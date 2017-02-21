Эдвард Мирзоян: диалоги о жизни

В январе 2012 года, еще при жизни композитора Эдварда МИРЗОЯНА, вышла первая монография о нем замечательного музыковеда, психолога, журналиста Лилит ЕПРЕМЯН, приуроченная к 90-летию Мастера «Эдвард Мирзоян в письмах и диалогах». Он абсолютно принял и полюбил ее, до самой кончины постоянно перечитывал. И поскольку книга написана в непосредственном контакте с самим ее героем, композитор Левон Чаушян сравнил ее со знаковыми сочинениями Мастера – Квартетом и Симфонией. Потому что она так же исповедальна, как эти произведения. И в ней есть правда жизни.

...Споры вокруг монографии не стихают до сих пор. Одни считают ее открытием, разрушающим многочисленные табу, другие с сожалением отмечают, что “бацилла” журналистского письма победила в ней высокий стиль отечественного музыкознания. Несомненно, в этом споре «НВ» на стороне «стиля» автора – да минуют ее и дальше штампованные музыковедческие словеса. Но не в том суть. В этих вопросах и ответах – мощь и твердыня взглядов Мастера, моральных, нравственных, любых… Та твердыня, которой многим творческим людям сегодня катастрофически не хватает. Что ж, «диалоги» Мирзояна им в помощь…

Прошло почти пять лет со дня его кончины. И есть ли лучшее наследство, чем то, которое он оставил…

От автора.

Диалоги эти происходили иногда спонтанно, в непринужденной беседе, а иногда и с серьезной нацеленностью на разговор, анализ явлений. Разумеется, они прерывались телефонными звонками, нежданными гостями, ежедневными выходами в свет. Какая-то нескончаемая череда концертов, презентаций, приглашений. Ритмика его жизни была просто сумасшедшей, даже в 90 лет. Но и в этой ритмике, будучи уже больным, Мирзоян умудрялся сохранять «абсолют» своего обаятельного человеческого образа. Часто во время беседы я ловила себя на мысли о парадоксальном сочетании в нем предельной ясности, откровенности, открытости суждений – и их не сразу улавливаемой недосказанности. Как правило, суждения вдруг обнаруживали скрытый пласт, изменяющий мысль на прямо противоположную. Мирзоян предельно откровенен и всегда говорит то, что думает. На самом деле скрывая главное – об умалчиваемом предлагая догадаться.

Лилит ЕПРЕМЯН





...Самая западная

из восточных и самая

восточная

из западных культур

– Эдвард Михайлович, у меня сегодня безумно сложная тема, не знаю, как к ней подступиться. Мне хотелось поговорить о творческом процессе…

– Я сейчас готов об этом говорить… Беседы на эту тему я слушаю или читаю с большим интересом. А сам, если серьезно, избегаю, признаваясь, что какой ты есть, такой и есть. Так что о творческом процессе всерьез, все-таки, ничего не скажу. Обосновывать музыку непросто, а для меня почти невозможно.

– “Говорят, такие симфонии, как ваша, рождаются раз в сто лет”. Вас действительно об этом спрашивал Косыгин (председатель Совета Министров СССР)?

– Я совершенно искренне ответил ему: “Это такое сильное преувеличение!” После московской премьеры меня поздравили Хрущев, присутствующие члены Политбюро, и до Косыгина, вероятно, дошли слухи…

– Вы бы и сейчас повторили то же самое? Как вы сегодня оцениваете свою Симфонию?

– …(Долгое молчание) А-а!.. Почему я должен отвечать на этот вопрос?! Могу только сказать, что многое в ней могло быть сделано лучше. …Мне нередко говорят, что и сегодня в моей Симфонии открывают нечто новое. Но ведь партитура ясная, почти прозрачная – все как на ладони. Но я догадываюсь, о чем речь. О чувстве и о том, как оно выражено.

– Как вам кажется, вы испытали влияние Шостаковича?

