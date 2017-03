Нострадамус, “Кармен”, CD, “железный занавес” и з-д им.Кирова

Предлагаем мартовский “Хронограф”. Первый месяц весны переполнен событиями...

1 марта 1955 года

В этот день 1555 года Мишель де Нотрдам (Michel de Notredame), известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием «Пророчества Мишеля Нострадамуса». Предсказания были написаны в форме рифмованных катренов – четверостиший, которые группировались в центурии (то есть сотни или века). Помимо этого все свои предсказания Нострадамус тщательно зашифровывал: катрены были написаны на смеси 4-х языков. В них практически не указывалось никаких дат, временная последовательность не соблюдалась, да и сами катрены были перепутаны. И, тем не менее, исследователями творчества Нострадамуса подмечается довольно много интересных и точных исторических совпадений. Большая часть критиков сходится во мнении, что труды Нострадамуса представляют собой лишь личные домыслы и интуитивные прогнозы.

2 марта 1983 г.

Стремительное развитие в конце 1970-х годов компьютерных технологий привело к появлению возможности хранения и считывания любой информации в цифровом виде с соответствующих носителей. Одним из них и явился компакт-диск, продемонстрированный 2 марта 1983 года в Великобритании компаниями Philips, Sony и Polygram. Для того времени новинка явилась настоящей сенсацией. Диаметр демонстрируемого компакт-диска составлял 12 сантиметров. На нем в качестве демонстрации была записана Девятая симфония Бетховена. Продолжительность записи, которая была выполнена лазером и считывалась также лазерным проигрывателем, составила 74 минуты - именно столько длилась симфония в самом популярном исполнении того времени. Постепенно оптические диски перестали быть исключительно носителями аудиозаписей. Появились CD-ROM, а затем CD-R и CD-RW, где уже можно было хранить любую цифровую информацию. Развитие флэш-технологий в начале 21 века привело к тому, что Audio-CD оказались под угрозой забвения, как это произошло с пластинками и кассетами.

3 марта 1875 г.

3 марта 1875 года состоялась премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен» на сцене парижского театра «Опера комик». Она завершилась полным провалом. Первые два акта были приняты публикой неплохо, третий – весьма сдержанно, во время четвертого же в зале воцарилось ледяное молчание. Либретто оперы упрекали в вульгарности, а музыку – в чрезмерной «учености», бесцветности, недостаточной романтичности и изысканности. Как результат – оперу объявили «безнравственной». По всей видимости, зрители не сразу смогли переключиться с ожидания «чистого и легкого» на роковую страсть и трагическую развязку, на его своеобразную, «чертовскую музыку». Истинный масштаб «Кармен» был оценен только после смерти Бизе. Провал «Кармен» тяжело подействовал на Бизе и роковым образом отразился на его здоровье, спустя ровно три месяца, 3 июня 1875 года, Бизе скончался. Ему было всего 36 лет.

3 марта 1959 года

Был создан Институт древних рукописей — Матенадаран. В здании, спроектированном М.Григоряном и построенном в 1945-57 годах, сконцентрировалась большая часть армянского рукописного наследия и старопечатных книг. В основу фонда Матенадарана вошли рукописи из собрания Св.Эчмиадзина. В дальнейшем фонды пополнялись за счет поступлений от частных лиц и из различных собраний. В Матенадаране содержатся более 17 тысяч единиц хранения, из которых свыше 11 тысяч — армянских рукописей. Матенадаран — наше все. Объект всенародной гордости, часть национальной идентичности. Матенадаран — объект обязательного посещения всеми прибывающими в Ереван официальными лицами и простыми смертными. В последние годы Матенадаран капитально отремонтирован, а также построен новый корпус, что значительно расширило экспозиционные возможности и деятельность этого знакового объекта культуры. Состояние окружающей среды ниже всякой критики, что бросает тень на национальную сокровищницу.

4 марта 1947 года

Умер удивительный художник Саркис Хачатрян (род. в 1886 в Малатии). Проучившись в Риме и Париже, он почему-то вернулся в Турцию и еле унес ноги в 1915. Очутившись в Ереване, он создал множество работ с изображениями беженцев и сирот, народных и церковных празднеств - бесценный историко-художественный материал. В начале 30-х был приглашен в Иран на предмет реставрации сефевидских фресок в Исфагане. Попутно он организовал в Новой Джульфе Музей армянского искусства. Однако подлинная слава пришла к нему после того, как в пещерных буддийских святилищах Индии и Цейлона он сделал великолепные копии фресок VI-XII вв. и фактически спас их от мрака неизвестности и забвения. Копии экспонировались в Лувре и лучших музеях США. Выставлялись они и в Ереване в 1971. 37 из них вдова художника Вава Хачатрян подарила Картинной галерее Армении. В декабре 1977 прах С.Хачатряна был захоронен в ереванском Пантеоне. В 2016-м в Национальной галерее прошла большая выставка произведений художника.

