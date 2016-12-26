Рождество на Святой земле и в калейдоскопе истории

Православный и католический мир отметил 25 декабря Рождество – пожалуй, главнейший христианский праздник. Армянское рождество не за горами, в январе. Однако несмотря на некоторые календарные и конфессиональные различия, в основе - географическое единство.

Рождество и вся история христианской веры зарождались на Земле Обетованной, в том числе, конечно, и армянского христианства. Наше присутствие в Иерусалиме, Вифлееме и других местах Святой земли непреложный исторический факт,

следы которого сохранились до наших дней. Увы, это место, как свидетельствует история, никогда не было спокойным и мирным. Вот и в последние дни здесь, как ни удивительно, столкнулись интересы Израиля и США, и празднование Рождества проходило в далеко не простой атмосфере.

Так сложилось, что далеко не каждый может добраться до Израиля и соприкоснуться с библейской историей, как это удалось нашей читательнице Розе Карамян, недавно вернувшейся из поездки в Израиль и вживую почувствовавшей энергию и духовность этих мест. Не говоря уже об авторах

великолепной, изданной в Москве книги «Армянская церковь через века» Бориса Баратова и Анны Погосовой, которые рассказывают об истории армянского народа, теснейшим образом сплавленной с национальной цивилизацией и идентичностью. Листая и читая книгу, ее обладатель постепенно, постранично погружается в великую историю, начиная с Палестины и древнейшей армянской общины мира, которая образовалась почти две тысячи лет назад на Святой земле. Высочайший профессионализм Баратова-фотографа дает

возможность добраться до истоков христианской веры, совершить паломничество на святую землю и увидеть не только древнейшие памятники церковного зодчества, но также предметы сакрального искусства и артефакты. Фотографии и текст взаимодополняют друг друга и позволяют верующим соотечественникам и не только им погрузиться в историю, визуально пройти многовековой путь Армянской церкви, ощутить все тернии этой нелегкой исторической дороги.

Предлагаем отрывки из очерка Розы Карамян и книги «Армянская церковь через века» Бориса Баратова и Анна Погосовой.

Душа, обретенная на Земле Обетованной

Отрывок из очерка Розы Карамян

… В храме Воскресения мы отстояли литургию и причастились. С одной стороны, мы каялись и молились за своих усопших, а, с другой стороны, благодарили Господа за те знания, которые мы получили в Иерусалиме. Нас даже не удивило, что на армянской литургии, помимо армян, причастились православные и католические арабы, были католики-европейцы и даже множество русских паломников, которые не смогли прийти на ночную греческую литургию. Мы были горды, что наша церковь не узконациональна, как думают некоторые, а открыта для христиан в любви Христовой.

В последние годы, общаясь с молодым поколением армян, убеждаюсь в том, что молодое поколения не знает истории своего народа, не знает вероисповедания Армянской церкви и ее традиций. Обширную информацию я получила, посетив церкви Армянской Патриархии Иерусалима, Назарета, Вифлеема. Старый Иерусалим: улица Армянской Патриархии. Направо от нее решетчатое ограждение Армянской семинарии, а налево вход в Армянскую патриархию и монастырь Св.Иакова. Так мы очутились в большом красивом дворе. Пройдя библиотеку, школу, оказались во дворе Св.Архангелов. Эта обитель расположена на месте дома бывшего первосвященника, к которому привели на первый допрос плененного Христа. Монастырь Св. Архангелов был женским монастырем и имел монахинь вплоть до конца ХХ века. С древнейших времен и до наших дней монастырь Св.Архангелов является армянской собственностью. А в 1286 году царь Киликийской Армении Левон III огородил монастырь каменной стеной. Этот монастырь называют еще “оливковым”, в честь оливкового дерева, к которому привязали Спасителя перед допросом. Плоды его чудотворны и по сей день исцеляют бесплодие женщин.