– Прямой связи с Шостаковичем у меня нет. Знал его Y и YII симфонии, возможно, это могло сыграть какую-то роль в смысле слухового опыта.

…В 1949 году мы поехали к Шостаковичу. Были Арно Бабаджанян, Адик Худоян, Карэн Хачатурян, Борис Чайковский, Александр Арутюнян. Я повода не помню, стол был накрыт, он – скороговоркой: “Тостов не будет, тостов не будет”. Выпил сразу – глотнул, потом мы ели, а он исчез куда-то. Так получилось, что мы захотели послушать его Шестую симфонию. Он вернулся, сказал: “Не стоит, не надо – там мелодии нет”.

…В Америке в 1963 году пианистка Люси Ишханян мне звонит: “Известный дирижер Юджин Орманди хочет ознакомиться с твоей Симфонией”. Встречаемся. Слушает, говорит, что он чувствует что-то общее с Шостаковичем, благодарит, расстаемся. На следующее утро Люси звонит:

– Орманди просит ноты.

– Не дам.

– Почему?! Ты что, шутишь?!

– Почему вчера не попросил? Не дам!

Моя сегодняшняя реакция на это – кретин? И тут же вопросительный знак надо убрать…

– Шостакович ведь не раз бывал в Дилижане…

- Четыре раза, он очень полюбил наш Дом творчества. В 1969 году после инфаркта врачи не советовали Шостаковичу ехать в Дилижан, но он все же приехал. Я лежал в своем коттедже с переломом ноги, и Шостакович навестил меня. И я напомнил ему, как он сказал мне, когда в Москве мы с ребятами пришли его проведать, – он, так же как и я, лежал с переломом ноги: “Нас всегда учили смотреть вперед, оказывается, надо смотреть под ноги…”

– Вам жаль, что вы так и не собрались записать целую симфонию?

– Ляля (Елена Мамиконовна Степанян-Мирзоян, супруга) жалеет (смеется)… Потому что она очень музыкальна и помнит, какая была музыка. Должен признаться, до сих пор помню свою одночастную Первую симфонию. До мельчайших подробностей – по гармонии, характеру оркестровки, форме. Но я же объясняю, почему не записал: л³й»уЗ (охладел). Можно охладеть к женщине, а можно – и к собственному произведению. Потому что когда начал записывать, меня все время что-то не устраивало – на каждом ходу все надо было менять, это становилось другой музыкой. Кстати, таких случаев немало – Концерт для тромбона, Сонатина для фортепиано…

– Значит, если записать произведение как письмо не удается, вы к нему охладеваете?

– Я письма тоже пишу мучительно. Скажу больше: когда пишу что-нибудь самое элементарное, вроде официального письма или заявления, это тоже превращается в мучительный процесс. Вот почему на письма я, как правило, редко отвечал.

…Вообще, должен признаться, я бездарно до идиотизма относился и к себе, и к своим исполнителям – совершенно возмутительно. В Гамбурге, где я участвовал на международном конгрессе по авторским правам, мне сказали, что один австралийский дирижер, который играл мою Симфонию десять раз, хочет со мной встретиться. Не получалось до последнего дня, на заключительном банкете наконец познакомились. Я спрашиваю: “Это правда, что Вы играли мою Симфонию в Австралии десять раз?” – “Правда, но плюс еще три раза в Новой Зеландии”. Я не додумался даже до того, чтобы попросить хотя бы его визитную карточку.

С моим другом Василием Кухарским (замминистра культуры СССР) решили пойти на концерт гастролирующего в Москве Курта Мазура. По дороге в машине говорю ему:

– Мне известно, что в Берлине играли мою Симфонию. Говорят, оркестр “Комише опера”.

– Я с Мазуром близко знаком. Сейчас его спросим.

– Ни в коем случае! Ты меня просто представь, посмотрим, как он среагирует.

Когда после концерта подошли поздравить дирижера, он развел руками и воскликнул:

– О-о, я же играл Вашу Симфонию! Есть и запись, я Вам пришлю.

