Куда Ноев ковчег вынесет «Арарат»?

«Арарат» приказал долго жить... Ещё пару дней назад эта фраза считывалась с единственным смыслом. А уже сегодня сброшенные с ниоткуда на весы Фемиды 85 миллионов катапультируют «Арарат» прямиком в ФНЛ, попутно отведя команду от Дамоклова меча, нависшего над ней смертным приговором. И факту этому я рад, пишет известный российский блогер на сайте sports.ru.

Печально было бы зачитывать некролог по «Арарату» с горестью о том, чем так и не стала эта команда. Другое дело, что и теперь «Арарат» может не реализовать всё то, что заложено в нём от рождения. А заложено многое, не считая миллионных траншей без адреса отправителя. Тот же потенциал, сопоставимый по размерам со всей армянской диаспорой. И целиком зависящий от неё.

С момента основания «Арарата» было ясно, что команда претендует на статус народной для всех армян. Теперь слово решили подтвердить делом. Клуб планирует выпустить 10 миллионов акций стоимостью 5000 рублей. Соответственно, цена «Арарату» установлена в 50 миллиардов рублей. Но деньги нужно ещё и с умом потратить. А если не тратить, то рано или поздно капиталу приставят ноги и уведут за границу. Так завещал Оганесян.

Можно, конечно, прикупить в каждую из линий ещё по звезде российского футбола на излёте. Но зачем? Клуб не обделён индивидуальностью, чтобы стать чей-то вторичностью. Но чтобы вырасти в нечто самодостаточное в будущем, «Арарату» уже сейчас стоит взять пример с чего-то столь же цельного. «Атлетик» как пример. Клуб, в основе которого во всех смыслах стоит один народ. Вот только они и видят себя отдельной нацией со своей Страной Басков. У армян подобный вопрос ребром не стоит уже как пару тысячелетий. Что ж, есть и ещё с кем сравнить себя в Европе. «Далкурд», например. Основанный курдами, проживающими в шведском Бурленге, клуб сейчас вполне успешно выступает во втором по силе дивизионе Швеции. Однако выше он, скорее всего, уже и не поднимется. А если и допрыгнет до высшей лиги, то интересно это будет только курдам.

Можно привести и ещё пару примеров, но зачем, когда и так понятно, что каждая из этих команд рано или поздно, но упрётся очередной отсечкой роста в потолок, заложенный, как и фундамент клуба, нацией. В этих пределах роста и вынуждены с разной степенью комфорта существовать национальные клубы. И «Арарат» в скором будущем может столкнуться с этой проблемой. Да, сейчас армянская диаспора не дала клубу погибнуть, но уже в следующем сезоне станет ясно, что силами общины можно собрать максимум несколько тысяч болельщиков на Восточной улице и под сотню армян на каждом выезде. И если последнему позавидовала бы большая часть клубов Премьер-лиги, то количество болельщиков на домашних матчах явно не об амбициях клуба.

И здесь речь уже не о цене вопроса. Раздай бесплатные билеты, да хоть Мхитаряна в клуб привези – даст всё это лишь разовый эффект. Рано или поздно всё вернется к тем же нескольким тысячам на трибуне. И не важно будет, играет команда в ПФЛ или Премьер-лиге. Важно, что всё это будут дивизионы страны, имя которой не Армения. И проблема «Арарата» как раз в том, что болеть нам предлагают не за московский клуб, а за сборную Армении на выезде.

«Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Торпедо» - всё это уже давно не о классовой или профессиональной принадлежности, и «Арарату» следует откинуть вопрос национальной принадлежности как ключевой и встать в один ряд с этими командами. Бояться, что клуб потеряет собственный смысл существования, не стоит. Перед любым российским клубом «Арарат» обнажит свой козырь в рукаве. В то время, как большинство фанатов стоит за многолетней историей команды, «Арарат» привёл фанатов на трибуны по праву своего рождения. И национальности изменить гораздо сложнее, чем клубным цветам.

У «Арарата» свой путь уже лишь потому, что начал он его с конца. С другими клубами ведь как, сначала появляются болельщики, а уже потом, со временем, из их массы вырастают фанаты. «Арарат» по объективным причинам пройти по этому пути навстречу болельщикам не сможет.

Но можно подсмотреть, как болельщиками обживались другие футбольные новоделы. «Краснодар», к примеру. Галицкий пришёл со своим проектом в край хоть и благодатный, но уже обжитый. Но не прошло и десяти лет, как «Краснодар» догнал и перерос «Кубань», оставив ту в тени своих амбиций. Однако Галицкий прекрасно понимал, что колосс окажется на глиняных ногах, если клуб не обживётся собственными болельщиками. Потому спортивные школы «Краснодара» по всему краю и являются залогом будущего. Они дают клубу внутренние ресурсы для существования, и речь не столько о футболистах, сколько о тех, кто ими всё же не станет. Единицы из этих ребят вырастут в игроков основы «Краснодара», но главное, что большинство вырастет и станет болельщиками клуба.

Всё это может сделать и «Арарат». Открыть спортивные школы по Москве, в которые детям из армянских семей путь заказан, но и остальных московских ребят встречать на входе вывеской «Добро пожаловать!» На оставшиеся же деньги организовать скаутскую службу, которая по всему миру выискивала бы будущих Аленов Богосянов и Джоркаеффых…

Таким мог бы стать «Арарат». Лицом многонационального мегаполиса и символом Армении, который так же, как и главный символ страны, находится за пределами самой Армении.

Но каким «Арарат» станет в действительности, знать не дано. И оттого наблюдать за клубом только интереснее.

Иван ТЯНТОВ