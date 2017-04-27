Левон Зекиян: “Армяне победили смерть…”

В 102-ю годовщину геноцида армян “НВ” предлагает вниманию читателей размышления об этой трагедии и путях ее преодоления, о проблемах национального самосознания, взаимоотношениях родины и спюрка одного из выдающихся людей нашего времени, видного ученого, философа и богослова Погоса-Левона ЗЕКИЯНА (на правом снимке). Публикация подготовлена по материалам эксклюзивного интервью Зекияна “НВ”, публикациям и книгам автора, а также лекции по проблемам геноцида армян в Американском университете (Ереван).





Из досье “НВ”

Левон Зекиян - архиепископ, официальный представитель Папы Римского в Ордене Мхитаристов, Патриарх Армянской католической церкви в Стамбуле, доктор философии, академик Венецианской академии наук, профессор Стамбульского университета, иностранный член Академии наук НАН РА, основатель кафедры арменоведения Венецианского университета, общества По-Аракс. Он автор множества научных исследований на английском, итальянском, французском, немецком, турецком, армянском (владеет также греческим, латинским, ивритом). Зекиян автор аналитических обозрений по проблеме Карабаха, армяно-турецким отношениям, а также арменоведческих трудов широкой тематики - от исторических очерков до переводов на европейские языки научных, богословских, философских сочинений, включая “Книгу скорбных песнопений” Нарекаци. Возглавлял гимназию Мурад-Рафаэлян, был редактором “Базмавепа”, журнала “Армянская семья”.

Геноцид как орудие торга

Тема геноцида деликатна и сложна, об этом можно написать многие тома. Хочу только отметить, что все, о чем скажу, отражает мою личную позицию, а не точку зрения каких-либо общественных, религиозных или политических структур. Это мои и только мои размышления, которые, кстати, во многом отличаются от официально принятых в отечественном геноцидоведении. И, может быть, в ближайшие 5 или 10, или 20, или 50 лет они станут предметом широких дискуссий.

В последние десятилетия мы особенно часто обращались к этой странице нашей истории, и могу сказать, слава Богу, вопрос этот стал звучать довольно громко и с международных трибун, был озвучен устами иностранных общественных и государственных деятелей. Наблюдая этот процесс, армянская общественность самых разных стран, естественно, каждый раз переживает большой эмоциональный подъем и воодушевление. Должен признаться, лично я не всегда разделяю эти чувства, а в некоторых случаях, напротив, у меня это вызывает тревогу и глубокую печаль.

Чтобы объяснить свою мысль, приведу пример. Извините, я не назову ни имени и фамилии, ни страны, которую представляет тот человек, о котором хочу сказать, но речь идет о стране, которая всегда избегала признания геноцида армян. И вот ее представитель довольно высокого ранга на фоне традиционных уже обещаний американского руководства на самом высоком уровне признать геноцид и произнести слово “геноцид” (и в последний момент, как всегда, этого не происходит) во время визита президента Клинтона в Египет сумел передать ему петицию своей страны с требованием не допустить признания геноцида армян. Но когда у той же страны возникли серьезные разногласия с Турцией, тот же представитель пригрозил премьер-министру Турции, мол, не будешь паинькой, я тебе устрою признание геноцида армян.

Откровенно говоря, когда в глазах соотечественников в Италии, США, Франции, Ближнего Востока я наблюдаю напряженное ожидание, что вот сейчас наконец будет произнесено слово “геноцид” и США на высшем уровне признают это преступление… я совершенно откровенно подавлен тем обстоятельством, что наши святые мученики служат разменной монетой в грязных политических играх государств. Что святую память о жертвах геноцида эти страны самым низменным, безнравственным образом сделали орудием торга, политической манипуляции и спекуляции.

Учитывая то обстоятельство, что возвращение к жизни, возрождение большого числа изгнанных со своих земель армян стало возможно в сирийской пустыне, уничтожение армянской колонии в Сирии, Кесабе, Алеппо, других городов, кроме собственно сирийской составляющей, для меня имеет и другой смысл, а именно: геноцидальная политика против армян в этом регионе доводится до логического завершения. Мы отметили 100-летие геноцида, и спустя век тут ставится точка, как знак приведения в исполнение и завершение чудовищного плана. Айатапум, очищение сирийской территории от армян, по моему глубокому убеждению, – если не первая, то, возможно, вторая, третья, в крайнем случае четвертая глобальная задача, которую преследует агрессия против Сирии.

