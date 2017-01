Жорж Якулов, Лондонское метро, алмаз “Куллинан”, Людовик XVI и конференция большевиков Армении

С некоторым опозданием предлагаем январский “Хронограф”. В этот холодный и снежный месяц событий происходило не меньше, чем в теплое время года. Даже в Армении.





1 января 1850 года

Вошло в силу высочайшее повеление об Эриванской губернии. Центром стала Эривань. Открылись губернские учреждения.

2 января 1815 года

Двести лет назад, будучи в зените славы, 27-летний лорд Джордж Гордон Байрон женился на 23-летней баронессе Аннабелле Милбэнк. Но уже в январе 1816 года Аннабелла без всяких объяснений, прихватив новорожденную дочь, вернулась к родителям, которые крайне отрицательно относились к “вольнодумцу”. 21 апреля лорд подписал разводные бумаги и покинул Англию. Свою дочь Августину-Аду, в замужестве графиню Лавлейс, он с тех пор не видел, хотя и сочинил в ее честь “Стансы к Августе”. Не осталось в тени и второе имя этой талантливой особы, обладавшей способностями к математике. В 1988 году его присвоили компьютерному языку Ada. Дело в том, что в 1842-1843 годах миссис Лавлейс выполнила ряд исследований, которые были признаны первыми работами по теории программирования.

В 1816 году Байрон впервые посетил остров Св.Лазаря в Венеции — Аббатство мхитаристов. Начал изучать армянский язык, делал переводы, сотрудничал с деятелями армянской культуры. В 1823 г. он побывал у мхитаристов в последний раз.

2 января 1922 года

Итальянские ученые опечалились по поводу смерти своего замечательного коллеги химика-органика Луиджи Чамичяна. Он родился — армянская судьба! — в Триесте (1857) и всю жизнь работал в Италии. Точные науки постигал в университетах Вены и Гессена. Вклад Чамичяна в химию был высоко оценен еще при жизни. Он был профессором университетов Болоньи и Падуи, членом академий и научных обществ Лондона, Генуи, Рима. Его наградили орденом Чести Савои и орденом Почетного легиона Франции. Армянскую улицу Триеста назвали после смерти ученого его именем, а в Болонье поставили памятник. Химический институт, построенный по его проекту в Болонье, также носит его имя.





2 января 1884 года

В Тифлисе появился на свет художник Георгий Якулов — Жорж Великолепный. Проучившись в Лазаревском институте и Московском училище живописи, ваяния и зодчества, он добровольцем записался в кавказский полк и участвовал в Русско-японской войне. С 1905 года — революционного — целиком погрузился в искусство. Сценография, живопись и рисунок стали его стихией, сделали участником авангардных художественных объединений. Якулов был настолько яркой и оригинальной звездой богемной и творческой жизни Москвы, что его назвали Жоржем Великолепным. Несколько лет — 1910 годы — ездил по Италии, Франции, Германии, позже занялся проблемами синтеза искусств Востока и Запада.

Якулов принимал активное участие в армянской культурной жизни как Москвы, так и вне ее — в Тифлисе, Ереване. В частности, был одним из основателей Московской армянской драмстудии, ставил с Рубеном Симоновым первые спектакли. В 1919 году стал одним из создателей движения имажинистов.

Несколько последних лет своей бурной и насыщенной жизни успел поработать в Ереванском гостеатре и оформил два спектакля, надолго определивших развитие национальной сценографии. То, что сделал Якулов, масштабно и мощно, потенциал его был необычайно велик, но, к сожалению, он умер в самом расцвете сил, в 46 лет.

В Париже, где художник был не раз и оставил множество работ, его поклонники организовали Общество друзей Якулова. В Ереване собрана великолепная коллекция работ художника, кроме того, их много в Третьяковке и Бахрушинском театральном музее. В 2010 году в Национальной галерее Армении прошла великолепная масштабная выставка Жоржа Великолепного, были изданы два альбома. В апреле 2015 года выставка Якулова прошла в Москве.

3 января 1888

Этот день считается днем рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day). Изначально соломинка для питья коктейлей изготавливалась из соломы, содержащей пустотелые стебли злаковых — ржаные трубочки. Согласно легенде, первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американский предприниматель Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков. Как гласит история, однажды он сидел в грустных раздумьях о состоянии своего бизнеса, поскольку дела на фабрике шли плохо, попивая коктейль через ржаную соломинку. Некоторые ее волокна расщепились и во время очередного втягивания жидкости завязли у Марвина на зубах. А надо сказать, что это постоянно его раздражало.

