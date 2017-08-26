Свет и тени Кечариса

Город Цахкадзор хотя и невелик, но известен уже давно как центр туризма и спорта и в любое время года притягивает тысячи людей отовсюду. То, что находится в «шаговой доступности» от столицы, еще более усиливает его привлекательность: пятьдесят минут комфортной езды - и ереванец и иностранный гость оказывается в объятиях Цахкадзора.

Без сомнения, главной фишкой города, кроме собственно курортно-спортивных достоинств, является монастырь Кечарис – прекрасный образец армянской средневековой архитектуры. Все дороги ведут именно сюда, он как магнит притягивает людей. Напомним. Монастырь основан в начале XI века весьма просвещенными князьями Пахнавуни и обустраивался вплоть по XIII века. Полтора столетия он был признанным духовным центром Армении. Монастырь образуют церковь Св.Григор Лусоворича с притвором, церкви Катогике, Св.Ншан, а также Св.Арутюна в 120 метрах от основного комплекса. На огороженной территории множество хачкаров и надгробий. Здесь похоронены выдающиеся лица эпохи, как то Григор Магистрос Пахлавуни и знаменитый зодчий Вецик, построивший Катогике. Как действующий монастырь, Кечарис находится в юрисдикции Святого Эчмиадзина.

Несколько лет назад разыгрался громкий скандал, когда на части монастырской территории, арендованной неким ООО, развернулось масштабное по здешним меркам строительство ларьков и киосков, а также пиршественного помещения. В двух шагах от памятника. Строительство было санкционировано Св.Эчмиадзином и, как ни удивительно, Министерством культуры. Общественность, в т.ч. «НВ», стала грудью на защиту памятника архитектуры и культуры и «торговый ряд» был в итоге демонтирован. Сегодня сиротливо торчит лишь один «объект» неопределенного назначения. От недостроя остались груда строймусора и руины. После демонтажа прошло целых пять лет – и ничего не изменилось. Не изчезает стойкое ощущение, что этот драгоценный кусок цахкадзорской земли берегут для кого-то и для чего-то. Просто происходит некая переформатировка замысла. А то ведь тут можно навести порядок за пару дней. Но нет желания, все заморожено, и нет никакой гарантии, что в один прекрасный день тут не построят очередной ресторан. Закон о памятниках, охранная зона и прочие мелочи при этом учтены не будут. Чисто армянский прием. Вспомним, как было с Крытым рынком…

