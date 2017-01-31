“...Можно смело утверждать, что война закончилась победой армянской стороны. В том числе в воздухе”

Армянский мир отметил 25-летие своей армии - предмет национальной гордости. Зарубежные эксперты относят наши вооруженные силы к числу динамичных и боеспособных, и не только в регионе. Национальная армия начала формироваться в годы карабахской войны и прошла тяжелейшие испытания, испытав и горечь неудач, и радость громких побед.

Нашей армии, в частности авиации, посвятил свое исследование профессиональный военный историк Михаил ЖИРОХОВ. Его перу принадлежат более десяти книг, среди которых “Карабах: земля раздора”, “Меч и огонь Карабаха”. Публикуемый ниже материал представляет цельную и объективную картину “воздушной” войны, о которой широкой общественности известно немного — лишь отдельные эпизоды и факты.

М.Жирохов не занимает чью-либо сторону, тем не менее отмечает и антиармянскую позицию Советской Армии и Внутренних войск, и наличие наемников у Азербайджана, и разграбление азербайджанцами боевой техники и имущества Советской Армии.

Предлагаем с сокращениями статью Михаила ЖИРОХОВА «Авиация в армяно-азербайджанском конфликте», опубликованную недавно в российской авиационной энциклопедии.

...Общеизвестно, подразделения Советской Армии и Внутренних войск МВД, привлеченные для погашения конфликта, стали источником вооружения, включая артиллерию и бронетехнику. Советская Армия и Внутренние войска вплоть до распада СССР занимали ярко выраженную антиармянскую позицию.

В январе 1990 в Баку начались армянские погромы и попытка вооруженного смещения коммунистических властей. Через несколько дней Советская Армия, сломив сопротивление боевиков, вошла в город. Прикрытие осуществляла армейская авиация. Под Гянджой один Ми-24 был подбит огнем градобойного орудия. Резня армян в Баку послужила причиной повального бегства армян из Азербайджана (370 тысяч) и азербайджанцев из Армении (135 тысяч). Исключением стал Нагорный Карабах и населенный армянами Шаумяновский район, вскоре превратившийся в арену ожесточенных боевых действий.

Основной боевой силой, действовавшей в Карабахе, первоначально был азербайджанский ОМОН численностью 10 тысяч человек (кстати, состоявший на 80% из русских), который поддерживали и обеспечивали военные. ОМОН полностью блокировал армянские коммуникации, а также проводил операции против армянских сел — повальную проверку документов, аресты и депортации армян. На этом этапе борьбы широко применялись и гражданские Ми-8 Азербайджана. Так как армяне Карабаха не имели наземного сообщения с Арменией, единственным средством доставки туда продовольствия, медикаментов, оружия, боеприпасов и добровольцев, а также эвакуации раненых и беженцев, была гражданская авиация Армении. Однако Внутренние войска СССР, расквартированные в Степанакерте и в целом “уважавшие” законное правительство Баку, пытались резко ограничить такие рейсы — вплоть до вывода бронетехники на взлетную полосу. После протестов Еревана эти ограничения по приказу Москвы снимали, а потом все повторялось вновь. В апреле 1990 жители Мардакерта для поддержания связи с внешним миром построили грунтовую ВПП, способную принимать Ан-2.

Однако 21 мая азербайджанские рабочие под охраной СА вспахали взлетную полосу и разгромили оборудование. Гражданская авиация Армении задействовала Ан-2, Ми-8 и Як-40. В гуманитарных операциях приняли участие и армейские вертолеты. 1 августа 1990 у села Фаррадж Лачинского района потерпел катастрофу армянский Як-40, выполнявший рейс Ереван — Степанакерт. Погибли 39 пассажиров и 4 члена экипажа. Расследование проводил Госавианадзор СССР в сотрудничестве с азербайджанскими представителями, заявившими, что “черный ящик” отправлен в Москву и, согласно официальному заключению, “самолет разбился из-за потери ориентации в условиях плохой видимости”. Однако армянская сторона сомневалась в объективности расследования, утверждая, что еще 6 августа вскрытый или разбитый “черный ящик” валялся около обломков самолета.

23 сентября 1990 подразделение азербайджанского ОМОНа предприняло штурм села Чапар, а 25 сентября два гражданских вертолета “бомбили” Степанакерт, а также села Шош и Карин.

