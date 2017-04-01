Гибель Абовяна, VOLVO, “Арменкино”, Леонардо и растворимый кофе

Апрель в армянском сознании ассоциируется прежде всего с катастрофой 1915 года. К сожалению, с прошлого года к этой дате прибавилась Четырехдневная война… Человечество также запомнило и появление на свет величайшего вождя и учителя. В этом месяце происходили и другие события...





1 апреля 1920 года

Как ни забавно, именно в этот день большевики-ленинцы Армении в условиях высочайшей конспирации и с риском для жизни нелегально издали на армянском языке газету “Коммунист”. Слово ленинской правды газета несла трудящимся в течение десятилетий, поскольку была вне конкуренции. 13 апреля 1933 года вышел в свет, уже совершенно не таясь, первый номер другой увлекательной и высокоинтеллектуальной газеты “Банворакан Ереван” — органа Ергоркома КП(б) и горсовета. Трудящиеся ликовали и самозабвенно читали эти газеты.

1 апреля 1938 года

В Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе, который сегодня считается одним из самых распространенных напитков в мире. Считается, что именно с этого дня напиток стал широко распространяться и быстро набрал популярность. Способ получения ароматных кофейных гранул стал плодом семилетних лабораторных изысканий химика-технолога швейцарской фирмы «Нестле» Макса Моргенталера.

Справедливости ради стоит отметить, что растворимый кофе появился на свет задолго до этой презентации – в 1899 году в Японии. Японский изобретатель растворимого чая Сатори Като адаптировал изобретенную им технологию и для кофе. Во время Второй мировой войны растворимый кофе входил в рацион американских войск. Продукт быстро набрал популярность в США после Второй мировой войны и затем распространился по всему миру.

2 апреля 1725 года

Родился Джакомо Казанова - авантюрист, путешественник и писатель. Имя Казановы стало нарицательным: сразу вспоминается обольститель и соблазнитель, перед которым не может устоять ни одно женское сердце. А между тем не только любовными приключениями и победами был отмечен его путь. Джакомо Казанова, шевалье де Сенгаль, философ, дипломат, сочинитель, любимец женщин, а также и тайный агент родился в Венеции, в семье актеров, якобы принадлежавших к дворянскому роду. С раннего возраста Казанова выказывал незаурядные способности к учебе, равно как и умение втереться в венецианский высший свет, где царили весьма вольные нравы. Получив духовное образование, Казанова некоторое время служил в венецианской армии, затем играл на скрипке в театре Сан-Самуэль, но свое подлинное призвание нашел в любовных интригах, карточной игре, мошенничестве и обмане простаков, веривших в его связь со сверхъестественными силами. И так почти до конца своей увлекательной жизни. Джакомо Казанова окончил свои дни 4 июня 1798 года в Богемии. Последние годы жизни он занимался сочинением мемуаров.

2 апреля 1848 года

Этот день традиционно считается днем гибели писателя, просветителя-демократа, педагога, этнографа Хачатура Абовяна (род. В 1809). Он восторженно приветствовал присоединение Восточной Армении к России. В октябре 1829 совершил восхождение на Арарат в группе профессора Дерптского университета Ф.Паррота. Абовян — автор множества литературных опусов: стихотворений, басен, новелл, путевых очерков, а также романа века “Раны Армении” — исторического повествования, написанного на понятном народу языке. Образованнейший человек своего времени, Абовян оставил по себе добрую славу и любовь. Его исчезновение породило множество научно-фантастических версий, ни одна из которых не стала окончательной. Последние изыскания утверждают, что Абовяна убил ревнивый сосед-татарин. Это одна из загадок армянской истории нового времени.

2 апреля 1912 года

Впервые в печати было упомянуто слово «джаз»

Долгое время считалось, что впервые в печати слово «джаз» появилось 6 марта 1913 года в газете Сан-Франциско. Но в 2003 году в Нью-Йоркском университете библиотекарем Джорджем А.Томпсоном-младшим были найдены другие сведения: слово «джаз» упомянуто в газете «Los Angeles Times» от 2 апреля 1912 года. Уже позже, в 1917 году, американский журнал «Literary Digest» авторитетно разъяснял, что «джаз — это музыка, заставляющая людей трястись, прыгать и корчиться».

