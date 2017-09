Смерть “Арарата” оказалась клинической

Московский клуб «Арарат» из Профессиональной футбольной лиги продолжит существование, несмотря на анонсированное ранее главным тренером Александром Григоряном расформирование команды после четверговой домашней игры с «Рязанью» (1:0). О внезапном улучшении обстановки в самом обсуждаемом футбольном проекте последнего времени заявили gazeta.ru представители руководства и капитан команды Роман Павлюченко.

Легендарный стадион имени Эдуарда Стрельцова, где когда-то выступало опустившееся сейчас в третий по силе дивизион московское «Торпедо» и уже канувшая в лету «Москва», вечером в четверг готовился проводить в последний путь еще одну команду — московский «Арарат».

Клуб, названный в честь прославленного ереванского «Арарата», который становился чемпионом СССР в 1973 году, был на грани того, чтобы закончить свое существование спустя всего полгода после основания. Причиной столь скоропостижного ухода из мира футбола могли послужить финансовые проблемы: единственный учредитель «Арарата» и по совместительству его президент Валерий Оганесян 30 августа сообщил, что прекращает свою работу из-за проблем со здоровьем, а затем, по словам вице-президента клуба Андраника Керопяна, снял 20 млн руб. со счетов команды и уехал в Грузию.

Амбициозный проект, задумывавшийся для того, чтобы объединить армянскую диаспору по всей России, за год подняться из ПФЛ в ФНЛ (вторую по силе лигу), а вскоре и в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), мог оказаться одним из тех мыльных финансовых пузырей, которые создаются с единственной целью набить карман своего владельца. На этом фоне даже слова эпатажного наставника «Арарата» Александра Григоряна о том, что следующий матч команды станет для нее последним, не казались преувеличением. В группе «Арарата» в социальной сети «ВКонтакте» было объявлено, что вход на встречу с «Рязанью» в восьмом туре ПФЛ будет бесплатным, что еще больше подтвердило худшие опасения болельщиков.

«Все на матч! Требуются оригинальные кричалки с призывом сохранить клуб для народа!», «Друзья мои, братья и сестры, призываю вас поддержать команду в этот трудный период! Мы все за этот короткий промежуток времени полюбили нашу команду, за этот период времени она для нас стала истинно народной!» — писали фанаты под объявлением о матче.

В итоге на встречу приехали преданные поклонники клуба из Еревана, Тбилиси, Махачкалы, Владикавказа – все они именовали себя «сборный Кавказ». Похоже, что идея создателей «Арарата» о народной команде действительно не просто красивые слова.

«Новость о том, что клуб на грани исчезновения, шокировала нас. Все шло своим чередом, и эта информация была как гром среди ясного неба.

Но хорошо, что клуб будет жить, — рассказывал в перерыве матча главный заводила фанатской трибуны «Арарата».

— Оганесян? Мы, болельщики, не вдаемся во внутреннюю кухню клуба, наше дело – просто болеть. Мы не за Валерия Оганесяна и не за нового президента — мы просто поддерживаем наших игроков.

То, что Роман Павлюченко и Марат Измайлов, как и другие футболисты сборной России, выступают за наш клуб, придает нам особой гордости. Мы очень рады, что такие звезды с нами. Мы верим, что выйдем в следующем сезоне в ФНЛ. А через пару лет мы уже будем в РФПЛ.

Ждите нас, армяне идут!»

После этой фразы фанат внезапно сжал руки в кулаки и во всю мощь прокричал «Армяне!» Вся трибуна заходила ходуном, потонув в аналогичных криках. Не хотелось представлять, что произойдет с этими людьми, если клуб все-таки закроют.

Тем временем в режиме реального времени приходили добрые вести из Грузии. Сначала беглый президент Оганесян объявил, что ни под каким предлогом не вернется в Россию, так как после объявления клуба о том, что он снял баснословную сумму со счетов, он боится за свою жизнь:

«Так просто я приехать не могу. Есть разные разговоры — о том, что если приеду, начнется ад. Меня или посадят, или убьют. Если кто-то пару раз пообщается наверху, начнется такое, что не выпутаться.

Не хочу рисковать своей жизнью ради чьей-то прихоти. Я этого не хочу и рисковать не буду. Я предполагал, что такое начнется, когда «Арарат» выйдет в Премьер-лигу. Но как-то рановато началось», — приводит слова неудавшегося президента Rusfootball.

Однако вскоре появилось еще одно интервью Оганесяна – в совершенно другой тональности. От человека, который опасается за свою жизнь и кидается фразами про чужие прихоти и связи, не осталось и следа. Беглый учредитель «Арарата» даже благосклонно отозвался о медиамагнате Араме Габрелянове, который не далее как в среду писал в своем фейсбуке, что Оганесяну придется «серьезно ответить за оскорбление и откровенную ложь про вице-президента «Арарата» Керопяна».

