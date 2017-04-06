“Армяне надеются на Бога и на будущее”

В Париже переиздана знаменитая работа французского исследователя-арменоведа Виктора Ланглуа “Место Армении в мировой истории”. Впервые она была опубликована почти 160 лет назад, но многие общие концепции и мысль автора актуальны по-прежнему. Они достаточно легко вписываются в сегодняшнюю европейскую ситуацию. Виктор Ланглуа (1829-1869) принадлежит к прославленной плеяде французских ученых-арменоведов XIX в., оставивших неизгладимый след в истории европейской арменистики. Биографические сведения о нем скудны. Родился Ланглуа (на правом снимке) 20 марта 1829 г. в Дьеппе в семье офицера I Империи. Учился в Парижской школе хартий и в школе живых восточных языков. В 23 года Ланглуа становится известным в научных кругах благодаря своим работам по нумизматике. По поручению министра образования он отправляется в научную командировку в Киликию и Малую Армению с целью археологических исследований памятников древних эпох: греческой, римской, арабской, армянской и мусульманской.

“Армянский проект” Виктора Ланглуа

Ланглуа объездил Киликию вдоль и поперек. Уже в самом начале его исследования дали примечательные результаты. Раскопки римских бань, гробниц, руины средневековых крепостей, множество местных медалей и монеты крестоносцев, древние надписи, остатки нескольких городов, которых до него никто не видел — таковы первые плоды его археологической экспедиции. Из своей поездки он привез около 100 надписей на греческом, латинском и армянском языках, которые издал в Париже в 1854 г., а также коллекции терракотовых статуэток, средневековых монет и медалей, обнаруженных в раскопках некрополя Тарсуна.

Армянская Киликия, наследница славных исторических эпох — греческой, римской, византийской, — с ее величественными руинами памятников древнего и средневекового зодчества, таинственная и притягательная, манила неутомимого исследователя перспективой интереснейших находок и открытий, возможностью пролить свет на минувшие эпохи, найти в потемках забытого прошлого доблестные деяния и имена, вернуть их, возродить для истории.

В 1861 г. отдельной книгой выходит его труд «Путешествие в Киликию и Таврические горы». Автор подробно рассказывает о своем маршруте и работах на всем протяжении пути. С болью он пишет о судьбе армян после падения Киликийского царства в конце XIV в. Часть их нашла убежище от преследований мусульман в горах Зейтуна, где построенные ими крепости, поселения и города (Барцраберд, Зейтун, Мараш и др.) стали оплотом их независимости.

Архивы раскрыли перед ученым также панораму исторических связей средневековой Армении с Францией и другими европейскими государствами. Особая роль в этих взаимосвязях принадлежала Левону II Рубеняну. Он вернул себе титул армянского царя, установил прочные контакты с французскими князями-крестоносцами, кипрскими франками, европейскими торгоговыми центрами и предоставил иностранцам различные льготы. С этой поры Армения становится активной союзницей Рима и Запада. Эти связи, скрепленные не только государственными актами, но и династическими браками, тянутся почти непрерывно до самого падения Армянского царства и Левона VI Лусиняна в конце XIX века.

Размышлениями о судьбах древней Армении, упоминаемой еще в библейской «Книге бытия», о ее богатейшей национальной литературе и исторической роли армянского народа — творца этих бесценных памятников, сумевшего пронести их через века тяжелейших испытаний, посвящена статья «Место Армении в мировой истории». С осведомленностью специалиста и глубокой эмоциональной силой автор пишет об истоках и драматической истории армянского народа, прослеживает тернистый путь созданных им духовных сокровищ. По мнению автора, «если и есть христианский народ, заслуживающий того, чтобы привлечь к себе симпатии Европы, то это именно армянский народ».

В устах Ланглуа все вышесказанное не просто слова, рожденные в порыве чувств, а глубокая убежденность специалиста, оценка, подтвержденная анализом и многократно повторяющаяся на страницах многих его трудов.

Во время своего пребывания в Италии Ланглуа впервые посетил один из православных европейских центров армянской культуры — Конгрегацию мхитаристов на острове св.Лазаря в Венеции. С ними у него установились тесные научные контакты и теплые дружеские отношения.

Статья “Место Армении в мировой истории” (публикуется ниже) впервые была опубликована в 1856 г. в печатном органе французского Восточного общества “Ревю дель Ориан” (“Журнал Востока”). Ланглуа уверен, что, несмотря на тяжелые испытания и потери, настанет день, когда остатки этой разделенной между тремя державами нации составят ядро большого государства. И это глубокая убежденность специалиста, оценка, подтвержденная анализом и неоднократно повторяющаяся на страницах многих работ его масштабного “Армянского проекта”. К сожалению, преждевременная смерть французского арменоведа, которому едва исполнилось 40 лет, не позволила в полной мере воплотить в жизнь его грандиозный замысел по выпуску пятитомного издания. В свет вышло лишь два тома Виктора Ланглуа — “Коллекции древних и современных армянских историков” (1867-1869).