30 апреля 1991 ОМОН провел штурм последних армянских сел на территории собственно Азербайджана — Геташен и Мартунашен. Подтянутые советские танки и вертолеты на протяжении двух часов обстреливали их. Вслед за этим в атаку пошел ОМОН и ворвался в села. 15 армян были убиты и 45 арестованы.

С 13 мая по конец июля 1991 в Нагорном Карабахе МВД Азербайджана (при активной поддержке войск МВД СССР и СА) проводило операцию “Кольцо”. Под предлогом “проверок паспортного режима” был проведен ряд армейских операций, результатом чего была поголовная депортация 24 армянских сел Карабаха. В ходе операции “Кольцо” военные вертолеты широко применялись для своеобразных десантно-штурмовых операций.

В августе 1991 года Советский Союз де факто прекратил свое существование, а 2 сентября 1991-го Нагорный Карабах провозгласил создание независимого государства.

Части бывшей Советской Армии пытались сохранять нейтралитет, но с каждым днем количество жертв росло, поэтому часто-густо военные были поставлены перед выбором. Тем временем обе стороны старались бороться с авиацией. Самой крупной операцией стало сбитие 21 ноября вертолета с комендантом района чрезвычайного положения в НКАО генерал-майором Николаем Жинкиным. Кроме генерала погиб экипаж под командованием майора Вячеслава Котова и все сопровождавшие лица. Ответственность за эту операцию была возложена на армян.

В начале 1992 года Азербайджану досталась эскадрилья Ми-24 (14 вертолетов) и эскадрилья Ми-8 (9 вертолетов) на аэродроме Сангачалы, а Армении эскадрилья из 13 Ми-24, входившая в составе 7-го Гвардейского вертолетного полка и базировавшаяся под Ереваном. 19 февраля 1992 над полем боя впервые появились азербайджанские Ми-24. Пилотировали вертолеты бывшие советские летчики, перешедшие на контрактную службу в ВС Азербайджана. В марте армяне заявили, что им удалось сбить два Ми-24.

Правда, не везде передача вооружений происходила полюбовно. Чаще было так, как рассказывает один из бывших офицеров Советской Армии: “Не решался вопрос с самолетами, которые в части были. Это были неплохие самолеты: Л-29 “Дельфин”, Л-39 “Альбатрос”, Су-15, Су-15-ТМ, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-25. И каждого наименования по две-три штуки...

Для того чтобы самолеты не достались местным бандитам (так он называет азербайджанцев — авт.), их нужно было привести в полную негодность. При помощи тягачей и грузовых машин мы подтаскивали самолеты к обрыву у реки Кусарчай и сбрасывали их вниз...”

Стоит сказать, что в Степанакерте (столице Карабаха) базировался 366-й мотострелковый полк, который очень скоро оказался втянут в бои на стороне армян, так как постоянно подвергался обстрелам со стороны азербайджанцев наравне с армянским населением. Кроме того, полк служил для армян Карабаха практически единственным источником тяжелого вооружения.

За четыре первых месяца 1992 года азербайджанцы захватили у 4-й общевойсковой армии 14 танков, 96 БМП, более 40 БТР и БРДМ, 4 реактивные установки БМ-21 “Град”. Армянам тоже достались определенные трофеи, но переправить боевую технику в Карабах было невозможно. Российское командование приняло решение вывести 366-й полк из Степанакерта вместе с вооружением, но это решение встретило открытое противодействие властей Карабаха, рассчитывавших захватить все вооружение. С 27 февраля по 7 марта 1992 года была проведена успешная операция по эвакуации блокированного армянами 366-го полка, широко применялась армейская авиация: вертолеты Ми-6, Ми-26 и боевые Ми-24. В эти дни один из Ми-24 был подбит огнем с земли и совершил вынужденную посадку.

8 апреля 1992 года азербайджанская авиация получила свой первый боевой самолет — штурмовик Су-25, который был угнан старшим лейтенантом Вагифом Курбановым с аэродрома Ситал-Чай, где базировался 80-й Отдельный Штурмовой авиаполк.

Министерство обороны России сообщило, что был отдан приказ уничтожить самолет-дезертир, но были ли какие-то реальные попытки перехвата, неясно, по крайней мере начиная с 8 мая Су-25 регулярно бомбил Карабах.

