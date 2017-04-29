“Пока Европа малодушничала и высмеивала турок, они разоряли Западную Армению’’

Цивилизованный мир отметил 102-ю годовщину самых трагических, черных событий армянской истории — геноцид 1915-1923 гг. в Османской Турции. Справедливо останавливаясь на 1915 годе, когда была уничтожена вся национальная интеллигенция Западной Армении, мы вместе с тем по непонятным причинам непростительно редко говорим о массовых погромах и резне армян, произошедших за два десятилетия до этого — в 1894-1896 гг., когда жертвами османских палачей стали около 300 тысяч человек, о резне 1909 года в Адане, когда погибли 30 тысяч человек.

События в конце XIX века подвигнули юриста и публициста Григория Джаншиева (Джаншян) к созданию и изданию книги “Братская помощь пострадавшим в Турции армянам”, вышедшей в Москве сто двадцать лет назад - в 1897 году. Вскоре было выпущено новое дополненное и переработанное издание. Вся сумма, вырученная от продажи этой книги — более 60 тысяч рублей, была передана патриарху армян Константинополя Магакия Орманяну для организации 12 сиротских приютов. “Братская помощь...” — своеобразная арменоведческая энциклопедия, в создании которой принимали участие известные ученые, историки, писатели. Оба издания уделили большое внимание тяжелому положению армян в Османской империи, резне в Сасуне, вообще Армянскому вопросу. Многие страницы посвящены свидетельствам очевидцев массовой резни беззащитных армян, иллюстрированных фотографиями. Предлагаем некоторые материалы из книги “Братская помощь...”. Книги — памятника культуры. “НВ” благодарит Елену Мамиконовну Степанян-Мирзоян, предоставившей раритетное первое издание “Братской помощи...».

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ РЕЗНЯ

(Письмо О.Кайдановой из Константинополя)

14 и 15 августа (1896 г.) мы стояли в Константинополе: нам пришлось быть свидетелями избиения армян турками; виденные нами ужасные картины стоят и теперь перед глазами; едва веришь тому, что все это действительно было, что мы не во сне видели все эти ужасы. Мы пришли в Константинополь в среду утром: пароход наш (“Sidon” француз. компании Messagerie Maritime) остановился y пристани. Мы вышли между 10 и 11-ю на берег, были в обеих частях города (Пера — европейская и Галата — азиатская), были на телеграфе и на почте; все было совершенно покойно; мы вернулись на пароход около часа. После я еще раз выходила отправлять письмо на русскую почту (в нескольких шагах от пристани) и тоже ничего не заметила. A между тем, как рассказывали после другие очевидцы, именно в это время (между 12 и 1 час.) началась резня: сигналом начала послужили убийство армянами кассира в банке и ссора на почте, как говорили; сейчас же начались преследование и убийство поголовно всех армян турками; магазины, лавки были быстро позаперты одни за другими; движение конок приостановлено; на 4 улицах сразу произошло в разных концах города страшное смятение; все бежали, не понимая ничего. Поминутно посреди улиц на тротуарах падали убиваемые армяне под градом сыпавшихся на них ударов палками и саблями. Hе довольствуясь убийством на улицах, толпы турок врывались в дома и там продолжалось избиение. Замечательно в данном случае то, что избиение началось одновременно по всему городу, и потому объяснить его, как потом говорили, местью за убийство кассира в банке армянами было бы странно.

Мы до 2-х часов еще ничего не знали о начавшемся смятении; сидели на пароходе, мирно разговаривая. Вдруг — этот момент особенно врезался y меня в памяти — на набережной раздался страшный, какой-то жалобный, молящий, протяжный, громкий крик, a вслед за ним сейчас же несколько выстрелов из револьверов, быстро промелькнуло несколько фигур, впереди бежал кто-то, спотыкаясь, обессиливая. За ним гналось человек десять — все это произошло в какое-нибудь мгновение и вслед за тем мы увидели на набережной распростертым труп бежавшего. Это был один из поденщиков-армян, работавших на пристани около барок, его так и захватила смерть за работой — он успел пробежать, спасаясь от преследователей, всего какую-нибудь сотню шагов. Что такое, что такое? — спрашивали мы, ошеломленные виденной сценой. Нам отвечали второпях: турки бьют армян!