“Существует христианский народ, достойный привлечь к себе симпатии Европы”

Кто может сказать, в каком состоянии была история Армении 50 лет назад? В каких хрониках, в каких летописях пытались отыскать ее вновь? Как только востоковед задавался этими вопросами, он касался ран этой нации, так как на каждой странице истории Востока находил народ, существование которого невозможно было отрицать. В восточных хрониках следы армян обнаруживались подобно тому, как прослеживается течение Дуная даже тогда, когда оно теряется в водах Черного моря и Босфора. Но национальные памятники, повествующие о жизни армянского народа, выпадали из поля зрения истории ученых. Современные летописцы всех других народов опираются на историю и хроники — неопровержимые свидетельства событий, о которых они повествуют. Здесь же нет ничего подобного: армяне — это нация, чьи некогда значительные и знаменитые архивы, богатая и славная литература уничтожены захватчиками. Если существовали принадлежащие этому народу рукописи, хроники, то искать их следовало повсюду, но только не у него — в библиотеках и архивах западных городов — кропотливых хранителей научных богатств Востока.

Что касается ее собственной истории, все, что мы знали до сих пор, было известно из разрозненных и отрывочных рассказов в книгах других народов, иностранных хрониках, откуда ее черпали в искаженном виде через призму предубеждений, злобы и ненависти, которые каждая нация привносит в борьбу и передает своим писателям.

Между тем этот народ когда-то имел написанную на собственном языке внушительную литературу. Происходящий от языка-основы, санскрита, этот язык, на котором говорит народ, насчитывающий несколько миллионов человек, живущих на большей части азиатского плоскогорья, еще несколько лет назад был неизвестен в Европе. Его не изучали ни в одном университете, не преподавали ни в одной школе. Все, что знали из его литературы, ограничивалось историей Мовсеса Хоренаци, которую два англичанина, братья Уинстоны, перевели на латинский язык и которой почти не пользовались.

А ведь если и существует христианский народ, достойный привлечь к себе симпатии Европы, то это именно армяне. Дадим слово миссионеру Общества Христа отцу Монье, который посетил Армению около ста лет назад и описал жителей этой страны: “Они достойны похвалы за свой здравый ум, осмотрительность и сноровку в торговле, за постоянное и неутомимое прилежание в труде, запас естественной доброты, благодаря которой они легко сходятся с иностранцами и избегают ссор, если только в деле не замешан какой-либо интерес”. И далее: “Большая часть народа занята на полевых работах” (Новые мемуары Общества Христа, т.Ill, с.46-52)... К свидетельству отца Монье можно добавить и высказывания всех добросовестных путешественников, которые жили среди армян и единодушно сходятся в похвалах народу, во всех отношениях достойному уважения, имевшему все необходимые данные для благополучия и длительного существования своего государства, но, к несчастью, всегда окруженному врагами, которые стремились покорить его, захватить его территорию, разрушить его алтари и преследовали одну-единственную цель — уничтожить армянство и само его имя.

Но несмотря на длившуюся веками борьбу, которую армяне вынуждены были вести, они остались армянами, и сегодня еще как в Европе, так и в Азии они, как и прежде, привязаны к своей утраченной родине, своему древнему племени и религии отцов, сохраненную ими нетронутой среди раздирающих Азию расколов, непрестанных призывов папства, угроз и преследований со стороны мусульман.

Несмотря на интерес, который представляет история Армении из-за своей литературы и сведений об истории Востока всех эпох, до последнего времени ею явно пренебрегали. Другие отрасли востоковедения, не представляющие, однако, большего интереса, давно привлекли внимание ученых. Языки и история Индии, Китая, Ирана, различных областей Аравии и Турции давно уже стали объектом серьезных исследований. Не учитывались лишь литература и история Армении...