… В храме Гроба Господня много армянского. Множество крестов высечено на стенах. Мне казалось, что это души армян, убитых за свою веру, которые со всех сторон смотрели и звали нас. Слезы невольно катились из глаз. Я не могла понять, что творится со мной, и чем дольше пребывала в храме, тем сильнее слышала зов. С одной стороны, мне было страшно, и хотелось бежать, а с другой стороны, ноги сами вели меня по храму. Сердце затрепетало, мне казалось, что все армянские мученики и святые смотрят на меня. Здесь дьяконы по очереди кадили весь храм. Сначала грек, потом армянин и католик. Вскоре мы стояли в армянском приделе, на месте, где Богородица упала в обморок, видя распятого Сына.

Григорий Просветитель осознал важность святых мест для нашего народа и способствовал тому, чтобы здесь были заложены церкви во имя спасения армянского народа. Поэтому монашескому братству приходится грудью защищать наши привилегии на святые места, защищать своим постоянным присутствием и службами, чтобы наши паломники спокойно молились, не опасаясь, что завтра их могут не допустить к службе только из-за того, что они прихожане Армянской Апостольской Церкви.

Возможно, рассказанное выше вызовет недоумение. Но я была свидетелем того, как мои знакомые возмущались конфликтами между армянами и греками: “Попы с ума посходили. Какая разница, после кого заходить, кому где стоять. Да отдайте все грекам, а сами езжайте в Армению, разве мало там церквей…” Мне кажется, все намного серьезнее. История показывает: если в малом не будем верны, потом потеряем многое, если пропустим малое, покусятся на большее.

Таким образом, Армянская церковь может потерять многие святые места, за которые проливали кровь наши отцы. Например, греки постоянно требуют от армян подчиняться их расчетам определения пасхального дня. Если паству Армянской церкви составляют армяне, то перед греческим духовенством стоит задача поддерживать свои претензии на главенство многонациональной паствы, основу которой составляют арабы. Поэтому случаи чудесного схождения огня на Пасху греческое духовенство всегда старается приписать исключительно своим молитвам. Когда армяне праздновали Пасху отдельно, огонь сходил по молитве армянского патриарха и верующих. Это подрывает миф о монополии греческого духовенства на схождение огня, миф, который греки стараются внушить православным верующим по сей день.

Мелочи порою кажутся незначительными, но здесь, на Святых местах, все имеет значение. Настоятель армянской церкви Гевонд Оганесян сказал нам: “На Святой Земле Армянская Апостольская Церковь имеет столь же весомые права, как и католики, православные, греки. Им помогают мощные державы, наша же надежда – Сам Господь, и, как показала история, без помощи Господа армяне давно бы исчезли со Святой Земли. Нам нужно помнить об этом повсюду и, не в последнюю очередь, в Иерусалиме. Не забывайте Иерусалим во имя нашего народа, помогайте Св.Престолу, который нуждается как в вашей финансовой, так и моральной, молитвенной поддержке, а главное – в вашем присутствии. Не забывайте, что Св.Престол в Иерусалиме на протяжении веков держался за счет пожертвований нашего народа, постоянного присутствия духовенства и множества паломников. И поэтому все мы в ответе за Св. Престол перед Богом и перед Св.Григорием Просветителем. Блажен, кто имеет память на Сионе”.

С замиранием сердца я соприкоснулась с Армянским Иерусалимом, его корни из глубины веков тянулись ко мне. Но благодаря Армянской Апостольской Церкви и Земле Обетованной я срослась с этими корнями и уже никто, ничто и никогда не сможет оторвать меня от этих корней.

Событие, прославившее Вифлеем

Отрывки из книги “Армянская

церковь через века”

