей жидкостями, проецировались три стеклянных позитива, каждый из которых запечатлевался через соответствующий фильтр, то есть в данном случае сосуд. Потом изображения накладывались друг на друга и получалось фото.

17 мая 1917 года

Вдохновленные свержением русского царя и Февральской революцией, выступили рабочие и служащие ереванского водопровода. Их главным требованием было повышение зарплаты. Людей подначивали большевики, газета “Пайкар”. Водопровод был построен благодаря прежде всего усилиям архитектора и инженера В.Мирзоева. Завершили стройку века в январе 1912 года. В центре города установили кран с бесплатной водой для питья. Потом, правда, одумались и ликвидировали халяву. Самое удивительное, что зарплату “водопроводчикам” подняли, видимо, убоявшись эскалации борьбы. Это было первое и последнее победное требование служащих ереванского водопровода.

19 мая 1910 года

Земля прошла через хвост кометы Галлея. Происшествие это было точно предсказано, и его напряженно ожидали насмерть перепуганные обыватели, упражнявшаяся в нехитром юморе пресса, а также дельцы, пустившие в продажу пилюли против “ядовитых кометных газов”. Однако ничего необычного в атмосфере Земли не зарегистрировали даже самые чувствительные приборы. Пользу извлекло только искусство. И в Европе, и в России сразу несколько художников запечатлели небесный объект, хорошо видный почти весь месяц невооруженным глазом.

19 мая 1971 года

К радости футболистов и болельщиков, открыт крупнейший стадион страны, нареченный “Разданом”. Первый матч, проведенный здесь, был победным для “Арарата”, который обыграл “Кайрат” 3:0. Новый стадион стал катализатором развития армянского футбола. В 72-м “Арарат” стал серебряным призером чемпионата СССР, а в 73-м сделал дубль.

Строили стадион в авральном темпе, что отразилось на качестве: огрехи заметны невооруженным глазом. Тем не менее “Раздан” — крупное достижение армянской архитектуры, одно из импозантных спортивных сооружений советской эпохи. Вот только качественного армянского футбола уже нет.

21 мая 1921 года

Произошло эпохальное событие — Ревком ССР Армении был реорганизован в Совет народных депутатов Арм.ССР. Трудящиеся напряглись в ожидании чудесных преобразований, но напрасно. Сумма от перемены слагаемых не изменилась.

21-29 мая 1918 года

Армянские регулярные части и ополченцы наголову разбили коварно проникшие на территорию Армении турецкие войска и одержали важную судьбоносную победу. Сардарапатская битва — одно из ключевых событий национальной истории, блестящая страница национально-освободительной борьбы армянского народа, позволившая возродить армянскую государственность. 28 мая была провозглашена Армянская республика. 25 мая 1968 года в Сардарапате открыт мемориальный комплекс.

24 мая 1979 года

Открылся очередной Женевский автосалон, на котором дебютировал Mercedes-Benz G-класса (Gelandewagen — внедорожный автомобиль, буквально — “грунтовой экипаж”). Этот “экипаж”, изначально проектировавшийся по особому заказу для шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви (в начале 1979 года того низложила исламская революция), в своем конечном виде был ориентирован в основном на армейские нужды. Со временем, когда “гражданские” оценили его высочайшую проходимость и надежность, он стал появляться на дорогах общего пользования, где снискал большую популярность. К настоящему времени продано более 200 000 таких машин.

26 мая 1829 года

В ходе Русско-турецкой войны 1828-1829 годов у входа в Босфор одержал победу над двумя турецкими линейными кораблями — 110- и 74-пушечным — бриг “Меркурий” под командой капитан-лейтенанта Александра Казарского. Сбив ядрами своих всего-то 18 орудий всю парусную оснастку неприятеля и оставив его в “совершенно жалком виде”, русский корабль возвратился на базу — в Севастополь. В сражении погибли четверо моряков, командир был ранен в голову. Этот эпизод послужил поводом для сооружения первого в истории памятника боевой славы Черноморского флота. Подвиг “Меркурия” изобразил Ованнес Айвазовский.

26 мая 1936 года

Прах умершего в Париже Комитаса был предан армянской земле. Похороны состоялись в городском Пантеоне при огромном стечении народа.

27 мая 1962 года

Всенародно отпраздновали 1600-летний юбилей Месропа Маштоца. Создателю армянского алфавита воздали должное и назвали его именем Матенадаран. Маштоц — национальный герой вне времени и пространства. Появление собственной письменности стало насущной необходимостью. Маздаизм крепчал, и против него надо было принять крутые меры. Католикос Саак и царь Врамшапух сориентировались вовремя. Задача, поставленная перед Маштоцем, была грандиозна, и он гениальным образом ее разрешил. Алфавит верой и правдой служит 16 столетий. 36 месроповских букв идеально подходят ко всем вариациям звуков в армянском языке. Это уникальный фонетический инструмент... В средние века к ним прибавились три буквы. После армянского алфавита Маштоц создал грузинский и еще один — для кавказских албанцев. Соседи напрочь отрицают вполне достоверный исторический факт.

28 мая 1756 года

Появился майонез благодаря тому, что в ходе Семилетней войны (1756-1763 годы) французская эскадра маршала Луи Франсуа Армана дю Плесси, герцога Ришелье, отбила у англичан средиземноморский остров Менорку. Готовя в Маоне, главном городе острова, обед для герцога, его повар, не сумев добыть сливки, решил приправить пищу некой композицией на основе растительного масла. Соус, получившийся на редкость вкусным, был назван “майонезом” — по-французски “mayonnaise”, то есть “маонским”, так как французское написание названия города Маон — “Mahon”. То, что продают сегодня, этот благородный соус напоминает лишь отдаленно. Не говоря о куче консервантов...

30 мая 1877 года

Петр Ильич Чайковский пишет брату: “На прошлой неделе я был как-то у Лавровской (известной певицы). Разговор зашел о сюжетах для опер. Ее глупый муж молол невообразимую чепуху и предлагал самые невообразимые сюжеты. Лизавета Андреевна молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: “А что бы взять “Евгения Онегина”?” Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не ответил. Потом, обедая в трактире, я вспомнил об “Онегине”, задумался, начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к концу обеда решился. Тотчас побежал отыскивать сочинения Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, с восторгом прочел и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина”.

На снимках: барон Мюнхгаузен; строительство Большого разданского моста; тот самый КВН; кадр из фильма “Путешествие на Луну”

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