Главной целью стал Степанакерт и близлежащие села, но эффективность этих налетов была своеобразной — от ударов страдал жилой сектор и мирное население. За два дня налетов, 8 и 9 мая 1992 г., Су-25 Курбанова армяне потеряли 30 человек убитыми и 120 ранеными. 8 мая 1992 года карабахские армяне начали наступление на город Шуша. Штурм Шуши был стремительным и в городе атакующим досталась армянская церковь, превращенная в склад ракет от “Града” и других боеприпасов. Хотя в основном при налетах Су-25 использовал авиабомбы, армянские источники заявляют, что при ударе по захваченной Шуше летчик применил управляемые ракеты. Курбанов пытался поразить именно церковь.

9 мая боевые вертолеты Азербайджана атаковали село Шош, а штурмовик Вагифа Курбанова перехватил и подбил армянский Як-40, вывозивший раненых из Степанакерта. Экипаж Як-40 смог посадить горящий самолет на вынужденную посадку и спасти пассажиров.

12 мая Су-25 бомбил села Шош и Храморт в Аскеранском районе, а также Вериншен и Ай Парис. В Шаумяновском вертолеты атаковали село Даграв. Развивая наступление, армяне вышли к городу Лачин и 18 мая взяли его штурмом, прорвав блокаду и создав так называемый “Лачинский коридор”, соединивший Армению и Нагорный Карабах. В этот день Су-25 Курбанова четырежды бомбил город Мартуни. Его действия поддержали и вертолетчики.

Применение азербайджанской авиации в мае 1992 выявило интересную особенность: Ми-24 использовались не только для ударов по городам и селам, но и оказывали эффективную поддержку своим войскам. В то же время штурмовик Су-25, также отлично приспособленный для огневой поддержки войск, занимался исключительно “стратегическими бомбардировками” городов и сел. Такое применение боевых самолетов, вероятно, имело главной целью не столько сломить моральный дух и боевой потенциал Сил Обороны Карабаха, сколько заставить армянское население покинуть Карабах. Эту же так и не выполненную, кстати, задачу имела азербайджанская ствольная и реактивная артиллерия, непрерывно наносившая удары по гражданским объектам.

В мае началась официальная передача вооружения 4-й общевойсковой армии Азербайджану: 237 танков, 325 боевых бронированных машин, 204 БМП и БТР, а также 170 артустановок, включая “Грады”. На службу в азербайджанскую армию перешли около 300 офицеров и прапорщиков бывшей СА. Азербайджанский ОМОН был усилен добровольцами из Чечни, Казахстана, украинскими националистами, а также большим количеством призывников, наскоро обученных азербайджанскими и турецкими офицерами.

В свою очередь Армения к 1 июня 1992 получила 54 танка, 40 БМП и БТР, а также 50 орудий. Захват Лачинского коридора позволил перебрасывать эту технику в Карабах.

13 июня 1992 года Азербайджанские ВВС понесли тяжелую потерю — был сбит Вагиф Курбанов. Бомбежки Курбановым армянских населенных пунктов были оценены по достоинству: посмертно летчик был удостоен звания “Национальный Герой Азербайджана”.

Именно в этот период авиация Азербайджана резко повысила свою боевую мощь. На территории республики базировалось четыре авиаполка ВВС и ПВО. После распада СССР все они перешли под юрисдикцию России, но нуждающийся в оружии Азербайджан резко усилил нажим на российские гарнизоны. В ход пошло все — просьбы, уговоры, подкуп, ультиматумы, захват заложников из семей российских офицеров, вооруженные нападения. В этих условиях началась перегонка авиатехники в Россию, прошедшая 9-10 июня 1992 года. Основная часть техники была успешно выведена, но кое-что досталось и азербайджанцам.

Много неприглядного проходило в те дни, но запомнился очевидцам такой эпизод, происшедший на аэродроме Насосный. Начальник штаба 19-й отдельной армии ПВО генерал-майор Н.Репин руководил вывозом дорогостоящей техники, опасаясь, что в противном случае она будет растаскана и понапрасну загублена. (Опасения, увы, оправдались.) Эвакуация осложнялась из-за острой нехватки транспортных самолетов. Вдобавок в любой момент следовало ожидать нападения азербайджанских боевиков.

Но вот на аэродроме появляется генерал-майор Тимошенко (начальник политотдела этой же армии) и требует предоставить самолет для его домашних вещей. Не помогают никакие уговоры.

Безуспешно пытался полковник В.Скульский (по приказу начштаба армии) убрать со взлетной полосы КамАЗ с генеральским скарбом. Подобно завзятому шантажисту, Тимошенко выдвинул ультиматум: если ему не выделят самолет, то ни одна единица техники не покинет аэродром. Угроза подействовала: дали-таки вымогателю в лампасах транспортник Ан-12. Эвакуация генеральского добра прошла благополучно. С грузом пэвэошников получилось хуже. Большая его часть попала в руки азербайджанских экспроприаторов.