Древний город Вифлеем расположен на старинном караванном пути, ведущем из Галилеи в Египет. Город неоднократно упоминается в Священном Писании, его называют также городом Давидовым, так как полагают, что в нем родился царь и псалмопевец Давид. Однако главным событием, прославившим Вифлеем и сделавшим его известным всему миру, стало Рождество Спасителя, совершившееся здесь более 2000 лет назад. Год Его рождения с точностью неизвестен, но было это, как сообщает историк Мовсес Хоренаци, “во второй год правления армянского царя Абгара (5 год н.э.), когда вся Армянская страна стала полностью данницей римлян, ибо, как говорится в Евангелии от Луки, римским императором Августом был издан приказ совершить перепись по всей Вселенной. Поэтому римские должностные лица прибыли также в Армению и принесли с собой статуи Августа, кои установили во всех храмах. Около этого времени родился наш Спаситель Иисус Христос, сын Божий”. В современном Вифлееме до сих пор существует множество подземных пещер, одна из которых является пещерой Рождества Христова. Сюда, в Вифлеем, к Святому Гроту в ночь Рождества пришли с окрестных полей пастухи, пришли сюда на поклон и восточные мудрецы волхвы, ведомые чудесной звездой.

С первых лет христианства к Св.Гроту приходило множество паломников, число которых возрастало с каждым годом, и в 329 году по повелению императора Константина Великого над Св.Гротом возвели базилику Рождества с четырьмя рядами монолитных колонн, мозаичным полом и восьмигранной часовней над местом Рождения Спасителя.

В XII веке при крестоносцах храм Рождества Христова, обветшавший во времена правления мусульман, был отреставрирован. Стропила, несущие на себе огромную крышу базилики, заново изготовили из ливанского кедра, а саму крышу покрыли свинцом. Был заново выстлан мрамором пол храма, нижние части стен облицевали отполированными белыми мраморными плитами, а верхние украсили мозаиками. В Св.Гроте крестоносцы воздвигли новый беломраморный алтарь, за которым сохранили в неприкосновенности видимую часть пещеры Рождества.

В 1227 году, во времена правления царя Киликийской Армении Гетума I, была изготовлена и украшена резными хачкарами дверь, ведущая из сторожевого притвора в храм Рождества. Памятная запись сообщает, что дверь делали армянские священники Авраам и Аракел.

Ныне над гротом, где родился Спаситель, стоит огромный храм, похожий на средневековую крепость. К нему с трех сторон примыкают монастыри: с юга — армянский, с востока — греческий, с севера — католический. Вход в храм высотой чуть более метра, получивший название Врата Смирения, побуждает каждого входящего в храм склонить голову и поклониться Спасителю, потому что и Сам Он, родившись во плоти, показал нам высочайший пример смирения.

Храм Рождества, куда паломники входят, миновав Врата Смирения, а затем Дверь армянского царя Гетума, — это базилика VI века, прямоугольная в плане и разделенная четырьмя рядами колонн на нефы. Базилика практически сохранила свой первоначальный облик, несмотря на многочисленные войны и нашествия.

Колонный притвор храма Рождества принадлежит армянам, грекам и католикам. Восточную часть притвора под прямым углом пересекает поперечный неф, отчего храм принимает в плане форму креста, где в центре возвышается иконостас, под которым находится Святой Грот. Слева от Св.Грота находится армянский придел, а справа — греческий.

Армянский придел храма Рождества имеет два алтаря. Главный алтарь расположен на том месте, где, по преданию, остановились волхвы со своими мулами, чтобы подготовиться, прежде чем войти в Св.Грот.

В нижней части алтаря блестит в свете неугасимых лампад серебряная звезда, обозначающая место, где родился Христос. Этот алтарь принадлежит армянам и грекам, которые каждое утро проводят здесь богослужение.

Небольшой сторожевой притвор при входе в храм Рождества между Вратами Смирения и Дверью царя Гетума ведет в Армянскую обитель. Пройдя его, вы попадаете в старинный монастырский сад, а оттуда, поднявшись по лестнице, — на второй этаж, в большой зал приемов. Здесь благородные армянские паломники оставляют сердечные дары для процветания и прославления святого места.

Армянская обитель храма Рождества состоит из церкви и двадцати различных помещений. Церковь второго этажа освящена в 1621 году во имя Пресвятой Богородицы. Три алтаря, установленные в церкви, освящены во имя св. Иоанна Крестителя, Св.Стефана, Свв.Иоакима и Анны. С крыши обители, на которой расположена колокольня с крестом, звездой и армянской надписью “Св.Иаков”, открывается панорама города Вифлеема и его окрестностей.

