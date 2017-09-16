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В Номере // КУЛЬТУРА // Ереванский вокзал как инсталляция швейцарского мэтра

Ереванский вокзал как инсталляция швейцарского мэтра

Ереванцы впервые могут ознакомиться с искусством швейцарского художника Феличе Варини в натуре – в ереванском вокзале.

В мае прошлого года фотографии своих работ он показал в культурном центре «Айарт». На пятнадцати больших стендах были изображены здания и интерьеры, расцвеченные геометрическими формами. Но фотография – это одно, а живой объект – другое. Две большие разницы. Тогда Варини сказал, что увидел в Ереване дома разных оттенков розового и красного и что если бы ему пришлось «рисовать» на ереванских домах, то он добавил бы серебро. Для контраста. Тогда же высказал мысль, что, возможно, в следующем году (т.е. в 2017) он поработает в Ереване. Феличе Варини приглянулся ереванский вокзал – характерный для армянской архитектуры 50-х годов. В частности, центральное подкупольное пространство – ризалит. Архитектор Эдмон Тигранян украсил его узорными кессонами, арками и прочими художественными элементами, излюбленными в 50-е годы.

 

Швейцарский итальянец живет в Париже и удивляет мир своими оптическими иллюзиями. Он может преобразить и дать другую жизнь в пространстве даже самым известным сооружениям. Вот и сейчас интерьер вокзала не узнать. Геометрический орнамент алого и желтого цвета прихотливо извивается по стенам, аркам, фризам и кессонам помещения. Зрелище очень даже удивительное для ереванского глаза. Свою экспозицию Варини замысловато назвал «Гексагоны, круги и столы». Что есть что, среднестатистическому ереванцу разобрать будет трудно, но одно ясно: красиво. Особенно когда по стенам с гексагонами, кругами и столами бегают цветные лучи софитов. Зрелище вполне воодушевляющее, особенно с учетом контекста окружающего пространства площади, которую так и не соберутся реконструировать.

Варини, по его словам, исследует пространство, проходит сквозь него, смотрит с разных сторон и точек, размышляет. А потом, когда все становится на свои места, рождается очередной опус, очередная геометрическая оптическая иллюзия. Обычный холст для него нечто совершенно скучное, а тут – трехмерное пространство, которое он расцвечивает яркими цветами. Природа и архитектура для него тот самый холст, который не скучный.

Свои опыты Варини начал в 1978 году, когда только-только слово «инсталляция» появилось. Сейчас это расхожая монета в мире современного искусства: чуть что, тут же назовут инсталляцией.

Непонятно, но зато красиво. Но Феличе Варини считает, что весь мир для него инсталляция, принадлежащая всем людям. Он просто разнообразит этот мир при помощи красок. Добивается новых форм и цвета. Зрители – часть его работы. Так и ереванцы на вокзале – часть его «гексагонов, кругов и столов». Впрочем, когда он создает свои оптические и прочие иллюзии, он о людях не думает. Только о работе, которую готовит долго и тщательно. Одно дело задумать, а другое – материализовать. «Я создаю работы, открываю нечто новое, и у меня возникают новые вопросы», - говорит швейцарский художник.

Конечно, они возникли у него и в Ереване. В частности, он вполне мог бы спросить, почему так вызывающе неприглядна вокзальная площадь при наличии шедевра – «Давида Сасунского» в самом ее центре.

Море вопросов будет и у сограждан при виде инсталляции в ризалите. Но лучше их не озвучивать, а просто получить удовольствие от произведения Феличе Варини. В конце концов, он показал ереванцам то, что они никогда еще не видели. Когда еще такое будет… Остается добавить, что оптической инсталляцией мы обязаны посольству Швейцарии и швейцарской соотечественнице Аделине Кюберян-Фюрстенберг - той самой, что была куратором армянского павильона - лучшего на Венецианской биеннале 2015 года. Тогда мы получили Золотого Льва.

 

Карен Микаэлян
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