На этом все закончилось. Так я этим ни разу и не поинтересовался.

…У меня есть чувство вины по отношению ко многим исполнителям моих сочинений и одновременно моим друзьям. Потому что, вечно чем-то занятый и увлеченный, я уделял им недостаточно внимания. Когда я тяжело болел, и Башмет, и Гергиев, и Лексо Торадзе звонили в больницу. Ростропович тоже звонил. Но ни разу не было, чтобы я, к примеру, позвонил Башмету и спросил, как он поживает. Неблагодарная свинья, эли (в значении “ну”)… Сейчас собираюсь отправить ему новое издание партитуры Симфонии с дарственной надписью: “Юра, дорогой, как красиво звучит твой альт, ни на кого не похоже звучит... Только одно к тебе пожелание: следи за своим здоровьем!”

– …Когда говорят, что вы мало работали, мало написали, чуть ли не прошляпили всю творческую жизнь, разменяв ее на суету общественной деятельности, – как вы к этому относитесь?

– Во-первых, не спорю. С другой стороны, откровенно говоря, если музыкальная идея меня волнует, в этот момент для меня ничего другого не существует. Потому что это высшее счастье – радость ощущения, что ты находишь ту ноту, которую искал, и ставишь ее. Счастливее, радостнее момента, когда ищешь и находишь нечто в творчестве, ничего в жизни нет. А то, что можно было в десять раз больше написать, – прямо глядя тебе в глаза, могу признаться, что я не очень уверен, что там каждая нота была бы такая вот радостная. Потому что мои произведения – они на разном уровне. Квартет, Симфония, Соната для виолончели, в 18 лет я написал романс… – такая отдача не может быть постоянной. Я, может быть, говорю ерунду, потому что понятие профессионализма не допускает таких суждений.

– Если бы вам представилась возможность снова прожить жизнь, сконцентрировавшись на творчестве…

– Все повторится. Неинтересно повторять самого себя. Не то что вряд ли, а ни в коем случае. Тем более что вернуть все компоненты и обстоятельства немыслимо – все новое. Все, что я сделал, в достаточной мере мне дорого, чтобы я отказался.

– Кто для вас Комитас?

– Посмотри, Лилит (показывает прекрасно изданный новый фотоальбом о Комитасе), что это за потрясающий образ! Невероятная духовная и мужская красота… Это уникальное явление в мировой культуре. То, что Комитас сделал для своего народа, не сделал никто в мире. Ни Бах, ни Моцарт, ни Бетховен по силе значимости в своей культуре не могут сравниться с Комитасом. Потому что, если бы не было Баха или Бетховена, родились бы другие Бах и Бетховен, и это не изменило бы общего направления развития в европейском искусстве. Но если бы не родился Комитас, нас как нации с развитой музыкальной культурой не существовало бы вообще. Он обеспечил духовное бессмертие армянского народа на века.

…Я считаю, что мы обязаны снять табу на информацию о последних двух десятилетиях жизни Комитаса, нужно докопаться до истины, хотя всей правды мы уже, боюсь, не узнаем никогда.

– Армянская культура – это…

– Не скажу ничего нового, считая, что армянская культура – самая западная из восточных и самая восточная из западных культур. Про Грузию, например, такого не скажешь: и язык, и алфавит у них тяготеют к Востоку. Мне кажется, по характеру я, скорее, восточный человек, а по музыке – западный. Но, может быть, я ошибаюсь.

«Мой папа – самый главный в квинтете, захочет – контрабас сломает!»

– Вы общаетесь с моей 8-летней дочкой так, будто занимаетесь делом исключительной важности. С каким-то абсолютно детским восторгом, смешанным с научным интересом к какому-то неожиданному открытию, которое обязательно должно произойти прямо сейчас, на наших глазах.

– У детей свой мир, и этот мир имеет свои законы. То, что педагог учится у своих учеников, – это принятая точка зрения, уже ставшая общим местом. Но надо иметь не только культуру, но и мозги, чтобы чему-нибудь научиться у ребенка. Дети не испорчены стереотипами мышления – это очень важно. Очень важно суметь до конца жизни остаться ребенком.