Тогда он, взяв полоску бумаги и намазав ее край по всей длине клеем, намотал спиралью на карандаш, а затем снял полученную трубочку. Пить приходилось очень быстро, так как бумага в первые же несколько секунд намокала и переставала держать форму. Стоун через несколько дней нашел решение и изготовил трубочки из прочной манильской бумаги.

3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал свое изобретение и получил в Вашингтонском патентном бюро документы на изобретение бумажной соломки для питья коктейлей и прочих жидкостей за № 375962. А уже в 1890 году их изготовление стало его основным бизнесом. В 1906 году был изобретен автомат для изготовления бумажных соломинок. Следующий этап эволюции соломинок произошел в середине 1930-х годов, когда риэлтер Джозеф Фридман продолжил развитие конструкции, введя в соломинку гофрированный участок, позволяющий изгибать ее для большего удобства использования. Спустя 10 лет этот бизнес сделал Фридмана миллионером. Последний этап эволюции соломинок произошел во второй половине 20 века, когда Отто Дайфенбах изобрел пластиковую соломинку.

7 января 1839 г.

Состоялось заседание двух французских академий — Академии наук и Академии изящных искусств. На этом заседании физик Араго сделал подробный блестящий доклад о результате многолетних опытов французского химика и изобретателя Луи Дагера — методе получения отпечатка изображения (дагерротипа) и его достоинствах. Метод Дагера заключался в проецировании камерой-обскура изображения на посеребренную медную пластину. Предварительно выдержанную в парах йода пластину следующим этапом следовало обработать парами ртути. После этого получалась фотография проецируемого предмета. Первая фотокамера весила 50 килограммов, имела пластины размером 16,5х21,5 сантиметра.

Читая лекцию, Араго утверждал, что камера проста в обращении и подобные фотографии сможет делать любой. Нужна лишь небольшая практика. Сенсационная лекция произвела фурор, и уже в этот же день первый дагеротипный фотоаппарат был продан за 25 тысяч долларов. Пластины для дагеротипного аппарата стоили 5 франков. 19 августа 1839 года метод получения дагерротипа был представлен широкой общественности.

9 января 1924 года родился великий маэстро Сергей Параджанов. Наше все.

10 января 1863 г.

Заработало лондонское метро - самое старое в мире. В 1863 году была открыта первая линия — фирмой Metropolitan Railway была построена ветка так называемой внеуличной железной дороги. Длина линии метрополитена составляла 3,6 км. На всем протяжении линии находилось семь станций. Железнодорожная линия метрополитена предназначалась для передвижения поездов с паровой тягой. Поезда работали на угле. Копоть от угля доставляла мало удовольствия, делая пассажиров черными. И все же новый вид транспорта пользовался большой популярностью.

В день открытия линии метрополитеном с удовольствием воспользовались почти тридцать тысяч жителей столицы. Лондонское метро сегодня перевозит около миллиарда пассажиров в год, оно насчитывает 270 станций, а длина путей превышает 400 километров.

11 января 1911 года

Пуск маслобойни Айвазяна и Саркисяна. Эриванцы ликовали — масляный вопрос был решен. Тогда же запустили фруктовый консервный завод — по советской терминологии, первенец пищевкусовой промышленности. Консервы, по всеобщему мнению, были отменные, хотя народные массы отнеслись к ним с изрядным скепсисом.

12 января 2002 года

Скончался знаменитый французский кинорежиссер Анри Верной (род.1920 г.) — автор знакового для армянского мира фильма “Майрик”. “Есть одно противоядие от ненависти — память. Только усилие памяти способно удержать нас от новых безумств и кровопролитий” — вот жизненное кредо Ашота Малакяна — Анри Вернойя. Но кто бы слушал...

12 января 1933 года

Запущен ереванский трамвай — финальный аккорд первой пятилетки. Первый маршрут тянулся по маршруту дореволюционной конки: по улице Абовяна до вокзала. Трамвайная сеть в дальнейшем развивалась и в итоге даже “окольцевала” столицу. В народе этот шумный транспорт был очень популярен вплоть до победы демократии. Демократы под шумок же трамвай ликвидировали, а нишу заполнили маршрутками. В это же время в Европе произошел ренессанс трамвая. В частности, трамвайные линии проложены в крупнейших городах Франции, включая Париж, и в других городах Европы. Но то не трамвай, а неописуемая сказка.

