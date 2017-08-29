Репортажи из внутреннего мира

В Доме художника открыта ретроспективная выставка «Тени времени» замечательного фотографа Гагика АРУТЮНЯНА, она охватывает 1970-1995 гг. его творчества и посвящена 70-летию автора. Выставка, несомненно, войдет в историю армянской светописи, поскольку никогда – ни в советское время, ни тем более в постсоветские годы – подобной фотоэкспозиции не было.

На заново выбеленных стенах и щитах разместилось 183 крупноформатных черно-белых фотографии. В рамках и под стеклом. К выставке выпущен альбом-каталог, буклеты и прочие материалы. Я намеренно перечисляю эти подробности, чтобы подчеркнуть, как серьезно, профессионально и любовно подготовлена выставка. Она может стать эталоном для будущих фотовыставок.

Имя Гагика Арутюняна как классного фотографа четверть века было широко известно в Армении, да и не только в Армении. В это время он был в эпицентре армянского фотоискусства и задавал тон, но к концу 90-х как-то спонтанно самоустранился. Времена для художественной фотографии наступили аховые, началось нашествие «цифры» и настоящая светопись оказалась на обочине…

К фотографии он приобщился, как многие, с юных лет и прикипел. Как-то Сальвадор Дали изрек: «Неважно, любите ли вы живопись, главное, чтобы живопись полюбила вас». Переформатируем Дали. В случае с Гагиком можно сказать, что он полюбил фотографию и, главное, фотография полюбила его. Иначе бы не было такого результата. Такого высокого искусства. Фотографии в чистом виде без вмешательства всемогущего фотошопа. Разве что с негативов были убраны неизбежные пятнышки и царапины. И только.

Выставка названа «Тени времени». Неожиданно, глубоко и интригующе. Именно тени, а не следы. Первые «тени» Гагик запечатлел в газете «Комсомолец», много лет снимал для журнала «Гарун», других СМИ и в 1976-м стал фотографом АОКС-а. Аббревиатура уже забывается, напомню: Армянское общество культурных связей. Связи же были с зарубежными странами. Арутюнян успешно работал там вплоть до практического самораспада организации в связи с изменившейся ситуацией. 13 аоксовских лет оказались весьма плодотворными. Гагик Арутюнян готовил фотовыставки «Армения: земля и люди», ездил сам с авторскими выставками. После поездок обязательно появлялись его зарубежные экспозиции. При общей пропагандистской направленности выставки для зарубежа, подготовленные Гагиком, создавали правдивый образ страны благодаря его мастерским снимкам. Опять же черно-белым, до эпохи цветной фотографии было далеко. Благом было достать хорошую бумагу. Он бесконечно колдовал при печати, добиваясь предельной выразительности. К этому времени уже выработал свой почерк. Его объектив не врал никогда, будь то портрет, пейзаж, сюжетная композиция или репортажный снимок. То что не удовлетворяло, уничтожалось.

Нынешняя выставка отражает весь мир арутюняновской светописи. Ни одной лишней работы. Безупречный отбор. Несколько разделов-циклов: Карабах; Еркир; Жители (не люди, а именно жители страны); Город; История; Время. Ряд можно продолжить. Никаких «стильных» ракурсов, никаких искажений – неореализм от Арутюняна. Простые люди, крестьяне, митингующая толпа, беженцы, настоящая армянская жизнь, окрашенная состоянием души автора. Внутренний мир фотографа, совестливого и тонкого человека просматривается в каждом кадре, делает его притягательным для зрителя. Сюжеты большинства фотографий будничны, никаких нарочитых изысков. Едва не в каждом снимке можно усмотреть аллегорию, символ или знак. Трещина в стене Дадиванка, человек в подземном переходе, человек и лошадь в снегу, тень на стене, скульптура вождя, доживающего последние дни на постаменте, горящее колесо карабахской телеги. Цикл «Озеро» - целая галерея красноречиво молчащих предметов, явившихся при спуске воды на Ереванском озере. Растрескавшийся ил, трос-«спрут», башмак, железки… Тайное, ставшее явным. Или «Птицефабрика», где невинные птички становятся полуфабрикатом. Полная безысходность: стены, проволочные ограждения, унылые постройки и безжалостный конвейер с крючьями. Страшновато, возникают невольные ассоциации, но и это тоже жизнь.

Трудно определить жанр, в котором работает Арутюнян. Стрит-фотография, разбавленная репортажем? Но так ли это важно. Главное, он запечатлевает жизнь в ее множественных проявлениях, радости и заботы людей, по-своему исследует их, включая среду обитания. Визуальные метафоры. Случайные неслучайности, увиденные сострадательным человеком с камерой. Он ловил мгновения в Армении и за рубежом и оказалось, что сегодня зритель заново переживает то, что переживал сам художник. Это как бы репортажи из своего внутреннего мира. Потому что он видел сердцем и только потом нажимал на спуск. (То, что мы в лице Гагика Арутюняна имеем именно художника, вряд ли кто будет сомневаться, не говоря уже о том, что фотография - это вид изобразительного искусства.) Так возникает чувство сопереживания. В состав выставки включены несколько снимков, сделанных в Сенегале, Франции, Австрии, Дании. Зарубежными «тенями» он никогда особенно не щеголял, хоть и мог по праву: среди них много прекрасных кадров, в те годы ставших для ереванцев открытием. Открытием тогда стали и портреты, сделанные Гагиком. В экспозиции лишь некоторые из них: Амо Сагияна, Гранта Матевосяна и философа-лингвиста Эдмона Аветяна – подлинный шедевр (на снимке).

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Выставка Гагика Арутюняна значительное явление культурной жизни Еревана. Он не только смог вернуть «Тени времени», но и подвигнул полюбить черно-белую фотографию, порядком забытую. В этом также несомненная заслуга Фонда армянской фотографии «Лусадаран» (куратор В.Галстян), Фонда «Диалог культур» (рук. проекта С.Арутюнян) и Swiss Cooperation Office. Остается добавить, что к выставке уже проявили интерес за рубежом, в частности ее планируют показать в Германии.