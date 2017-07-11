Андреасян - наш футбольный бренд

11 августа корифею армянского футбола исполнится 70 лет

К юбилею великого футболиста novostink.ru опубликовал эссе болельщика с 55-летним стажем, размышляющего о месте Аркадия Андреасяна в истории армянского и советского футбола. Ниже публикуем материал с небольшими сокращениями.

Футбол! Я часто спрашиваю себя, чем объяснить, что эта игра имеет такую власть над людьми. Пожалуй, никто и никогда не даст точного ответа. Наверное, в его вечной тайне и заключается ответ. Футболом болели многие выдающиеся люди. Композиторы Д.Шостакович, А.Бабаджанян, популярнейшие артисты М.Яншин и Назаров, прекрасные писатели Ю.Олеша и Л.Кассиль, герой Великой Отечественной войны маршал И.Баграмян. А сильные мира сего, которые решали судьбы многих народов и стран, считали большой честью для себя пожать руку звёздам этой популярной игры. О такой настоящей звезде и пойдёт ниже речь.

Как быстро летит время! Будто это было вчера, когда он своей игрой покорял сердца огромного числа любителей этой прекрасной игры. Высоко подняв голову, смотрел на своих партнёров, чтобы найти единственно правильное решение для обострения голевого момента и находил его, а культура паса у него была от природы. В этом и есть весь Андреасян.

Выдающийся футболист, который играл и в полузащите, и в нападении (в сборной СССР частенько играл на позиции центр-форварда). В процессе игры решал сложнейшие тактические задачи, мотор и мозг команды, генератор атакующих идей “Арарата”. Игрок с психологией победителя, настоящий лидер. Очень мобильный, что означает функционально прекрасно подготовлен, связующий игрок, как между защитой и полузащитой, так и между полузащитой и нападением. Недаром знаменитое футбольное издание “World Soccer” назвало Андреасяна “королевской булавкой “Арарата”. Я не видел другого такого футболиста, который выполнял такой объём работы (а футбол смотрю с 1960 года, стаж более 55 лет): если в среднем игрок середины поля пробегал 10-12 км за матч, то у Андреасяна показатель был намного выше. Отменная физическая готовность, при сдаче футбольных нормативов занял первое место в СССР (техника обращения с мячом, бег на 30 м, прыжки и т.д.), представляете, сколько было игроков в Советском Союзе и - занять первое место! Недаром такие корифеи тренерского цеха, как К.И.Бесков и В.В.Лобановский, приглашали его в свои команды, но он остался верен Армении и своему клубу, любимому “Арарату”.

Н.Озеров, К.Махарадзе, В.Маслаченко, В.Перетурин очень часто до начала своих репортажей просили телезрителей обратить внимание на игрока под номером “6”, ведь это мозг команды, конструктор атак, вездесущий Аркадий Андреасян. Он был лидером не только по игре, но и по духу, бывало, не идёт игра у команды, но он своей “заряженностью” заряжал партнёров - и часто игра получала другой рисунок и другой результат.

Игрок национальной и олимпийской сборной СССР, бронзовый призёр Мюнхенской олимпиады 1972 года, чемпион СССР 1973 года, серебряный призёр 1971 и 1976 (весна) годов, обладатель кубка СССР 1973 и 1975 годов, автор гола в финальном матче против «Зари» в 1975 году, второй футболист по итогом сезона 1973 года, но справедливости ради надо сказать, что он должен был быть первым, ибо в тот год “Арарат” сделал дубль, стал чемпионом и обладателем кубка СССР, тем более что опередили именно киевлян во главе с Олегом Блохиным, но почему-то Блохин стал первым, а Андреасян вторым, что просто парадокс.

…В советском футболе было много замечательных конструкторов атак - В.Папаев, К.Асатиани, В.Веремеев, Л.Буряк, Ю.Гаврилов и, конечно же, безвременно ушедший тбилисский динамовец Д.Кипиани, но отличие Андреасяна было в том, что он выполнял огромный объём работы и действовал, как свободный художник, то есть играл от своих ворот до ворот соперника. Настоящий вожак, по-спортивному злой, органически не любил проигрывать и поэтому всегда проявлял свой бойцовский характер, и все это, естественно, шло на пользу команде. Настоящий профессионал, режимщик и поэтому добился много. Играл не за миллионы, как многие сегодняшние игроки, а бился за свой клуб, город, республику и страну.

Играл просто превосходно, вспомним его гол в ворота мюнхенской “Баварии” в розыгрыше Кубка Европейских чемпионов 1975 года, в ворота чемпиона мира 1974 года З.Майера, когда он выиграл воздушную дуэль у лучшего защитника всех времён и народов, самого “Кайзера Франца”, то есть Беккенбауэра. Это была лучшая команда мира того периода, фактически выглядела как сборная мира, а Андреасян в этой игре, как отмечал их великий тренер Д.Краммер, полностью переиграл самого Беккенбауэра, и поэтому Краммер с удовольствием хотел бы видеть Андреасяна в своей команде, но, увы, тогда были другие времена...

Его гол, забитый на 34 минуте игры, принёс победу не только “Арарату” и армянскому футболу, это была победа всего советского футбола.

А как был поднят национальный дух всего армянства! Именно такие победы ведут к консолидации нации. Вот в этом и есть величие футбола.

Пожелаем же нашему кумиру, юбиляру, легендарному игроку “Арарата” и сборной СССР здоровья, счастья и успехов, мы всегда любили и гордились им, ибо Андреасян - наш футбольный бренд. И пусть слава армянского футбола передаётся следующим поколениям. Сегодня Мхитарян, завтра, уверен, появятся новые звёзды с фамилиями на “-ян” - на радость всему армянству и в первую очередь, конечно, нашей Родине.

Армен ПОГОСЯН