Кто и когда снесет незаконные объекты в столице?

На днях прошел брифинг мэра столицы Тарона Маргаряна и члена Совета старейшин, директора “Синопсис Армения” Овика Мусаеляна, которые рассказали о вновь созданной мэром комиссии по разработке и осуществлению программы “Ереван - умный город”.

Мэр сказал, как важны технологическое развитие и инновационные решения для более эффективного управления городом и развития инфраструктуры. Кто бы сомневался. Для этого создана комиссия с рабочими группами и опытными специалистами. Они в рамках программы “Ереван - умный город” изучат успешный опыт электронного управления городов-побратимов столицы. “Ереван может претендовать на то, чтобы стать одним из городов мира, где даются умные решения и делаются умные предложения”. Вот так вот. С этой целью будут разработаны три стратегии: краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная. Прямо душа радуется, когда задумываешься об этих стратегиях. Но пока вся эта наука закрутится... Много ли ума надо, чтобы решать достаточно простые задачи, связанные с благоустройством столицы? Например, привести в надлежащий вид главную улицу столицы - пр.Маршала Баграмяна? Или всерьез взяться за вопросы озеленения и реконструкции зеленых территорий? Или демонтаж незаконных объектов, как делают в других городах, не претендующих быть чересчур умными.

В Москве прокатывается уже пятая волна сноса незаконных объектов: разнокалиберные киоски, кафе и центры разнообразных услуг, часто пикантного свойства, угнездившиеся по всей столице, в основном вокруг станций метро. Среди них и весьма большеразмерные постройки. С того дня, как мэр Собянин взялся за дело, с февраля 2015 года снесено 3000 единиц незаконного самостроя. Градоначальник с самого начала призвал владельцев обреченных объектов не прикрываться «бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем». Людей заранее предупредили о готовящейся акции. Кто оказался поумнее, тихонько демонтировал свою «недвижимость», кто поглупее, проиграл вчистую. Станции метро освободились от гнета коммерсантов – и все вздохнули свободно. Городской пейзаж преобразился. На территориях, образовавшихся после сноса, ничего не построили, только благоустроили и озеленили. За Московй потянулись и другие города – не отставать же от столицы. Отметим, что горвласти открыто публикуют списки сносимых объектов.

Снос московских объектов в очередной раз катализировал патриотические чувства в отношении Еревана. Почему ереванской мэрии не перенять бы прекрасный опыт? Не вдохновиться? Правда, в нашем городе нет таких страшных, часто многоэтажных образцов самовольного строительства, но всяких омерзительных построек полным-полно. Каждый ереванец, даже не слишком наблюдательный, может с ходу назвать дюжину главных улиц, тротуары и газоны которых забиты всякими ларьками, будками, киосками и павильонами. Ну хотя бы улицы Шинарарнери и Алабяна, Комитаса, Корюна и Абовяна, окрестности “России” и т.д., многие другие. Также облюбовали коммерсанты и зеленые территории – достаточно назвать Кольцевой бульвар. Объекты мешают прохожим, жильцам соседних зданий, движению транспорта и, главное, очень уродуют столицу. Несколько лет назад удалось убрать некоторые с улицы Папазяна, Абовяна, с Тбилисского шоссе, но потом процесс заглох. Нынешняя городская власть этой проблемой совершенно не озадачена. Такой проблемы для нее вообще нет. Железобетонное равнодушие. Снести? Как бы не так. Потому что мэрия не хочет быть в роли “ватамард”, то есть “плохого человека”. К тому же за каждым объектом кто-то определенно стоит, причем кто-то совсем не слабак. Не обижать же! Да и как можно, если все владельцы имеют «законный» документ. Как он был получен, кто именно разрешил - сегодня не суть важно. Ясно одно, что вслед за Собяниным можно уверенно сказать, что бумажки приобретены не менее жульническим путем, чем в Москве. А скорее более – что, мы не знаем своих сограждан и своих родных чиновников, особенно тех, кто схоронился в мэрии и тахапетаранах? Выяснять, кто и за сколько выдал индульгенцию, уже вряд ли возможно, да и не надо. Проливать кровь и преследовать людей за прошлые деяния не имеет смысла. Кто слинял через океан, кто ушел в иной мир и т.д. Если кого-то из этих чиновников обнаружат, он может сказать, что действовал бескорыстно, руководствуясь исключительно гуманными соображениями – люди кормили семьи и в этом духе. И точка. Попробуй возрази. Все понятно, но почему разрешали ставить объекты, включая бензоколонки, на тротуаре, на газоне, в даланах, на проезжей части?

Короче говоря, надо владельцев предупредить, назначить срок и убрать к черту, по возможности компенсируя ущерб. Как? Предложить новое место. Это даже не идеальная модель поведения городской власти, а вполне обычный метод действия. Но все дело в том, что ереванская власть в упор не желает этим заниматься. За последние годы с городских улиц не убрали ни один даже самый жалкий объект. (Рынок «Фирдуси» не в счет, так будет осуществлена серьезная градостроительная программа.) Если что и убирали, так только для того, чтобы на его месте возвести нечто капитальное и более обширное. Так, к примеру, ни одного кафе, даже самого занюханного, заброшенного и всегда безлюдного, не убрано с территории Кольцевого бульвара.

Мы вовсе не предлагаем тотальный снос всех подобных объектов, мы предлагаем наконец хотя бы начать процесс. Разбираться поштучно. Ведь город – это не только улицы и здания, но также его среда обитания. Ереван, напомним, не только столица армянского государства, но также и всего армянства. Так что среду обитания надо обязательно вычищать. Для этого нужно проявить хозяйственную и политическую волю. Одними демагогическими слоганами «Более благоустроенный Ереван» и «Ереван – мой теплый и добрый город» не обойтись. При чем тут определение «добрый», если город завален тысячами малотоннажных объектов устрашающего вида? А с каждым годом их становится все больше и больше.

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Не так давно Ереван побратался с Минском. Всего у армянской столицы почти три десятка городов-побратимов. Но перенимать чужой опыт западло. В частности, тот же Минск и многие другие побратимы нас могут многому научить, прежде всего чистой, аккуратной и не загаженной дурацкими киосками и павильонами среде обитания. Чиновники мэрии журавлиными стаями тянутся к побратимам, но толку как не было, так и нет.