5 марта 1946 г.

Железный занавес – это политическое клише, обозначающее информационный, политический и пограничный барьер, возведенный СССР и на протяжении нескольких десятилетий отделявший Союз и другие социалистические страны от капиталистических стран Запада. Выражение «железный занавес» получило распространение благодаря Уинстону Черчиллю. Бывший премьер-министр Великобритании, выступая в американском городе Фултоне, употребил это словосочетание, придав ему ставший классическим смысл. Несмотря на то, что выражение «железный занавес» ходило в Европе во время обеих мировых войн, политическим термином оно стало только после того, как Черчилль в своей Фултонской речи произнес знаменитую фразу: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес...»

Железный занавес пал в конце 1980-х годов вследствие политики гласности и открытости, проводившейся в СССР и восточноевропейских странах. Символом окончательного падения железного занавеса стало разрушение Берлинской стены.

6 марта 1899 года

Берлинское патентное ведомство внесло в Регистр торговых марок под номером 36433 название “аспирин”. Его выбрали для нового жаропонижающего и болеутоляющего лекарства специалисты химической компании Bayer. Технологию получения ацетилсалициловой кислоты разработал молодой ученый Феликс Хофман, но выдать патент лично ему ведомство отказалось, поскольку подобную технологию еще в 1853 году создал французский химик Ш.Ф.Герхардт. В отличие от немецкого снадобья французское не годилось для медикаментозного применения. В слове “аспирин” буква “а” является первой буквой названия, соответствующего ацетилсалициловой кислоте. Она стоит перед буквосочетанием “спирин”, близким к названию растения “спирея”, которое в свою очередь эту кислоту содержит.

7 марта 1837 года

170 лет назад родился в Тифлисе Геворг Чмшкян, артист, режиссер, один из создателей восточноармянского профессионального театра. Искусству артист не обучался, но оказался в ряду великих. Он сыграл более ста ролей, в основном классического репертуара — национального, русского, европейского. Был первым постановщиком пьес Сундукяна и исполнителем главных ролей. Кроме того, занимался переводами пьес, прежде всего Шекспира, писал критические и театроведческие статьи. Много лет был кумиром театральной публики и культурной общественности. Умер в Петрограде в конце 1915 года.

9 марта 1906 года

В Екатерининском зале дома N 3 по Малой Конюшенной в Санкт-Петербурге открылась прощальная выставка уже распущенного объединения “Мир искусства”. Как и все предыдущие подобные показы, организовал ее Сергей Дягилев, а представлены были картины Михаила Врубеля, Виктора Борисова-Мусатова, Павла Кузнецова, Николая Сапунова, а также дебютантов — Николая Феофилактова, Мартироса Сарьяна, Михаила Ларионова, Алексея Явленского. В октябре того же года Дягилев с большим успехом устроил в парижском Осеннем салоне грандиозную ретроспективную экспозицию русской живописи от древних икон до “Мира искусства”.

9 марта 1920 года

Родился художник Жансем, он же Ованнес Семерджян, один из крупных артистов диаспоры. С 1931 года живет в Париже. Несколько лет посещал “свободные академии” Монпарнаса, а потом парижский “бозар” декоративного искусства. Жансем — обладатель многих профессиональных наград, первой из которых стала “При популист”: он с самого начала избрал в качестве объекта вдохновения отверженных, опустившихся и несчастных людей. А также армянских беженцев и жертв геноцида. Кроме того, он с удовольствием изображал карнавалы, театральные действия, артистов и часто помещал их в некую “венецианскую” среду. Но даже в этих работах всегда присутствует драма жизни, доходящая временами до подлинной трагедии. К 90-летию геноцида, в 2005 году, он привез в Ереван и подарил музею цикл картин на эту актуальную тему. Такой концентрации боли и ужаса в армянском искусстве нет. Жансем отлично иллюстрировал десятки книг, в частности Сервантеса, Бодлера. Работы художника есть во многих музеях Европы и Америки.

