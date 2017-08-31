Свято место…

Говорят, Ваграм Папазян, приходя в кино, а именно – в кинотеатр «Арагац», всегда садился на задние ряды и просил, чтобы соседнее место оставалось свободным. Садился, клал шляпу на соседнее кресло. Когда его как-то спросили, зачем он это делает, ответил, что обычно рядом с ним садятся женщины и своими разговорами мешают смотреть фильм. А что сегодня нам мешает смотреть фильм в кинотеатрах – чьи разговоры, чей «шум»?

Небольшой экскурс в историю. В советской Армении, конкретно в Ереване, были разрушены многие культовые сооружения, чудом уцелели несколько церквей и одна мечеть. На месте разрушенных сооружений в скором времени были возведены другие — более импонирующие правящей системе. В частности, на месте разрушенной церкви свв.Петра и Павла был построен кинотеатр “Москва” и даже летний кинозал. Ереван “расцвел” кинотеатрами. Они появились в каждом административном районе столицы, в райцентрах республики, а в селах кино крутили в домах культуры и клубах. И мы, естественно, полюбили кино, мы активно посещали кинотеатры, ставшие в одночасье неотделимой частью нашей жизни. Очереди в кино были не меньше очередей в универмаги и могли уступать по своей длине и выдержке разве что очереди к телу некогда посчитавшего кино важнейшим для него и нас искусством. Потом к нему «подселился» соратник по рулю, так и четко не разъяснивший, какие именно кадры решают все, но сделавший очень многое для развития и пропаганды советского кино. И мы, можно сказать, «подсели» на белый экран и не слезали с него даже с приходом голубого: телевизор — это домашний просмотр, а походы в кино и театры — культурное мероприятие. Таким образом, культура стала главным показателем, мерилом, главной определяющей ментальности советского человека.

Но... Беловежская пуща, распад Союза, а в Армении – землетрясение, война, блокада. Рухнула система Госкинопроката, отключились свет, газ, вода, и кинотеатры закрылись. Но даже это не сломало нас. Мы жили верой в будущее, верой в победу армянского духа. И она наступила! Наступила долгожданная постблокадная оттепель. Шли годы. Заработали кинотеатры “Москва, “Наири”. И... всё.

Благодаря кинофестивалям, в первую очередь “Золотому абрикосу”, вернулись желание, интерес, культура просмотра фильмов в кинотеатрах. Появились “Синема Стар” и парочка других мультиплексов. Ереван «расцвел» также киноклубами.

А теперь о главном, о больном. Откройте в Википедии статью “армянские церкви мира” и посмотрите, где они сохранились и какова их судьба. Из разрушенных указываются церкви в Армении советского периода и в Турции. Турция же и Азербайджан лидируют по оскверненным, превращенным в нечто иное армянским святыням. Не посмею сравнивать церковь и кинотеатр. Но для советских людей, для людей моего поколения и старше они и были “приди и будь” (с арм. так переводится слово “церковь”) — там мы собирались, общались, обменивались мнениями, обсуждали фильмы, и не только. Они были нашими культурными и духовными центрами.

А теперь статистика:

“Арагац” — превращен в автомагазин.

“Комитас” — превращен в автомагазин.

“Ереван” — пережил даже блокаду, но сегодня там магазины и аптека.

“Россия” — превращен в вещевую ярмарку.

“Раздан” — сначала там был магазин коньячного завода, теперь непонятно что.

“Звартноц” — судьба непонятна, кажется, сдается в субаренду по частям. Аналогичная судьба у “Ани” и многих других. Список, увы, можно продолжить...

Скажете, причина в том, что это невыгодный бизнес в рамках рыночной экономики, которой мы осознанно некогда кастрировали наше общество? Не соглашусь. Армянские мальчишки и девчонки, а также их родители, с большим интересом ходят в кинотеатры и порой даже по нескольку раз пересматривают те же картины. Почему? Да потому что это интересно, круто, им это нравится, потому что те же американские фильмы выгоднее смотреть на большом экране и с долби-звуком! Так почему же не воспользоваться этим, почему не восстановить кинотеатры и крутить там наше кино — и классику мирового кинематографа, и кино современное? Ведь мы столько говорим о культуре, о государственном императиве… Тут самое время вспомнить слова великого армянина Нжде — не так страшны турки, как туркоподобные армяне. А что мы? Продолжая поносить турков, не покладая рук оскверняющих наши святыни, мы бойко покупаем машины из бывших “Арагаца” и “Комитаса”, лекарства из “Еревана” и шмотки из “России”, тем самым поддерживая армянского бизнесмена, бесперебойно наживающегося на наших нуждах и спонсирующего нашу же деградацию…