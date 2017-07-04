курьер
Семеро армян утонули в Челябинской области


Причиной трагедии стало полное пренебрежение правилами поведения на воде

 
“Депутат от фракции “Царукян” не признала Шаварша Кочаряна”

 
“Дочь Давида Шахназаряна вышла замуж в Венеции”

 
Безработица, увы, не идет на спад

 
“Водители калифорнийского Глендейла - одни из худших в США”

 
 
Киоск имени писателя N...

 
Первый не первый - зато свой!

 
За сверхурочные будет платить работодатель. Или не будет...

 
Фрукт высокого напряжения

 
Арман Сагателян:”Страна начинается и заканчивается границей, а не Оперой или Северным проспектом”

 
Дело с продажей дипломов зарубежным студентам должно быть раскрыто

 
Путин одобрил создание реестра коррупционеров

 
регион
Германия идет на попятную


Она «не позволит курдским сепаратистам вести свою пропаганду»

 
Эрдоган и Шойгу обсудили С-400 и Сирию

 
«Поучительная правда» от разочаровавшегося предателя

 
Баку вырвался в мировые лидеры по объемам теневой экономики

 
Бог наказал турецкого лидера за чтение Корана в церкви?

 
Азербайджанцы даже аварию обратили себе на пользу

 
Потерял работу из-за чересчур хвалебных эпитетов в адрес короля

 
Умалишенного “диверсанта” посетили эксперты Красного Креста

 
Болгарская газета разоблачила еще одну антиармянскую ложь

 
Как Сталин хотел осушить Каспий

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Обнародованы зарплаты сотрудников аппарата Белого дома США

 
Гибель экипажа космического корабля “Союз-11”

30 июня 1971 года -одна из самых мрачных страниц советской космонавтики

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 1036 гостей 
В Номере // КУЛЬТУРА // Агван Овсепян: “Мы воспитывались в ауре “Нарека”

Агван Овсепян: “Мы воспитывались в ауре “Нарека”

В «НВ» от 13 июня была опубликована статья недавно скончавшегося академика, литературоведа Сергея Сариняна об исследовании Агвана Овсепяна «Книги скорбных песнопений» Григора Нарекаци, а конкретно – юридической составляющей этого бессмертного произведения древнеармянской литературы. Статья маститого филолога вызвала большой интерес.

Во-первых, оригинальным подходом к “Книге…», а во-вторых, потому что автором исследования является председатель Следственного комитета РА, доктор юридических наук, заслуженный юрист. Казалось бы, какая связь? Есть чему удивиться. Агван Гарникович расставил точки над i…

 

...Нарекаци и его «Скорбные песнопения» сопровождают наш народ более 1000 лет. «Нарек» был с нами в радости и печали, в самые трудные периоды истории. «Нарек» - так в народе называли эту книгу – берегли как зеницу ока, как главную драгоценность. Она наставляла, берегла и лечила людей от недугов. Так было и в нашей семье. Кстати, о недугах. Когда я спросил близких мне врачей, когда определение рака как болезни впервые появилось в медицине, они назвали XVII-XVIII вв. Между тем в своем исследовании я обратил внимание, что Нарекаци использовал слово «кахцкех» (рак), причем с определением «чаракох» - «косящий». Оно более точно характеризует болезнь, чем «чарорак» - злокачественная, калька с других языков.


И так как рак косящий

В примерах приведенных превзошел

Моих провинностей рану,

То грехи мои разошлись по членам моим.

 

То, что в древние времена медицина в Армении была развита, - неоспоримый факт, как и факт высокого переводческого искусства. Один только пример: Библию на всех языках называли Библией, а на армянском – Аствацашунч, т.е. Бога дыхание. А разве не удивительно использование в «Книге…» Нарекаци понятия «скорость света»! В Х веке!

 

Для прощения провинностей моих,

Твоя всесильная способность

Не нуждается совершенно во времени –

Ни в мгновеньи,.. ни в скорости света.

 

- Откуда ваши корни?

- Род моего отца из Муша, из села Армизон. Когда турецкий гнет стал невыносим, мои прапрадеды снялись с мест и перебрались в Восточную Армению в середине XIX века. Фактически бежали. Из немногих вещей, которые они взяли в дорогу, был «Нарек». Они обосновались в селе Чкнах, недалеко от Апарана.

- И с той поры «Нарек» с вашей семьей?

- Именно. Он как бы стал частью жизни нашего многочисленного рода. Можно сказать, что мы воспитывались в ауре нашего «Нарека». Мой отец знал наизусть целые его главы. Объяснял нам, своим детям, таящуюся в них мудрость.

- Иначе говоря, вы с детства с «Нареком»?

- Да. С тех пор каждое утро я читаю «Нарека». Хотя бы несколько строк. Вчитываюсь. Он как молитва. И каждый раз я удивляюсь тому, как он соразмерен нашему времени, нынешним реалиям. По-моему, Святой Нарек – вечная книга армянского бытия.

- И вот однажды…

- Не однажды, а со временем. Как юрист я не мог не обратить внимания на юридическую составляющую «Песен».

