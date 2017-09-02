Авианосец на Севане, черное золото и Африка

Ваагн Амалбашян один из наиболее продвинутых и необычных молодых художников Армении. Он бдительно следит за событиями в мире, многое пропускает сквозь себя, а потом отображает на холсте и бумаге. Ваагн активный участник художественного процесса и готовится к персональной выставке, которая не за горами.

Ваагну повезло, что его отец, Саркис Амалбашян, – художник авангардного направления. Так что обходится без конфликта концепций. И без довлеющего родительского влияния. Так что Ваагн прогрессирует в борьбе с самим собой. Начальный этап его искусства определяли рисунки саркастического содержания с иногда просматривающимися лирическими интонациями. Но пришло время картин, актуальных по содержанию и нетрадиционных по форме.

Он из читающих художников. Читает много, один из предпочитаемых авторов - француз Борис Виан. Не исключено, что тяга Ваагна к жесткому реализму – от модерниста Виана. В результате работает в узком сегменте изобразительной публицистики. Ностальгия – это не его дело. Ваагна волнуют события и явления наших дней. Он остроумно и изобретательно трансформирует «горячую» информацию в свежие и неожиданные зрительные образы. И если «телеинфы» обычно или забываются, или сливаются в невнятный, быстро мелькающий ряд – поток слишком обилен, - то картины Ваагна оседают в памяти. Отметим, что у него есть еще один источник вдохновения – Африка. Почему так – трудно объяснить. Он здесь не первый, не последний.

Картиной становится то, что очень цепляет и хватает за душу. В процессе работы конкретная «инфа»-гвоздь в мозгу трансформируется, обрастает деталями и получается совсем другое. Даже может стать сюрпризом для автора. Впрочем, главная мысль сохраняется. Осознанное или подсознательное накопление информации, ее осмысление позволяет Ваагну добывать материал для своих картин. Впрочем, процесс двусторонний: материал может диктовать тему, а тема – искать материал. «Когда начинаешь думать о чем-то определенном, то информация идет к тебе без усилий, складывается в композицию. В процессе работы, конечно, что-то приходится убавлять или прибавлять», - говорит Ваагн.

За ходом мыслей и чувств Ваагна подчас трудно проследить. Да и нужно ли? Но вот картина «Визит большого брата», изображающая гипотетический авианосец, плывущий к берегу, где отдыхают люди. Это Севан. Авианосец представляется аллюзией, отсылающей к не менее зловещему броненосцу из феллиниевского фильма «И корабль плывет». По мысли Ваагна, все крупные государства стараются перетянуть на свою сторону малые страны. И не стесняются в средствах. Конечно, авианосец в Армении – гипербола, фантастика, но зачем воспринимать буквально…

Политические проблемы или некие запреты – излюбленная тема Ваагна Амалбашяна, они трогают и волнуют его. Ситуация в Сирии подвигнула создать «Иные ценности» - о нефти как мере всего, что нас окружает. О нефти как главной ценности, после которой все остальное неважно. В углу картины «серый кардинал» - джентльмен с бабочкой с лицом, замаранным черными пятнами. Очевидно, что «нефтью». Рядом станки-качалки, тянущие из земли «черное золото», грузовик как потребитель, некто, равнодушно взирающий на мир через фотокамеру, и знакомая аббревиатура ОРЕС. Потеки красной краски окончательно проясняют смысл. Что касается «запретов», то Ваагна может вдохновить даже российский закон о запрете производства синтетических кружев для белья.

Ваагн не любит стандартные понятные символы, но зато любит намекать. А кто и как поймет – если поймет – не его забота. Он просто хочет, чтобы его мысли задели за живое и дошли до людей. Особенно его поколения. Если зритель образован, информирован и визуально насыщен, то доходят. Тогда первый шок при виде его картин или рисунков проходит и начинается углубленное изучение контекста. Подчас, чтобы добраться до потаенного смысла, надо один за другим снимать слои изображения. И не надо думать, что помогут тексты, слова или цифры, которые часто используются Ваагном как элемент композиции. Такое живописное письмо. «Просто фактура и никакого смысла». Но как же быть с ОРЕС?

Для смягчения фактуры Ваагн прибегает к рисункам стилизованных растений. Контраст неожидан и очень эффектен. Вообще художник свободно оперирует средствами современного искусства и совершенно не ограничивает себя в выборе. Трафарет, как бы «соляризация» (был такой прием в эпоху пленочной фотографии), потеки жидкой краски, отдельные элементы дизайна, промграфики. Главное, довести до зрителя свои мысли и чувства – тут все средства хороши. Важна мера, Ваагн умеет ее соблюдать. Что касается направления, которого придерживается Ваагн Амалбашян, то здесь нет четкой определенности. В его произведениях можно увидеть проявления разных течений, и это естественно. Но так ли это важно, в конце концов? Как разнообразна жизнь, так разнообразно и ее арт-отражение.

Его самое важное качество как художника – гражданственность. Отсюда личное отношение художника к окружающему миру и социуму. Он не смотрит на мир в поисках красивых пейзажей или предметов, а ищет нерв событий. Не дает оценок, но открывает глаза своим художественным продуктом, фокусирует внимание. Заставляет думать. И добивается поставленной задачи. Прежде всего потому, что он выработал свой изобразительный язык и способ передачи мыслей. Брутальный язык художника новой формации, нового поколения. Он в полной мере позволяет Ваагну изъясняться и с обществом, и с потребителем своего искусства. Со временем, думается, художественный инструментарий может измениться, но пока он дает ему полную свободу.

Ваагн не без оснований считает, что живет в интересное время – не хорошее, не плохое – во времени, которое преподносит неожиданность во всем обозримом пространстве. Хотя бы последние президентские выборы в США. Он пропустил их сквозь свои внутренние фильтры, стараясь отобрать самое, на его взгляд, интересное и важное. Здесь и надо искать парадоксы в его картинах и графике, нестандартные образные, цветовые и композиционные решения. Они лежат на поверхности холста и уходят вглубь…

И получается, что работы Ваагна Амалбашяна – своеобразный тест для зрителя, тест на его включенность в разномасштабные процессы. Идеи автора выходят далеко за границы устоявшегося армянского представления об окружающем мире. Мир – всеобщее достояние, а Армения – его часть. Потому ничто человеческое нам не чуждо.

Произведения Ваагна Амалбашяна прежде всего предназначены для активных и мыслящих людей. Тем они и ценны в пространстве армянского искусства XXI века.