Монастыри мхитаристов Св.Лазаря в Венеции и Вене, которые популяризировали язык, историю и культуру этого великого народа, скорее трудились для того, чтобы распространить просвещение и литературные познания среди армян, чем просветить Запад. Все их труды на родном языке проходили незамеченными в потоке наводнявших крупные центры Азии восточных писаний и еле доходили до Европы. Как видим, ничто не способствовало востоковедам и ученым Франции, Англии и Германии для тщательного изучения и плодотворного ознакомления мира с Арменией и армянами. Этот достойный сожаления пробел в востоковедческих исследованиях отныне будет заполнен. Французский ученый, знающий несколько восточных языков, и в частности армянский, задумал обширный проект: сделать для Армении то, что бенедиктинцы сделали для Франции, Муратори (итальянский историк, теолог и литератор XVIII в.) — для Италии, византийские авторы — для Греции, Пертц (немецкий историк, секретарь императорских архивов XIX в.) — для Германии и т.д., то есть вскоре он начнет издание Исторической армянской библиотеки, охватывающей целый ряд многочисленных трудов, которые он сейчас переводит. Разумеется, такое обширное начинание весьма полезно для ознакомления Европы со столь длительное время преданной забвению древней Арменией. И эта разделенная ныне между Турцией, Россией и Ираном нация, чья почти никому не известная история развернется вскоре изданием этого огромного собрания трудов, эта нация, говорю я, предстанет в новом свете перед западными народами, которые смотрят сегодня на армян как на бедных парий, не представляющих ценности для подданных трех могучих империй.

“Родина армянского народа впервые

упоминается в моисеевом повествовании”

При глубоком проникновении в историю Востока видно, что армянский народ представляет знаменательный феномен тем, что начиная с незапамятных времен до наших дней не переставал ни на одно мгновение участвовать в истории мира, сумел пройти через все потрясения в Азии, не смешиваясь с различными и многочисленными завоевателями, сменявшими друг друга на Востоке. В своих анналах первобытных времен он предстает перед нами как один из самых могучих народов мира. Длительный ряд царей, которые сменяли друг друга после Айка, родоначальника нации и основателя царства, до завоеваний Александра Македонского, т.е. в течение 30 веков, дает истории армянского народа имена прославленных завоевателей и законодателей, сражающихся с их соседями: евреями, финикийцами, лидийцами и скифами.

История начертала нам памятные сражения, которые пришлось вести наследникам Айка против разных народов, и даже национальная армянская поэзия запечатлела на родном языке эти сражения гигантов, где армяне с оружием в руках часто победоносно боролись за утверждение своей нации и государства на благословенной земле древней Азии.

В задачу данной статьи не входит искать в тумане веков истоки народа Айка — достаточно лишь указать читателю, что родина армянского народа впервые упоминается в моисеевом повествовании (Книга Бытия, VIII, 4) как страна, предлагающая Ною прибежище для него и его потомков, после того как Ковчег остановился на голой вершине Масиса. По словам армянского Геродота — Мовсеса Хоренаци, родоначальником нации был Айк. Вероятно, жил он в эпоху сооружения Вавилонской башни, или, скорее, Айк был одним из вождей поселенцев, прибывших в окрестности Вавилона, в котором сосредоточилось ядро человечества, на поиски новой родины, где люди жили бы в меньшей тесноте. Именно из этой колонии, вышедшей из Вавилона, произошел этот замечательный народ, чьи разрозненные части сегодня в Европе, Азии и даже новой Голландии (старое название Австралии), несмотря на физические и государственные потрясения и катаклизмы, сохранили свою национальность. Будучи разделена между тремя державами, эта благородная древняя нация из числа выдающихся еще и сегодня чиста от какого-либо смешения и насчитывает четыре миллиона человек. Такой народ имеет историю — историю, которой не знают в Европе. Вот почему Дюлорье призван оказать огромную услугу, доведя до благополучного конца труд, созданием которого он занят. История Армении не только даст нам сведения об анналах сынов Айка, но и приобщит нас к множеству фактов и событий, совершившихся в истории соседних с Арменией народов, о которых нам сегодня ничего не известно.

Приведем лишь один близко касающийся нас пример. Так, известно, что история крестовых походов во многом окружена еще мраком, что европейцы и арабы по-разному оценивали некоторых деятелей, по-своему и в своих интересах комментировали некоторые события. Судите же, какой интерес представляют для нас суждения армян — союзников, порой противников, а чаще всего нейтральных свидетелей великих битв.

Несомненно, издание средневековых армянских хроник ознакомит нас с новыми фактами, представленными в совершенно новом свете, который значительно изменит историю крестовых походов Мембура (французский историк XVII в.) и Мишо (французский публицист и историк XVIII в.). Уже можно проверить мои утверждения, прочитав переведенную Дюлорье книгу Матевоса Урхаеци (Эдесского) и недавно опубликованную в Париже краткую историю Армении вардапета Шахназаряна.