Все устремились к борту парохода, откуда можно было видеть следующую сцену. Как раз против того места набережной, где пристал наш пароход, находилось огромное старое почерневшее здание, склад угля, a за ним в переулке, удалявшемся вглубь от набережной, но так, что можно было все хорошо видеть, другое такое же здание, в котором жили рабочие армяне, по большей части пришельцы из различных мест, занимавшиеся поденной работой на пристани: нагрузкой барок и пароходов, переноской вещей и пр. Многие из них работали в это время на пристани, другие, вероятно, узнав о грозившей опасности, скрылись в доме, к которому и направилась толпа турок, вооруженных палками и саблями. Несколько армян, работавших на пристани, были убиты ими мгновенно, наповал, несколькими ударами палок по голове; перескочив через их трупы, оставив их валяться на пристани, преследователи бросились к дому рабочих: передовые вбегали по лестнице, влезали в окна, остальная же толпа стояла внизу, ожидая добычи, которую бросят ей на растерзание; на минуту крики затихли, слышался только какой-то вой; вот показались из окон турки, волочившие за собой армян, найденных ими в доме; трудно было решить, были ли те уже убитые, или избитые до полусмерти, или потерявшие сознание от страха. Их бросили в толпу, которая добивала их, волокла по улице, топтала в пыли; зрелище было до такой степени отвратительное, ужасное, что невозможно было смотреть.

Хотелось бежать от него куда-нибудь, но вместе с тем и уйти от него было невозможно, так как ужас положительно леденил кровь и что-то заставляло следить за несчастными жертвами с какой-то надеждой... не спасутся ли они чудом? Вот один из них, поденщик в синей заплатанной рубахе, повязанный белым платком на голове, бежит по улице: один раз мелькнуло перед нами его смертно-бледное лицо, его настигли, сшибли с ног: уже по его неподвижной позе видно, что в нем нет больше признаков жизни, — он лежит поперек улицы лицом вверх, с распростертыми руками. Проходящий мимо турок ударил его, мертвого, ногой прямо в лицо, a другой полоснул по нему саблей. Все это произошло необыкновенно быстро: не было слышно ни одного крика, ни одного вопля умиравших: их валили, как снопы, один за другим грудами. Когда мы немного опомнились, из переулка уже выехала огромная телега, верхом нагруженная телами убитых; некоторые из них, казалось, шевелились...

Телегу сопровождало несколько полицейских, важно выступавших по обеим сторонам: полиция в этот день, как мы заметили, появлялась на сцене лишь каждый раз, когда производилась очистка улиц от трупов после побоища. Переулок опустел. Толпа устремилась дальше в глубь, и нам не стало уже видно ее. Перед домом рабочих, где только что происходила страшная сцена, бродило несколько собак; на несколько минут водворилось молчание, и никого не было видно. Вдали раздавались выстрелы и страшный лай собак; мимо нас по набережной провезли еше три фуры мертвых тел, наваленных беспорядочно, не прикрытых. Судя по одежде, это все были рабочие бедняки (так как это был именно квартал, где жили армяне-рабочие). Немного спустя в переулке, который мы могли наблюдать, около все того же дома рабочих снова стала понемногу собираться толпа турок; они входили в двери, влезали в окна и появлялись снова на улице, нагруженные различным домашним скарбом: тюфяками, одеждой, жалкой мебелью, одним словом, все жалкое имущество бедняка-поденщика, только что убитого, тащилось убийцами. Этот отвратительный грабеж среди белого дня, y всех на глазах, продолжался весь день. Когда было разграблено все имущество, стали выламывать оконные рамы, двери, награбленное добро тащили в разные стороны, большей частью в пивную, находившуюся как раз против нашего парохода, и тут устраивалась попойка. Развеселившаяся удачей компания усаживалась за столиками на тротуаре перед пивной, о чем-то (угадать нетрудно о чем) с жаром разговаривала; иные потирали руки, размахивали ими; потом вдруг все снялись с места и устремились в один из соседних переулков, словно волки, почуявшие добычу.