На этом фоне меня беспокоит и несколько облегченная, на мой взгляд, процедура предоставления армянам из РА гражданства других европейских стран по сравнению с иными странами и национальностями.

Я с сожалением говорю о том, что в проблемах научного анализа геноцида до сегодняшнего дня мы все еще являемся наследниками и продолжателями еврейской научной мысли о хололосте, ее солдатами в лучшем смысле этого слова. Необходимость изучения специфики нашей трагедии в научных кругах все еще недостаточно осознана. Очень мало тех, кто пытается разработать национальную систему воззрений: смысловую, понятийную, словом, целостную теорию геноцида армян. Могу назвать Марка Ншаняна, с которым можно во многом поспорить, это другой вопрос, но человек пытается именно с национальной позиции подойти к созданию теоретической концепции Ехерна.

И в том же ряду специфически армянского взгляда на эту трагедию я назову созданный в 1928 году рассказ Аветиса Агароняна “Сожженный заживо” («аХзіП»ЅБ»), считая его творчество одной из вершин восточноармянской литературы.

Известна фраза Теодора Адорно о том, что “после Аушвица невозможно говорить о Боге”. Мне кажется, что Зло, убиение человека, тем более в масштабах геноцида – это одно из самых неразрешимых таиств мироздания. Более того, я допускаю, что Зло – самая непостижимая тайна на Земле. Если Бог не знает границ и он шире безграничного пространства нашей мысли, если доброта его безмерна, как он мог допустить геноцид?! На этот вопрос нет ответа. И я, – глубоко и истинно верующий человек, более того, духовное лицо, – я могу подтвердить слова Адорно и вслед за ним произнести: “Невозможно говорить о Боге после Аушвица”. Но в момент, когда постичь эту тайну мироздания нам не удается, на помощь снова приходит вера… Она внелогична, она шире рассудочного постижения, и только она способна приоткрыть завесу над этой и другими загадками мироздания.

Однажды в Венеции я записался к зубному врачу, впервые пришел к нему на прием. В то время в Италии книга братьев Тавиани “Усадьба жаворонка”, по сюжету которой был снят фильм “Гнездо жаворонка”, стала бестселлером. Прекрасно написанный роман на основе реальных фактов, история семьи, рода…

Врач, закончив осмотр, вдруг говорит мне:

– Бедные армяне, сколько горя вам пришлось перенести! Вас резали, преследовали, уничтожали!

Я был искренне тронут и ответил:

– Большое спасибо, доктор, за слова сочувствия и поддержки… Но я хотел обратить ваше внимание на то, что богатая история нашего народа состоит не только из этих событий, мы успели кое-что сделать для человечества.

– И что же? – поинтересовался он.

– Ну например, – говорю, – мы создали архитектуру, которую не армяне, а известный русский ученый еврейского происхождения Анатолий Якобсон назвал “непревзойденным явлением в мировой культуре средних веков”. Кроме того, – продолжаю я, – мы дали миру искусство книжной миниатюры такого уровня, который опять же не армянские, а европейские ученые умы, сравнивая с итальянским искусством того же времени, когда уже прорывался львиный рык возрожденческих идей, оценивают как равноценное итальянскому явление, а в некотором смысле даже превосходящее его.

Доктор удивленно слушает, что я такое говорю.

– И, – добавил я, – мы дали миру небывалое по богатству рукописное наследие, превосходящее даже византийское. Просуществовавшая дольше всех империй Византия – Восточный Рим с центром в Константинополе – за более чем 1000 лет своего существования оставила 50 000 рукописей. Армянское наследие – более 30 000. А теперь сравните Византию и Армению…

Врач опешил просто.

– Но, – говорит, – ведь я никогда не слышал об этом!