4 апреля 1616 года

По одной из версий, за 28 дней до смерти 52-летний Уильям Шекспир написал завещание, вот уже несколько столетий порождающее среди биографов великого драматурга споры относительно обстоятельств его личной жизни, о которых, впрочем, сохранились лишь самые скудные сведения. Основную часть состояния драматург оставил своей дочери Сюзанне Холл, бывшей замужем за врачом. Вторая дочь, незамужняя Юдифь, унаследовала 300 фунтов стерлингов и золоченый серебряный кубок. Жене же своей, Анне, Шекспир оставил “вторую по качеству кровать с матрацем, подушками, одеялами... и больше ничего.

5 апреля 1722 года

Экспедиция адмирала Якоба Роггевена в поисках гипотетического Южного материка открыла небольшую уединенную гористую землю. Открытие мореплаватели сделали в первый день христианской Пасхи. Остров, естественно, в честь праздника и назвали. Голландцы были поражены видом «разноцветных» туземцев: чернокожих и краснокожих, однако еще большее впечатление на них произвели расставленные по берегу гигантские, до 20 метров высотой, каменные истуканы. Их называли «моаи». Некоторые моаи были в «шапках» из красного камня. Изготовлялись скульптуры в каменоломнях в центре острова. Сегодня остров Пасхи — территория Чили, а Моаи — одна из главных достопримечательностей и «приманок» для туристов. Местное название острова — Рапа-Нуи.

7 апреля 1341 года

На Капитолийском холме, в Сенатском дворце, где сегодня заседает Муниципальный совет, был увенчан лавровым венком 36-летний Франческо Петрарка — в знак признания его лучшим поэтом и непревзойденным знатоком античной литературы. Так после тысячелетнего перерыва возродилась древняя греко-римская традиция увенчания лаврами выдающихся личностей. Предложение провести такую “коронацию” одновременно прислала Петрарке и парижская Сорбонна, но тот предпочел Рим. Предварительно триумфатора проэкзаменовал по классической филологии неаполитанский король Роберт Мудрый. Пораженный познаниями автора сонетов к Лауре, монарх подарил ему для церемонии подбитую горностаем пурпурную мантию... Многие историки культуры считают, что именно с этой символической даты началась эпоха Возрождения.

8 апреля 1895 года

При раскопках Помпей был найден скелет “античного скупого рыцаря”, лежавший среди горы сокровищ: великолепных браслетов, перстней, золотых цепочек, серебряного столового сервиза из 108 предметов, среди которых — кубки, чаши, тарелки, ложки и даже ситечки. Больше тысячи золотых монет невероятной нумизматической ценности сверкали, как только что отчеканенные. Мастерство изготовления этих ювелирных изделий потрясало. Сокровища тайно продали французским Ротшильдам. Однако кто-то из дельцов, нагревших руки на сделке, проболтался. Разгорелся скандал, но итальянские власти были уже бессильны вернуть себе ценности, и в итоге все они оказались в Лувре.





10 апреля 1910 года

День рождения замечательного художника Арутюна Галенца. Он родился в Карине (ум. в 1967 г.), в пять лет, в 15-м, осиротел и воспитывался в сиротском приюте Алеппо. Сформированным художником в 46-м репатриировал в Армению. Его приезд вызвал новую волну в армянском искусстве, фактически дал возможность наяву увидеть новую европейскую живопись, не скованную какой-либо идеологией. Тонкое, трепетное, нежное и одухотворенное искусство Галенца сразу же завоевало известность во всем Союзе, его мастерская стала культовым местом для всех наезжающих в Ереван людей культуры и науки. Галенц и его искусство стали допингом для армянских художников и подвигнули их на творческие искания на ниве современных мировых арт-процессов. В значительной степени благодаря Арутюну Галенцу армянское искусство приобрело нынешнюю славу и популярность. К 100-летию вновь открыт Дом-музей.