– …Ваше самое первое воспоминание детства?

– Мне три года. Из-за конфликта между моими родителями, Люсей Першанговой и Семеном Алихановым, мне внушили, что мамы больше нет – она умерла… И вот, в Тбилиси, на резном деревянном балконе отцовского дома, присев на корточки, я часами наблюдал за детскими играми во дворе. И вдруг вижу: женщина поднимается по лестнице. Увидев ее улыбку, я молниеносно почувствовал: это мама! Не могу передать, что я пережил…

– …Каким вы себя помните в детстве?

– Я был худой, болезненный, ранимый… За все школьные годы только раз, не сдержавшись, не вытерпел обиды и полез драться с однокашником, будущим ученым Рафаэлом Ишханяном – победил, заставил извиниться. Но с самого детства у меня проявился организаторский талант. Я любил чувствовать себя лидером – собирал во дворе детей, проводил с ними беседу с идеологическим или философским уклоном, чуть ли не лекции им читал. Вел беседы о Ленине. Рассказывал, какой он был добрый, боролся с капиталистами, заботился о бедных. Дети слушали, затаив дыхание. Помню, как организовал “семинар” по книжке “Пять лет без Ленина” (1929-й год, мне 8 лет). И вдруг один из ребят меня спрашивает: “Эдик, а Ленин армянский знал?” Критический момент – что я должен ответить? “Знал, - нашелся я. – Но на армянском не говорил”.

Могу сказать, что в детстве долгое время каждую ночь видел один и тот же сон: наконец у меня есть свой собственный трехколесный велосипед. Во сне говорил себе, что это уже реальность, и – горькое разочарование после пробуждения. Много позже, в 16-17 лет велосипед мне все-таки подарили, но уже двухколесный. Моя радость продлилась только пару месяцев, обернувшись страшной трагедией. Соседский парень попросил покататься. Я дал. Произошел несчастный случай: парень попал в больницу и… скончался. До сих пор без содрогания не могу об этом вспоминать.

– Страшная история… Ереван таманяновской мечты в те годы только строился…

– Когда на месте городских садов уже началось строительство Оперного театра, я был примерно в 3-4 классе школы имени Шаумяна. И как-то с соседским мальчиком, Вазгеном Авакяном (впоследствии директор кукольного театра), убежав с уроков, мы отправились на прогулку. Подошли к стройке, где велись работы по закладке фундамента. Рабочих на месте не оказалось, и мы из любопытства полезли вглубь, где на рельсах стояла вагонетка. Я поднялся на вагонетку, а Вазген – может, случайно, а может, из желания подшутить – сдвинул деревянный брусок у колес. Вагонетка покатилась, меня несет, вот сейчас во что-нибудь врежусь! В последний момент, к счастью, я успел спрыгнуть. Поднялся шум, мы в панике стали убегать, за нами с оглушительным свистом погнался милиционер. Я бежал быстрее, а Вазген, в страхе все оборачиваясь, со всего размаху врезался головой в столб и упал. Его поймали, я насилу унес ноги. Как ни в чем не бывало пришел домой. Сижу, занимаюсь по фортепиано и вдруг в окне замечаю направляющегося прямо к нам милиционера. Ты представляешь, что было со мной?! Ужас! Дрожу буквально, но продолжаю играть. Он стал разговаривать с мамой. Мама, не подозревая ни о чем, убедила его, что я был в школе, сразу после уроков пришел домой и теперь старательно занимаюсь. Милиционер, к моей великой радости, решив, что это недоразумение, ушел. Но я здорово испугался – так, что этот случай до сих пор не выходит из моей памяти.

– Что вы считаете главным испытанием в своей жизни?