10 марта 1939 года

В парижской галерее “Рену и Колле” открылась первая и единственная прижизненная выставка работ Фриды Кало (1907-1954). Тогда мексиканская художница не особенно прославилась. Она так и оставалась мало кому известной в Европе до 1980-х годов, когда на Западе внезапно началась “фридомания”, сопровождавшаяся стремительным ростом цен на картины последней возлюбленной Льва Троцкого. Кало (согласно метрике — Магдалена Кармен Фрида Кало-и-Кальдерон) прожила короткую и очень нелегкую жизнь. В 13 лет перенесла полиомиелит и осталась хромой, всю жизнь мучилась последствиями травм таза, полученных в 18 лет, когда автобус, в котором она возвращалась из колледжа, столкнулся с трамваем. Но именно после этого несчастья девушка, поначалу прикованная к постели, чтобы чем-нибудь себя занять, стала писать картины.

11 марта 1878 года

На заседании Французской академии состоялась первая в Европе публичная демонстрация фонографа Томаса Эдисона. Вел ее ближайший сотрудник изобретателя, венгерский инженер Тивадар Пушкаш, один из пионеров телефонии, разработчик первой в мире телефонной станции (на два десятка абонентов). Выступить в академии Пушкаша пригласил страстный почитатель Эдисона — известный физик Теодор дю Монсель. Однако не все светила французской науки восприняли “говорящую машину” адекватно. Так, когда из коробки раздался голос, профессор-филолог Жан Буйяр вскочил с кресла и, подбежав к бедняге Монселю, в ярости стал душить его, приговаривая: “Негодяй! Вы думаете, мы позволим чревовещателю надувать нас?! Как вы могли поверить мошеннику, внушающему, что презренный металл может воспроизводить благородные звуки человеческой речи?”

12 марта 1940 года

Подписан договор о завершении 105-дневной “незнаменитой” (по Твардовскому) советско-финской войны. После непродолжительных переговоров в Москве был подписан мирный договор, согласно которому граница между СССР и Финляндией сдвигалась на 150 километров в глубь последней, а Карельский перешеек вместе с Выборгом, соответственно, отходил к Советскому Союзу. Утратившая 10% своей территории, Финляндия к тому же обязывалась распустить армию и не участвовать во враждебных южному соседу коалициях, чего, однако, впоследствии не произошло... Успех был достигнут исключительно высокой ценой. Советские потери составили несколько сотен тысяч человек убитыми, пропавшими без вести, ранеными, контуженными и обмороженными. Война сильно уронила престиж Красной армии, что, кстати, спровоцировало Гитлера на спешное планирование блицкрига против СССР.

14 марта 1808 года

Немецкий врач и анатом Франц Иосиф Галль, создатель псевдонаучной доктрины о связи психики человека с рельефом черепа — френологии, представил Институту Франции в Париже “Исследование нервной системы вообще и мозга в частности”. Идеи Галля расположили к себе немало серьезных ученых, но дилетантов среди его поклонников было больше. Все изменилось, когда о заезжем иностранце прослышал Наполеон. Император распек академиков за низкопоклонство перед германской наукой, но более всего им досталось за снисходительность к человеку, имевшему дерзость заявить, будто покатость лба самого Бонапарта свидетельствует о сугубо практическом складе его ума и нерасположенности к философскому мышлению. Все же Галль умудрился обеспечить себе безбедное существование благодаря успеху своих сеансов в Париже.

15 марта 2005 года

В Иерусалиме был открыт новый Музей истории холокоста. Замена старого, работавшего с 1957 года, на новый, в четыре раза больший, диктовалась не только неуклонным ростом фондов. Помещение выполнено в виде тоннеля внутри холма. По обе стороны ответвляются залы, отображающие хронологию еврейских гонений в нацистской Германии. Треугольник тоннеля только на входе и на выходе достигает поверхности. Продвигаясь по нему, посетитель как бы наполняется чувством загнанности, которое испытывали жертвы геноцида.

17 марта 44 года до н.э.

Спустя два дня после убийства Юлия Цезаря римский сенат принял декрет об амнистии всех участников этой акции, включая непосредственных убийц (всего человек 60). Самые ретивые сенаторы призывали даже объявить предводителям заговора Марку Бруту и Гаю Кассию благодарность как тираноборцам. Однако ближайший соратник покойного диктатора Марк Антоний заметил, что, если тот будет объявлен тираном, придется отменить все его распоряжения, в том числе назначения, награждения почетными званиями и льготы присутствующим на заседании. В конце концов все согласились с компромиссным предложением Цицерона оставить безнаказанными всех причастных к убийству, но тем не менее подтвердить законную силу всех распоряжений “мертвого льва” — как изданных им при жизни, так даже и тех, которые он только планировал!

