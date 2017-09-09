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В Номере // КУЛЬТУРА // Смерть “Арарата” оказалась клинической

Смерть “Арарата” оказалась клинической

Московский клуб «Арарат» из Профессиональной футбольной лиги продолжит существование, несмотря на анонсированное ранее главным тренером Александром Григоряном расформирование команды после четверговой домашней игры с «Рязанью» (1:0). О внезапном улучшении обстановки в самом обсуждаемом футбольном проекте последнего времени заявили gazeta.ru представители руководства и капитан команды Роман Павлюченко.

 

Легендарный стадион имени Эдуарда Стрельцова, где когда-то выступало опустившееся сейчас в третий по силе дивизион московское «Торпедо» и уже канувшая в лету «Москва», вечером в четверг готовился проводить в последний путь еще одну команду — московский «Арарат».

 

Клуб, названный в честь прославленного ереванского «Арарата», который становился чемпионом СССР в 1973 году, был на грани того, чтобы закончить свое существование спустя всего полгода после основания. Причиной столь скоропостижного ухода из мира футбола могли послужить финансовые проблемы: единственный учредитель «Арарата» и по совместительству его президент Валерий Оганесян 30 августа сообщил, что прекращает свою работу из-за проблем со здоровьем, а затем, по словам вице-президента клуба Андраника Керопяна, снял 20 млн руб. со счетов команды и уехал в Грузию.

Амбициозный проект, задумывавшийся для того, чтобы объединить армянскую диаспору по всей России, за год подняться из ПФЛ в ФНЛ (вторую по силе лигу), а вскоре и в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), мог оказаться одним из тех мыльных финансовых пузырей, которые создаются с единственной целью набить карман своего владельца. На этом фоне даже слова эпатажного наставника «Арарата» Александра Григоряна о том, что следующий матч команды станет для нее последним, не казались преувеличением. В группе «Арарата» в социальной сети «ВКонтакте» было объявлено, что вход на встречу с «Рязанью» в восьмом туре ПФЛ будет бесплатным, что еще больше подтвердило худшие опасения болельщиков.

«Все на матч! Требуются оригинальные кричалки с призывом сохранить клуб для народа!», «Друзья мои, братья и сестры, призываю вас поддержать команду в этот трудный период! Мы все за этот короткий промежуток времени полюбили нашу команду, за этот период времени она для нас стала истинно народной!» — писали фанаты под объявлением о матче.

В итоге на встречу приехали преданные поклонники клуба из Еревана, Тбилиси, Махачкалы, Владикавказа – все они именовали себя «сборный Кавказ». Похоже, что идея создателей «Арарата» о народной команде действительно не просто красивые слова.

«Новость о том, что клуб на грани исчезновения, шокировала нас. Все шло своим чередом, и эта информация была как гром среди ясного неба.

Но хорошо, что клуб будет жить, — рассказывал в перерыве матча главный заводила фанатской трибуны «Арарата».

— Оганесян? Мы, болельщики, не вдаемся во внутреннюю кухню клуба, наше дело – просто болеть. Мы не за Валерия Оганесяна и не за нового президента — мы просто поддерживаем наших игроков.

То, что Роман Павлюченко и Марат Измайлов, как и другие футболисты сборной России, выступают за наш клуб, придает нам особой гордости. Мы очень рады, что такие звезды с нами. Мы верим, что выйдем в следующем сезоне в ФНЛ. А через пару лет мы уже будем в РФПЛ.

Ждите нас, армяне идут!»

После этой фразы фанат внезапно сжал руки в кулаки и во всю мощь прокричал «Армяне!» Вся трибуна заходила ходуном, потонув в аналогичных криках. Не хотелось представлять, что произойдет с этими людьми, если клуб все-таки закроют.

 

Тем временем в режиме реального времени приходили добрые вести из Грузии. Сначала беглый президент Оганесян объявил, что ни под каким предлогом не вернется в Россию, так как после объявления клуба о том, что он снял баснословную сумму со счетов, он боится за свою жизнь:

«Так просто я приехать не могу. Есть разные разговоры — о том, что если приеду, начнется ад. Меня или посадят, или убьют. Если кто-то пару раз пообщается наверху, начнется такое, что не выпутаться.

Не хочу рисковать своей жизнью ради чьей-то прихоти. Я этого не хочу и рисковать не буду. Я предполагал, что такое начнется, когда «Арарат» выйдет в Премьер-лигу. Но как-то рановато началось», — приводит слова неудавшегося президента Rusfootball.

Однако вскоре появилось еще одно интервью Оганесяна – в совершенно другой тональности. От человека, который опасается за свою жизнь и кидается фразами про чужие прихоти и связи, не осталось и следа. Беглый учредитель «Арарата» даже благосклонно отозвался о медиамагнате Араме Габрелянове, который не далее как в среду писал в своем фейсбуке, что Оганесяну придется «серьезно ответить за оскорбление и откровенную ложь про вице-президента «Арарата» Керопяна».