Армянская история

Иерусалима

...Монастырь Святых Иаковов основан армянами в начале IV века при покровительстве царя Великой Армении Трдата III. Соборная церковь монастыря была возведена над остатками древнейших сооружений, в которых в 49 году проходил Совет апостолов во главе со святым Иаковом, братом Господним.

Кафедральный собор Святых Иаковов армяне реконструировали в 1142-1165 годах в период Киликийского армянского царства, после взятия Иерусалима крестоносцами. Вот как описывает монастырь Святых Иаковов паломник XVII века Симеон Лехаци: “Монастырь имеет 365 помещений, построенных из камня и извести. Помимо соборной церкви есть еще церкви - Святого Тороса и Святых архангелов. В монастыре находятся две большие конюшни, вмещающие по тысяче лошадей, и мельницы, приводимые в движение лошадьми. Хоромы и резиденция настоятеля велики и обширны: есть кухни, пекарни и погреб. У монастыря сорок колодцев, он обнесен высокой каменной стеной с большими железными воротами наподобие городских. Выше ворот находится трехэтажный патриарший дворец. В квартале иноков дома двухэтажные. Каждая улица имеет свое название. Там я увидел большой порядок и в церквях, и снаружи. Два вардапета, три епископа и 15 иноков каждый день отправляют во всех церквах службу. Монастырские привратники днем сидят у входа, а на ночь запирают ворота и отдают ключи паронтеру”.

И сегодня обнесенный со всех сторон старинной каменной стеной монастырь Святых Иаковов с его чудесными церквами, домами, садами, улицами и площадями является городом в городе. Он расположен в южной части града Иерусалима на горе Сион. Будучи центром для двух тысяч армян — жителей Иерусалима, этот небольшой армянский средневековый город со своими монастырями, библиотеками, типографией, музеем, детской школой и семинарией является также одним из крупных духовных центров для восьми миллионов армян, живущих по всему миру.

Убранство собора открывает перед вами картину необыкновенного величия и красоты. Находящийся на возвышении Главный алтарь притягивает к себе взор. В центре алтаря сияет лик Пресвятой Богородицы с младенцем Иисусом на руках. Слева от Богородицы — апостол Иаков Младший, Брат Господень, справа — Иоанн Креститель, прижимающий к груди отрубленную голову апостола Иакова Старшего. Обрамление Главного алтаря вырезано из драгоценного дерева, уУглубление на камне под алтарем отмечает место, где Пресвятая Богородица и Иоанн Евангелист захоронили голову св. апостола Иакова Старшего, отрубленную в 44 году по приказу Ирода Агриппы. Шесть неугасимых лампад освещают это святое место. Тело св. Иакова Старшего захоронено в гробнице небесного покровителя христиан Испании на севере Пиренейского полуострова в городе Сантьяго де Компостелла. крашено резьбой, инкрустацией, позолотой. Созданный в 1713 году стараниями армянского Патриарха Иерусалима Григория Цепоносца, алтарь напоминает триумфальную арку, украшенную куполами. В нишах Главного алтаря помещены изображения святых апостолов Петра и Павла.

В непосредственной близости от Главного алтаря стоят два трона. Первый — обычный Патриарший трон; Патриарх использует его всякий раз, когда присутствует на богослужении. Второй — с высоким куполом, названный престолом святого Иакова Младшего, Брата Господня, вырезан из драгоценного дерева и инкрустирован перламутром. Небольшая полукруглая ажурная решетка у подножия престола обозначает место, где находилась могила Св.Иакова Младшего, первого епископа Иерусалима. Сейчас его мощи покоятся под Главным алтарем. Сидеть на этом троне нельзя. Лишь раз в году, на праздник Святого Иакова, Брата Господня, во время утренней службы Патриарх поднимается на трон, который используется также во время интронизации новых патриархов. В западном углу собора расположена часовня Св.Макара — Патриарха Иерусалима, который в 326 году воздвиг над собравшимися найденный царицей Еленой Крест Господень. В часовне находятся алтарь и могила св.Макара.