Имеется ряд фактов, что некоторые высокопоставленные офицеры Закавказского военного округа участвовали в создании национальных армий. Причем активно использовалась транспортная авиация. В качестве примера просто приведем донесения контрразведчиков:

“12.05.92 г. С аэродрома Новоалексеевска (пригород Тбилиси) на аэродром КАЛА (Азербайджан) была вывезена партия оружия в количестве 400 автоматов и 80 ящиков с патронами. Перевозка, осуществленная на основании распоряжения замкомандующего ЗакВО генерал-лейтенанта Беппаева. По прибытии на место указанное оружие и боеприпасы были получены и вывезены представителями МО Азербайджана во главе с начальником штаба генералом Мусаевым. Факт получил огласку и осуждение среди военнослужащих эскадрилий. По их мнению, в случае попадания указанной информации армянской стороне руководство Армении будет иметь веские основания для обоснованных обвинений российских военнослужащих в пособничестве Азербайджану”.

К слову сказать, на аэродроме ПВО Насосный азербайджанцами было захвачено несколько десятков (возможно, до 30) перехватчиков МиГ-25ПД. Вероятно, что немалую роль в этом сыграл полковник Владимир Кравцов, занимавшийся расформированием полка ПВО, а чуть позже ставший генералом и командующим ВВС Азербайджана. Аналогично поступил заместитель командира разведывательного авиаполка в Далляре подполковник Александр Плеш, возможно, что именно он сообщил азербайджанцам о намеченной перегонке самолетов в Россию, а впоследствии получил место командира эскадрильи в Азербайджанских ВВС. Так или иначе, но 9 июня на территорию аэродрома ворвались азербайджанцы, блокировали полосу и сорвали перелет 8 МиГ-25РБ, порезав им покрышки. Всего на этом аэродроме азербайджанцы захватили 5 разведчиков МиГ-25РБ, 11 Су-24МР и 4 Ил-76, присланных для эвакуации личного состава и имущества.

Правда, ценность захваченных самолетов была невелика. Разведчики Су-24МР не имеют никакого прицельного оборудования для бомбометания, но установить бомбодержатели для бомб и подвески НУРС азербайджанцы, в принципе, могли, тем более что в Азербайджане имелся авиаремонтный завод, специализировавшийся, правда, на МиГ-25. Характеризуя атаки разведывательно-ударных МиГ-25РБ, упоминалось, что атаки также велись без применения сложных прицельных комплексов. А вот к утверждениям о том, что перехватчики МиГ-25ПД лихо крошили армянские танки тепловыми ракетами Р-60 класса “воздух-воздух”, стоит отнестись с недоверием.

Очень трудно представить, как летчики скоростных, неманевренных перехватчиков, обладающих не очень хорошим обзором вниз, отыскивали в горах одиночные танки и БМП. Таким образом, вероятнее всего, что слухи об “истребителе танков МиГ-25ПД” несколько преувеличены. Скорее всего в Азербайджане был только один Сy-25 — угнанный Курбановым. Впрочем, армяне утверждают о трех сбитых Су-25 к концу августа 1992. В количестве самолетов сомнений нет — Азербайджан признал потерю двух самолетов в июне-июле и еще один армяне сбили 20 августа (вообще-то это МиГ-25 Юрия Беличенко). Капитан Юрий Беличенко, сбитый 20 августа на азербайджанском МиГ-25ПД, попал в плен.

После его пленения стало известно о наличии в ВВС Азербайджана наемников из числа летчиков бывших ВВС СССР. По словам Беличенко, как правило, летчики делали по два вылета в день.

В августе Беличенко с напарником совершили первый боевой вылет — забросали 500-кг бомбами село Касапет. Действовали на МиГ-25, “перепрофилированном из истребителя в бомбардировщик” (видимо, на ремзаводе), таким образом, речь идет о неизвестной ранее модификации, которую можно условно назвать МиГ-25ПДС-Б. И это не газетная “утка” — впоследствии Азербайджан признал среди своих потерь не только два МиГ-25РБ, но и один МиГ-25П.