– Доктор, в этом нет вашей вины, это моя вина, – моя и моих соотечественников. Мы не смогли представить миру свои безусловные достижения, и вот уже 50 лет непрестанно твердим только и исключительно о геноциде.

Как же важно сегодня, чтобы наша молодежь, борясь за признание геноцида, не тяготилась комплексом жертвы, а могла осознать величие своего народа и гордиться своей историей и культурой!

Геноцид затронул наиболее глубинные, сущностные основы армянской национальной идентичности. Во всей отечественной истории я выделю два события – наиболее значимых, реально, практически сформировавших и укрепивших наше национальное самосознание – это Аварайрская битва и геноцид. Я объединяю их по единому признаку, потому что и Мец Ехерн, как и Аварайрскую битву, воспринимаю как победу, а не поражение и смерть. Любое сражение, война не обходится без жертв, иногда даже большая часть войска не возвращается с фронта. Во Второй мировой, в Великую Отечественную народы СССР дали миллионы жертв и все же вышли из нее победителями. Так что смерть не противоречит победе, скажу больше, смерть есть начало новой жизни. Кровь павших есть семя христианства, – считал апостол Варфоломей. Можно сказать: кровь павших есть семя новой жизни.

В период 1965-1975 гг. в средствах массовой информации диаспоры (в Советской Армении к этой теме обращались крайне редко и опасливо) идея того, что “отныне мы отмечаем не день скорби, а день возрождения” (воч те сгатон, айл паратон), практически стала лозунгом того времени. Но процесс признания геноцида разными государствами (первым был Уругвай) и, как следствие, усилившаяся политика отрицания совершенного преступления со стороны турецкого государства на фоне всемирного признания холокоста сместили акценты, и весь наш потенциал мы направили на то, чтобы добиться признания геноцида. Вот эта сосредоточенность на единственной точке, я уверен, загнала нас в ловушку, в капкан, из которого нам необходимо вырваться, и как можно скорее.

Мне кажется, геноцид стал самой сильной составляющей нашей национальной идентичности, но при одном условии: не фиксироваться, психологически “застревая” исключительно на этой странице армянской истории. Тем более что, как показало время, новые поколения воспринимают эти реалии часто более болезненно и категорично, чем те, кто сам лично пережил и сумел преодолеть травму геноцида.

Одна моя знакомая армянка, подданн

ая Турции в Германии, рассказала такую историю. В Европе в 1956-1957 годах впервые стали проводиться мероприятия в память о жертвах геноцида армян, в тот период она по вопросу продления срока паспорта обратилась в консульство Турции. Консул лично вызвал ее в свой кабинет:

– Вы принимали участие в этих мероприятиях?! – гневно спросил он.

– …Мы поминали покойных, моя семья тоже пострадала.

– Какую крупную ошибку мы допустили! – крикнул он. – Нельзя было оставлять в живых ни одного армянина!

Потом, конечно, извинился, сказал, что был раздражен, не то имел в виду, просил забыть эти слова, не придавать значения и т.д.

Вопрос не в этом, а в том, что была поставлена задача уничтожить весь армянский народ. Но это им не удалось, напротив, армяне возродились с новой силой, и в этом наша безусловная победа. Не удалось не потому, что организаторы геноцида в чем-то ошиблись, а благодаря духу армян, воле к жизни нашей нации. И нашим жертвам, которые ценой собственной жизни тысячекратно укрепили национальную идентичность армянина.

Я был счастлив, когда Армянская Апостольская Церковь приняла беспрецедентное в истории христианской церкви решение причислить убиенных жертв геноцида к лику святых христианских мучеников. В этом есть очень глубокий смысл: они святые не оттого, что страдали и умерли, а потому что самой своей смертью подарили нам волю к жизни и процветанию армянского народа, еще более укрепившегося в своей вере и национальной самости.

И этот факт нас невероятно обязывает. Мы должны чувствовать свою ответственность перед нашими мучениками и всегда задаваться вопросом: достойны ли мы своим поведением их памяти, насколько мы можем считать себя наследниками этих святых.

