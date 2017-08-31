Театр армянских кукол в доме Туманяна

С сентября при научно-культурном центре «Дом Ов.Туманяна» в Тбилиси начнет действовать армянский театр кукол. Примечательно, что учредителем и художественным руководителем труппы стал художник, поэт и мастер-кукольник Армен Оганесян, персональная выставка которого недавно прошла в Ереване. Отмечен 30-летний кукольник призами тбилисского Международного кукольного фестиваля.

В частности, его кукла Параджанов в этом году удостоилась золотой фестивальной медали. Сейчас же он вместе с группой энтузиастов занят активной подготовкой к премьерному показу известной сказки Туманяна «Пес и кот».

Напомним, что сам туманяновский центр по улице Амаглеба, 18 открылся не так давно - 5 августа. Дом Туманяна несколько лет назад был передан армянской общине благодаря усилиям бывшего председателя Союза писателей Левона Ананяна. Провели же полную реставрацию последнего пристанища классика армянской литературы на средства фонда памяти Джинишяна, фонда IdeA Рубена Варданяна и армянской епархии ААЦ.

Как отметил в беседе с «НВ» Армен Оганесян, сама аура дома как вдохновляет на творческие подвиги, так ко многому и обязывает. Ведь в этом гостеприимном очаге, щедром не только на застолья, но и на литературные посиделки, гостили в свое время Агаян и Комитас, Ширванзаде, Исаакян, Папазян, Марр, Иашвили, Табидзе, Гришашвили, Брюсов… Да мало ли! Так что театральной труппе скидок не дано. Вот и трудится учредитель и он же главный исполнитель над созданием персонажей сказки – лепит, одевает и обувает в полном соответствии с литературным первоисточником и собственной фантазией».

«Во время работы я всегда беседую со своими персонажами, - делится секретами мастерства Армен. – Ведь кукла – это материализованная сказка. Ты можешь ее потрогать, привести в движение, спросить и получить ответ. А главное, с их помощью можно сказочно преобразить нашу подчас серую, а порой и жестокую действительность».

Прежде чем утвердиться в своем кредо - кукольных дел мастера, уроженец марнеульского поселка Шаумян стал дипломированным дизайнером и художником, писал стихи. «В какой-то момент я почувствовал, что не могу воплотить свои замыслы ни в живописи, ни в литературе, - говорит он. – Мне хотелось видеть и осязать сохранившуюся в душе сказку, визуализировать накопившиеся эмоции и ощущения». Вот и занялся, по его словам, совершенно недетским делом – объемными куклами-персонажами. При этом выяснилось, что углубление в «дебри» полюбившегося вида прикладного искусства требует освоения целого ряда ремесел и профессий – парикмахера и сапожника, портного и стилиста.

Сегодня в его личной коллекции свыше полусотни авторских кукол, с которыми он ни за что не расстанется. Своим дебютом считает куклу Кинто – озорного уличного торговца, одетого по тифлисской моде начала 20-го века и протягивающего прохожим поднос с фруктами. «Мне очень дорог колорит старого Тифлиса, незабываемые образы Авлабара, - улыбается Армен. - Это и сваха Ханума, и Кекел из фильма «Пепо», и Наталья из «Хатабала». Кстати, эти персонажи Оганесяна чуть ли не самые востребованные в тбилисских галереях. Десятки авторских копий ныне нашли пристанище в различных российских и европейских городах. Несколько своих кукол он подарил недавно открывшейся галерее кукол в Ереване.

Вместе с тем, по словам кукольника, по востребованности вне конкуренции его Фрунзик Мкртчян в образе Никола из фильма «Песнь прошедших дней». По свидетельству автора, часто заказывают также куклы Гали Новенц, Нико Пиросмани и Софико Чиаурели.

Рассказал Оганесян о модной тбилисской традиции – заказывать изваянную из полимерной глины кукольную копию возлюбленной. При этом, выполняя подобные заказы, кукольник не раз оказывался в трагикомических ситуациях. «Был как-то случай, когда заказали девушку на прогулке с собакой, - улыбается Армен. – Потом он позвонил и попросил, чтобы в композиции появилось фирменное авто и осенние листья. Следующий настойчивый звонок был глубокой ночью. Заказчик настаивал, чтобы я поменял прическу и платье. Я пытался популярно так обьяснить, что утро вечера мудренее, но разве влюбленному сердцу прикажешь?» Заказчик и его возлюбленная не только остались довольны куклой от Армена, но и через некоторое время даже поженились. Конечно же, кукольника на свадьбу не позвали, как и не узнали, что ради нового платья мастер пустил под ножницы свою новую сорочку – все не мог найти нужный материал для платья грузинской красавицы. Тот, который она сама ему на ушко нашептала…

А благодаря этим «заказным» историям кукольных дел мастер получает возможность свободного творческого подхода к воплощению образов: Комитаса и Параджанова, Шекспира и Туманяна… На открытии персональной выставки в Ереване предстоятель армянской епархии Грузии епископ Вазген Мирзаханян сказал: «Полагаю, недобрых кукол не бывает. Этот зал унес нас в наше детство. Армен Оганесян также поэт, автор замечательных произведений. Его куклы удостоились также внимания и восхищения грузин, нашли место в музеях кукол». Сам же кукольник в таких случаях предпочитает отмалчиваться – пусть его творения говорят за него. А они таки и говорят – убедительно и с большим чувством…