Первоначально азербайджанской авиации противостояла весьма слабая ПВО армян, насчитывавшая 6 зениток ЗУ-23-2, 4 самоходных ЗСУ-23-4 Шилка, 4 57-мм зенитки С-60 и несколько десятков устаревших ПЗРК “Стрела-2М”. Позже прибыли уже упоминавшиеся восемь 57-мм зениток С-60, а у азербайджанцев была захвачена ЗУ-23-2 на “Урале” и одна ЗСУ-23-4 Шилка. Эти маловысотные средства не могли эффективно противостоять налетам самолетов противника, и азербайджанская авиация практически ежедневно наносила удары по Степанакерту.

С августа 1992 азербайджанские самолеты стали сбрасывать и РБК-250 и -500 (Разовый Бомбовый Контейнер) с осколочными суббоеприпасами (известные как “шариковые бомбы”).23 августа Степанакерт бомбили 3 “Су-25”. Одна из 500-кг бомб попала в пятиэтажное здание общежития, где жили беженцы из Мардакертского района. Погибли 14 человек. 31 августа на столицу Карабаха было сброшено 20 РБК, в результате погибло 16 человек и 121 был ранен. Известно, что в боевых действиях на той или иной стороне нелегально привлекались и российские экипажи. Так, вертолетчики майор Сергей Синюшкин и капитан Евгений Карлов, оказавшись вне контроля командования, согласились “за разумную оплату” произвести боевой вылет в интересах азербайджанской армии. Этот полет для них оказался последним. Оба незадачливых наемника “пали смертью храбрых”. 4 сентября 1992 года при помощи ПЗРК сняли азербайджанский МиГ-21, а его летчик попал в плен. Возможно, что речь идет об Анатолии Чистякове, который тоже оказался в Степанакертской тюрьме. Еще одной жертвой армянских зенитчиков стал 18 сентября Ми-24.

Несмотря на успех летнего наступления на севере Карабаха, в азербайджанском Генштабе ясно понимали, что общий успех может быть достигнут только после перекрытия Лачинского коридора. Поэтому в середине сентября горно-стрелковый полк азербайджанской армии, преодолев Карабахский хребет, с севера начал наступление на Лачин. 2-й армейский корпус Азербайджана под командованием генерал-майора Далдаша Рзаева не смог преодолеть последние 3-4 км до Лачина.

Кроме ударов по городам и населенным пунктам, ВВС Азербайджана стали чаще привлекаться для авиационной поддержки своих войск, в октябре 1992-го были отмечены попытки бомбить армянские колонны в Лачинском коридоре. Стоит также сказать и об ударе по электростанции на территории Армении. Так как в тот период Армения не имела боевых самолетов, азербайджанские ВВС не встречали сопротивления в воздухе. Но с передачей Армении техники бывшей Советской Армии карабахские армяне смогли создать мощную систему ПВО и что сразу сказалось на потерях азербайджанской авиации.

Трудно сказать, откуда взялся второй Су-25, сбитый 10 октября 1992 года в районе села Малибели, после удара по Степанакерту. Летчик катапультировался, но его парашют не раскрылся. В отличие от Беличенко и Чистякова, этому наемнику не повезло — от него мало что осталось, по обрывкам документов удалось определить только имя — Александр.

По западным данным, 7 декабря 1992 азербайджанцы потеряли от наземного огня в Мартунинском районе Ми-24 и очередной Су-25. А к началу 1993 года у Азербайджана оставалось 8 Ми-24 (из 14 полученных), и у Армении 11 таких вертолетов (из 13).

15 января 1993 армянской ПВО удалось сбить МиГ-21 ВВС Азербайджана. В феврале 1993 силы обороны Карабаха начали наступление в Мардакертском районе.

Попытка азербайджанской армии в середине марта провести в Мардакертском районе контрнаступление не удалась. А уже 25 марта армяне начали Кельбаджарскую операцию, в ходе которой 2-й АК Азербайджана был разгромлен. В результате операции армяне взяли под свой контроль почти половину армяно-азербайджанской границы и открыли себе вторую дорогу из Армении в Карабах.

4 июня 1993 года в Гяндже начался антиправительственный мятеж 709-й бригады полковника Суррета Гусейнова, потребовавшего смещения президента Абульфаза Эльчибея. Его поддержали некоторые другие подразделения, также начавшие продвижение к Баку. И хотя до серьезных боев между мятежниками и правительственными частями не дошло, президент ушел в отставку, а его полномочия взял на себя прилетевший из Москвы Гейдар Алиев.

Пока азербайджанцы занимались междоусобными “разборками”, карабахские армяне начали наступление на Агдам, являющийся главной базой азербайджанской армии в войне против Карабаха.

