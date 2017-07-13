Руслан Корян: Теперь у нас дома, а не в телевизоре, будет Премьер-лига!

Нападающий “СКА-Хабаровск” и сборной Армении Руслан КОРЯН поделился ожиданиями от предстоящего сезона в Премьер-лиге, сообщают дальневосточные СМИ.

– У вас армянская фамилия, но не типичное для армянина имя. Так вы армянин или не вполне?

– Как это не вполне?! Армянин и стопроцентный!

– Если так, то Руслан Корян должен уметь готовить шашлык.

– И водить такси, ага! Мир живет стереотипами. Еще какие есть стереотипы про армян?

– Стереотипов больше нет, но есть символы Армении – форель озера Севан, город Ереван, где всюду туф, эмоциональные люди и горы, два маэстро, композиторы Микаэл Таривердиев и Арно Бабаджанян, всеми любимый актер Фрунзик Мкртчян. В бессмертном кинофильме “Мимино” он сыграл как раз водителя. Вам кто и что ближе из предложенного?

– Шашлык (хохочет)! На самом деле любой армянин любит кушать шашлык, но не готовить. Хотя в теории все армянские мужчины могут хорошо приготовить мясо на открытом огне. А Ереван красивый, верно. И горы рядом.

– Вы приезжаете в столицу Армении, родины своих предков, ради национальной сборной. На каком языке идет общение в национальной команде?

– На литературном армянском.

– Есть и другие версии армянского языка?

– Да. Сочинские армяне говорят на своем диалекте. В нем много турецких слов и это живая память о геноциде, который пережил мой народ. Сочинские армяне в массе своей это беженцы из Турции, где их хотели уничтожить как народ, как нацию. Ростовские армяне – это другой диалект. Свои особенности устной речи у армян, которые живут или жили в Нагорном Карабахе, Ливии.

Литературный это тот язык, который связывает мою нацию. Армяне же - как евреи и китайцы – живут по всему миру, причем буквально. На армянском так или иначе говорят почти 7 миллионов человек. В Аргентине диаспора – 130 тысяч человек! Братья Симоняны одни из самых влиятельных футбольных агентов в Южной Америке. В США армян – полмиллиона, в Англии – двадцать тысяч.

– В родном для вас Сочи часто бываете?

– Реже, чем хотелось бы. Я оценил Дальний Восток, моя семья второй год живет в Хабаровске. Супруга даже не уезжала этим летом из города. Но Черного моря здесь, где начинается Россия, мне не хватает.

– Что для вас Хабаровск?

– Теперь у нас дома, а не в телевизоре, будет Премьер-лига, парни! Вот, наверное, главное. Дальний Восток мне дал многое, если говорить о достижениях в футболе. С “Лучом”, где я провел три с половиной года, мы выиграли Кубок ФНЛ, вышли в полуфинал Кубка. Такого с Владивостоком никогда прежде не случалось. Теперь СКА вышел в премьер-лигу.

– Александр Григорян (гл.тренер «СКА-Хабаровск». – Ред.), который привез вас на Дальний Восток, тут был специалистом?

– Да, Александр Витальевич быстро нашу специфику понял. Он всегда уделял этому моменту жизни команды много внимания.

– Помимо Дальнего Востока вы играли в Словакии, Сочи, Ростове-на-Дону и Саранске, начав карьеру в Украине. Как там оказался армянский мальчишка из Сочи?

– Привезли на просмотр. Мне было 13 лет. Если разобраться, то профессиональным футболистом меня сделал клуб “Динамо” Киев.