12 января 1950 г.

После Октябрьской революции 1917 года II Всероссийский съезд Советов отменил смертную казнь в стране. Но уже 21 февраля 1918 года СНК РСФСР принимает декрет «Социалистическое отечество в опасности!», который допускал возможность расстрела на месте.

В 1920 году к смертной казни уже было приговорено более 6500 человек. Мораторий на смертную казнь в СССР действовал с 1947 года, когда был издан Указ Президиума ВС СССР от 26 мая 1947 года «Об отмене смертной казни». Однако 12 января 1950 года её восстановили Указом Президиума ВС СССР «О применении смертной казни к изменникам родины, шпионам, подрывникам-диверсантам» «по просьбам трудящихся», придав закону обратную силу для казни «ленинградских» партийцев. В период с 1960 и по 1988 годы в СССР были расстреляны около 24 тысяч человек.





13 января 1822 года

На Первой Национальной ассамблее в Эпидавре 59 делегатов от антитурецкого движения утвердили проект греческого флага, состоящего из девяти чередующихся полос синего и белого цвета. В верхнем левом углу расположен белый крест на синем фоне. Смысл девяти полос неясен — возможно, они указывают на девять муз. Синий и белый цвета издавна считались греческими, а крест — христианский символ, который был тем более уместен в освободительной войне против турок. Вместе с тем революционеры отказались от мысли разместить на своем знамени двуглавого орла, потому что это могло бы вызвать у европейцев ненужные ассоциации с Византийской империей и ослабить энтузиазм, с которым они помогали повстанцам. Зато двуглавый орел на золотом фоне остался на знамени Греческой православной церкви.

16 января 1967 года

С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день The Beatles. Дата выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий «битл» — Ринго Старр.

Позже, 16 января, случилось еще одно знаменательное событие в истории «The Beatles»: в этот день в 1964 году журнал «Cashbox» присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла «Please Please Me». С этого момента на планете началось сумасшествие, получившее говорящее название «битломания».

18 января 1919 года

Исполнилось 90 лет, как авиаконструктор Уолтер Оуэн Бентли основал в Криклвуде автостроительную компанию Bentley Motors, ориентированную на производство сверхпрестижных машин. Трехлитровый объем двигателя делал “бентли” недоступным для рядовых автомобилистов, а уникальная по тем временам пятилетняя гарантия привлекала всеобщее внимание. Ряд побед в 1920-е годы в гонках на выносливость “24 часа Ле-Мана” закрепил за машиной статус “гранда” мирового авторынка. Сам же Бентли в 1931-м, с началом Великой депрессии, вынужден был продать компанию корпорации Rolls-Royce. А с 2003-го права на марку принадлежат Volkswagen Group. В октябре 2007-го было объявлено о разработке новой линии “бентли”, Arnage, с восьмилитровым двигателем Bugatti мощностью в 1001 л.с.

19 января 1793 года

Поздно вечером в революционном Конвенте состоялось последнее голосование по делу низложенного короля Людовика XVI. Предложение об отсрочке исполнения смертного приговора, утвержденного днем ранее, было отвергнуто 380 голосами против 310. Казнить приговоренного решили в течение 24 часов. В 11-м часу утра 21 января палач Шарль Анри Сансон показал ликующей толпе отрубленную голову французского монарха. Эшафот, кстати, был установлен на площади Революции, носившей до 1792 года имя Людовика XV, деда казненного. Людовик XVI был тихим и скромным человеком, великолепно образованным, особенно не злоупотреблял властью и увлекался слесарным делом. Если в начале революции его прославляли как восстановителя свободы, то вскоре народные избранники разочаровались в нем и казнили за измену родине.

19-20 января 1920 года

В самые холодные дни месяца — для прикрытия — в Ереване прошла первая конференция большевистских организаций Армении. Несгибаемые большевики-ленинцы, дрожа от стужи, вынашивали планы захвата власти и дальнейшего светлого будущего.

21 января 1924 года

Ушел в мир иной великий вождь и учитель Владимир Ульянов-Ленин. Армянские ученики и последователи мужественно выдержали этот удар судьбы, сравнимый с концом света, но уже 27 января с трагическим азартом потребовали назвать центральную площадь столицы его именем. Видимо, в знак благодарности за растранжиренные армянские земли.