11 апреля 1822 года

Для подавления всенародного восстания против оттоманской власти, вспыхнувшего еще в начале 1821 года, после провозглашения группой патриотов независимости Греции на остров Хиос высадился турецкий десант. Он учинил там ужасающую расправу с христианским населением, вошедшую в историю под названием “хиосской резни”. Из 100 000 островитян уцелели только около 2 000, но и из их числа одну половину потом вырезали, а другую — продали в рабство. Беззаботный цветущий остров, узловой пункт средиземноморской торговли, еще с античных времен известный как крупный центр культуры, был залит кровью и покрылся руинами. Трагедия эта так потрясла Европу, что французский художник Эжен Делакруа откликнулся на нее созданием огромного (4,2х3,5) полотна “Резня на Хиосе”, ныне экспонирующегося в Лувре.

12 апреля 1961 года

В космос полетел первый землянин — космонавт Юрий Гагарин. В дальнейшем 12 апреля отмечается Международный день космонавтики.

14 апреля 1790 года

Через месяц с небольшим, после того как Национальная ассамблея революционной Франции одобрила предложение Шарля де Талейрана о создании в стране единообразной и универсальной системы измерений, член Парижской Академии наук Матюрэн Жак Бриссон выдвинул по этому поводу следующую идею. Он предложил ввести десятичные меры, связанные не с частями человеческого тела (как раньше, к примеру, локоть или фут), а с объективными параметрами. Во главе комиссии по мерам и весам был поставлен великий Пьер Симон Лаплас, автор трактата об аналитической теории математических вероятностей и отец небесной механики. Вскоре была разработана метрическая система. Веком позже она завоевала почти всю планету. Интересно, что у истоков привычных нам единиц стоит Талейран — в то время безвестный епископ, впоследствии величайший политик эпохи.

В середине апреля 1903 года

Состоялось знаковое знакомство Степана Шаумяна с Владимиром Ульяновым в Женеве. Студент Берлинского университета Шаумян был очарован и вдохновлен идеями основоположника и непременно желал увидеться с ним, познакомиться в натуре. Знакомство с гуру даром не прошло. РСДРПевские идеи Шаумяна вскоре переросли в полный большевизм без берегов. В итоге Шаумян стал участником трех русских революций, членом большевистских руководящих структур, основателем и редактором нескольких соответствующих газет. Знакомство с основоположником, увы, до добра не довело. В сентябре 1918 года блестящего, но заблудшего интеллектуала Степана Шаумяна расстреляли в прикаспийских песках вместе с соратниками. По свидетельствам современников, основоположник совсем не горевал.

15 апреля 1452 года

Родился Леонардо да Винчи - итальянский художник, ученый, изобретатель, универсальный гений эпохи Возрождения.

Сегодня Леонардо да Винчи известен в первую очередь как художник, но сам мастер считал себя ученым и инженером. А еще он был мыслителем и признавал единственным критерием истины опыт, приведенный к наглядному виду. Леонардо был амбидекстром, владея левой и правой рукой одинаково талантливо. Известны его занятия и музыкой, и кулинарией… Он был гениален во всем … Леонардо ди сер Пьеро да Винчи родился в селении Анкиано близ Винчи, неподалеку от Флоренции. Отец Леонардо был нотариусом, а мать – простой крестьянкой. На брак с любимым мать не могла рассчитывать – отец мальчика вскоре женился на богатой и знатной девушке. Леонардо было 3 года, когда отец забрал его к себе, что было вполне в законах того времени. Попытки приобщить сына к семейному делу были безуспешны: Леонардо не интересовали законы общества. Зато были замечены его способности художника – и отец отправил его учиться в лучшую мастерскую Тосканы, к живописцу Андреа дель Верроккьо.

Леонардо отдавал живописи не слишком много времени, поэтому количество его работ не велико. Он изучал природу, стремился охватить принципы реализма, законы восприятия – и вывел живопись на качественно другую ступень. Он считал себя не художником, а ученым и инженером. Его «Витрувианский человек» до сих пор служит идеалом пропорций не только человеческого тела, но и Вселенной в целом. Ему принадлежат изобретения парашюта, велосипеда, прототипа танка, прожектора, катапульты… Множество других инженерных замыслов запечатлены в набросках, рисунках, чертежах и эскизах мастера.

В 1516 году Леонардо по приглашению французского короля поселился в его замке Кло-Люсе, в официальном звании первого королевского художника, инженера и архитектора. 2 мая 1519 года Леонардо скончался в окружении учеников и своих шедевров в Кло-Люсе (герцогство Турень, Франция). Он был похоронен в замке Амбуаз.