Более 130 живописных полотен, двумя рядами покрывающих стены и колонны храма от пояса сине-белых изразцов до стрельчатых арок свода, образуют зримую галерею сюжетов Ветхого и Нового Заветов, а также истории Армянской Церкви, которую на Святой Земле называют Православной, так как она осталась верной учению апостолов и входит в семью Восточно-православных Церквей. Коптская, Сирийская и Эфиопская Церкви в Святой земле являются ее последователями.

В XX веке реставраторы обнаружили, что стены за живописными полотнами расписаны старинными фресками, которые, несмотря на древность, сохранили свою красоту. Одна из них, изображающая Господа и апостолов Иакова и Иоанна, украшает часть северной стены, которую археологи считают древнейшей частью собора, — обнаруженный в ней археологический материал датируется I веком.

В северной стене собора находится часовня-усыпальница апостола Иакова Старшего, брата Иоанна Евангелиста.

Рядом с часовней находится монастырская сокровищница, где хранятся святые реликвии, среди которых частица Св.Креста, мощи Св.Григория Просветителя, несколько рукописных Евангелий, выполненных армянскими миниатюристами, и некоторые национальные реликвии, как, например, посох царя Киликийской Армении Гетума I (1215-1270).

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Рассказывают, что церковь Святого ТУглубление на камне под алтарем отмечает место, где Пресвятая Богородица и Иоанн Евангелист захоронили голову св. апостола Иакова Старшего, отрубленную в 44 году по приказу Ирода Агриппы. Шесть неугасимых лампад освещают это святое место. Тело св. Иакова Старшего захоронено в гробнице небесного покровителя христиан Испании на севере Пиренейского полуострова в городе Сантьяго де Компостелла. ороса построил царь Киликийской Армении Левон II (1270-1289) в память о своем брате Торосе, погибшем в 1266 году в битве с египтянами. По архитектуре и планировке церковь Св.Тороса — типичная средневековая армянская базилика, однако изысканным убранством она напоминает собор Святых Иаковов.

Шестнадцать застекленных шкафов, расположенных вдоль стен базилики, хранят бесценное национальное сокровище — 4000 древних манускриптов. Перед нами часть “золотого фонда” армянской культуры, о котором Егише Чаренц сказал: “Веками освященный слог нетленных старых книг со мною...”

Среди знаменитых коллекций армянских манускриптов одной из самых больших и ценных является собрание армянских манускриптов в церкви Св. Тороса при монастыре Святых Иаковов в Иерусалиме.

Жемчужинами коллекции монастыря Святых Иаковов являются четыре шедевра армянской миниатюры XIII века, выполненные Торосом Рослином. Сохранилось семь рукописей этого выдающегося мастера. Созданные в период с 1256 по 1268 годы, во времена царя КУглубление на камне под алтарем отмечает место, где Пресвятая Богородица и Иоанн Евангелист захоУглубление на камне под алтарем отмечает место, где Пресвятая Богородица и Иоанн Евангелист захоронили голову св. апостола Иакова Старшего, отрубленную в 44 году по приказу Ирода Агриппы. Шесть неугасимых лампад освещают это святое место. Тело св. Иакова Старшего захоронено в гробнице небесного покровителя христиан Испании на севере Пиренейского полуострова в городе Сантьяго де Компостелла. ронили голову св. апостола Иакова Старшего, отрубленную в 44 году по приказу Ирода Агриппы. Шесть неугасимых лампад освещают это святое место. Тело св. Иакова Старшего захоронено в гробнице небесного покровителя христиан Испании на севере Пиренейского полуострова в городе Сантьяго де Компостелла. иликийской Армении Гетума I, эти семь подписанных Рослином рукописей считаются вершиной Киликийской книжной миниатюры.

В скрипториях Ромклы искусство армянской книжной миниатюры достигло своего наивысшего расцвета. Таковы выполненные Рослином шесть Евангелий и одна книга обрядов и церемоний, называемая “Маштоц” в честь ее составителя.