Надо понять сущность христианства, его основной парадокс: крест есть победа. Мы как-то привыкли замечать лишь победу, забывая о другой стороне – жертвенности и служении. И противостоянии духу прагматизма, который в мягких бархатных перчатках, незаметно опутав паутиной весь Запад, теперь подступился и к Армении, и в приятной истоме душит дух и сознание людей с ловкостью стального кулака сталинизма. Надо не допустить этого опьянения, утолить жажду народа в истинной вере и, разделяя с ним все трудности, вести его к духовности. У нас должна найтись сила противостояния. Она в древних традициях христианства и в выстраданных традициях духовной культуры недавнего прошлого. Во всем том, что нам поможет в этой борьбе с самой большой опасностью современности – неограниченной властью денег, унижающих достоинство человека.

Важный терминологический вопрос: Мец Ехерн и геноцид.

Честь и хвала тем, кто построил великолепный памятник жертвам Егерна в Ереване, пусть будет благословенна их память! Если бы тогда ценой неимоверных усилий это не было сделано, неизвестно, что стало бы с этой идеей. Лет 20-30 лет спустя у памятника Ехерну открылся Музей геноцида. Обратите внимание на изменение названия: Ехерни ушардзан (памятник Ехерну) и Цехаспанутян тангаран (Музей геноцида).

Начнем с того, что армянское слово “цехаспанутюн” (досл. – убийство рода), с моей точки зрения, не является точным переводом термина конвенции ООН 1948 года (Genocide Convention) о геноциде. Рафаэль Лемкин, большой гуманист, адвокат еврейского происхождения, который предложил и ввел в употребление термин Genocide, имея перед собой беспрецедентный пример армянской трагедии, уже в 1930-1933 годы стал задумываться над необходимостью нового понятия. Почему? Потому что его не устраивал термин Volkermord, который переводится как “убийство народа” – очень сильное определение, даже Лепсиус не раз использовал Volkermord в связи с армянскими событиями 1919-1921 годов. Но Лемкин недоволен этим термином – преступление может быть направлено не только против целого народа с целью его истребления, а против любой фамилии, рода.

В определении международной конвенции 1948 года предметом преследования выступает не род и не народ – группа. И вот уже 60 лет нет абсолютной ясности в том, что же такое группа. Пять человек уже могут образовать группу, но, по мнению некоторых исследователей, даже двое и даже один человек может подпасть под это определение, если его преследуют по национальному, религиозному или расовому признаку, либо по признаку гражданства какой-либо страны, – это уже геноцид. И это весьма широкое опредение принято с единственной целью – на корню пресечь это явление, искоренить его. Однако все усилия напрасны. “Звериный оскал человека” (“мардакер газан мард”, Ованес Туманян) не преобразится и не изменит своей звериной сущности еще долгие века.

Между тем в нашем случае жертвой

стала не группа – вся нация. И хотя с точки зрения международного права применять слово “геноцид” здесь уместно и необходимо, но мне очень близко и другое определение – Мец Егерн. В народе употребительны и Ахет, Мец Ахет. Почему это важно? Потому что “геноцид” – общее понятие (тем более что сегодня, с точки зрения некоторых специалистов международного права, геноцидом является любое преступление против человечности). В то время как каждое историческое событие уникально. И эта трагедия тоже неповторима. Некоторые еврейские исследователи впадают в крайность, считая холокост, в отличие от других геноцидов, явлением совершенно уникальным. На самом деле уникальна каждая подобная трагедия. И наша в том числе. И тогда вместе с общим определением “геноцид” Мец Ехерн становится именем собственным. Как если бы общие понятия – человек, мужчина, женщина – были обогащены бездонной глубиной своеобразия каждой личности – Тинторетто или Родена. Следовательно, Мец Ехерн – имя далеко не лишнее, оно только дополняет понятие геноцида. И заставляет задумываться над отличием первого геноцида в ряду других преступлений подобного рода. Мне кажется, самая жуткая, страшная, трагическая сущность геноцида армян состоит в том, что нас выкорчевали, вырвали с корнем из родной земли, на которой мы жили тысячелетиями. При всей чудовищности холокоста он произошел не на земле Израиля, а в Германии, Польше, других странах. Я совершенно не имею цели умалить масштаб еврейской трагедии, а только хочу показать ее отличие от армянской.