16 апреля 1923 года

Было основано “Арменкино” в Ереване, в 1928-м его уже называли кинофабрикой и еще спустя десять лет — Ереванской киностудией. Потом, еще позже, — “Арменфильмом” и, наконец, в 66-м прибавили имя А.Бекназаряна. Первая лента — документальная — появилась в 1924 году и называлась она “Советская Армения”. Первый игровой фильм снял сам А.Бекназаров — “Намус”, в 25-м. Процесс пошел по нарастающей. Количество кинотворений игровых, документально-хроникальных, “научпоповских” и прочих достигло сотен названий, но количество редко переходило в качество. Шедевры и просто хорошие фильмы были редки, как кометы. Основную массу кинопродукции составляли среднесерые картины, сильно отдающие соцреалистическим духом. Их нелепость была понятна и тогда, и особенно сейчас. Единственный способ спасти честь фирмы — объявить подобные картины пародией на киноискусство. Тогда нам равных на планете не будет.





17 апреля 1790 года

На 85-м году жизни в Филадельфии скончался Бенджамин Франклин, старейший из отцов-основателей США и “лицо” 100-долларовой банкноты. Он был 15-м из 17 детей бостонского торговца сальными свечами и мылом. Франклин разработал теорию электричества, придумав обозначения “+” и “-” для электрических зарядов, изобрел громоотвод, бифокальные линзы, новый музыкальный инструмент (усовершенствованную стеклянную гармонику) и кресло-качалку. Кроме того, этот разносторонний человек проявил себя как писатель, издатель, сатирик, обществовед, экономист, предприниматель, искусный дипломат. На должности первого посла восставших тринадцати колоний в Париже убедил Францию помочь американцам в Войне за независимость. Без этой поддержки колонистам вряд ли удалось бы победить.





19 апреля 1900 года

В своем феодосийском доме умер Ованес-Иван Айвазовский. Великий маринист или, как утверждает штамп, “певец моря”. Художник обладал огромным природным даром, помноженным на дьявольское трудолюбие. Работал он даже в последний день земной жизни и умер чуть ли не с кистью в руках. Оставил грандиозное наследие — почти 6 тысяч картин и бесчисленное множество рисунков и акварелей. Далеко не все созданное Айвазовским равноценно, что дает повод для ехидных переоценок его творчества некоторыми продвинутыми российскими искусствоведами. При этом его армянство старательно почему-то замалчивается. Если дифференцировать живопись мастера, то как минимум треть ее прекрасные, высокохудожественные работы, в том числе батальные: Айвазовский увековечил историю русского военного флота и его победы. Обладая поразительной зрительной памятью, он работал в мастерской, что никак не отразилось на вещественности и свежести водных масс, изображенных на холсте. Проходные, чисто коммерческие картины тоже представляют определенную ценность. По крайней мере именно они уже много лет являются наиболее дорогими произведениями русского искусства XIX в. на крупнейших аукционах мира. Живопись Айвазовского, конечно, принадлежит к русской школе, но чувства и генетика его, конечно же, армянские. В 2016 году прошла выставка Айвазовского в Третьяковке, а в 2017 в Русском музее, обе с огромным успехом.

19 апреля 1906 года

Погиб выдающийся французский физик Пьер Кюри. В дождливый день, переходя одну из парижских улиц, ученый поскользнулся, упал, и его голова попала под колесо проезжавшего конного экипажа. Смерть наступила мгновенно. В 1903 году Пьер Кюри вместе с супругой Марией Склодовской-Кюри (1867-1934) был удостоен Нобелевской премии по физике за основополагающие исследования только что открытого явления радиоактивности. После трагической смерти мужа Мария продолжила его работу на профессорской кафедре в Сорбонне, не переставая исследовать радиоактивность, и в 1911 году получила вторую Нобелевскую премию — на этот раз по химии.

20 апреля 1841 года

В филадельфийском журнале «Graham’s Ladies’ and Gentlemen’s Magazine» был опубликован первый в истории литературы детективный рассказ «Убийство на улице Морг» американского писателя Эдгара По. Действие происходит в Париже, где на улице совершается зверское убийство двух женщин, а главным героем является эксцентричный частный детектив, который и проводит расследование. Именно с этого произведения принято начинать отсчёт развития детективного жанра.

