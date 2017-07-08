“Золотой абрикос”: россыпь звездных режиссеров и индустриальная платформа копродукции

Завтра вечером в столичном кинотеатре «Москва» состоится церемония торжественного открытия 14-го международного фестиваля «Золотой абрикос». Согласно устоявшейся традиции, праздничное действо начнется еще воскресным днем с освящения фестивального символа — абрикосовых плодов.

А уже вечером последует торжественный проход именитых участников и гостей по красной ковровой дорожке. На этот раз недельный киномарафон пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций», а откроется он показом заново отреставрированного фильма Амо Бекназаряна «Хаспуш», которому в этом году исполняется 90 лет. Однако помимо ереванских премьер призеров престижных кинофорумов класса «А», фестиваль - это еще и индустриальная площадка для развития и продвижения отечественного кино. Об этом и беседа корр. «НВ» с художественным руководителем «Золотого абрикоса», киноведом Сусанной Арутюнян.

Журналисты нас все время «терзали» вопросами: «Каких звезд вы привезете на этот раз?», «Какой заглавной фишкой удивите в этом году?» и все в подобном духе. Мы, как говорится, долго держали удар, но теперь уже ни для кого не секрет, что наш главный акцент - звездные фильмы и звездные режиссеры. Суть в том, что изначально в концепции нашего фестиваля была нацеленность на режиссерское, арт-хаусное кино - в его европейском понимании и культурном восприятии. В частности, нам удалось привезти и включить в программу «Ереванские премьеры» картину Лав Диаса «Женщина, которая ушла» - призера Венецианского фестиваля. Увидят наши зрители и картину обладательницы «Золотого медведя» Берлинале - венгерского режиссера Илдико Эньеди «О теле и душе». Покажем и победителя Каннского фестиваля 2017 – шведский фильм «Квадрат» режиссера Рубена Эстлунда. Список можно, как говорится, продолжить. Суть же в том, что я очень горда, что мы смогли обеспечить программы первоклассными фильмами. Чтобы было понятно для нашей публики, насколько это трудно и хлопотно, приведу лишь небольшой пример. В комментариях, которые были после завершившегося на днях Московского фестиваля, можно было встретить и недовольство киноманами тем фактом, что, видите ли, «Золотому абрикосу» удается привозить какие-то картины в Ереван, а крупнейший российский форум этого сделать не в состоянии. Вот это и есть оценка наших усилий. Конечно же, хочется, чтобы и наши зрители по достоинству оценили ту россыпь киножемчужин, прекрасных лент, которые нам удалось обеспечить, но не это главное…

- Презентационная видимая часть фестивального «айсберга» более или менее ясна – премьеры, призы, награды, праздничная атмосфера. А можно как-то визуализировать и «овеществить» скрытую часть подобных кинофорумов? Есть ли реальные предпосылки, или же «хуже» того - подвижки в развитии отечественного кино?

- Да, фестиваль – это не только показ фильмов, но и рабочая индустриальная платформа, предназначенная для того, чтобы армянские режиссеры и продюсеры имели возможность встречаться со своими зарубежными коллегами. Во время этих встреч они могли бы получать информацию о возможностях финансирования своих проектов, о наличии европейских и мировых программ, готовых субсидировать фильмы. С первых фестивальных шагов мы пропагандируем идею копродукции, поскольку последние 20 лет Европа именно это «оружие» пытается противопоставить голливудской системе фильмопроизводства. Причем я не говорю в негативной форме о Голливуде, я просто констатирую факт, что Европа сильна своей уже устоявшейся традицией копродукции. Иными словами, возможностью обьединять в совместном производстве творческие и финансовые усилия стран, которые не имеют достаточных ресурсов для производства больших фильмов. Политика Евросоюза и Евросовета поддерживает вот эту тенденцию. Мы продвигаем эту идею в рамках наших программ - «Режиссеры без границ» и «Армяно-турецкая платформа». В этом году, несколько модифицировав одну из программ, запустили новую, которая будет включать и тренинги сценаристов и режиссеров, и креативный трехдневный Европа - форум, и питчинги проектов. Важно, чтобы в этом «индустриальном» круговороте и сотрудничестве наши режиссеры поняли, какие сюжеты и темы интересуют европейских продюсеров, как, собственно говоря, проходит процесс развития сценария и поисков этого пресловутого копродюсера.

- И можно в этом смысле не фестивально удивить читателя не только теоретическими выкладками, но и конкретными примерами вплоть до статистики?

- Начнем, пожалуй, с самого последнего «вопиющего» примера. Картина Сердара Онала «Мама Дердо и орешина» в апреле этого года признана лучшим документальным фильмом 30-го Стамбульского кинофестиваля. Этот проект поддержала и профинансировала Армяно-турецкая киноплатформа «Золотого абрикоса». При этом фильм повествует о поисках армянских корней. Кстати, документальная лента примет участие и в нашем конкурсе. Подобных примеров немало. И кстати, о статистике. В общей сложности начиная с 2007 года копродуктивные платформы фестиваля выделили на развитие сценариев, проектов и совместное производство более 60 тысяч евро и 150 тысяч долларов. При этом из этих сумм армянские кинематографисты получили около 25 тысяч евро и 100 тысяч долларов. В этом году мы рассмотрели заявки более трех десятков участников из Армении, Турции и спюрка, а лучшим проектам, вероятно, 10-11 июля будут выделены по 7 500 евро…

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