Мы провели весь день до вечера неподвижно на одном месте, следя с парохода за ужасными, разыгравшимися перед нами сценами убийства и грабежа. Мимо нас провезли и еще несколько фур мертвых тел; тут же, перед самым нашим пароходом, убили еще одного армянина, который выбежал из дома, намереваясь спастись в лодке, но его подстерегали уже, вероятно, и мигом покончили с ним... Некоторое время его труп пролежал на улице, и проходившие толкали и били его ногами; бдительная и аккуратная полиция, однако, не замедлила убрать его. Настал вечер. Мрак быстро сгустился над городом, огней почти нигде не зажигали, наступила ночная тишина, нарушаемая лаем собак и выстрелами, раздававшимися в различных частях города. Мимо по пристани проходили беспрестанно одна за другой шайки турок с палками в руках, напоминавшие шакалов, выходивших на ночную охоту. Против нашего парохода на бревнах уселись несколько турок, которые, видимо, расположились здесь прочно на всю ночь; не трудно было угадать их намерения: они выслеживали добычу, которую чуяли на пароходе; действительно, на нашем пароходе удалось укрыться нескольким армянам, которых французы приняли, успокоили и обещали бесплатно провести из Константинополя до одного из греческих портов.

Можно себе представить, в каком состоянии находились их семьи в городе; не зная, что они нашли себе убежище, они, конечно, считали их погибшими. Удостовериться в смерти пропавших не было никому из родственников никакой возможности, тела, которые, как мы видели, возили в фурах, сваливали потом в баркасы и без счета топили в том месте, где при входе из Босфора в Мраморное море существует довольно сильное течение.

РЕЗНЯ В ВАНСКОМ ВИЛАЙЕТЕ

Корреспондент “Арарата”, бывший очевидцем и свидетелем многих из описываемых им событий в Турецкой Армении, сообщает подробности июньского ванского разгрома 1896 г. Пятого июня, по его словам, начинают собираться в Ван оставшиеся в живых жители окрестных деревень. Это преимущественно старики, дети, женщины, раненые, избитые, опозоренные. Число их доходит до 15 тыс. Вид этих несчастных до такой степени возбуждает жалость, что даже многие из турок не в состоянии были удержать слез. Все они вместе с обездоленными неделю тому назад местными жителями находят убежище в доме американских миссионеров или же в разоренных церквах.

Когда же городские власти стали успокаивать их и уверять, что жизнь их в безопасности, тогда американские миссионеры выпустили скрывающихся y них армян, наскоро была устроена больница в здании армянского училища, куда стали приводить раненых, больных и от страха лишившихся рассудка девиц и женщин. Больница быстро стала наполняться, несмотря на то что в день приходилось хоронить 50-60 чел. Среди этого ужасающего зрелища, среди этих стонов и криков взоры всех обращены на своего ангела-хранителя, девицу-доктора Кимбаль, которая с чисто материнской заботливостью и необыкновенным самоотвержением ходит за больными, моет их раны, перевязывает, утешает, успокаивает, чтобы сколько-нибудь облегчить тяжелую участь этих жертв турецкого зверства.

Живущие в окрестностях Варакского монастыря поселяне числом около 1.000 чел. скрылись в монастыре и в соседних горах. Другая часть их, вышедши из своих селений, намеревалась перейти персидскую границу и спастись таким образом от смерти. 10 июня в понедельник, когда армянам была объявлена безопасность жизни, то одновременно с этим курды-шмиреты стали преследовать бежавших к персидской границе армян. Hе желая пропустить такого удобного случая угнать стада скрывающихся в горах армян, курды бросились на Варакскую гору и произвели страшное избиение не только поселян, но и живущих в монастыре монахов, учеников, учителей, a самый Варакский монастырь, один из лучших монастырей в Турецкой Армении, ими превращен был в груды дымящихся развалин.

