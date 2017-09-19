Онищенко работает по-черному

В Музее Мартироса Сарьяна замечательный гость – художник Александр Онищенко со своими картинами… Это весьма интересная личность во всех отношениях. В конце 80-х покинул родной Чернигов, очевидно, из-за бесперспективности художественного бытия. В 91 году тормознул с другом в Праге. Конечная цель была Югославия, но все рухнуло, он остался в Чехии. Судьба, одним словом…

Пробивался медленно и тихо. Карлов мост решал проблемы, то есть вдохновлял на творческий труд. Александр жил и пахал. Трудоголик. Пробивался, по его словам, всеми правдами и неправдами. Рисовал маслом и продавал. Прямо на мосту. Пригласили в Афины – поехал. Тамошний художник посоветовал уходить с улицы, иначе не будет творческого роста. Так и есть: улица диктует штампы.

Вернулся и вновь пахал. Накопил денег, арендовал залы, показывал работы. И пошло-поехало. Потом открыл свою галерею, небольшую. Потом большую. Рискнул и выиграл, и пьет шампанское. Стал известен, но не за красивые глаза, хотя весьма импозантен и крайне симпатичен. Этого мало. Александр делает добротную, красивую живопись. Пишет пейзажи, натюрморты, женщин. В конце тех же восьмидесятых изобрел новую технику: живопись на черном холсте. Почему – вопрос открытый. Захотел или так получилось спонтанно, уже совсем не важно. Короче говоря, в его палитре нет черной краски, ее он заменил черным грунтом холста. Отметим: грунтует сам. В итоге картины художника имеют необъяснимую глубину и тонкий серо-антрацитовый колорит. Черный самым непостижимым образом просвечивает сквозь красочный слой. При этом никакого трагизма. Считает себя создателем нового импрессионизма. Пусть так. Термин не важен. Кстати, импрессионисты ведь тоже изгнали черный цвет из своих работ. А вот для Тинторетто, человека позднего Ренессанса, самой любимой была черная краска. Между прочим, и он писал по цветному грунту. Так что пути в искусстве неисповедимы.

Картины Александра Онищенко пользуются успехом и спросом, он часто ездит по миру со своими выставками как чешско-украинский художник. Точнее - чешский художник украинского происхождения. В Ереван приехал благодаря армянским друзьям и, думаю, не зря. Все, кто посмотрел его работы в Музее Сарьяна, очень его хвалили. В ауре Варпета картины получили к тому же новое звучание.

Александр Онищенко, судя по его живописи, оптимист. В одном из интервью сказал, что однажды пережил депрессию, когда увидел свои работы, со своей техникой и стилем, но подписанные чужим именем. Немного погоревал и понял, что это и есть победа. Что он, Александ, делает правильное искусство. И что подражательство – это признание…

Будете в Праге, обязательно зайдите в Galerie Jakubska. Это в самом центре города. Увидите отличную живопись и хорошего человека Александра Онищенко.

Карен ТЕРЛЕМЕЗЯН