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В Номере // КУЛЬТУРА // Железные аргументы Ашшота

Железные аргументы Ашшота

Экспозиция артобъектов, созданных Ашотом Арутюняном, предстала пред очи ереванцев в середине августа и продлится до конца сентября. И не где-нибудь, а во всеми любимом Лебедином озере. Прямо в воде.

 

Работы Ашшота (двойное «ш» - его задумка) удивили, наверное, всех, кто их увидел. Одно дело выставочный зал, другое - зелень газона, и совсем уж неожиданно Лебединое озеро.

Ашшот — это Ашот Арутюнян, ваятель, перешагнувший через свои полвека. Творец весьма радикальный и решительный — он уже много лет в качестве материала использует металл. Не благородную бронзу, а черный металл, скорее то, во что он превратился. Иными словами, металлический лом. Стальные листы, железные балки, кабели, тросы и прочие производственные отходы.

Он окончил Художественный институт незадолго до революционных событий и был поначалу весьма благонадежным и традиционным скульптором. Все, что делал, было похоже и красиво. Особенно надгробные памятники.  Надгробия кормили. Правда, об искусстве и свободных экспериментах пришлось на время забыть. Публика требовала иного и формула “надгробия — деньги” действовала безотказно. Ашот маялся мыслью: когда же всему этому придет конец? Конец таки пришел и одновременно возвестил начало “железного” века. Открылась “дверь”, в которую он с удовольствием вошел. За той дверью он перепробовал в свое удовольствие камень и резину, дерево и металл. В итоге остался один только металл. Но вот незадача: к этому времени бросовый подножный лом — тот, что валялся повсюду, — исчез. Вычистили под метелку. И пришлось Ашоту искать железки и соответственно вдохновение по металлосвалкам. Что есть процесс непростой, а очень даже опасный и даже дорогой. Лом он покупает, не считая порезанных ног и рук. И времени: поиски растягиваются на часы, пока сердце не дрогнет при виде лакомого куска и пока не разгорится воображение.

Ашшот — Ашот не первый артсмен, кто работает с металлом, их в новейшем искусстве немало. Но он никого не повторяет, он не делает металлических фигур или зверей, подбирая деталь к детали. Вовсе нет. Он просто углядывает в ржавом металле, порядком устаревшем, какую-то неведомую красоту и преподносит ее в чистом виде. Реанимирует. Обнажает. Трансформирует.. Резко и неожиданно. Мужественно и брутально. Он с удовольствием играет с обрезками труб, швеллеров, уголков, тавров, отдельных непонятных “деталей машин”. Комбинирует, сваривает, завязывает узлом, полирует, красит — без ограничений. Трудно сказать, что первично: металл диктует идею или же идея подсказывает металлоформу. Часто весьма причудливую.

...Его объекты без всякого насилия и органично смотрятся на глади Лебединого озера. Отражения прибавляют новые краски и формы. Народ ходит и дивится: скульптура ли это. В известном смысле эти артобъекты Ашота учат людей иными глазами смотреть на искусство, вырваться из банальных рамок «похоже – не похоже».  А вообще-то металлические формы Ашота Арутюняна вполне способны украсить столицу в отличие от дилетантского каменно-бронзового хлама, захватившего город. Кстати, две уже стоят: у Академии наук и на главном проспекте. Так что мэрия вполне может по-хозяйски распорядиться артобъектами Ашота Арутюняна, тем более что она – соучастник этой выставки.

Карен Микаэлян

Последнее обновление ( 05.09.17 10:05 )

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