«Арарат» продолжает свое благополучное существование, но в клубе произойдут изменения. Я полностью выхожу из состава учредителей, вместо меня генеральным директором «Арарата» станет Игорь Коротков. От себя хочу сказать болельщикам, что с самого первого дня и до того, как мы вошли во вторую лигу, клубу помогал Арам Габрелянов, — цитирует Оганесяна «Чемпионат.com».

Я доверил ему идею создания народной команды, акции которой покупали бы и богатые, и простые люди. Всем этим теперь будет заведовать Коротков. Хочу также принести свои извинения Габрелянову, болельщикам, футболистам и администрации «Арарата» за свои эмоции. Они знают, какой я человек. Я мог наговорить лишнего, но это все потому, что клуб мне небезразличен. Также хочу отменить, что я отчитался по всем финансовым претензиям, которые были мне предъявлены ранее», — заверил уже бывший руководитель «Арарата».

Керопян тем временем в комментарии «Газете.Ru» сообщил, что все миллионы, снятые со счетов клуба, будут возвращены. «Оганесян уже сказал, что возместит те 20 млн, что снял со счетов клуба. Но подробнее об этой ситуации я хотел бы поговорить потом, нам сейчас еще разобраться надо. Но команда абсолютно точно остается. Чуть позже Керопян добавил, что задолженность полностью погашена Оганесяном, и на этом главная интрига вечера себя исчерпала. Даже предстоящая пресс-конференция наставника «Арарата», которая по традиции обещала быть веселой, больше не будоражила так умы журналистов. Фанаты же тем временем окончательно оставили тревожные разговоры о судьбе клуба и принялись с удвоенными усилиями распевать кричалки, местами позаимствованные у «Спартака» и иногда вместо «Оле, ола, желто-черный навсегда» скандируя «красно-черный навсегда».

Как бы там ни было, армяне болели от души, с искренним отчаянием выкрикивая в темноту стадиона «Рома, проснись!», когда Павлюченко дважды подряд забывал подставить ногу под прострел и замкнуть в пустые ворота. А кричалки в духе «Григорян — самый лучший!» и вовсе вызывали умиление при воспоминании о том, как неоднозначно к этому специалисту относятся двумя дивизионами выше.

И как же символично было то, что эти люди, приехавшие поддержать свою команду, увидели единственный победный гол на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. Вратарь соперника, до этого стоявший уверенно и даже смущавший своими передвижениями опытнейшего Павлюченко, отразил несильный дальний удар прямо перед собой, а Егор Тараканов добил мяч в сетку. Единственная заполненная трибуна стадиона (остальные по какой-то причине оказались закрыты) тут же превратилась в беспокойное море из желтых шарфов и рук, которые по-армянски эмоционально сотрясли воздух. Футболисты ринулись к небольшому закутку, выделенному отдельно от основной трибуны для самых преданных фанатов, и драматично упали на колени. Казалось, это момент не из реальной жизни, а из типичного кино про спорт, где герои в конце концов преодолевают все трудности и становятся-таки звездами мировой величины. Из динамиков тут же разнеслось «We are the champions, my friends», усиливая «киношность» момента. Зрители под аплодисменты проводили игроков с газона-сцены и разошлись по домам с четким осознанием того, что все будет хорошо. Команде Григоряна стоит отдать должное — на фоне слухов о развале клуба они сыграли так, как должны были, чтобы фанаты остались довольны в любом случае — будь это красивое прощание или блестящее «возрождение» «Арарата» после недолгой клинической смерти.

«С нами, армянами, не скучно, — заявил Григорян после матча. — Из-за ситуации с возможным закрытием клуба нам было так не скучно, что футболисты потеряли килограмма три. В этом «веселье» мы провели полторы недели. Самый веселый из нас — бывший президент Оганесян — дал столько интервью, что хватит на всю оставшуюся жизнь. Но меня удовлетворило его последнее интервью, где он все объяснил. Все понятно. Повеселился и хватит»...

Деньги у клуба есть. Наш спонсор потратил на нас уже порядка 85 миллионов. Крупные олигархи обычно тяжело расстаются с деньгами. Но он тратит их, чтобы осуществить эту идею, которая была у него с детства.

Мы не называем его имя – это его инициатива. Обычно человек вложит рубль и хочет, чтобы его имя звучало. А здесь все идет от души. Клуб существует полностью на его вложения. Нет ни дня задолженности. Что касается ситуации с Оганесяном, то по отношению к нашему спонсору ее можно описать так: «Тихо вяжется стишок, Море лижет сушу, Дети какают в горшок, А большие — в душу».

По словам Григоряна, «Арарат» под его руководством едва ли поднимется в РФПЛ.

«Я этот путь не потяну совершенно однозначно, — добавил специалист. — Есть один крайний недостаток в нашем спонсоре. Он пока двух-трех тренеров не уволит, не найдет баланс, не научится переживать поражение, потерю очков. Этот человек абсолютно не приемлет поражений. Хотя я уверен в своих силах как тренер и, конечно, хочу такую команду, как «Арарат», сам вывести в Премьер-лигу…»

Эльвира ХАРУНОВА