- То есть вы как человек, занимающийся практической и теоретической юриспруденцией, увидели в текстах то, что не замечали или же недооценили литературоведы и историки?

- Получается, что так. Ведь я 45 лет занимаюсь виной и раскаянием, доказательствами обвинения, судебными процессами и решениями. А текст «Нарека» не что иное, как картины своеобразного судебного процесса, где фигурируют и судья, и прокурор, и защитники, и свидетели. Мне удалось выявить юридический компонент исторического текста.

- Это ведь очень сложный язык.

- Очень. Я работал над этим целых пять лет. Не перестаю удивляться, что Григор Нарекаци использовал юридические термины, которые и сегодня применяются почти в том же контексте. Он временами предстает в роли прокурора, который предъявляет обвинение и доказывает его. Так же Нарекаци относится и к себе, к своим грехам. Интересен его подход к свидетелям защиты. У него это ангелы-хранители, которые хотят обезопасить человека, уберечь его от греха и привести к раскаянию. Это суд покаяния. А вот на страшном суде ангелы становятся свидетелями обвинения, а Христос - верховным судьей, справедливость исходит от Бога. Это уже суд возмездия: жестокий и беспощадный.

- Потому-то греческая Фемида – богиня правосудия-справедливости - изображается с мечом и весами?

- Очевидно, поэтому. Но у нас, армян, был свой символ справедливости, так называемая армянская мышь – кнгум (горностай, или армянская куница). Кнгум изображался на флагах киликийских царей и задолго до них. Спрашиваете, почему? Потому что этот зверек обладал белоснежным мехом и только кончик хвоста был черным. Он, говорят, погибал, когда его шкурка пачкалась пылью или грязью. Мех кнгума – один из элементов эмблемы Следственного комитета РА. Весы могут обмануть, а кнгум – никогда.

- Агван Гарникович, как сложилась судьба вашего семейного «Нарека»?

- «Нарек» находится в селе Чкнах в одноименной часовне. Несколько лет назад его похитили – он лежал открыто и не охранялся. Нам удалось найти и вернуть эту святыню. Мечтой отца было восстановить эту часовню. Потом мы со всеми родственниками решили возвести в Чкнахе небольшую церковь на наши сбережения. Инициатором, конечно, был наш отец Гарник. Рядом с церковью были руины базилики V века, мы также их укрепили. А церковь была освящена и названа Сурб Степанос. Позже отца наградили специальной грамотой Европейского союза – Europe Nostra 2012 года в номинации «Вклад в сохранение наследия».

- Г-н Овсепян, еще до исследования «Нарека» вы приятно удивили общественность выставкой своей живописи и фотографий. Это был первый случай в армянской действительности, когда госдеятель вашего уровня предстал в совершенно другом образе.

- Это было в 2009-м. В юные годы я посещал художественную студию в одном из ереванских домов культуры. Занимались рисованием, керамикой. Навсегда запомнил преподавателя – замечательного варпета Саака Саакяна. Фотографировать тоже стал с детских лет. Это умение очень пригодилось, когда я работал следователем. Рисовать не успеваю, только иногда получается, а вот фотографирую постоянно.

- Чем?

- Вообще-то глазами. Камера вторична. Главное – увидеть и сделать кадр. Предпочитаю снимать природу во всем ее разнообразии, а также цветы. Одним словом, окружающий мир. Все времена года.

- Агван Гарникович, вернемся к вашей книге. Академик Саринян блестяще отозвался о ней…

- Я Сергея Сариняна не знал лично, мне посоветовали послать ему книгу. И вдруг его статья-рецензия. Очень ему благодарен. И очень сожалею, что так и не удалось с ним познакомиться. Я думаю, это была его последняя работа.

 

***

Академик Саринян пишет: «Труд Агвана Овсепяна «Юридическое прочтение Молитвослова «Книги скорбных песнопений» - ценный вклад в сфере нарекациведения, дающий поучительную идею для изучения произведения Григора Нарекаци по-новому». Весьма лестное мнение.

 

Карен Микаэлян

Последнее обновление ( 04.07.17 12:04 )

Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения

Серж Саргсян поздравил белорусского коллегу

 
За однополый брак, заключенный за рубежом, в Армении ничего не будет

 
Вице-мэр Камо Ареян понимает, в каком состоянии транспорт...

 
Рынок недвижимости: рекордное количество сделок

 
В долинах до +40

 
Изнасиловал невесту, к тому же несовершенно-летнюю

 
Министр против элитарных школ и считает, что у нас слишком много гуманитариев

 
 
Volkswagen против “товарняка”

 
Богатые соседи готовы платить за севанскую воду

 
Странные люди

Выиграла  миллион фунтов, но осталась работать кассиром
 
Самая дорогая «армянская свадьба» в Лос-Анджелесе обошлась в цену 20 танков

 
Тутанхамон – наш человек в Египте

 
Главный приз мэра Москвы достался Анне Меликян

 
Марадона: Путин - мой кумир

 
Фонд Артура Джанибекяна переиздал литургию Екмаляна

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Sony и Маккартни разошлись с миром

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio