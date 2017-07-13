Роман Балаян: “После Крыма я ни разу не был в Москве...”

Народный артист Украины, известный режиссер и наш именитый соотечественник Роман БАЛАЯН вновь в числе почетных гостей ереванского кинофестиваля “Золотой абрикос”. С постановщиком таких культовых фильмов, как «Полеты во сне и наяву», «Храни меня, мой талисман», «Филер», «Первая любовь», «Ночь светла», встретился и побеседовал корр. «НВ» Валерий ГАСПАРЯН.

- Роман Гургенович, во время наших встреч вы любите повторять и акцентировать, что являетесь преданным другом и даже безумным болельщиком «Золотого абрикоса». Что-либо изменилось в вашем взгляде на ереванское кинодейство?

- Единственно, что этим летом погода более жаркая, а я не могу переносить жару. Да и давление скачет. Но не собираюсь отступать от своей позиции - я в восторге от того, что летом в этот жаркий город приезжает столько иностранцев. При этом многие мои коллеги из самых различных стран считают, что это самый лучший и самый гостеприимный фестиваль на всем постсоветском пространстве. Так что приезжал и буду приезжать, хотя поверьте – хватает приглашений и на более прохладные кинофорумы. Более того, уверен, что хотели бы вновь оказаться на армянской «абрикосовой» земле и другие участники и гости фестиваля!

- Девять лет назад показом вашей картины «Райские птицы» открывался 5-ый МКФ «Золотой абрикос». Когда же мы увидим на большом фестивальном экране новую работу Романа Балаяна? Я имею в виду вашу историю о враче, который спасает девушку-самоубийцу. Вы же собирались приступить к реализации этого проекта. Что-то помешало?

- Если не ошибаюсь, я тогда же сказал, что написал сценарий до 32 страницы, а потом стал всем участникам съемочной группы рассказывать остальные 62 или больше, но по-прежнему не сажусь дописывать. А о самом сюжете начал думать в году 90-ом. Но поскольку я не очень активно работал, а Люк Бессон снял нечто подобное в картине «АнгелА», то я отказался. Если в самых общих чертах, сейчас моя героиня – душевнобольная, которая ежегодно убегает из сумасшедшего дома и которую спасает врач.

- Исполнителем главной роли вы видели лидера украинской рок-группы “Океан Эльзы” Святослава Вакарчука, который обещал вам «освободить» май. Не получилось?

- Нет. Сейчас я хочу из Вакарчука режиссера сделать. Он не тот человек, который сможет с раннего утра и до глубокой ночи быть на сьемочной площадке. Так что рисковать в этом смысле я вряд ли буду. Жалко, конечно, потому что другого лица я не вижу. Этой осенью, думаю, наконец-то проект представлю на питчинг.

- Как говорится, кстати, о питчинге. До нас дошли слухи, что буквально за несколько дней до обсуждения и утверждения вашего другого проекта вы взяли «самоотвод». Соответствует ли это действительности?

- Было такое дело. Два-три раза в году в Министерстве культуры проходят обсуждения, а точнее, защита проектов, которые собирается субсидировать государство. Короче, когда распределяются государственные деньги. В мае должен был состояться питчинг чудного сценария «Чумикан». Написал его очень талантливый сценарист из Ванкувера Вячеслав Чеслав Винник. У меня уже были копродюсеры – Эстония, Болгария. Мой продюсер запрашивала на проект, по-моему, 17 миллионов гривен. А я взял и в последний момент решил не снимать. Все были удивлены – поскольку поступают с точностью до наоборот. Я не смог этого сделать, поскольку убедился, что вещь не моя, не мое это кино.

- Роман Гургенович, вы намерены, несмотря на скачки давления и жару, приезжать в Ереван. Но вместе с тем в одном из интервью заявили, что Тбилиси более красивый город. Как-то это «не патриотично»?

- Но – общеизвестно. Тем более что главная фишка моих соотечественников и о чем они любят говорить: «Тбилиси тоже мы построили!» По этому поводу вспомнил случай, который мне рассказывал гениальный артист, к сожалению, уже покойный Рамаз Чхиквадзе. «Роман, - сказал он, - среди моих семи постоянных друзей трое – армяне. Лет 50 уже дружим. Раз собрались за красивым столом и я тост говорю. А мой друг Ованнес громко так себе говорит: «Все равно, Тбилиси армяне построили». Я не обращаю внимание, продолжаю тост, а он все бубнит и бубнит одно и то же. Тогда я прерываю тост и говорю ему: «Хорошо, Вано, вы построили. Но хотя бы ремонт сделайте!»… Да, Тбилиси люблю. Но «патриотично» и честно добавлю – в вечернее время несколько улиц в Ереване смотрятся как лучшие в Европе. Причем так много людей в это время на улице, что порой невозможно пройти. Эта такая знакомая кавказская привычка – после жаркого дня вечерами выходить со всей семьей и гулять до глубокой ночи. Это – нормально. Так было и в Тбилиси. Таким помню и Баку, в котором был в последний раз в 1986 году. Такую же картину наблюдал, когда был молодой, и в Киеве - на Крещатике…

- А какие картины видите сейчас в Киеве?

- Все больше волнительные. Время такое. В связи с тем, что сейчас творится с историей Крыма и Донбаса. Но… давайте сегодня не будем об этом.

- Во время одной из наших предыдущих встреч вы сказали, что расстались с некоторыми российскии друзьями.

- В силу «известных причин» я не езжу в Москву. После Крыма я ни разу не был там. Все мои прежние друзья звонят, мы общаемся, они мне говорят, что им стыдно за происходящее. Скажем так, лишь с одним из них, поскольку он стал таким «путиноведом», что я перестал ему звонить…

- По устоявшейся традиции, наши беседы обычно завершаются вашим новым анекдотом ли, забавным случаем ли, тостом ли. Не будем нарушать «связь времен»?

- Очень коротко. Велосипедист объехал престижный «Майбах» и поцарапал весь бок дорогой машины. Открылось окошко, на него гневно уставились сидящие в автомобиле блатные люди. Велосипедист извинился, а они говорят: «Что извиняешься? Давай десять тысяч долларов!» Велосипедист спокойно достает из сумки нужную сумму и протягивает им. Те, разумеется, удивлены – откуда у велосипедиста с собой такая сумма?

- Слушай, а ты кем работаешь, что такие «бабки» с собой возишь?

- Я профессиональный киллер, ребята…

Блатные сразу же возвращают деньги и говорят: «Извини, братан, мы не знали. Забери обратно эти десять тысяч». «С каждого!» – уточняет велосипедист… А по поводу тостов могу сказать, что люблю повторять старые, особенно этот: «Жить надо так, чтобы даже враги мечтали с вами подружиться!»