Таким образом число городских бедняков увеличилось еще приливом этих последних. Наконец курды добрались до тех, которые стремились к границе. Этих было человек 200, хорошо вооруженных. К ним же присоединились 1.000 чел. ванских жителей, желавших спастись в Персию. Они думали под охраной 200 чел. дойти до границы, но не тут-то было: курды нагнали их и с помощью регулярных войск произвели полное избиение. Точно таким же образом была избита другая партия в 600 чел., также намеревавшихся перейти границу через Сару и Хотур. Одна только партия в 500-600 чел. спаслась в горах, несмотря на тщательные поиски войск, имевших с собой горные орудия для истребления. Когда эти не нашли никого, то они пошли к ближайшей деревне Кохн и разорили в отместку как эту последнюю, так и монастырь Св.Григория. Уже добравшиеся до границы некоторые партии были истреблены в борьбе, продолжавшейся 4 дня. Таково по крайней мере правительственное сообщение. Из всех этих беглецов уцелели только 6 чел., которые до сих пор содержатся в центральной ванской тюрьме.

После ванской резни Ферид-Саад-Эддин-паша стал обезоруживать армян, для чего призвал к себе знатнейших из них с архимандритом Исааком и дал на то срок 24 часа. Тогда между несчастными снова наступила паника. Собраны были оставшиеся в небольшом количестве ружья, причем прибегли было к насилиям, но их от этого удержал один сановник-армянин, некто Степан-эфенди Мелик, приводя весь вред такого образа действий. Такими же соображениями руководствовался прежний губернатор, Назим-паша, что так долго удерживал от разгрома Ванскую область. Вся задача этого гуманного правителя заключалась в уничтожении религиозной розни, ненависти, существующей между армянами и мусульманами.

К несчастию армян, да и самих турок, такая политика Назима не нашла никакого одобрения и сочувствия со стороны Стамбула, и Назим был заменен жестокосердым Феридом. Этот же все время возбуждал курдов против христиан, поддерживал с помощью высших административных сфер комитеты, которые играли гнусную роль палачей в резне армян. Ведь эти же комитеты, видя храброе сопротивление армян в центральных кварталах Вана и сравнительно большие потери со стороны турок, побудили чернь броситься на губернаторский дом, прося y Назима помощи войсками и даже заставили убить одного из приближенных Назима, некоего Гамди-бея, посланного для того, чтобы не допустить в город шайки Шакира. Назим-паша, боясь ярости черни, не решался выходить из дома, пока не подписал своей отставки.

После резни в Ване оказалось до 30 тысяч обездоленных людей. Помощи ниоткуда. Все они остались на попечении одного американского общества. Во всех почти церквах Ванского вилайета, кроме небольшого числа собственно городских церквей, прекратились всякие церковные службы. Очень многие из них теперь представляют из себя груды развалин или магометанские мечети. Священнослужители частью убиты, частью обращены в ислам. Одно уныние, одна печаль и запустение царят всюду. Стаи волков и других хищных зверей, увеличивавшиеся в последние годы, рыщут в окрестностях безлюдных деревень, некогда богатых и цветущих. Вой этих зверей перемежается с заунывным призывом к молитве магометанских муэдзинов, уныло распевающих священные стихи Алкорана с некогда бывших колоколен, теперь превращенных в минареты.

* * *

Когда 3 июня началась в городе резня, официальные телеграммы известили об этом провинциальные власти, которые поэтому приказали начать разгром.