19 марта 1924 года

Родился кинорежиссер Лев Кулиджанов. Сняв несколько фильмов, проснулся знаменитым в 1957 после премьеры картины “Дом, в котором я живу”, награжденной главным призом Всесоюзного фестиваля 1958 года, а также несколькими международными. Популярны были все, пожалуй, его картины — от “Когда деревья были большими” и до “Преступления и наказания”. В 80-х снял семь серий про молодого Маркса — этакую киноверсию из категории “Жизнь замечательных людей”. В итоге Кулиджанову присудили Ленинскую премию 1982 года. Более двадцати лет он был председателем Союза кинематографистов СССР, благодаря его усилиям в Дилижане был построен Дом творчества. Впрочем, на развитие и качество армянского кино это не повлияло.

21 марта 630 года

Ираклий I, византийский император армянского происхождения, возвратил в Иерусалим великую христианскую святыню — Животворящий Крест (на котором, по преданию, был распят Христос). В 614 году персидский шах Хосров II, захвативший город, сжег храм Гроба Господня, учинил резню и увез Крест и патриарха Захарию в плен. 14 лет спустя Ираклий разгромил персов и освободил Древо Господне. Спустя два года Ираклий добрался до Иерусалима и попытался внести крест в храм Воскресения в царском венце и порфире, но возле ворот на Голгофу неожиданно остановился, не в силах двинуться с места. Шедший рядом патриарх Захария объяснил императору, что Крестный путь невозможно пройти в парадном облачении. Ираклий снял порфиру и, как писал св.Дмитрий Ростовский, “идя босыми ногами... внес... в церковь... и снова поставил там крестное древо”.

22 марта 1925 года

В небе под Тифлисом потерпел аварию и разбился самолет. Погибли председатель Совнаркома Арм. ССР А.Мясникян, Г.Атарбекян и С.Мышлевский. Изначально и много последующих лет народ был совершенно уверен, что авария самолета — дело рук НКВД. Разумеется, восторжествовала официальная версия. Как все было в действительности — теракт, или несовершенство техники, или человеческий фактор, — так точно и не удалось определить. В 20-е годы это было невозможно прежде всего по политическим соображениям, а потом и вовсе было исключено.





23 марта 1923 года

Умер Ованес Туманян — по-настоящему великий, всенародно любимый и почитаемый писатель и деятель национальной культуры. Поистине бессмертное имя. Он ушел из жизни всего 54-летним, но успел проделать огромную работу и в литературе, и в культурной и общественной жизни. Не перечесть. Всегда живой и актуальный классик. Ереванский Музей Туманяна открыт в 1953 году.

23 марта 1937 года

Состоялся IX Чрезвычайный съезд Советов Армении. Главным вопросом стало принятие новой Конституции Армянской ССР. Сталинская Конституция СССР, принятая годом ранее, фактически “районировалась” по всем субъектам страны. Конституция сулила беспредельную радость и счастье жизни. Чрезвычайный съезд прошел чрезвычайно успешно. Делегаты выслушивали докладчиков с абсолютным вниманием при гробовой тишине, время от времени разрываемой бурными, продолжительными аплодисментами и выкриками с места “Великому Сталину — ура”. Конституция была принята единодушно и при полном ликовании присутствующих. Многие из делегатов очень скоро получили возможность рассказывать о съезде в гулаговских лагерях.

23 марта 1839 г.

Считается, что именно в этот день впервые появилось выражение «O.K.» — сегодня весьма популярное «о’кей». По некоторым сведениям, в бостонской газете Morning Post это выражение появилось как шуточное сокращение неправильно написанного «all korrect». Но нью-йоркские демократы считают, что породили ОК именно они, дав название своему клубу The Democratic OK Club (ОК — сокращенно Old Kinderhook, местечко, в котором родился тогдашний президент США Мартин ван Бюрен). И уже через месяц, как бы подкрепляя эту версию, в нью-йоркской газете это сокращение появилось в его нынешнем значении: «Не считаете ли вы, что все О.К.?»





23 марта 1891 г.

В этот день в 1891 году состоялся футбольный матч между сборными Севера и Юга Англии. Именно в этой игре впервые была использована сетка на футбольных воротах. На заре футбола ворота представляли собой две вкопанные в землю деревянные палки и веревку, натянутую между ними. Такая веревочная перекладина стала обязательным элементом игры в 1866 году после скандального гола, забитого в одном из матчей: мяч, запущенный высоко в воздух, прошел между штангами на высоте почти трех метров. Но только через два десятилетия после этого ворота приобрели привычный вид. В 1890 году инженер Броди из Ливерпуля изобрел и запатентовал сетку для ворот, которая и была впервые использована в этом знаковом матче 23 марта 1891 года. Однако, несмотря на очевидную пользу этого изобретения, сетки повсеместно стали использоваться лишь год спустя.