И если вдруг по какому-то волшебству завтра все государственные структуры Турции объявят о признании геноцида армян и всех наследников жертв геноцида призовут вернуться в свои дома, ведь это не изменит важнейшего обстоятельства: уничтожена западноармянская цивилизация народа-аборигена, остановлен естественный ход развития нашей истории и культуры. Может возникнуть новая жизнь, новое армянство, которое попытается возродить национальные традиции, но все будет другое. И рана эта будет продолжать кровоточить.

Существует мнение, что надо непрестанно напоминать об этом преступлении, чтобы оно не повторилось… Если о геноциде армян говорится не так много, то о холокосте мы слышим каждый божий день, но во второй половине ХХ века число геноцидов только увеличилось. Мне было 24-25 лет, когда я жил в Германии, и помню, за три дня народ Германии посредством немецких благотворительных организаций в помощь жертв холокоста собрал 10 млн марок, примерно 100 млн евро. И в те же самые дни правительства Германии, Франции, Англии, США тоннами посылали оружие в Нигерию с целью уничтожения народа этой страны. Это и есть наша трагическая реальность.

Хочу особенно подчеркнуть роль армянской женщины в воспитании нового поколения. Роль матери в укреплении национальной идентичности, сильного национального самосознания армян нам еще предстоит в полной мере оценить, мы все еще недостаточно понимаем степень ее важности.

В последние годы в РА как в научной, так и политической сфере все четче ставится вопрос о компенсации. С другой стороны, насколько мне известно, один из президентов РА в своем интервью турецким журналистам сказал: вы только признайте сам факт геноцида, других требований к турецкому государству у нас нет. Здесь возникает вопрос чисто теоретического и концептуального порядка: если есть факт преступления, должна последовать расплата за него, конпенсация, в противном случае нет и самого преступления. Другое дело, что, возможно, ты настолько милосерден и снисходителен к преступнику, что удовлетворишься извинениями и способен отказаться от компенсации. Здесь важно понять разницу в постановке вопроса. Признание факта геноцида закономерно включает в себя вопрос компенсации. Эти вопросы неразделимы.

В научных кругах Армении существует такая постановка вопроса: пусть Турция признает геноцид, а мы потом скажем, в чем состоят наши требования конпенсации. Но, извините, спустя 100 с лишним лет государственной политики отрицания ни один политический деятель не бросится, расправив крылья, в полную опасностей пучину без четкого представления о том, каковы же будут последствия. Если поднимаем вопрос компенсации, мы обязаны внятно сформулировать свои требования. И требования эти должны быть не воображаемыми, расплывчатыми, а реальными, конкретными, практически выполнимыми, они должны исходить из норм международного права по геноциду. Чтобы в итоге не остаться ни с чем.

Меня всегда интересовал процесс становления армянского национального самосознания. Месроп Маштоц в самом глубинном смысле может считаться прародителем армянского народа, потому что он сделал возможным развитие теоретической мысли об армянской самости. Он заложил фундамент и философии Хоренаци, во времена которого были известны две основные модели государственности.

Первая – идея греческого полиса, подхваченная римлянами. Она стала колыбелью демократии в ее сегодняшнем понимании и основой западного типа цивилизации, которая строится на главенстве права, принципе гражданства и в которой этнос – только хобби, и ничего более.

Но существовала и вторая модель – еврейская. Филон Александрийский дал формулу национального единения: одна религия, один закон – Моисея, один город – Иерусалим. Это, по сути, модель религиозного государства.

Я считаю, что впервые в идеологии именно армянского самосознания, в гениальной мысли Хоренаци родился синтез этих двух начал. Вот почему у нас нет противоречия, столкновения, нетерпимости между светским и религиозным. Вот почему у нас невозможна серьезная и развернутая дискуссия по теме – а стоит ли вообще справлять дату принятия христианства в нашем, в общем-то, светском государстве? – то, чему были посвящены острые дебаты во Франции. И вот почему так глубоко не правы те, которые сводят религию исключительно к феномену национального. До тех пор, пока религия будет рассматриваться под подобным углом зрения, будет принижена роль и церкви, и религии, и ее функции в воспитании национального самосознания.