Хотя вследствие прекращения путей сообщений в Малой Азии вообще нельзя в точности в цифрах выразить число убитых, тем не менее, по некоторым официальным сведениям, дошедшим до нас, можно предположить, что общее число убитых во всем вилайете не менее 20.000, a пo мнению других — и 30.000.

Самая ужасная резня была произведена в Арчете, Гайоц-Дзоре, Киваше и Гарчане. В первых двух убиты 1.650 чел. и 850 во вторых двух. Во всех деревнях Арчетской волости почти не осталось никакого населения. Один Дайфур, глава курдской шайки, как сообщается в официальном турецком извещении, убил 150 чел. В деревне Нарек убиты 200 чел., a в Бэлу и более того. Из всех этих деревень спаслись только десятеро. Два разбойника, Абдул-Гамид и брат его Абдул-Кафюр, убили более 200 чел. В Шахпазе убиты 160 чел.

Деревня Арчак не подверглась прошлогоднему разгрому и там порядок сохранялся отрядом войска в 130 чел. Когда же началась резня во всей области, то начальник этого отряда поклялся перед обществом, что не допустит к ним грабителей. Но это только обман. Вскоре сам же предает село грабежу и к нему на помощь приходит другой, больший количеством отряд. Здесь были убиты 200 чел., 60-65 молодых женщин и девиц были обесчещены. Некоторые убегают в курдскую деревню Мезре и там принимают ислам, чтобы спастись от неминуемой гибели.

Магомет-бей, один из влиятельнейших начальников курдского племени Айтеранли, ни в прошлом году, ни теперь не захотел участвовать в разгромах области Беркри, тем не менее его племя, помимо его воли, произвело ужасную резню.

Во всех вышеназванных областях, кроме большого числа убитых, было и много обращенных в ислам. Причиной перехода в ислам было то обстоятельство, что многие области не имели таких природных убежищ, куда можно было бы скрыться, вследствие чего многие прямо бежали в мечети, в дома шейхов, мулл, дервишей, которые под угрозой смерти обращали их силой в ислам. Было и много таких курдских беков, которые спасали много армян; но это делалось не из человеколюбия, a единственно вследствие того, что эти армяне находились в некоторой крепостной зависимости от беков, которые, конечно, из корыстных целей не давали убивать их. Один только Махмуд-Заде-Бейтуллах-бей, отличаясь гуманностью и человеколюбием, защитил от разгрома всю Мокскую область. Он хорошо знаком с армянским языком, много читает на нем. Во время резни он отсутствовал из своей области; но зная, что дикие курды воспользуются его отсутствием и произведут избиение армян, поспешно прибыл из Вана и, собрав вокруг себя 400 храбрых курдов, разогнал толпы курдов-ашеретов, идущих с целью избиения в Мокскую область. Этот же бек в прошлом году, кроме оказанных армянам многих услуг, пожертвовал 300 лир в пользу армян. На Варакской горе укрылись 5000 чел., большая часть которых погибла от меча, пожара, голода, заразных болезней. Много укрылось также на судах и бежало на островки Лим и Ктуц. Число их простирается до 8 тыс.

Было много примеров самозащиты организованными наскоро и вооруженными отрядами, тем не менее нигде не пришлось до конца отстоять свою безопасность. Деревня Асраф в прошлую резню отстояла себя, теперь она совершенно уничтожена. Hе менее храбро защищалась и деревня Банон; но в конце пала от зверств Эмина-паши. Деревня Гендотн сделалась жертвой обмана со стороны гамидиэ, потребовавших, взамен безопасности жизни, оружия. Жители поверили и были убиты все поголовно.

Те из армян, которые по каким-либо соображениям спасались y магометан, были обращены в ислам. Таковы многие из жителей Арчеша, Арцкея, Каваша, Карчкана, Хошана и др. Известно, что еще в прошлую резню перешедшие в ислам почти все жители Хизана, Спаркерта, Каркара, Мамртана воть уже 8 месяцев, как хлопочут о переходе снова в христианство, но правительство оттягивает. Число омагометанившихся в Ванском вилайете доходит до 30000. В настоящее время они в знак перехода в ислам носят на голове белую чалму, a на поясе — кинжал.