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Монастырь Святых Ангелов расположен на месте дома Анны — бывшего первосвященника Иудеи, к которому в 33 году привели на допрос плененного Христа. Вот как описывает это событие евангелист Иоанн. “Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его. И отвели Его сперва к Анне... Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил. Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику?”.

Согласно легенде, в момент, когда холоп ударил Иисуса по лицу, небесные архангелы крыльями прикрыли лики. На том месте, где стоял дом Анны, армяне построили монастырь и освятили его в честь святых архангелов.

Церковное предание утверждает, что обитель на месте дома Анны основала в I веке супруга армянского царя Абгара — царица Гехинэ. По сведениям историка Мовсеса Хоренаци, после смерти царя Абгара жена его Гехинэ, “украшенная верой, подобно мужу свУглубление на камне под алтарем отмечает место, где Пресвятая Богородица и Иоанн Евангелист захоронили голову св. апостола Иакова Старшего, отрубленную в 44 году по приказу Ирода Агриппы. Шесть неугаУглубление на камне под алтарем отмечает место, где Пресвятая Богородица и Иоанн Евангелист захоронили голову св. апостола Иакова Старшего, отрубленную в 44 году по приказу Ирода Агриппы. Шесть неугасимых лампад освещают это святое место. Тело св. Иакова Старшего захоронено в гробнице небесного покровителя христиан Испании на севере Пиренейского полуострова в городе Сантьяго де Компостелла. симых лампад освещают это святое место. Тело св. Иакова Старшего захоронено в гробнице небесного покровителя христиан Испании на севере Пиренейского полуострова в городе Сантьяго де Компостелла. оему”, отправилась в Иерусалим, где в то время свирепствовал голод, и, “отдав все свои богатства, закупила в Египте большое количество пшеницы и раздала ее всем голодающим, о чем свидетельствует Иосиф” (Иосиф Флавий).

В XI веке, во времена армянского философа Григора Магистроса Пахлавуни, сведения, сообщенные историком V века Мовсесом Хоренаци, подтвердились. В столице Киликийской Армении — городе Сисе был сделан перевод на армянский древней сирийской рукописи, в которой говорилось: “Благочестивая и милосердная великая царица Гехинэ, супруга царя нашего и сирийцев Абгара, оставив славу и прекрасную жизнь в своем государстве, отправилась в Иерусалим в 42 году по Р.Х. в начале мая. В то время в Иерусалиме и в его окрестностях был большой голод, вследствие чего царица все свое богатство потратила на закупку еды в Египте, на Кипре и в других местах и смогла накормить всех, кто только к ней обращался, включая евреев и язычников... И на седьмом году пребывания в Иерусалиме царица скончалась, там и была похоронена перед воротами Иерусалима 9 сентября”.

Годы, проведенные благочестивой царицей Гехинэ в Иерусалиме, были поистине святыми в жизни этой необыкновенной женщины. Как свидетельствует текст сирийской рукописи, именно в эти годы, в середине I века, царица Гехинэ воздвигла в Святой Земле первые христианские часовни: “Вначале была построена каменная часовня в форме пирамиды на могиле Христа, затем небольшая — на Елеонской горе, на том месте, где находятся следы Его ступней. Потом царица обнесла каменной оградой Святые Ясли Иисуса в Вифлееме и повелела соорудить арку над могилой апостола Иакова, сына Зеведеева”.

Так возникли в Святой земле первые христианские обители, и среди них — раннехристианские монастыри Святых Иаковов и Святых архангелов.

За две тысячи лет эти обители неоднократно перестраивались и обновлялись — не забывали о них армянские цари и князья. Так, в монастыре Святых архангелов в 1286 году царь Киликийской Армении Левон III воздвиг новую стену и оставил памятную запись. Арабы называют эту обитель “Дер-эль-Зейтунех” — “Оливковый монастырь”, в честь оливкового дерева, к которому, согласно преданию, Спасителя привязали перед допросом в доме Анны. Отростки этого дерева во дворе монастыря оберегаются как святыня.