Дальнобойная артиллерия из окрестностей Агдама обстреливала Степанакерт. К 18 июня 1993 группировка из 40 армянских танков при поддержке “Градов”, пехоты и вертолетов Ми-24 вышла к окраинам Агдама и начала обходить город с севера. Больше месяца шли упорные бои за Агдамский укрепрайон и только 24-25 июля Агдам был взят.

Результат летней кампании 1993 года для Азербайджана можно оценить одним словом — катастрофа. 7 районов страны были полностью или частично оккупированы “Армянским экспедиционным корпусом”, как называют карабахцев в Азербайджане.

Азербайджанская армия была истощена и деморализована. К сожалению, неизвестна дата, когда был впервые приведен нижеследующий список потерь азербайджанских ВВС: 1 МиГ-21, 1 МиГ-23, 2 Су-25, 2 МиГ-25РБ, 1 МиГ-25П, 3 Л-29, всего 10 боевых самолетов. Предположительно он датируется 1993 годом, и, вероятно, это список официально признанных Азербайджаном потерь.

...23 января 1994 армянские боевые вертолеты нанесли удар по азербайджанскому населенному пункту у границ Карабаха. В этот же день пара азербайджанских самолетов бомбила армян и последние сообщили об уничтожении одного из самолетов (разумеется, это “Су-25”) и обнаружении места падения. Азербайджан опроверг это сообщение.

17 февраля при сопровождении разведчика Су-24МР над Варденисским районом Армении при помощи ПЗРК “Стрела-2М” был сбит азербайджанский МиГ-21, летчик был взят в плен.

В 1994 году было отмечено появление боевых самолетов у Армении. Известно, что 4 Су-25 были переданы Россией в рамках военного сотрудничества СНГ, и они, видимо, принимали участие в боях с азербайджанскими войсками, а один Су-25, по сообщениям, был сбит противником.

25 марта 1994 два азербайджанских самолета сбросили кассетные бомбы на позиции армян у Горадиза, причем пострадали и азербайджанские солдаты. В этот же день армянская ПВО воспрепятствовала налету на Степанакерт. 10 апреля азербайджанские самолеты сбросили на Степанакерт три бомбы, причем одну — шариковую. Ударам подверглись и другие населенные пункты. ТВ продемонстрировало видеокадры, где ясно виден характерный силуэт Су-25.

Через два дня, 12 апреля, 2 самолета вновь бомбили Степанакерт, убив 2 и ранив 38 человек. Один из самолетов был сбит над селом Чила, а его летчик катапультировался. В целом предпринятое наступление не принесло значительных успехов. 21 апреля армяне заявили о том, что за неделю боев ими было убито около 600 солдат противника, захвачено 8 танков, 5 БМП, 15 бронемашин, а также сбит один азербайджанский самолет. 23 апреля 1994 группа из 7 азербайджанских самолетов нанесла мощный удар по Степанакерту, однако один из самолетов (Су-25) был сбит ПВО.

12 мая 1994 года стороны подписали соглашение о перемирии, которое, несмотря на отдельные перестрелки, соблюдается по сей день. Всего за период с 21 ноября 1991 года до 12 мая 1994 года по столице Карабаха городу Степанакерту было применено (по армянским данным) около 21000 реактивных снарядов “Град”, 2700 ракет “Алазань” и 1900 артиллерийских снарядов. Азербайджанская авиация сбросила на город 180 РБК (разовый бомбовый контейнер с осколочными суббоеприпасами) и около 100 500-кг осколочно-фугасных бомб, включая 8 ОДАБ (авиабомба объемной детонации с жидким ВВ). В целом можно смело утверждать, что 1-я Армяно-азербайджанская война закончилась победой армянской стороны. Армяне полностью контролируют Нагорный Карабах, а также Кубатлинский, Зангеланский, Джебраильский, Физулинский, Кельбаджарский и Агдамский районы Азербайджана, создав там так называемые “зоны безопасности”.

Несомненно, стратегически необходимая и оправданная для карабахцев оккупация прилегающих районов, с другой стороны, создает однозначные предпосылки попыткам азербайджанской армии вернуть эти территории, а также Нагорный Карабах, под свой контроль и соответственно возобновлению боевых действий.

Ясно, что Азербайджан вряд ли способен смириться с потерей четверти своей территории, но на протяжении всей войны азербайджанская армия, несмотря на численное превосходство и лучшую оснащенность, несла большие потери в людях и вооружении, продемонстрировала низкую боевую подготовку и моральные качества.