Кроме материальных убытков, нанесенных многим монастырям, уничтожена масса древностей: древней церковной утвари, очень много редких рукописей и т.п. Шайки курдов еще теперь носят в города на сплав церковные вещи, дорогие ризы и серебряные переплеты старых рукописей. Долгое время не показывавшему места монастырских сокровищ архимандриту Елисею отрубили голову и бросили собакам, a другого священника изжарили в печке. Ужасное зрелище представляли разлагающиеся трупы в городах и селах; стаи собак кормились ими.

Воздух заражен зловонием, везде смерть и опустошение и в то же время везде дикий, веселый разгул курдов. Пока Европа малодушничает и высмеивает турок, они разоряют Западную Армению.

Избиениaя 1895-1896 гг.

В конце 1895 г. и в начале 1896 г., в течение полугода, происходили по всей Малой Азии, в городах и деревнях, населенных армянами, ужасающие организованные массовые избиения, пред которыми побледнели даже турецкие зверства в Сасуне. Исходным моментом послужила мера, обещавшая армянам начало умиротворения. После упорного сопротивления султан вынужден был утвердить в октябре 1895 г. проект реформ, выработанный для шести армянских вилайетов, представителями России, Франции и Англии, и вслед за этим начались резня и грабеж армян.

...Трабизонд, когда раньше других пришли вести из столицы, первый подал пример избиения армян. Уже 5 октября французский консул телеграфировал о начале “резни и грабежа”. В последующих донесениях он между прочим писал: “Лица, видевшие город за несколько минут до начала убийств, — писал в своей депеше Камбон от 15 октября 1895 г., — никак не могли предвидеть готовых свершиться так близко событий. Толпа народа, занятая своим обычным делом, наполняла улицы. Теперь вполне доказано, что мусульмане без всякого сигнала дружно и одновременно бросились на армян. Рабочие-носильщики для внутренней разноски, принадлежащие большею частью к армянским артелям, находились по своим делам в большом количестве около таможни: они были убиты. Несколько несчастных, попытавшихся спастись, переправившись на лодках на суда, стоявшие в порте, были убиты лодочниками ударами весел; один был выброшен в море и побит каменьями. На всех улицах и площадях избивались встречавшиеся армяне, причем их добивали с неслыханной жестокостью. Торговцев вытаскивали из их магазинов и отдавали в руки убийц. В самое короткое время убийства были кончены. Тогда толпа ринулась грабить лавки. На улицах попадались носильщики, уносившие товары, и никто не мешал им в их грабеже. Утверждают, что при этом солдаты и заптии не только не препятствовали этому, но даже поощряли к тому. Мне рассказывали, например, что в одном месте мятежники не могли взять армянский дом, так как выстрелы их ружей не достигали него, тогда солдаты, увидав это, сняли с себя куртки и открыли огонь совместно с убийцами. Во всяком случае я могу засвидетельствовать, что заптии, занимавшие полицейский пост, стояли с оружием в руках в оборонительном положении и не делали ни малейшей попытки остановить мятежников. Точное число жертв еще не приведено в известность. Власти определяют его в 180 человек; но, судя по всему, число убитых в г. Трабизонде, наверно, свыше 500. Почти никто из армян не вернулся домой. Фреры (французские монахи) дали приют 3.300 лицам. По официальному объяснению, повод к резне дал выстрел из револьвера, сделанный армянином и ошибочно понятый мусульманами. Одновременное начало резни во всех частях города делает это объяснение совершенно неправдоподобным. Это был, не подлежит никакому сомнению, заговор, тщательно обдуманный. Участие регулярного войска в преступлениях и допущение грабежа говорят сами за себя”.

На снимках: иллюстрации к материалам о резне армян в 1895-1896 гг. в европейской печати; французский журнал с карикатурой на Абдул Гамида.