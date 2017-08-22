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В Номере // КУЛЬТУРА // Три золотых Яблока, волшебный Кот, Акробат и прочая пластика

Три золотых Яблока, волшебный Кот, Акробат и прочая пластика

В Музее архитектуры развернута выставка проектов садово-парковой скульптуры. Проекты ни к чему не обязывают – это только предложения на предмет заинтересовать мэрию Еревана и других городов страны.

 

 

Это уже вторая такая выставка, инициированная СХ и в частности председателем секции скульптуры Союза Нуне Туманян. Проекты вписаны в компьютерную картинку городской среды, т.е. они не висят в воздухе, а привязаны к конкретному месту. Подобная выставка появилась не случайно, а по той причине, что столица и города насыщены весьма однотипными памятниками и скульптурами, как правило, чрезвычайно серьезными. К тому же многие из них никакого отношения к искусству не имеют. Вспомним хотя бы памятник «Арарат-73»… Конца этому процессу пока не предвидится, ведь деятелей, которых надо увековечить, еще много, список все растет и растет, а образы становятся все величественнее, мудрее и мужественнее. Городская среда, соответственно, скучнеет на глазах. Правда, есть исключения: это скульптуры у кинотеатра «Москва» и гафесчяновские на Каскаде. Смешной издевкой явились глиняные изображения великих армян, пару лет назад от всего сердца подаренные мэрией ереванцам. Хорошо хоть их век был недолгим. Не слишком обрадовали «копии» хачкаров на благоустроенном участке Главного проспекта. Хочешь – не хочешь, но они навевают печальные мысли.

Учитывая ситуацию, молодые скульпторы предлагают проекты, которые могут быть реализованы в городской среде на всем пространстве Армении. В Джермуке, Гюмри, Дилижане, Капане – где угодно. Было бы желание местной власти. Самое главное, что проекты подготовлены вне устоявшихся и надоевших правил и стандартов. Многие с юмором, в коем нуждается общество и городская среда.

Помнится, на предыдущей выставке один из участников предложил расположить на траве газона трех лягушек с выпученными глазами. Другой предложил носорогов. Была «Рыба» для водной поверхности. Был некий «Всадник». К большому сожалению, никто на предложения не среагировал. В смысле из местной власти. В нынешней экспозиции десятка два проектов, опять же годящихся для материализации…

Три золотых Яблока. Волшебный Кот. Радужный ажурный шар. Сеятель. Клоунесса. Акробат. И т.д. Не омраченные какой-либо идеологией изящные остроумные композиции. Они окрашивают окружающее пространство искренними неслышными чувствами, добрым юмором. На фоне деревьев, кустов и застройки они представляются ненавязчивыми и органичными произведениями искусства. Того самого, что в нашей среде уступает место дурному вкусу и китчу.

Особо надо отметить, что в отличие от всех других памятников, в изобилии рекомендуемых к установке – деятелям и датам, - эти памятники несравнимо менее затратны, чем все то, что захламляет городскую среду, чем бронзово-каменные скульптуры грандиозных размеров в окружении «поминальной» архитектуры. То, что показывают молодые – это садово-парковая декоративная скульптура, арт-объекты, выполненные в стилистике пластики или дизайна (или их микса) сегодняшего дня. Обычно власти говорят, что денег нет. И в этот раз сошлются на крайнюю нехватку средств. Хоть плачь, хоть смейся. Но тогда откуда появляются деньги на изделия псевдоскульптуры или псевдодизайна, которые так удручающе часто и поспешно появляются на наших улицах и площадях? Как растормошить городские и местные власти, как подвигнуть их на одушевление среды обитания? Ответа нет.

Карен Микаэлян

Последнее обновление ( 22.08.17 08:59 )

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