К.Шахназарян (филолог, издатель, автор труда “Топография Армении”, середина XIX в.) — армянский архимандрит, уроженец Великой Армении, где он и жил до последних лет. Это один из редких азиатов, писавших не на родном языке. Пребывание этого священнослужителя во Франции позволило ему изучить наш язык, и у него возникла мысль ознакомить европейцев с краткой историей своей страны. Его очерк включает 7 исторических периодов. Если рассматривать каждый из вкратце перечисленных периодов, вместо заметки получится целый том, поэтому вынужденно ограничимся изучением одного периода этой истории — эпохи правления династии Рубенянов. Впрочем, избрать этот метод нас побуждают две причины: первая — поскольку мы специально изучали историю династии Рубенянов, и вторая — так как это позволит, не оставляя слишком много пробелов, сказать о современных армянах и их будущем.

К 1080 г. н.э. изгнанные из своей древней родины монгольскими завоевателями вожди армян с оружием в руках отвоевали у проживающих в Киликии греков территорию — для себя, своих семейств и дружинников. Существование этой колонии в данной области Малой Азии длилось три века, в течение которых армянам пришлось постоянно отбиваться от греков и мусульман. Наконец, в 1198 г. Левон II, один из потомков Рубена, добившись от Папы и германского императора титула царя, провозгласил независимость своей новой родины, и Киликии было дано название Армения.

Будучи в непосредственной связи с крестоносцами в силу соседства Армении с Сирией и религии, почти не отличавшейся от религии европейских воинов, Левон превратил свою страну в государство, смоделированное по западному образцу, который крестоносцы импортировали в Сирию. Из приверженного Востоку народа армяне превратились во французов, если верно, что Сирия в ту пору стала второй Францией, как утверждает в своей книге об управлении империей император Константин Багрянородный (Порфирородный, византийский император, первая половина X в.).

Армяне, союзники обосновавшихся в Сирии французских князей, стали тем самым врагами мусульман. Рубенянам и Лусинянам на всем протяжении их царствования пришлось вести религиозные войны для защиты своей родины и национальности. Верные своей религии, они располагали поддержкой Запада, пока крестоносцы удерживались в Сирии. Но как только мусульмане изгнали их оттуда, а христианские государства Востока были уничтожены последовательными завоеваниями арабов, Армения оказалась предоставлена самой себе и ей пришлось вести непрерывную борьбу для отстаивания каждой пяди своей земли, которую враг в конечном итоге постоянно захватывал. Когда, изнуренный всей этой борьбой, умер последний из Рубенянов, обессиленный армянский лев уже не мог нести крест Христова, и его предсмертный рык был еле слышен. Это было в середине XIV в. Французская семья из рода Лусинянов унаследовала армянский трон и в труднейших условиях правила государством, настолько раздробленным мусульманами, что сводилось к нескольким городам и замкам в горах Тавра.

По примеру последних предшествовавших им царей Лусиняны обратились с просьбой о помощи к христианским королям Запада и римскому двору. В то время Армения вновь переживала церковный раскол, и Рим, чья неизменная политика заключалась в возможно большем привлечении приверженцев в свое лоно, остался глух к призывам армян, отказывавшихся принять его веру. Папство не поняло тогда, что, помогая Армении, Европа всегда имела бы продвинутый на Восток оплот и могла бы в определенный момент вновь завоевать святую землю и могилу Христа. Эта слепота невежественной и варварской эпохи погубила Армению и восточных христиан. Лишенная помощи, поддержки и едва ли не симпатий равнодушной Европы, Армения пала под ударами египтян...

“Армяне надеются на Бога и на будущее”

С тех пор армянское государство перестало существовать, но армянский народ еще жив. И хотя войны и преследования намного сократили его численность, остатки этой древней нации и сегодня представляют достаточную силу, чтобы со временем стать ядром большого государства.

Как и евреи, армяне сегодня живут повсюду; их колонии находятся в Австрии, Индии, Океании. В Турции, Иране, России армян очень много, и некоторые из них даже занимают в этих империях высокие посты. Но в большинстве своем армяне склонны к занятию сельским хозяйством и торговлей.

Во всех странах, где встречаются армяне, они удивительно активны и предприимчивы, и благодаря именно этим двум главным качествам им удается прокормить себя и свои семьи. Крепко привязанные к своей родине и национальности, армяне тем не менее совсем не старались злоупотреблять обстоятельствами, которые в последнее время так сильно волновали Турцию. (В середине XIX в. правительство Турции жестоко подавило восстания в Черногории, Болгарии и в азиатской части Османской империи.) Это греки с их сложным положением, румыны и черногорцы, всегда готовые поднять знамя восстания, ждут от времени и провидения, что пробьет час независимости. Армяне же, наоборот, надеются на Бога и на будущее. Национальная религия защитила их от гнусных интриг и заговоров, которые плелись в разных государствах Востока, сохранила им чистые нравы и национальную самобытность.

(С сокращениями)





Перевела и подготовила

Элеонора ГУКАСЯН