21 января 1921 года вождь мирового пролетариата Владимир Ленин в газете «Правда» впервые употребил фразу «Руководящая роль партии». К этому времени газета «Правда» была главным рупором партии большевиков и ее ежедневным центральным органом. Речь шла о Коммунистической партии, создателем и вождем которой был Ленин. Партия была создана в России в начале 20 века на базе нескольких социал-демократических и многочисленных марксистских кружков. Ленин был непримирим к идейным противникам марксизма и тем, кто уклонялся от правильной партийной линии.

23 января 1921 года

В Ереване открыт Народный университет. Вначале он имел два факультета — естествознания и обществоведения, вскоре их стало целых семь. В 1923 году народный назвали государственным. Университет десятки лет был для страны кузницей кадров — научных, прочих и околонаучных.

23 января 1960 года

Швейцарский инженер, изобретатель подводного велосипеда Жак Пикар и лейтенант ВМС США, специалист-подводник Дон Уолш, совершили в батискафе “Триест” предельно возможное на Земле глубоководное погружение. Они достигли “нижайшей” точки Мирового океана, так называемой “Бездны Челленджера” (10991 метр под уровнем моря). Этот участок тихоокеанской Марианской впадины, расположенный примерно в 380 километрах к юго-западу от острова Гуам, получил свое название в честь открывшей его в 1951 году английской экспедиции на судне “Челленджер”. Впрочем, позже выяснилось, что ее еще в 1949 году обнаружило советское океанографическое судно “Витязь”, но новость держали в секрете... Спуск “Триеста” продолжался 4 часа 48 минут, подъем — 3 часа 15 минут. На дне смельчаки пробыли около 20 минут, съев там по шоколадке, чтобы подкрепиться.

25 января 1924 года

На юго-востоке Франции, в Шамони, у самого подножия Монблана, открылось международное соревнование под названием “Неделя зимнего спорта, посвященная предстоящей YIII Олимпиаде в Париже”, то есть, по сути, первые зимние Игры. На состязания съехались 293 спортсмена (в том числе 13 женщин) из 16 стран. Германию как зачинщицу Первой мировой войны к участию не допустили, тогда как ее бывшие союзницы, Австрия и Венгрия, приглашения получили. Программа мероприятий в Шамони включала в себя лыжный спорт, скоростной бег и фигурное катание, а также хоккей. В неофициальном командном зачете всех обошла Норвегия, завоевавшая вдвое больше очков, чем занявшие второе место финны. А в хоккейном турнире, конечно, победили канадцы, выигравшие все матчи с суммарным общим счетом 110:3!

26 января 1922 года

Организован Армянский госдрамтеатр им.Габриела Сундукяна в Ереване. В течение нескольких десятилетий оплот и надежда национальной Терпсихоры. Вскоре его окрестили как “майр татрон” — “мать-театр”. В последние годы “майр” несколько сдала — возраст...

26 января 1714 года

В Париже в семье плотника родился семнадцатый ребенок, Жан Батист Пигаль, которому суждено было стать одним из виднейших скульпторов и обозначить своими работами переход от рококо к классицизму. В 1744 году за мраморную статуэтку “Меркурий, завязывающий сандалии” он был избран членом Королевской академии живописи и скульптуры. Выдающимися образцами его искусства признаны, к примеру, грандиозное надгробие маршала Морица Саксонского, статуя обнаженного Вольтера с вдохновенно вскинутой головой, фигурки детей (“Мальчик с клеткой” и другие). Парижская улица, на которой находилась мастерская Пигаля, в 1808 году была названа его именем. Со временем оно распространилось и на примыкающую площадь. А уже в более позднее время Плас-Пигаль самостоятельно скандально прославилась как центр района “красных фонарей”, привлекающий поголовно всех туристов.





26 января 1905 г.

В этот день на руднике «Премьер» в Южной Африке был поднят самый крупный в истории человечества алмаз весом 3 106 карат (621,2 г). История его находки необычна. Управляющий рудником Фредерик Уэлс совершал свой вечерний обход, когда заметил яркий блеск и сверкание, исходившие из точки на стенке карьера. Уэлс с рабочим добрались до места не без труда – точка находилась в 9 метрах под верхней кромкой карьера. Но их усилия были щедро вознаграждены. С первого же взгляда стало очевидно, что перед ними огромный алмаз, какого еще не видел свет. Он имел размеры 10x6,5x5 см и, как впоследствии выяснилось, являлся обломком более крупного кристалла. Свое название «Куллинан» он получил в честь первооткрывателя и владельца рудника «Премьер» сэра Томаса Куллинана. Камень поражал всех не только своим размером, но и удивительной чистотой, полным отсутствием минеральных включений, пузырей и трещин.