На самом деле роль религии значительно шире. Оставим рассуждения о том, верна она или ложна, есть Бог или нет, Христос – Бог или человек... Поговорим об истории. Огюст Конт как-то сказал, что придет тот день, когда с трибуны Нотр-Дама он объявит о победе идеи несуществования Бога. Потом пришел Фейербах, сказал, что религия – опиум для народа, потом пришли материалисты – Ленин и прочие безбожники, пришли экзистенциалисты, Сартр пришел с идеей о том, что человек сам себе Бог. Прошло 200 лет, а религия не только не умерла, но как реакция на все это приняла формы религиозного фанатизма. Потому что потребность в вере – в самой природе человека.

Считать армянское гражданство главным и определяющим в вопросе принадлежности к армянской нации – значит, попросту похоронить по крайней мере добрую половину нашей истории и культуры и не возмущаться больше теми бездарными писаками, которые в недавнем издании Даниэла Варужана на итальянском назвали его турецким поэтом по той причине, что он был подданным Османской империи. Такая точка зрения основана на западной трактовке национальной сущности, высшим проявлением которой стала идеология Французской революции с лозунгом “Нация = государство”.

Но нет сомнений, что перенесение западных стандартов на армянскую почву в этом вопросе смерти подобно. И концентрация всего народа на одной лишь географической точке, на ситуативном центре армян, тоже опасна. За более чем 25-вековую историю Армении мы видели и государственность, и независимость, и даже империю. Все это было, прошло, снова повторилось, снова прошло и снова вернулось. Но неизменным оставалось одно – существование армянского народа. Его надо сохранить. Это и есть наша главная цель и забота.

Я абсолютно не согласен с довольно распространенным сегодня мнением, что у армян нет национальной идеологии. Как тогда объяснить их жизнеспособность и, более того, постоянное продуцирование высокоразвитой научной, философской и культурной мысли? Как объяснить ту гибкость и безошибочность поведения, которые позволили организоваться и продержаться спюрку? Особенность нашей национальной идеологии в том, что она действует как инстинктивный механизм.

Подобно тому, как существуют защитные механизмы личности, так в критических ситуациях приводятся в действие защитные механизмы всего народа. Так, например, если создается армянская община в спюрке, тут же открываются не театр и не стадион, а школа и церковь. Что это, если не инстинкт самосохранения? Мы часто говорим, что нет в армянском народе единства. Однако, следуя зову здорового инстинкта, в определенные моменты мы все же объединяемся.

Говорят, мы народ анархичный, и это правда. Но в критической ситуации каким-то чудом в обществе воцаряется абсолютный порядок, и это тоже есть проявление инстинктивного защитного механизма нашего народа. Под инстинктом я понимаю, таким образом, усвоенный на физиологическом уровне исторический опыт нации.

Сейчас уже можно констатировать, что новое поколение армянской диаспоры мыслит несколько иными категориями в сравнении со своими родителями. В недавнем прошлом мы часто сталкивались с тем, что старшее поколение по той или иной причине скрывало свое происхождение. Это явление особенно явственно прослеживалось вплоть до конца 1950-х годов. Так, например, Майкл Арлен-старший (автор нашумевшего романа “Зеленая шляпа”) старательно скрывал этот факт. Была и другая генерация, которая не признавалась в своих армянских корнях просто потому, что, работая в области культуры, творила не по-армянски и не на армянской почве.

Приведу один парадоксальный пример. Известный парижский поэт Армен Любен под этим псевдонимом публиковал стихи на французском языке, но одновременно писал прозаические произведения на армянском, подписываясь собственным именем – Шаан Шахнур. В одном человеке сосуществовали две личности, два разных мировосприятия. И только поколение 1980-90-х смогло, кажется, наконец переломить эту ситуацию раздвоенности, противостояния культур и обрести целостную национальную идентичность.

Окончание следует

Подготовила и перевела

Лилит ЕПРЕМЯН