Каждый год вечером в Великий Четверг армянские паломники приходят на поклонение к этому дереву и в церковь Святых архангелов крестным ходом с песнопениями.

* * *

“Первым епископом Иерусалимской Церкви был апостол Иаков. В 381 году на Втором Вселенском Соборе в Константинополе Иерусалимское епископство возводится в ранг Патриаршества. Начиная с IV века поток армянских паломников в Землю обетованную возрастает, в связи с чем армянские княжеские дома и епископские престолы Армении, заботясь о паломниках из числа своей паствы, строят там множество монастырей, число которых в VI веке достигает семидесяти. Эти армянские монастыри в середине VI века сходились под покровительством Патриарха Иерусалима, как было принято в то время в иерархии Вселенской Церкви.

Однако после того как Иерусалимское Патриаршество в середине VI века приняло Халкидонское вероучение, Иерусалимская Армянская Церковь отделилась, и на ее основе сформировалось Иерусалимское Армянское Патриаршество. Первым известным нам армянским Патриархом Иерусалима был Абраам, который, по сведениям арабского историка Зеки-ал-Дина, видя усиление власти Мухаммеда, в 526 году лично отправился к нему и получил грамоту на неприкосновенность Иерусалимской Армянской Церкви”.

Вот выдержка из этой грамоты: “Я, Мухаммед, сын Абдуллы, пророк и апостол Всевышнего, Патриарху Абрааму и армянским епископам, находящимся в Иерусалиме, Дамаске и других пределах Аравии, и подчиненным им эфиопам, коптам и сирийцам, живущим в Иерусалиме, даровал принадлежащие им все монастыри, церкви, школы, имения и поля. Я, апостол Божий, свидетельством Божиим, так же как перед совестью приходящих ко мне мужчин и женщин, обещал и отдал находящиеся в Иерусалиме церкви: храм Св.Воскресения и именуемую Св.Иаковом Большую Церковь, которая находится в южной части Св.Града рядом с Сионским монастырем, отдал также монастыри Елеонской Горы и Темницу Христа, Вифлеемскую церковь и часовни Св.Воскресения, и всю Голгофу с верхними и нижними этажами, и гробницу Христа, где горят лампады, и все монашеские места паломничества, горы и ущелья, имения и имущества отдал им, беря в свидетели Бога, Божьих апостолов и всех верующих мусульман”.

В 638 году, когда Иерусалим захватил халиф Омар ибн-Хатаб, третий преемник пророка Мухаммеда, он выдал подобную грамоту армянскому Патриарху Иерусалима Григору Урфаеци.

В 1099 году крестоносцы штурмом взяли Иерусалим, заложили основы Иерусалимского Латинского Патриаршества и подтвердили права Армянской Церкви, оберегавшей христианские святыни Иерусалима.

В конце XII века, после поражения крестоносцев, Иерусалимом завладел султан Египта Салах ад-Дин. Армянский Патриарх Иерусалима представил Салах ад-Дину грамоты пророка Мухаммеда, халифов Омара (634-644) и Али (656-661), выданные Иерусалимской Армянской Церкви, и получил от Салах ад-Дина новую грамоту.

Права армян на христианское вероисповедание и обособленность их жизни в Старом Иерусалиме уважали все правители Святой Земли: арабские халифы, египетские султаны, магистры крестоносцев, представители Британского мандата и монархи Иордании. Каноны, по которым живет Армянский квартал и братство Св.Иаковов в Иерусалиме, были сформированы за полторы тысячи лет до того, как евреи вернулись к горе Сион.

Армянская община Иерусалима самая древняя из армянских общин мира. Она сложилась в первые века христианства из армянских паломников и монахов, осевших в Святой земле. Община претерпевала периоды расцвета и упадка в связи с историческими обстоятельствами, выпавшими на долю Великой Армении.

На снимках: армянский священник с прихожанами в Вифлееме; Санта Клаус на иерусалимской улице; Рождественская служба в армянском приделе церкви Гроба Господня; Рождество Христово - излюбленная тема европейских художников.