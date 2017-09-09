Дома, которые построил Джим

В Париже уже не впервые прошла выставка художника Джима Казанджяна – он показал удивительные коллажи, изображающие им же выдуманные дома, замки и прочее жилье.

Джима-художника в Армении мало кто знает, хотя он родом из Лос-Анджелеса. Наш человек. Последнее время живет в Портленде – оторвался от армянской среды. В Париже он экспонировал свои новые архитектурные фантазии–картины странных сооружений, находящихся в самых удивительных, опять же придуманных местах – в местах, где, очевидно, никто не захотел бы жить. Тем более что-то построить. Свои «проекты» Джим конструирует в голове, но чаще импровизирует. А строит из кусочков и деталей построек самых разнообразных по стилю и времени, фотографии которых находит в интернете. Именно там Джим черпает бесчисленные фрагменты чужой архитектуры и создает свою, авторскую. Плюс фотошоп. Работает с добытым материалом мастерски и виртуозно, недаром же учился в Институте искусств Канзаса и в Дизайн-колледже в Пасадене. Над новым листом колдует подолгу по ночам и добивается исключительной выразительности своих «образов». На первый взгляд, сумасшедшая horror архитектура. Разруха и тлен, типа жили-жили и ушли, бросив все. Но самое удивительное, что из труб многих «брошенных» домов клубится дым, стало быть кто-то обитает. Но кто может жить среди развалившихся стен, провалившихся лестниц и вообще руин?

Отметим, что людей и живых существ в его «домах» или где-то рядом не видно. Не населяет принципиально, чтобы не отвлекали от самого пространства. Казанджян считает, что без людей и животных атмосфера его опусов становится более выразительной.

Критики по-разному называют его творчество: «архитектурные ужасы», «сюрреалистическая архитектура» и далее в этом духе. Сюрреализм, конечно, присутствует, хотя сам Джим называет свои работы «гиперколлажами», говорит, что сам этот термин придумал. А еще называет их «головоломками в обратном порядке». Говорит, что ему очень трудно описывать свое творчество. Переосмысливание фотографий, как правило, чужих, считает «квинтэссенцией фотоискусства». Что ж, ему видней. Почему бы нет? Важен результат. В итоге его бдений получаются черно-белые картинки, которые крайне интересно рассматривать. В качестве источника вдохновения Джим называет писателей, пишущих в жанре «хоррор», рассказы о привидениях и потусторонних явлениях. Потому даже мысленно не проникает внутрь своих «домов», в мир, созданный собственными руками. Боится. Вот что значит – сильное воображение.

Творчество Джима Казанджяна очень востребовано в США, Канаде, Европе и Австралии. Об этом говорят десятки выставок и бесчисленные публикации. Во Франции он получил награду конкурса Lens Culture International Exposure Awards, что дорогого стоит. Его посчитали одним из самых лучших фотографов, несмотря на то, что при создании своих произведений фотокамерой не пользуется. Этот приз добавил ему известности. Кроме прочего, Джим печатается в нескольких весьма престижных изданиях, например в Esquire. Его работы приобретены Национальной библиотекой Франции, Художественным музеем Окленда, Центром Художественной фотографии Форт Коллинз штата Колорадо. Сотрудничает с рядом галерей. Наличие еще одного светописца-армянина (в основе ведь все же фотография) еще один веский аргумент, доказывающий важность организации Музея армянской фотографии. Увы, подобным аргументам никто не внемлет…