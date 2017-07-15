Кара-Бала, Варпет и другие

Президент Серж Саргсян поздравил народного художника Армении, скульптора Левона Токмаджяна с 80-летием со дня рождения. «…Ваши работы, созданные с высоким мастерством и силой уникального таланта – неотъемлемая часть нашей жизни, а созданный вами и установленный в сердце Еревана памятник Мартиросу Сарьяну – яркое проявление Вашего самобытного почерка», - отмечено в поздравительном послании.

Скульптором Левон стал, по его словам, случайно. Рисовал с детства и часто помогал отцу-маляру разводить краски и даже красить стены. Решив стать живописцем, поступил в училище Терлемезяна. После экзаменов обнаружил свою фамилию в списках скульпторов и опечалился. Но вот ведь как бывает: его дед, Токмаджянц Никол, имел в Карсе литейную мастерскую…

Трудно сказать, что потеряла армянская живопись, но точно, что искусство ваяния обрело замечательного мастера. Левон стал органичной частью национальной культуры сразу же, как пустился в самостоятельное плавание. Пробовал себя в дереве, камне, металле. О Левоне заговорили, когда он стал вырезать сказочные рельефы на усохших деревьях в ереванских парках. Кстати, отметим, что в это время и позже он пел в коллективе Чекиджяна – обладал отменным голосом. Дальше – больше. В Левоне обнаружился талант скульптора-монументалиста. Нашел он себя прежде всего в камне. Туф, мрамор, крепчайший базальт. Свои скульптуры никому не доверяет – вырезает сам. Оттого и крепок не по возрасту. Плюс ко всему трудоголик. Левон работает быстро, споро и мощно. Пальцы уверенно держат молоток и зубило, дрель или «болгарку». Он был чуть ли не первым в Армении, кто стал использовать электроинструмент, вызвал бурную реакцию коллег. А какая разница, чем работать? Главное – результат. Новые инструменты дали новые возможности, новые выразительные эффекты.

Одна из главных работ Токмаджяна – величественный памятник варпету Сарьяну – символ, знак армянского искусства. Удивительная находка Левона – художник прикасается к палитре пальцами… Сарьян изображен неистовым борцом, и не только за искусство. Каждая новая работа скульптора вызывала разную реакцию, однозначного мнения не было ни разу. От восторгов до неприятия. Одним из спорных был памятник Кара-Бале, известному персонажу старого Еревана. Деклассированный элемент – и вдруг памятник! Как это можно? А почему бы нет? Это один из самых необычных и тонких памятников столицы. В отличие от многих других скульпторов Левон Токмаджян инициативен и сам ищет свои темы. Сидеть и ждать, пока кто-то что-то предложит, он не может. Он ищет и находит. А потом работает исступленно, не щадя себя. Вся его жизнь сводится к работе и еще раз к работе. Потому и стоят его памятники в Греции, Кипре, Аргентине, Болгарии. Много малых скульптур ушли в Италию, Францию. Талант, воображение и трудолюбие дали завидные плоды. В связи с грядущим юбилеем Айвазовского вспомним памятник братьям Айвазовским в Симферополе. Он появился благодаря армянству Крыма в 99 году. Заказчики вышли на Токмаджяна, и не ошиблись. Скульптор привез из Урала мрамор, свой излюбленный материал – два огромных куска по 20 тонн. Работал не один, с сыном Ваге. Из снежно-белых глыб явились миру фигуры братьев – Ованеса и Габриэла – великих крымчан. Токмаджяны, прежде всего, конечно, Левон, создали глубоко духовные и правдивые образы. Талант в сочетании с поистине библейским тщанием позволили им создать выдающееся монументальное произведение.

Искусство Левона Токмаджяна, лучшие его работы уже давно стали классикой армянской скульптуры. Он выработал свой пластический язык – безошибочно узнаваемый. И как бы мы ни относились к той или другой работе скульптора, в целом Левон Токмаджян занимает прочное место в национальной культуре. Его истоки тянутся в глубь истории и традиций. Браво, варпет Левон!