«Арарат» продолжает свое благополучное существование, но в клубе произойдут изменения. Я полностью выхожу из состава учредителей, вместо меня генеральным директором «Арарата» станет Игорь Коротков. От себя хочу сказать болельщикам, что с самого первого дня и до того, как мы вошли во вторую лигу, клубу помогал Арам Габрелянов, — цитирует Оганесяна «Чемпионат.com».

Я доверил ему идею создания народной команды, акции которой покупали бы и богатые, и простые люди. Всем этим теперь будет заведовать Коротков. Хочу также принести свои извинения Габрелянову, болельщикам, футболистам и администрации «Арарата» за свои эмоции. Они знают, какой я человек. Я мог наговорить лишнего, но это все потому, что клуб мне небезразличен. Также хочу отменить, что я отчитался по всем финансовым претензиям, которые были мне предъявлены ранее», — заверил уже бывший руководитель «Арарата».

Керопян тем временем в комментарии «Газете.Ru» сообщил, что все миллионы, снятые со счетов клуба, будут возвращены. «Оганесян уже сказал, что возместит те 20 млн, что снял со счетов клуба. Но подробнее об этой ситуации я хотел бы поговорить потом, нам сейчас еще разобраться надо. Но команда абсолютно точно остается. Чуть позже Керопян добавил, что задолженность полностью погашена Оганесяном, и на этом главная интрига вечера себя исчерпала. Даже предстоящая пресс-конференция наставника «Арарата», которая по традиции обещала быть веселой, больше не будоражила так умы журналистов. Фанаты же тем временем окончательно оставили тревожные разговоры о судьбе клуба и принялись с удвоенными усилиями распевать кричалки, местами позаимствованные у «Спартака» и иногда вместо «Оле, ола, желто-черный навсегда» скандируя «красно-черный навсегда».

Как бы там ни было, армяне болели от души, с искренним отчаянием выкрикивая в темноту стадиона «Рома, проснись!», когда Павлюченко дважды подряд забывал подставить ногу под прострел и замкнуть в пустые ворота. А кричалки в духе «Григорян — самый лучший!» и вовсе вызывали умиление при воспоминании о том, как неоднозначно к этому специалисту относятся двумя дивизионами выше.

И как же символично было то, что эти люди, приехавшие поддержать свою команду, увидели единственный победный гол на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. Вратарь соперника, до этого стоявший уверенно и даже смущавший своими передвижениями опытнейшего Павлюченко, отразил несильный дальний удар прямо перед собой, а Егор Тараканов добил мяч в сетку. Единственная заполненная трибуна стадиона (остальные по какой-то причине оказались закрыты) тут же превратилась в беспокойное море из желтых шарфов и рук, которые по-армянски эмоционально сотрясли воздух. Футболисты ринулись к небольшому закутку, выделенному отдельно от основной трибуны для самых преданных фанатов, и драматично упали на колени. Казалось, это момент не из реальной жизни, а из типичного кино про спорт, где герои в конце концов преодолевают все трудности и становятся-таки звездами мировой величины. Из динамиков тут же разнеслось «We are the champions, my friends», усиливая «киношность» момента. Зрители под аплодисменты проводили игроков с газона-сцены и разошлись по домам с четким осознанием того, что все будет хорошо. Команде Григоряна стоит отдать должное — на фоне слухов о развале клуба они сыграли так, как должны были, чтобы фанаты остались довольны в любом случае — будь это красивое прощание или блестящее «возрождение» «Арарата» после недолгой клинической смерти.

«С нами, армянами, не скучно, — заявил Григорян после матча. — Из-за ситуации с возможным закрытием клуба нам было так не скучно, что футболисты потеряли килограмма три. В этом «веселье» мы провели полторы недели. Самый веселый из нас — бывший президент Оганесян — дал столько интервью, что хватит на всю оставшуюся жизнь. Но меня удовлетворило его последнее интервью, где он все объяснил. Все понятно. Повеселился и хватит»...

Деньги у клуба есть. Наш спонсор потратил на нас уже порядка 85 миллионов. Крупные олигархи обычно тяжело расстаются с деньгами. Но он тратит их, чтобы осуществить эту идею, которая была у него с детства.

Мы не называем его имя – это его инициатива. Обычно человек вложит рубль и хочет, чтобы его имя звучало. А здесь все идет от души. Клуб существует полностью на его вложения. Нет ни дня задолженности. Что касается ситуации с Оганесяном, то по отношению к нашему спонсору ее можно описать так: «Тихо вяжется стишок, Море лижет сушу, Дети какают в горшок, А большие — в душу».

По словам Григоряна, «Арарат» под его руководством едва ли поднимется в РФПЛ.

«Я этот путь не потяну совершенно однозначно, — добавил специалист. — Есть один крайний недостаток в нашем спонсоре. Он пока двух-трех тренеров не уволит, не найдет баланс, не научится переживать поражение, потерю очков. Этот человек абсолютно не приемлет поражений. Хотя я уверен в своих силах как тренер и, конечно, хочу такую команду, как «Арарат», сам вывести в Премьер-лигу…»

Эльвира ХАРУНОВА

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Последнее обновление ( 09.09.17 11:27 )

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