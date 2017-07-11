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В Номере // КУЛЬТУРА // Как культурно и не спеша опустить народные массы

Как культурно и не спеша опустить народные массы

На обсуждении отчета о деятельности Национальной комиссии по телевидению и радио за минувший год вице-председатель НС, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов выразил обеспокоенность по поводу содержания армянского телеэфира. Вначале как-то подбодрил, приветствовав показ духовно-культурных передач, но затем выразил мнение о сериалах. 

 

“Я думаю, мы слишком увлеклись повышением рейтинга, и если гоняться за ним, может, никуда не дойдем, - сказал Шармазанов. – Неужели для наших сериалов нет образцов получше? Я не против сериалов, но скажите сценаристам, чтобы сеяли добро. И без того наше общество в состоянии негативного шока»…

Это, наверное, первый случай, когда наконец выражается официальная позиция государства на то, что делается в армянском телевидении. Пока в весьма деликатной и ненавязчивой форме устами вице-председателя НС.

Между тем общественность давно и всерьез обеспокоена объемом телебрака, которым ежедневно потчуют телезрителей. О качестве армянских сериалов говорилось много лет, но в принципе мало что изменилось. Да, они стали лучше в техническом отношении, но никак в содержательном. Опять же мелькают банальные сюжеты, обильно сдобренные криминалом. Преступный мир наравне с сентиментальным сюсюканьем. Объясняют – народу нравится. Отсюда мифические рейтинги. Кто и как определяет рейтинг, трудно сказать. Но рейтинг – все, остальное до лампочки. Еще говорят, что в сериалах трудятся наши люди, разве это плохо? Это хорошо, но еще лучше, если они будут заняты в умных, актуальных сериалах, сделанных профессионалами. Наконец, хорошо бы, чтобы они, по словам Шармазанова, «сеяли добро», а не низменные страсти и вульгарные манеры.

Однако еще больше волнует людей, культурную общественность поток индийских сериалов, вдруг в одночасье проникнувших в армянский эфир. Это те сериалы, которые массово производятся в расчете на далеко не интеллектуальные, часто даже неграмотные слои населения в самой Индии и вообще в тех краях. Впрочем, их крутят повсюду: в России и других странах. Это тамошние проблемы, но нам-то в Армении они зачем? Для чего несколько армянских телеканалов несколько раз в сутки гонят индийское телемыло? Зачем людям пудрят мозги спасительной формулой «народ хочет»? Разве когда-либо проводили опрос общественного мнения? Проводили референдум на тему, что вы, люди, хотите? Телезритель, особенно не слишком продвинутый, особенно в сельской местности, существо подневольное, практически бесправное. Сунут ему красивую, но чуждую индийскую «фильму» - будет безропотно смотреть.

Конечно, телебоссы совершенно не задумываются о воспитании соотечественников в определенных цивилизационных рамках. Армянских рамках. Легче всего забивать эфир «сериальным фаст-фудом» (по формулировке режиссера Рубена Бабаяна). К тому же это просто и не надо шевелить мозгами, чтобы делать действительно полезные и увлекательные программы или те же сериалы. На словах все, кто занят телевидением, в т.ч. авторы наших сериалов, большие патриоты, сеющие добро. О том, что они ежедневно опускают свой народ, часть его, все ниже и ниже, они не думают. И воздействовать на них нет возможности. Потому что Национальный комитет по телевидению и радио - регулирующий независимый госорган, обеспечивающий свободу, независимое и разнообразное вещание. По закону всякая цензура телепередач запрещена. Очевидно, что ни в одном из «независимых» ТВ не задумываются о воздействии подобных пустопорожних сериалов на своих граждан. Что если так будет продолжаться годами? Конечно же, постепенно изменится национальное мировоззрение, менталитет, вкусы, традиции. Насколько – трудно сказать, но так будет.

При обсуждении в НС председатель НКТР Гагик Буниатян таки выдавил, что ему лично индийские сериалы не нравятся, но что он может сделать, если таков закон. Действительно, идти против закона нехорошо.

 

Запретить? Можно только представить, какой поднимется шум и крик во всем мире о цензуре в Армении. Надеяться на национальное и патриотическое самосознание телебоссов последнее дело. К тому же они невоспитуемы. Остается скорректировать и дополнить закон, который заставит их изменить свое антинародное «рейтинговое» мышление. Закон может внести ограничения, помочь задействовать экономические рычаги и т.д. Может, тогда удастся добиться результата и телелюди наконец поймут, как они неправы, когда духовно калечат своих соотечественников.

Кстати, крайне интересно, кто и как на наших «независимых» телеканалах решает, что показывать народу? Худсовет или главный шеф? И как мотивируют? Как вообще происходит процесс «индуизации» армянского телеэфира? А теперь вопрос на засыпку: кому принадлежит эфир? Телеканалам или это все же национальное достояние. Как воздух, ветер, солнце.

Карен Микаэлян
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