Рассказ По был не только первым, но, как многие критики полагают до сих пор, еще и лучшим детективом. Сам термин «детектив» появился лишь четверть века спустя.

21 апреля 753 года до н.э.

Согласно преданию, в этот день 11 календу мая, т.е. 21 апреля 753 года до н.э. Ромул основал Рим, позже нареченный Вечным городом. Для итальянцев это гражданский праздник, не являющийся государственным выходным днем. Это весьма интересный и красочный фестиваль. В День рождения Рима совершается символическое открытие ворот города, чтобы в них смогли войти как жители Рима, так и многочисленные туристы буквально из всех уголков мира.

С 2004 года в рамках данного праздника проводится конкурс «Богиня Рима», в котором могут участвовать конкурсантки с 18 до 30 лет, которые живут в Италии или странах, которые некогда были частью Римской империи. Девушки должны попытаться воплотить в себе идеал римской женской красоты и душевных качеств.

Победительница получает в качестве приза возможность идти в начале Исторического кортежа, в котором традиционно участвует множество итальянцев и иностранцев в костюмах римлян. Представления в честь праздника дает и римская школа гладиаторов. Все события сопровождаются традиционной римской музыкой и итальянской кухней.

22 апреля 1769 года

26-летняя блондинка Жанна Мария, графиня Дюбарри, в недавнем прошлом парижская куртизанка из простой семьи, была представлена двору 59-летнего короля Людовика XV как его официальная фаворитка — первая после умершей за пять лет до этого маркизы де Помпадур. Для того чтобы она могла занять это место, ее фиктивно выдали замуж за графа Дюбарри и подправили свидетельство о рождении, уменьшив возраст на три года и “исправив” происхождение на дворянское. Графиня не вмешивалась в государственные дела, как это делала Помпадур, но ее наряды и драгоценности обошлись казне в огромные суммы, что вызвало к ней всеобщую народную ненависть. В 1793-м ее казнили по обвинению в государственной измене. На эшафоте она просила: “Еще минутку, месье палач, еще одну минуточку”.

24 апреля 1965 года

Впервые в Армении был отмечен День памяти жертв геноцида армян 1915 года, конкретно — 50-летие трагических событий. Траурное шествие студентов по пути следования постепенно обросло согражданами и превратилось в грандиозную, до того не виданную в стране мирную манифестацию. Для многих этот день стал переломным — тайное стало явным. То, о чем в советской стране даже не упоминалось, стало фактом общественного сознания.

К сожалению, окончание манифестации на площади Оперы приняло нежелательный оборот. Были спровоцированы столкновения с милицией, потасовки, битье стекол и т.д. Последовали аресты активистов со всеми вытекающими последствиями. Вскоре началось строительство Мемориала памяти жертв на Цицернакаберде, которое завершилось в 1967 году. Он стал символом-знаком геноцида и местом поклонения всех армян.

26 апреля 1898 года

Николай I объявил войну Турции. Предысторией этой военной кампании стали следующие события: поскольку Россия поддерживала антитурецкую освободительную борьбу греков, в конце 1827 года турецкий султан Махмуд II расторг все прежние соглашения между странами и провозгласил “священную войну” против русских. В этой войне к осени 1829 года Россия одержала полную победу, закрепленную мирным договором, подписанным в Адрианополе (ныне турецкий город Эдирне) под Константинополем. Адрианопольский мир 14 (2) сентября 1829 года принес российскому государству крупные территориальные приобретения в пограничных с Турцией регионах и солидную контрибуцию. Греция получила автономию, омрачавшуюся лишь данью султану, а спустя 5 месяцев — полную независимость.





27 апреля 1917 года

Забастовка на Гидроэлектростанции “Ампер” в Эривани. Один из первых случаев пролетарского неповиновения в Армении. Гидростанция была построена на реке Раздан и имела мощность всего в 400 лошадиных сил, которые и освещали город. Всего этих сил в городе было 470. Трудились на гидростанции лишь несколько человек, которых стали подначивать эмиссары-большевики, сильно оживившиеся после Февральской революции. Большевики-агитаторы слонялись по городу и разоблачали дашнакско-меньшевистские “происки”. В итоге и так не очень феерически освещенный город погрузился во тьму. Основным условием забастовщиков был переход к 8-часовому рабочему дню. Путь в светлое будущее начался в полную темень...