Итак, монастырь Кечарис – душа Цахкадзора. Так утверждают рекламные проспекты. Так-то оно так, но … Но только с парадной стороны, той, что обращена к улице, к толпам посетителей, верующих, туристов и т.д. Года три-четыре назад в метре от притвора церкви Св.Григория Лусоворича была построена безобразная котельная, потом совсем рядом соорудили беседку-харчевню и некую «школу» для юных прихожан. Как такое уродство появилось рядом с архитектурным памятником, представить немыслимо. Святотатство и только. Судя по всему, Св.Эчмиадзин разрешил, а Минкультуры, ответственному за памятник, и вовсе было все равно. Между тем котельную, если уж она так необходима святым отцам (чтобы не мерзли зимой!), можно было соорудить за оградой в небольшом овраге. Вообще тут сложились удивительно свойские, прямо таки запанибратские отношения с выдающимся памятником национальной архитектуры, истории и культуры. Государство и церковь никак не придут к соглашению, да и вряд ли хотят этого. В Европе действия церкви абсолютно сообразуются с вопросами реставрации, с музейными задачами и с туризмом. Во всех странах Европы (наверняка и в других местах) церковь свято блюдет общепринятые в цивилизованном мире светские законы, правила, нормы реставрации и эксплуатации памятника. Чего, увы, не скажешь о ситуации с Кечарисом. После окончания масштабной реставрации взялись за примитивное «благоустройство» территории, не считаясь с историей и ландшафтом. В итоге подняли на полметра-метр уровень «исторической» земли и вымостили базальтом. Были искажены классические пропорции сооружений комплекса, т.к. изчез один ряд ступенчатого цоколя. (То же произошло и с Св.Арутюном). Получилось шикарно и странно для средневекового памятника. Хорошо хоть, что «благоустройство» коснулось только “официальной” стороны. Позади опять, как уже много лет, заросли колючих кустов, деревья-саморосы, покосившиеся надгробья, обломки хачкаров и тривиальный мусор. Привести эту часть территории в порядок своими силами святые отцы не удосуживаются. Почему этого не видит, не понимает глава Котайкской епархии ААЦ Аракел архиепископ Карапетян, человек, как говорят, образованный, объяснить невозможно. При желании можно привлечь паству, школьников, не сомневаюсь, что придут и помогут. Ну как можно в таком виде содержать монастырскую территорию и памятник? Пусть даже это Божий дом и собственность Св.Эчмиадзина. Тем более что так. Разве служители не понимают, как отвратительна пошлая ковровая дорожка, которой украшена консольная лестница, ведущая к приделам в церкви Катогике и закрепленная коваными железками к ступеням XIII в.? Чтобы это знать, не надо иметь спецзнания и духовное образование. А как можно в изящное оконце церкви Св.Ншан впихнуть толстенные кабели и трубы? Не можно, но кого это волнует... (В прошлом году здесь появилось новое надгробие. Традиция или вседозволенность, вот в чем вопрос. Кстати, хотелось бы знать, какие действия предпринимаются государством, т.е. Минкультуры после недавнего позорного случая захоронения на территории Санаинского монастыря.) Мэрия Цахкадзора во главе с Артуром Арутюняном повлиять на церковь не в состоянии, так что неприглядная картина предстает пред очи всех любопытствующих, особенно инотуристов. Смотрят, удивляются и запечетлевают. Все это проходит мимо Котайкской епархии, которая наверное считает Кечарис своей собственностью, но не общенациональным достоянием. А инотуристов тут много, ведь в Цахкадзоре круглый год проводятся всевозможные международные научные, культурные, общественные формы, конференции и т.д. Не говоря о спортивных мероприятиях и ежегодном фестивале пантомимы им.Л.Енгибарова.

Согласитесь, ситуация никак не связывается с государственной концепцией туризма. Котайкская епархия обязана наконец сделать выводы и исходить также из общественных интересов. Памятник в подобном виде не делает чести армянской культуре и церкви.

Общая нацеленность Цахкадзора на туристов и любителей спорта, без сомнения, похвальна, но несколько ограничена. Потребности туриндустрии - это далеко не только гостиницы, рестораны, кафе и спортивная составляющая. Людям, особенно инотуристам, необходим еще и культурно-познавательный компонент. А с этим тут – увы… Прекрасного музея братьев Орбели явно недостаточно, к тому же он достаточно специфичен. Цахкадзор мог бы иметь литературный музей на базе старого Дома творчества писателей, но, к сожалению, шанс был упущен, когда ДТ в конце 80-х уничтожили, несмотря на очевидную культурную ценность: в нем бывали Исаакян, Чаренц, Демирчян, все армянские литераторы 30-80 гг., а также Мандельштам, Гроссман и т.д. Пока что цел ДТ художников, где крышевались армянские мастера, начиная с Сарьяна. Оно обветшало, принадлежит Союзу художников и может после реставрации и реконструкции стать выставочным зданием. Пока же в Цахкадзоре не нашлось места, чтобы показывать местную историю, памятники и артефакты. Только некоторые из них можно увидеть в музее Орбели. Благая идея построить в городе центр культуры (даже место подобрано) весьма далека от реализации, поэтому Цахкадзору, как центру туризма, очень нужен выставочный зал для постоянных или сменных экспозиций. Также нуждается город в неком дизайн-проекте, который включил бы в себя и дорогу от Раздана. Много лет она украшена любительским «дизайном”, как, впрочем, и сам город, лишь кое-где отмеченный профессиональной рукой. Все еще царит неразбериха и в архитектурном облике Цахкадзора, но это уже другая история…