– Признаюсь, самым серьезным испытанием было сомнение в своем призвании. Это не то, что характер, а убеждение: никогда о себе не был высокого мнения, даже был никакого мнения о себе. Желание стать музыкантом было, но веры в себя – нет. Данные мои в смысле технического аппарата были очень ограниченными. Что касается музыкальности – ну, музыкальность, допустим, условно была (! – Л.Е.). Но я же видел, как другие играют! Сам занимался мало, плохо, лишь бы побегать во дворе, поиграть с друзьями. Когда в классе Котик (Александр Арутюнян) играл “Яблочко”, как это впечатляло! Мы сблизились с очень талантливым Зариком (Лазарь Сарьян). Арно (Бабаджанян) был необыкновенно ярким с юношеских лет. Известно, что его “Пионерский марш” руководитель “Госиздата” Егише Чаренц распорядился издать в количестве 1000 экземпляров… И вот я слушал их на классном вечере и думал: какие они замечательные, как я их люблю! И помню свое ощущение: я был готов отдать свою жизнь во имя каждого из них. Это чувство у меня было тогда и с некоторым переосмыслением оно сохранилось до сих пор…

– Ваш путь в профессию музыканта продолжила ваша дочь…

– В Заре я всегда чувствовал большого музыканта. Ей я посвятил “Поэму” для фортепиано, ее дочери Мариам, которая подарила мне чудесную правнучку Наташу, – “Альбом для внучки”. С сожалением говорю о том, что сегодня Зара только преподает в музыкальной школе в Америке, она не смогла реализоваться в полной мере. С другой стороны – мне неудобно об этом говорить – что было бы со мной, если бы не помощь Зары и моего сына, Арика (Аршак Мирзоян, известный хирург, доктор медицинских наук)?! – больница, лекарства, врачи… Счастье, что через столько лет эмиграции мои дети сегодня со мной: Зара имеет возможность приезжать, Арик перевез свою семью из США в Армению, хотя в советское время он был настоящим диссидентом, и сейчас не в восторге от ситуации в Армении. Арик постоянно профессионально наблюдает за моим и Лялиным здоровьем. Ляля недавно упала – какой это был ужас! Ей буквально по осколкам собрали правую руку, слава Богу, все обошлось: метод Илизарова – дело жизни моего сына – мы проверили на себе.

А какие они были занятные в детстве! Однажды маленькие Арик, Сурик и Сережа (сыновья композиторов – Э.Мирзояна, А.Арутюняна, Э.Багдасаряна) вместе беседуют. Сурик говорит: “Мой папа – самый главный в Филармонии!” Арик в долгу не остается: “Мой папа – самый главный в Союзе композиторов!” Эдуард Багдасарян на тот момент возглавлял камерный ансамбль. И Сережа не растерялся: “А мой папа – самый главный в квинтете, захочет – контрабас сломает!”

Еще неизвестно,

что мы приобрели, но уже известно, что потеряли

- …Мы живем в такое время, что, скорее всего, все зависит от индивидуальности. Разыскивается именно индивидуальность. Есть такой всеобщий закон: все решает самая простая вещь – талант. И, конечно, интуиция. Хотя сегодня, к сожалению, период настолько неблагоприятный с точки зрения социальных проблем, что выражение “все зависит от таланта” должно быть откорректировано.

…У нас произошла смена общественного устройства. В России, например, в начале ХХ века интеллигенция уехала, была в значительной мере уничтожена, но нарушилась ли преемственность культуры? Нет. Традиции были и есть, они и сегодня существуют. И это главный залог будущих успехов армянской композиторской школы.

…Я был рад присутствовать на презентации Государственного оркестра солистов под управлением Завена Варданяна, созданного по инициативе Р.Амирханяна. Послушав сочинения Шарафяна, Мансуряна, Зограбяна и Исраеляна, я выделил для себя сочинение Зограбяна, но весь концерт меня не оставляла мысль: сегодня перед нашими авангардистами 1960-х стоит важная задача – пересмотреть свою эстетику. Как это сделал, например, Кшиштоф Пендерецкий, чьи фестивали в Ереване вызывают большой интерес. Сегодня успех будет сопутствовать тому художнику, который сможет писать живую музыку.