Стоимость алмаза была так высока, что в течение ряда лет на него не находилось покупателя. Зато его смогли увидеть тысячи людей: «Куллинан» был выставлен на всеобщее обозрение в банке в Йоханнесбурге. Законодательная ассамблея Трансваальской республики постановила выкупить камень и принести его в дар королю Англии Эдуарду VII в знак примирения после Англо-бурской войны. Сделка состоялась в 1907 году. Камень был куплен за 150 тысяч фунтов стерлингов и подарен английскому королю ко дню его рождения 9 ноября 1907 года. Покупателям уникальный камень достался практически даром: по ценам того времени его стоимость составляла не менее 8 млн фунтов, а сейчас стоимость «Куллинана» приравнивается к стоимости 94 тонн золота! В 1908 году «Куллинан» решено было разбить на части и огранить. Для этого его отправили в Амстердам к знаменитым ювелирам братьям Асскор. Из исходного камня получилось 105 бриллиантов общим весом 1 063,65 карата, то есть 34,25% от массы исходного камня. 9 самых крупных и знаменитых бриллиантов составляют гордость английской короны.

27 января 1950 года

Глава теоретического отдела британского Центра атомно-энергетических исследований физик Клаус Фукс передал офицеру Службы безопасности “МИ-5” Уильяму Скардону письменное признание в том, что еще с осени 1941 года он отправил в Москву секретные сведения о ходе опытов и их результатах. Разведчиков к Фуксу привела логическая цепочка, ухватиться за которую им помогло предательство некоего шифровальщика советского посольства в Канаде. Не имея никаких доказательств, специалист по “задушевным беседам” Скардон за несколько недель сумел с нуля “расколоть” Фукса, который был осужден на 14 лет тюрьмы (максимальный срок за передачу госсекретов невраждебной стране, каковой тогда официально еще считался СССР). Освобожденный за примерное поведение через 9 лет, он переселился в ГДР, где стал заместителем директора Института ядерной физики.

29 января 1635 года

Кардинал Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришелье, первый министр и фактический диктатор Франции при Людовике XIII, подписал жалованную грамоту об учреждении Французской академии. Как указывалось в грамоте, академия создается, “чтобы сделать французский язык не только элегантным, но и способным трактовать все искусства и науки”. Собственно, эти задачи изучения и совершенствования языка, апробации литературной нормы, составления полных толковых словарей и до сих пор остаются главными для академиков. 40 из них, избираемых пожизненно, ныне почти официально именуются “бессмертными” (les immortels). За четыре века истории академия прекращала свою деятельность лишь однажды: 8 августа 1793 года она была упразднена якобинцами как “неизлечимая аристократическая зараза”, а 25 октября 1795-го — восстановлена Директорией.

Январь 1912 года

В Ереване торжественно открыли водопровод. Присутствовал весь бомонд, играл духовой оркестр. Дивились живительным струям, разве что не обливались — мороз!

31 января 1709 года

Командир парусника “Герцогиня” британский капитан Вудс Роджерс обнаружил на необитаемом острове некоего Александра Селькирка (послужившего прототипом Робинзона Крузо): “В 7 утра мы подошли к островам Хуан-Фернандес (в 640 км к западу от побережья Чили). Выбрали Мас-а-Тьерра, ближайший к материку и самый крупный. Опасаясь французских и испанских кораблей, от острова встали так далеко, что спущенный баркас добрался до него лишь к ночи. Вдруг в бухте блеснул огонь. Баркас пустился назад, приготовили к бою пушки и мушкеты. Но утром поняли, что опасности нет, и отправились за пресной водой. Вернулись матросы с человеком в козлиной шкуре...” В 1704 году, разругавшись с капитаном своего корабля, боцман Селькирк высадился на необитаемом острове — с запасом одежды, ружьем с фунтом пороху и пулями, топором, ножом и Библией. Он прожил отшельником не 28 лет, как Робинзон, а 1518 дней. Корабли заходили на остров неоднократно, но отшельник обычно скрывался от людей. Спустя некоторое время вернувшийся на родину Селькирк вновь поступил на флот и даже стал командовать кораблем, но во время плавания к берегам Западной Африки умер в 1720 году от тропической лихорадки.