24 марта 1932 года

В Берлине фильмом “Голубой свет” дебютировала как режиссер 30-летняя Лени Рифеншталь — в прошлом танцовщица. Хелена Берта Амалия Рифеншталь прожила долгую жизнь и покинула этот мир только в сентябре 2003 года, преодолев “заоблачную вершину” — 100-летнюю отметку — и оставив по себе противоречивую память — и как выдающийся мастер документальных съемок, и как вдохновенная проповедница нацизма. В “Голубом свете” сама Лени выступила в одной из главных ролей — деревенской красавицы Юнты, то ли колдуньи, то ли помешанной, живущей у подножия горы. Вершина этой горы испускает таинственное голубое сияние. Стремясь постичь его смысл, гибнут отважные местные нордические юноши... Лента была удостоена серебряной медали на венецианской биеннале, а заодно привела в восторг Гитлера и Геббельса.

27 марта 1940 года

Вошел в строй завод имени Кирова, со временем превратившийся в Химкомбинат. В зародыше “гиганта химической промышленности Арм.ССР” был заводик по производству карбида. В 1933 году было велено Совнаркомом СССР начать строительство нового завода. Строительство включили в список ударных объектов. Энтузиазм был велик и мощен. Под бдительным оком партийных и прочих органов развернулось тотальное соцсоревнование. Планы беспрерывно выполняли и перевыполняли, повышали производительность труда. В марте 1940-го завод впервые в мире начал выпуск стратегического продукта — нового вида синтетического, полихлоропренового каучука, любовно названного “севанит” — дань Севану, дающему дешевую электроэнергию. Скоро появился и “Наирит”. Завод пользовался заслуженной славой, хотя и представлял серьезную экологическую опасность. В 1990-91 гг. завод по аодовской инициативе был остановлен и со скрипом вновь заработал в 92-м. С той поры он не раз менял хозяев и постепенно утратил былое значение и мощь. По сегодняшний день судьба завода вызывает у общественности скепсис и тревогу.





29 марта 1886 г.

В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, пытался найти средство от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета. В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Потому по своему действию напиток получился довольно стимулирующим. Сироп был сладким и густым, Пембертон довольно высоко оценил вкусовые качества своего творения. Он решил продавать его через аптеку «Джейкобс». Первые порции сиропа стали продаваться именно здесь по пять центов за стакан. На первых порах коку раскупали в количестве девяти стаканов в день. Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-Кола». Название и оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон – друг и партнер Джона Пембертона.

После смерти Пембертона преуспевающий бизнесмен Аза Кендлер приобрел рецепт «Кока-Колы» у его вдовы за 2300 долларов. А дальше Кендлер поместил напиток в металлическую посуду, в которой и сварил его вместе с собственным запатентованным «Бальзамом из крови растений». 31 января 1893 года товарный знак «Кока-Кола» был официально зарегистрирован в США.

31 марта 1794 года

По стандартному обвинению в измене был арестован, а спустя 5 дней гильотинирован Жорж Жак Дантон, один из популярнейших якобинских лидеров, а в апреле-июне 1793-го фактический руководитель Комитета общественного спасения — высшего органа Республики. Дантон, по выражению Маркса, “величайший мастер революционной тактики”, находясь у власти, нажил состояние и, оказавшись не у дел, ушел в частную жизнь, заполненную главным образом стяжательством. Осенью 1793 года он вернулся в политику, что, как видим, закончилось для него печально. Но и его губителя, Робеспьера, ждала не лучшая участь — его голова покатилась с плахи через два с половиной месяца после казни Дантона.

31 марта 1889 г.

В этот день 1889 года конструктор Густав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг. Башня первоначально задумывалась как временное сооружение. Ее целью было служить входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. 1 мая 1886 года был открыт конкурс архитектурных и инженерных проектов, которые должны будут определить архитектурный облик будущей Всемирной выставки. В конкурсе участвовали 107 претендентов, но большинство работ в той или иной степени повторяли проект башни, предложенный Эйфелем. В итоге проект Эйфеля стал одним из 4-х победителей. Тогда Эйфель внес в него окончательные изменения, найдя компромисс между первоначальной чисто инженерной схемой конструкции и декоративным вариантом. В конце концов комитет останавливается на плане Эйфеля. Завоевав первую премию конкурса, Эйфель с энтузиазмом воскликнул: «Франция будет единственной страной, располагающей 300-метровым флагштоком!»

По прошествии двадцати лет после выставки башню планировали снести. Но от запланированного сноса сооружение спасли радиоантенны, которые были установлены на самом верху.