– Почему при таком умении слышать и “диагностировать” сочинение вы избегаете четких оценочных суждений?

– За 35 лет на посту председателя СК ни разу не было, чтобы я встал и назвал вещи своими именами. Потому что к этому я относился и отношусь философски. Если я скажу: “Ты ничего не понимаешь в музыке!” – что изменится? Начнет понимать? – Нет.

– Как влияет эмиграция на армянских композиторов? Может ли потеря “почвы под ногами” стать причиной потери композиторского дара?

– Это очень серьезный вопрос. Если говорить откровенно, от ума и таланта этих композиторов зависит очень многое. Потому что, если человек умен и талантлив, в конце концов он найдет возможности для самореализации и самовыражения. Я очень тяжело переживаю новую волну эмиграции из Армении, соизмеримую с геноцидом, но тем не менее известное изречение Чаренца я бы перефразировал так: “О, армянский народ, твоя сила – в твоей рассеянности по миру с условием объединения при каждой необходимости!”

– Вы жили при разных формациях. Какая из них вам ближе?

– Капитализм вообще – самая бесчеловечная формация за всю историю существования человечества. Благодаря своему цинизму. С началом капитализма в Армении (капитализм у нас облагорожен человеческим фактором и нашими традициями) еще неизвестно, что мы приобрели, но уже известно, что потеряли. Хотя и в социалистической системе были явные пороки – деградация общества происходила на моих глазах, но сама идея социальной справедливости всегда была мечтой человечества. Недосягаемой. К ней всегда стремились и будут стремиться.

Я убежден: если при Советах человек был человеком, он имеет шанс и при сегодняшних условиях остаться человеком. Но если человек при Советах человеком не был, в сегодняшних условиях он не имеет ни малейшего шанса стать человеком. Это ведь ужас, что делается. У меня очень большая информация о том, в каком состоянии народ и страна. Я думаю о чуде, и единственное, во что я верю, – это чудо. Если бы, пусть и голодный, армянский народ видел, что зло наказуемо, что есть справедливость, отчаяние не было бы столь глубоким.

…В 1920-е годы Мартирос Сарьян говорил: “Изменился строй, надо создать условия для созидания. Для того чтобы через созидание люди поверили в этот строй”. Это до того актуально сегодня! Причина в том, что всенародное движение 1988 года было сведено к захвату власти. А о том, какими механизмами должны действовать, чтобы было созидание, никто не думает. Те, которые хотят понравиться народу, любят ему льстить, говоря, что “народ не ошибается”. Я считаю, что народ никогда не ошибается именно в том, что всегда, в конце концов, приходит к выводу, что ошибался. А говорить, что народ не ошибается, – это лицемерие и угодничество.





Кеннеди, указывая пальцем на меня, спросил:

«А что сказал мистер?»

– Первым советским камерным музыкальным коллективом, гастролирующем в США, стал квартет имени Комитаса (1963 г.). И поскольку в программу был включен Квартет Мирзояна, на концертах присутствовал сам автор. Ваши впечатления?

– Я был там много раз: в 1963, 1973, 1986, 1988, 1996, 1997, с 2001 по 2005 гг. каждую зиму. Прекрасная страна, но в последнюю мою поездку я еще раз убедился, что это не моя страна. Знаешь, я не то что не уверен, я более чем убежден, что американцы родить такое явление, как например, Ростропович, не способны. Они способны купить Ростроповича. Хотя бывают и исключения – это Гершвин. Не перестаю восторгаться его гением: как он почувствовал, что негритянский фольклор может стать символом этого «Л³йБ П³Э³гЗ» (пучка зелени разных сортов)!

Окончание в следующем номере

На снимках: с сыном Аршаком и внуком; с дочерью Зарой; с супругой Еленой Мамиконовной Степанян-Мирзоян; с Католикосом Вазгеном I и Арамом Хачатуряном.