28 апреля 1952 года

Под звуки духового оркестра перерезали ленточку и открыли Центральный колхозный рынок на проспекте Сталина в Ереване - здание вполне революционное для своего времени. Григору Агабабяну удалось чудесно скрестить национальное архитектурное наследие с инженерными достижениями 50-х. Железобетонные формы перекрыли огромное торговое помещение пролетом в 35 метров. Рынок изумлял не только формой и содержанием. Колхозники и совслужащие быстро оценили достоинство нового рынка. Он стал вторым после Матенадарана излюбленным туристическим объектом. И не только. Варпет Сарьян здесь часто выбирал для своих натюрмортов овощи и фрукты. После приватизации рынок — гордость колхозного крестьянства и ЦК КП Армении — потерял и форму, и содержание.

В последние годы рынок обрел хозяина — олигарха и депутата Самвела Алексаняна, более известного как Лфик Само. С января 2012 года без всякого утвержденного проекта он начал масштабное разрушение здания на предмет реконструкции. Протесты профессионалов и общественности не остановили депутата Лфика, и он преспокойно продолжил дело. Прокуратура не нашла в его действиях ничего противозаконного, при том что строительные работы велись незаконно, а памятник архитектуры фактически погублен.

29 апреля 1929 года

Была создана Федерация советских писателей Армении. В то время еще было что федерировать. Различные ассоциации и объединения возникали и рассыпались в прах едва ли не ежемесячно. Писательские группки отчаянно боролись за правое дело и грызлись за место под красным солнцем. Власть терпела и в конце концов решила покончить с плюрализмом пролетарских писателей. В 1932 году 9 апреля были созданы крепкие, без идейных шатаний творческие союзы писателей, композиторов, художников и архитекторов. Творческий потенциал потек в нужном направлении в светлое завтра. Тем не менее в борьбе за соцреализм не щадили никого: разоблачали отдельных творческих людей и обвиняли в оппортунизме, троцкизме, формализме, потворничестве дашнакам, импрессионизме и во всех прочих неприятных и непонятных власти “измах”. Настоящие творцы мотали на ус и старались не высовываться. Несмотря на отеческую опеку идеологических и карательных органов, немалое количество действительно ценных произведений литературы все же было создано.

29 апреля 1936 года

На Московском автомобильном заводе имени И.В.Сталина (ныне Акционерное московское общество “Завод имени И.А.Лихачева” — АМО “ЗИЛ”) были собраны первые два автомобиля класса “люкс” “ЗИС-101” для высшего руководства СССР. Советскую версию американского “Бьюика-8” серии “90”, положившую начало отечественным лимузинам, снабдили 8-цилиндровым 120-сильным двигателем. Модель производилась до 1941 года, всего выпустили около 9000 машин. В открытую продажу они не поступали, но некоторое число передали таксопаркам: таким образом, любой советский человек мог прокатиться с шиком.





30 апреля 1653 года

Вождь Английской революции Оливер Кромвель разогнал “охвостье Долгого парламента”, который был созван еще в 1640-м Карлом I Стюартом. В 1648 году противники короля во главе с Кромвелем захватили Лондон и очистили законодательное собрание от сторонников монарха. На следующий год оставшиеся парламентарии низложили и казнили короля, после чего была упразднена палата лордов, а страна провозглашена республикой. Исполнительную власть получили Государственный совет и его председатель Кромвель, законодательная сохранилась за жалким остатком былого парламента, получившим название “охвостье”. Но и с “охвостьем” Кромвель поладить не смог и как-то, услышав возражения депутатов, заявил им: “Вы слишком долго заседали. Пора покончить с вами. Во имя Бога, уходите!”

На снимках: строительство Мемориального комплекса памяти жертв геноцида; “Певец моря” Айвазовский; первая VOLVO ; космонавт Юрий Гагарин и ракета “Восток”; графиня Дюбарри.