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В Номере // КУЛЬТУРА // Арутюн Хачатрян к выборам готов, но как развернутся события?

Арутюн Хачатрян к выборам готов, но как развернутся события?

Похоже, в Союзе кинематографистов Армении разгораются нешуточные страсти. Через месяц состоится внеочередной съезд СК, на котором будут избраны новый председатель и правление. На сегодняшний день о выдвижении своих кандидатур заявили режиссер Ваге Геворкянц – сын Рубена Геворкянца, председатель Национального киноцентра Геворк Геворкян.

Есть и другие претенденты. О своем намерении баллотироваться на пост главы кинематографического сообщества заявил также основатель ереванского фестиваля «Золотой абрикос», режиссер, заслуженный деятель искусств Арутюн Хачатрян. В связи с этим и неожиданно для всех он решил оставить пост директора одного из самых престижных в регионе кинофорумов. Корр. «НВ» встретился и спросил его о причинах подобного решения.

 

 

- Относительно недавно, в преддверии открытия 14-го фестиваля «Золотой абрикос», мы беседовали о проблемах, с которыми вам довелось столкнуться в этом году - вплоть до решения дилеммы «быть или не быть». Однако, к радости фильмоманов, финансовые и прочие «напряги» смогли-таки благополучно разрешить, и традиционный недельный киномарафон состоялся даже в экономически проблемное время. И вот сегодня вы добровольно отказываетесь от своего детища. Почему?

- Фестиваль задумывался и реализовывался в непростое для армянского кино время. Кинотеатры были распроданы, ежегодно снимались одна-две картины, а их производство растягивалось на несколько, если не десяток лет. Но в эти же непростые годы и месяцы вдруг выяснилось, что не только несколько моих соратников и друзей были обеспокоены этой кризисной ситуацией. Идея ренимации кинопроцесса через фестивальное действо, через показы первоклассных картин на экране, через знакомство с культовыми режиссерами и звездными актерами стала привлекать все новых и новых единомышленников. Так шаг за шагом фестиваль полюбился очень и очень многим, начиная от рядового, так сказать, зрителя и завершая главой государства. Сегодня, на мой взгляд, не менее тревожные вызовы и опасные тенденции. Звучат некие популистские заявления, которые могут привести к резкому сокращению государственного субсидирования кинопроизводства. Еще не принят Закон о кино. В дополнительной социальной защите и помощи нуждаются оказавшиеся вне сьемочного процесса кинематографисты. И список проблемных вопросов можно продолжить. У меня уже есть определенная программа по развитию и деятельности нашего профессионального и главное – творческого союза. Вместе с командой единомышленников разработали ряд проектов и инициатив, нацеленных на кардинальное и вместе с тем реалистическое изменение сложившейся ситуации…

Полный текст беседы - в следующем номере «НВ»

Валерий ГАСПАРЯН

Последнее обновление ( 09.09.17 11:27 )

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